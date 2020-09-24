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Выпуск Firefox Reality 12, браузера для устройств виртуальной реальности

24.09.2020 21:03

Компания Mozilla опубликовала выпуск Firefox Reality 12, специализированного браузера для систем виртуальной реальности. Firefox Reality оформлен в виде приложения для платформы Android и доступен для 3D-шлемов Samsung Gear VR, Oculus Go, VIVE Focus, HoloLens 2 и Pico VR. Браузер использует полноценный web-движок Quantum, но предлагает принципиально иной трёхмерный интерфейс пользователя, позволяющий осуществлять навигацию по сайтам внутри виртуального мира или в составе систем дополненной реальности.

Кроме предназначенного для управления через 3D-шлем интерфейса, позволяющего просматривать традиционные двумерные страницы, браузер предлагает web-разработчикам API WebXR и WebVR с VR-расширениями для WebGL и CSS, которые дают возможность создавать специализированные трехмерные web-приложения для взаимодействия в виртуальном пространстве и воплощать в жизнь новые методы 3D-навигации, механизмы ввода информации и интерфейсы для поиска информации. Также поддерживается просмотр в 3D-шлеме пространственных видео, снятых в режиме 360 градусов. Управление производится через VR-контроллеры, а ввод данных в web-формы через виртуальную или реальную клавиатуру.

Из поддерживаемых браузером расширенных механизмов взаимодействия с пользователем также выделяется система голосового ввода, которая позволяет заполнять формы и отправлять поисковые запросы с использованием развиваемого в Mozilla движка для распознавания речи. В качестве стартовой страницы браузер предоставляет интерфейс для доступа к избранному контенту и навигации по коллекции адаптированных для 3D-шлемов игр, web-приложений, 3D-моделей и пространственных видео.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка дополнений. Для установки доступны такие дополнения, как uBlock, Dark Reader, HTTPS Everywhere и Privacy Badger.



  • Реализована возможность автозаполнения содержимого web-форм, в том числе запоминание введённых паролей.



  • Изменено оформление библиотеки, предоставляющей интерфейс для доступа к закладками, истории посещений, загрузкам и дополнениям. В строку состояния добавлены вспомогательные индикаторы, такие как уровень заряда аккумулятора в контроллере и шлеме виртуальной реальноcти, а также текущее время.
  • Изменено оформление экрана рекомендованного контента (Content Feed). В левой части добавлено меню с категориями.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozvr.com/firefox...)
  2. OpenNews: Представлен Firefox Reality PC Preview для устройств виртуальной реальности
  3. OpenNews: Выпуск Firefox Reality 1.1, браузера для устройств виртуальной реальности
  4. OpenNews: Проект xrdesktop для использования GNOME и KDE в шлемах виртуальной реальности
  5. OpenNews: Google открыл наработки, связанные с технологией виртуальной реальности Cardboard
  6. OpenNews: Второй выпуск открытой платформы виртуальной реальности Monado
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53776-firefox
Ключевые слова: firefox, reality, vr
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (-), 22:02, 24/09/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда они его закопают?
     
  • 2, бедный буратино (ok), 22:03, 24/09/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    круто. в виндовс 98 при установке ещё такая галочка была - поддержка VRML
     
     
  • 4, Аноним (4), 22:16, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вспомнился только сайт виртуальног мавзолея Ленина тех времён на VRML
     
  • 5, Денис (??), 22:18, 24/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я ходил в браузере по виртуальному Торонто с помощью плагина Cosmo-Player или какого-то другого на основе VRML. Прочитал в учебнике информатики 2002 года и решил повторить.
    Там говорилось, что плагин можно найти на www.sgi.com, а город
    web.archive.org/web/20051124030853/http://www.intoronto.com
     

  • 3, Аноним (3), 22:10, 24/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    Какие нужные проекты. Но, если серьёзно, скорее всего фф уже ничего не спасёт, даже если они всё бросят и всерьёз начнут работать над своим браузером -- раньше думать нужно было. Что там с мобильной версией и ублоками для неё? Кстати, а ВР ещё живо? Лет 10 назад был хайп, но с тех пор ничего серьёзного из него так и не вылезло? Ещё, у меня были большие надежды на дополненную реальность, голосовое управление, распознавание жестов, умный дом и всё это -- вроде столько готовых фреймворков тогда наклепали, где всё? Какие-то бесполезные заскриптованные онлайн шляпоассистенты -- это всё, что смогли сделать?
     
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