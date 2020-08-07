Представлен Firefox Reality PC Preview для устройств виртуальной реальности

Компания Mozilla представила новую редакцию браузера для систем виртуальной реальности - Firefox Reality PC Preview. Браузер поддерживает все возможности Firefox по обеспечению конфиденциальности, но предлагает иной трёхмерный интерфейс пользователя, позволяющий осуществлять навигацию по сайтам внутри виртуального мира или в составе систем дополненной реальности. Сборки доступны для установки через каталог HTC Viveport (пока только для Windows 10). Возможна работа со всеми 3D-шлемами, поддерживаемыми платформой Viveport, включая Vive Cosmos, Vive Pro, Valve Index, Oculus Rift и Oculus Rift S.

В отличие от основой редакции Firefox Reality, поддерживающей работу на устройствах под управлением Android, редакция Firefox Reality PC ориентирована на платформы виртуальной реальности, подключаемые к персональным компьютерам. Кроме предназначенного для управления через 3D-шлем интерфейса, позволяющего просматривать традиционные двумерные страницы, браузер предлагает web-разработчикам API WebXR и WebVR с VR-расширениями для WebGL и CSS, которые дают возможность создавать специализированные трехмерные web-приложения для взаимодействия в виртуальном пространстве и воплощать в жизнь новые методы 3D-навигации, механизмы ввода информации и интерфейсы для поиска информации. Также поддерживается просмотр в 3D-шлеме пространственных видео, снятых в режиме 360 градусов. Управление производится через VR-контроллеры, а ввод данных в web-формы через виртуальную или реальную клавиатуру.





