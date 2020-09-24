Выпуск Firefox Reality 12, браузера для устройств виртуальной реальности

Компания Mozilla опубликовала выпуск Firefox Reality 12, специализированного браузера для систем виртуальной реальности. Firefox Reality оформлен в виде приложения для платформы Android и доступен для 3D-шлемов Samsung Gear VR, Oculus Go, VIVE Focus, HoloLens 2 и Pico VR. Браузер использует полноценный web-движок Quantum, но предлагает принципиально иной трёхмерный интерфейс пользователя, позволяющий осуществлять навигацию по сайтам внутри виртуального мира или в составе систем дополненной реальности. Кроме предназначенного для управления через 3D-шлем интерфейса, позволяющего просматривать традиционные двумерные страницы, браузер предлагает web-разработчикам API WebXR и WebVR с VR-расширениями для WebGL и CSS, которые дают возможность создавать специализированные трехмерные web-приложения для взаимодействия в виртуальном пространстве и воплощать в жизнь новые методы 3D-навигации, механизмы ввода информации и интерфейсы для поиска информации. Также поддерживается просмотр в 3D-шлеме пространственных видео, снятых в режиме 360 градусов. Управление производится через VR-контроллеры, а ввод данных в web-формы через виртуальную или реальную клавиатуру. Из поддерживаемых браузером расширенных механизмов взаимодействия с пользователем также выделяется система голосового ввода, которая позволяет заполнять формы и отправлять поисковые запросы с использованием развиваемого в Mozilla движка для распознавания речи. В качестве стартовой страницы браузер предоставляет интерфейс для доступа к избранному контенту и навигации по коллекции адаптированных для 3D-шлемов игр, web-приложений, 3D-моделей и пространственных видео. В новой версии: Добавлена поддержка дополнений. Для установки доступны такие дополнения, как uBlock, Dark Reader, HTTPS Everywhere и Privacy Badger.









Реализована возможность автозаполнения содержимого web-форм, в том числе запоминание введённых паролей.









Изменено оформление библиотеки, предоставляющей интерфейс для доступа к закладками, истории посещений, загрузкам и дополнениям. В строку состояния добавлены вспомогательные индикаторы, такие как уровень заряда аккумулятора в контроллере и шлеме виртуальной реальноcти, а также текущее время.

Изменено оформление экрана рекомендованного контента (Content Feed). В левой части добавлено меню с категориями.



