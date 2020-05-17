The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В Firefox 84 намечено удаление кода для поддержки Adobe Flash

17.05.2020 09:17

Mozilla планирует удалить поддержку Adobe Flash в выпуске Firefox 84, который ожидается в декабре этого года. Дополнительно отмечается, что Flash также может быть отключен раньше для некоторых категорий пользователей, принимающих участие в тестовом включении режима строгой изоляции страниц Fission (модернизированная многопроцессная архитектура, подразумевающая разнесение по изолированным процессам не на основе вкладок, а с разделением по доменам, что позволит отдельно изолировать iframe-блоки).

Напомним, что компания Adobe намерена прекратить сопровождение технологии Flash в конце 2020 года. Возможность запуска плагина Adobe Flash пока сохраняется в Firefox, но начиная с выпуска Firеfox 69 отключена по умолчанию (оставлена опция для индивидуального включения Flash для конкретных сайтов). Flash остаётся последним NPAPI-плагином, поддержка которого сохранялась в Firefox после перевода API NPAPI в разряд устаревших. Поддержка Silverlight, Java, Unity, Gnome Shell Integration и NPAPI-плагинов с поддержкой мультимедийных кодеков была прекращена ещё в Firefox 52, выпущенном в 2016 году.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: В Firefox 69 будет по умолчанию отключен Flash
  3. OpenNews: Волна вредоносных дополнений в каталоге Firefox, прикрывающихся Adobe Flash
  4. OpenNews: В Chrome 76 будет по умолчанию отключен Flash
  5. OpenNews: Adobe прекращает поддержку Flash
  6. OpenNews: Релиз Firefox 69
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52972-flash
Ключевые слова: flash, firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:21, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Туда ему и дорога
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:27, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше бы удалили код для телеметрии и удалённого управления пользователями. Задолбали уже!
    А плешём я и так не пользуюсь уже лет 10.
     
  • 1.3, iPony129412 (?), 09:28, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Надо выкидывать устаревшие технологии
     
  • 1.4, Cmts (?), 09:29, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не, ну как бы наконец-то. Все говорят, говорят что "Флешу конец". Но это уже 5 лет говорят. А воз и ныне там. А тут уже как бы наконец удалят. Но не совсем. Еще Хром остается.
     
     
  • 2.5, Unit (??), 09:31, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хром тоже дропает Флеш в декабре.
     
  • 2.6, Аноним (2), 09:37, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гражданин Коматоз, ситуации всякие бывают. Если сильно надо - скочяй с мацылловского фтп огнелис версии 52, перепакуй этот тарболл с плешём, запрефиксируй в /опт и запускай отдельно. Ну или жоперу какую-нибудь возьми и запрефиксируй.
    Случайно не вм-шмарой занимаешься? С 6.7 - там уже нормальный хтмл5 искаропке. Без вантузни и плешивостей.
     
     
  • 3.14, BAZ Megodriver (?), 10:00, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вмварь это флэшболь ..... И я ей тоже страдаю.....
     
  • 2.7, iPony129412 (?), 09:40, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А воз и ныне там.

    Ну врать то.
    Сейчас уже чтобы наткнуться на Flash ресурс — это надо постараться.
    А раньше без Flash-а в интернет хоть не вылезай.
    Разница очевидна.

     
     
  • 3.9, Аноним (2), 09:43, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он вм-шмарник, наверное.
     
  • 3.11, Аноним (11), 09:52, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В интернете, слава макаронному монстру, его вроде добили.
    Но во всяком ПО внутри организаций он ещё остаётся.
    Например: некоторые панели управления оборудованием СХД или в старых версиях VMware VSphere
     
     
  • 4.12, Аноним (2), 09:56, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что там с СХД? Огласите пожалуйста ваш чёрный список из плешивых и вантузятных панелей.
     
     
  • 5.16, BAZ Megodriver (?), 10:02, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ООО  - EMC хранилки этим страдают.
     
  • 4.13, iPony129412 (?), 09:57, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А для этого есть IE 11
     
     
  • 5.17, BAZ Megodriver (?), 10:03, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жизнь виндой не ограничивается. Не у всех есть ....
     
  • 2.10, Аноним (11), 09:49, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пять? Да как бы не 8-10. И всё никак закопать не могут, живучий, зараза :)
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:42, 17/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Игры на канвасе у меня притормаживают на квад коре, а в флэш я еще на Пентиуме играл.
     
     
  • 2.15, iPony129412 (?), 10:01, 17/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так лет ему же сколько...
    Ещё наверняка какие-то плохие Линукс видеодрайвера.
    А так вот на смартфоне проверил даже
    https://mylittlepony.hasbro.com/en-us/games-and-apps — не тормозит ничего.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру