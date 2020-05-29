The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Второй выпуск Monado, платформы для устройств виртуальной реальности

29.05.2020 20:07

Компания Collabora представила выпуск проекта Monado 0.2, нацеленного на создание открытой реализации стандарта OpenXR. Monado предоставляет runtime, полностью соответствующий требованиям OpenXR, который может использоваться для организации работы с виртуальной и дополненной реальности на смартфонах, планшетах, ПК и любых других устройствах. Стандарт OpenXR подготовлен консорциумом Khronos и определяет универсальный API для создания приложений виртуальной и дополненной реальности, а также набор прослоек для взаимодействия с оборудованием, абстрагирующим особенности конкретных устройств. Код проекта написан на языке Си и распространяется под свободной лицензией Boost Software License 1.0, совместимой с GPL.

Среди добавленных улучшений:

  • В композитном сервере появилась поддержка многослойной отрисовки, позволяющей приложениям размещать несколько структур XrCompositionLayerProjection и XrCompositionLayerQuad. Работа с несколькими слоями важна для приложений, использующих четыре слоя для отрисовки пользовательских интерфейсов, а также является базисом для дальнейшей поддержки приложений с наложенным поверх сцены интерфейсом, таких как xrdesktop или Pluto VR.

  • Комнозитный сервер и драйверы вынесены в отдельные сервисные процессы. Ведётся работа по предоставлению возможности подключения нескольких приложений OpenXR к одному экземпляру сервиса Monado и их одновременной визуализации при помощи расширения XR_EXTX_overlay.
  • Обеспечена поддержка контроллеров Vive Wand и Valve Index и их использования для управления движением с тремя степенями свободы (3DOF, перемещение по трём направлениям). В ближайшие месяцы планируется добавить поддержку шести степеней свободы (6DOF, вперёд/назад, вверх/вниз, влево/вправо, рыскание, тангаж, крен), используя систему отслеживания Lighthouse.
  • Добавлена поддержка Bluetooth LE, которая задействована в драйвере для Google Daydream 3DOF Controller.
  • Добавлен драйвер arduino для экспериментов при создании собственных контроллеров;
  • В основной состав интегрирован драйвер открытой системы отслеживания позиции libsurvive.
  • В отладочном интерфейсе пользователя появилась поддержка пользовательских графиков, которые в текущем виде задействованы для визуализации нагрузки на CPU при отрисовке.
  • В monado-gui реализована поддержка хранения настроек в каталогах $XDG_CONFIG_HOME/monado и $HOME/.config/monado. Добавлена возможность настройки стереокамер с интерфейсом USB для PSMV (PlayStation Move) и PSVR (PlayStation VR).
  • Переработана система сборки. Добавлен PPA-репозиторий для Ubuntu с пакетами Monado, OpenXR-SDK и udev-правилами xr-hardware.
  • Добавлена поддержка запуска сервиса monado-service при помощи активации через сокет в systemd.



Состав платформы:

  • Движок пространственного зрения (отслеживание объектов, определение поверхностей, реконструкция мешей, распознавание жестов, отслеживания движения глаз);
  • Движок для отслеживания персонажа (гиростабилизатор, предсказание движений, контроллеры, оптическое отслеживание движений через камеру, отслеживание позиции на основе данных от VR-шлема);
  • Композитный сервер (режим прямого вывода, проброс видео, корректировка линз, композитинг, формирование рабочего пространства для одновременно работы с несколькими приложениями);
  • Движок взаимодействия (симуляция физических процессов, набор виджетов и тулкит для приложений виртуальной реальности);
  • Инструментарий (калибровка оборудования, установка границ перемещения).

Основные возможности:

  • Драйвер для шлемов виртуальной реальности HDK (OSVR Hacker Developer Kit) и PlayStation VR HMD, а также для контроллеров PlayStation Move и Razor Hydra.
  • Возможность использования оборудования, поддерживаемого проектом OpenHMD.
  • Драйвер для очков дополненной реальности North Star.
  • Драйвер для системы отслеживания позиции Intel RealSense T265.
  • Набор udev-правил для настройки доступа к устройствам виртуальной реальности без получения полномочий root.
  • Компоненты для отслеживания движения с фреймворком для фильтрации и потоковой передачи видео.
  • Система отслеживания персонажа с шестью степенями свободы (6DoF, вперёд/назад, вверх/вниз, влево/вправо, рыскание, тангаж, крен) для контроллеров PSVR и PS Move.
  • Модули для интеграции с графическими API Vulkan и OpenGL.
  • Безэкранный режим (Headless).
  • Управление пространственным взаимодействием и точкой обзора.
  • Базовая поддержка синхронизации кадров и ввода информации (действий).
  • Готовый композитный сервер, поддерживающий прямой вывод на устройство, минуя системный X-сервер. Предоставляются шейдеры для Vive и Panotools. Имеется поддержка проекционных слоёв.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Первый выпуск Monado, платформы для устройств виртуальной реальности
  3. OpenNews: Проект xrdesktop для использования GNOME и KDE в шлемах виртуальной реальности
  4. OpenNews: Доступна бета-версия Linux-редакции игрового движка OpenXRay
  5. OpenNews: Фонд Khronos создаёт рабочую группу по развитию открытых стандартов 3D-коммерции
  6. OpenNews: Выпуск библиотеки компьютерного зрения OpenCV 4.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53049-monado
Ключевые слова: monado, openxr
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Нонон (?), 21:40, 29/05/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    Collabora - это те которые патчили Chromium под вяленого? Теперь все, задолбаллсь, пилят что нравится?
     
     
  • 2.2, Аноним (-), 22:02, 29/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Collabora много чего и где патчит.
     

  • 1.4, Аноним (4), 01:22, 30/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Демка один в один как демки VRML из девяностых. История ничему не научила, и конец технологии будет такой же.
     
     
  • 2.7, anonimous (?), 01:46, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    X3D is 3rd-generation VRML. X3D is a direct superset of VRML.
    https://www.web3d.org/x3d/what-x3d
     

  • 1.5, Аноним (5), 01:27, 30/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Monado? Хаскелисты решили форкнуть эту реальность и создать свою, без побочных эффектов?
     
  • 1.6, Аноним (6), 01:28, 30/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    [Петросян mode on]

    поддержка https://buttplug.io/ ?

    [Петросян mode off]

     
     
  • 2.8, НяшМяш (ok), 03:44, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раз есть железка, значит сделай патчи (:
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру