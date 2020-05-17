В Firefox 84 намечено удаление кода для поддержки Adobe Flash

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|1.2, Аноним (2), 09:27, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше бы удалили код для телеметрии и удалённого управления пользователями. Задолбали уже!
А плешём я и так не пользуюсь уже лет 10.
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|1.4, Cmts (?), 09:29, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не, ну как бы наконец-то. Все говорят, говорят что "Флешу конец". Но это уже 5 лет говорят. А воз и ныне там. А тут уже как бы наконец удалят. Но не совсем. Еще Хром остается.
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|2.6, Аноним (2), 09:37, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гражданин Коматоз, ситуации всякие бывают. Если сильно надо - скочяй с мацылловского фтп огнелис версии 52, перепакуй этот тарболл с плешём, запрефиксируй в /опт и запускай отдельно. Ну или жоперу какую-нибудь возьми и запрефиксируй.
Случайно не вм-шмарой занимаешься? С 6.7 - там уже нормальный хтмл5 искаропке. Без вантузни и плешивостей.
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|2.7, iPony129412 (?), 09:40, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А воз и ныне там.
Ну врать то.
Сейчас уже чтобы наткнуться на Flash ресурс — это надо постараться.
А раньше без Flash-а в интернет хоть не вылезай.
Разница очевидна.
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|3.11, Аноним (11), 09:52, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В интернете, слава макаронному монстру, его вроде добили.
Но во всяком ПО внутри организаций он ещё остаётся.
Например: некоторые панели управления оборудованием СХД или в старых версиях VMware VSphere
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|4.12, Аноним (2), 09:56, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что там с СХД? Огласите пожалуйста ваш чёрный список из плешивых и вантузятных панелей.
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|2.10, Аноним (11), 09:49, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пять? Да как бы не 8-10. И всё никак закопать не могут, живучий, зараза :)
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|1.8, Аноним (8), 09:42, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Игры на канвасе у меня притормаживают на квад коре, а в флэш я еще на Пентиуме играл.
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