В Firefox 84 намечено удаление кода для поддержки Adobe Flash

Mozilla планирует удалить поддержку Adobe Flash в выпуске Firefox 84, который ожидается в декабре этого года. Дополнительно отмечается, что Flash также может быть отключен раньше для некоторых категорий пользователей, принимающих участие в тестовом включении режима строгой изоляции страниц Fission (модернизированная многопроцессная архитектура, подразумевающая разнесение по изолированным процессам не на основе вкладок, а с разделением по доменам, что позволит отдельно изолировать iframe-блоки).

Напомним, что компания Adobe намерена прекратить сопровождение технологии Flash в конце 2020 года. Возможность запуска плагина Adobe Flash пока сохраняется в Firefox, но начиная с выпуска Firеfox 69 отключена по умолчанию (оставлена опция для индивидуального включения Flash для конкретных сайтов). Flash остаётся последним NPAPI-плагином, поддержка которого сохранялась в Firefox после перевода API NPAPI в разряд устаревших. Поддержка Silverlight, Java, Unity, Gnome Shell Integration и NPAPI-плагинов с поддержкой мультимедийных кодеков была прекращена ещё в Firefox 52, выпущенном в 2016 году.



