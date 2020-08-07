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Представлен Firefox Reality PC Preview для устройств виртуальной реальности

07.08.2020 21:03

Компания Mozilla представила новую редакцию браузера для систем виртуальной реальности - Firefox Reality PC Preview. Браузер поддерживает все возможности Firefox по обеспечению конфиденциальности, но предлагает иной трёхмерный интерфейс пользователя, позволяющий осуществлять навигацию по сайтам внутри виртуального мира или в составе систем дополненной реальности. Сборки доступны для установки через каталог HTC Viveport (пока только для Windows 10). Возможна работа со всеми 3D-шлемами, поддерживаемыми платформой Viveport, включая Vive Cosmos, Vive Pro, Valve Index, Oculus Rift и Oculus Rift S.

В отличие от основой редакции Firefox Reality, поддерживающей работу на устройствах под управлением Android, редакция Firefox Reality PC ориентирована на платформы виртуальной реальности, подключаемые к персональным компьютерам. Кроме предназначенного для управления через 3D-шлем интерфейса, позволяющего просматривать традиционные двумерные страницы, браузер предлагает web-разработчикам API WebXR и WebVR с VR-расширениями для WebGL и CSS, которые дают возможность создавать специализированные трехмерные web-приложения для взаимодействия в виртуальном пространстве и воплощать в жизнь новые методы 3D-навигации, механизмы ввода информации и интерфейсы для поиска информации. Также поддерживается просмотр в 3D-шлеме пространственных видео, снятых в режиме 360 градусов. Управление производится через VR-контроллеры, а ввод данных в web-формы через виртуальную или реальную клавиатуру.




  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozvr.com/introdu...)
  2. OpenNews: Выпуск Firefox Reality 1.1, браузера для устройств виртуальной реальности
  3. OpenNews: Проект xrdesktop для использования GNOME и KDE в шлемах виртуальной реальности
  4. OpenNews: Второй выпуск открытой платформы виртуальной реальности Monado
  5. OpenNews: Началось развитие средств для поддержки шлемов виртуальной реальности в Firefox
  6. OpenNews: Представлен первый выпуск Firefox для устройств виртуальной реальности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53511-vr
Ключевые слова: vr, mozilla, reality
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Обсуждение (6) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:52, 07/08/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    Сама по себе идея браузера в VR неплохая. Вот только под это дело нужен новый интерфейс браузера. Да и отказаться от виртуальной клавиатуры, можно другие варианты ввода текста использовать. Хотя тут уже не для новичков будет
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:56, 07/08/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    Не пойму я идею отрисовки двухмерного контекста внутри виртуальной реальности. Это тоже самое что и смотреть на экран в реальности только разрешение меньше.  Нужен другой подход совершенно
     
  • 1.3, Sluggard (ok), 22:03, 07/08/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Осталось найти пользователей. Судя по весьма скромным результатм «HL: Alyx», люди даже развлекаться в VR особо не стремятся, не говоря об остальном.
     
  • 1.4, Дегенератор (ok), 22:12, 07/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Ваша вкладка теперь будет падать на голову - отпрыгивающие в сторону люди на тротуарах - пользователи ФР. (Не переживайте их менее 1%)
     
  • 1.6, Odalist (?), 22:15, 07/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    А что если я сделаю тайлинг для виртуальной реальности? Может мне даже денег за это дадут?
     

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