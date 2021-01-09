Firefox 85 перейдёт на ECH для скрытия домена в HTTPS-трафике

Компания Mozilla объявила о добавлении в выпуск Firefox 85, намеченный на 26 января, поддержки механизма ECH (Encrypted Client Hello) для шифрования информации о параметрах TLS-сеансов, таких как запрошенное доменное имя. Для включения ECH в about:config следует активировать настройки "network.dns.echconfig.enabled" и "network.dns.use_https_rr_as_altsvc". Поддержка тестируемого на протяжении последних двух лет механизма ESNI (Encrypted Server Name Indication) в Firefox 85 будет прекращена, но какое-то время сохранится в ESR-выпусках Firefox. Спецификация ECH продолжает развитие ESNI и находится на стадии черновика, претендующего на роль стандарта IETF. Для организации работы на одном IP-адресе нескольких HTTPS-сайтов в своё время было разработано TLS-расширение SNI, осуществляющее передачу имени хоста в открытом виде в сообщении ClientHello, передаваемом до установки шифрованного канала связи. Подобная особенность даёт возможность на стороне интернет-провайдера выборочно фильтровать HTTPS-трафик и анализировать какие сайты открывает пользователь, что не позволяет добиться полной конфиденциальности при применении HTTPS. Для исключения утечки сведений о запрашиваемом сайте несколько лет назад было разработано расширение ESNI, реализующее шифрование данных с именем домена (кроме SNI источником утечки сведений также может быть DNS, поэтому кроме ESNI необходимо применение технологии DNS over HTTPS или DNS over TLS). В процессе попыток внедрения ESNI было выявлено, что предложенного механизма недостаточно для обеспечения полной конфиденциальности HTTPS-сеансов. В частности, при возобновлении ранее установленного сеанса имя домена в открытом виде фигурирует в числе параметров TLS-расширения PSK (Pre-Shared Key), т.е. одного шифрования полей SNI оказалось недостаточно и требовалось создания аналога ESNI для PSK, а в будущем, возможно, и для других полей. Кроме того, попытки внедрения ESNI выявили проблемы с совместимостью и масштабированием, которые мешали повсеместному распространению ESNI. В ответ на потребность в шифровании параметров любых TLS-расширений был предложен универсальный механизм ECH, главное отличие которого от ESNI в том, что вместо отдельного поля шифруется всё сообщение ClientHello. ECH подразумевает наличие двух типов сообщений ClientHello - шифрованное сообщение ClientHelloInner и незашифрованное базовое сообщение ClientHelloOuter. Если сервер поддерживает ECH и смог расшифровать ClientHelloInner, то он продолжает использовать данный тип для TLS-сеанса. В противном случае берутся данных из ClientHelloOuter. ECH также использует иную схему распространения ключа для шифрования - информация об открытом ключе передаётся в DNS записи HTTPSSVC, а не в записи с типом TXT. Для получения и шифрования ключа применяется аутентифицированное сквозное шифрование на основе механизма HPKE (Hybrid Public Key Encryption). ECH также поддерживает безопасную повторную передачу ключа с сервера, что может применяться в случае ротации ключей на сервере и для решения проблем при получении устаревших ключей из кэша DNS. Дополнительно можно отметить решение включить по умолчанию в Firefox 86 поддержку формата изображений AVIF (AV1 Image Format), в котором задействованы технологии внутрикадрового сжатия из формата кодирования видео AV1. Контейнер для распространения сжатых данных в AVIF полностью аналогичен HEIF. AVIF поддерживает как изображения в HDR (High Dynamic Range) и цветовом пространстве Wide-gamut, так и в стандартном динамическом диапазоне (SDR). Ранее для включения AVIF требовалась установка параметра "image.avif.enabled" в about:config.



