Firefox 85 перейдёт на ECH для скрытия домена в HTTPS-трафике

3.23 , Аноним ( 23 ), 19:58, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А всякие дополнительные обязательные расходы на фильтацию и модерацию трафика для них чистый убыток. Да, это государствам нужно. А вот сбор инфы и продажа - и самим провайдерам выгодны.

https://arstechnica.com/information-technology/2017/03/how-isps-can-sell-your-

https://www.theverge.com/2017/3/28/15080436/us-house-votes-to-let-isps-share-w

4.27 , Аноним ( 23 ), 20:00, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > In the UK, a VPN is a basic requirement for internet usage, since the country's new Investigatory Powers Bill allows practically any government employee in any division to look up your internet history for the part year. That sounds like an exaggeration, but amazingly it isn't. Even if you aren't worried about what the department or employees could do with your data officially, these are humans trusted with this power: hundreds of thousands of them. Any malicious group could easily put their man into one of these departments and retrieve whatever data they want.

> Even if you're not in the UK, there's no doubt there are sleeper cells from malicious groups in every ISP already. Why wouldn't there be? 5.39 , Всем Анонимам Аноним ( ? ), 20:34, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На этом "why woundn't" все теории заговоров и строятся, типа не может быть чтобы не было.

На самом деле конечно хрень, потому что нужно DPI оборудование для этого и это стоит в несколько раз больше, чем обычное сетевое оборудование. Могут поставить только если государство требует.

В любом случае, можете продолжать конечно слюну пускать и т.п., вера не требует доказательств, можно верить в любые заговоры. Я лично работал в одном из UK ISP и DPI не было как класса, запросов о том кто куда подключался тоже.

3.33 , username ( ?? ), 20:31, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Те что покрупнее вполне себе зеркалят трафик куда надо и имеют профит.

3.43 , Онаним ( ? ), 20:36, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Мы просто исполняли приказ" - не отговорка.