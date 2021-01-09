Firefox 85 перейдёт на ECH для скрытия домена в HTTPS-трафике

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|2.8, zzz (??), 19:47, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Так говоришь, как будто монопольный сбор бигдаты гуглом - что-то хорошее.
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|3.41, Онаним (?), 20:35, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гугл бигдату соберёт хоть с ECH, хоть без. А вот цензоры утрутся - и в этом плюс.
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|2.15, Тот самый (?), 19:52, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Провайдеры тут при чем? Их волнует только клиентская база и абонентская плата. А всякие дополнительные обязательные расходы на фильтацию и модерацию трафика для них чистый убыток.
Так что все стрелки направляй на РКН
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|4.27, Аноним (23), 20:00, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> In the UK, a VPN is a basic requirement for internet usage, since the country's new Investigatory Powers Bill allows practically any government employee in any division to look up your internet history for the part year. That sounds like an exaggeration, but amazingly it isn't. Even if you aren't worried about what the department or employees could do with your data officially, these are humans trusted with this power: hundreds of thousands of them. Any malicious group could easily put their man into one of these departments and retrieve whatever data they want.
> Even if you're not in the UK, there's no doubt there are sleeper cells from malicious groups in every ISP already. Why wouldn't there be?
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|5.39, Всем Анонимам Аноним (?), 20:34, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На этом "why woundn't" все теории заговоров и строятся, типа не может быть чтобы не было.
На самом деле конечно хрень, потому что нужно DPI оборудование для этого и это стоит в несколько раз больше, чем обычное сетевое оборудование. Могут поставить только если государство требует.
В любом случае, можете продолжать конечно слюну пускать и т.п., вера не требует доказательств, можно верить в любые заговоры. Я лично работал в одном из UK ISP и DPI не было как класса, запросов о том кто куда подключался тоже.
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|1.2, Аноним (2), 19:38, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Если сервер поддерживает ECH и смог расшифровать ClientHelloInner
Знаем, уже проходили. Как всегда, хорошее начинание будет отравлено тем, что сервера будут специально "не поддерживать" ECH и будут даунгрейдиться до обычного TLS. Так что кому надо - будут по прежнему читать всё что нужно.
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|2.18, MasterVPN (?), 19:54, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Используй VPN. Например thepiratebay прячется с использованием OVPN, если пиратскую бухту ещё ненашли значит OVPN не плохой VPN провайдер.
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|2.19, Xasd7 (?), 19:54, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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негативных сценариев может быть много..
самый бесящий меня сценарий -- это например когда клиент (браузер) рещает использовать технику:
"сначало пробуем работа по безопасному протоколу, если не выходит автоматом откатываемся на более старый небезопасных протокол".
затем во всех новостях Производители Клиента (Браузера) отчитываются о проделанной работе -- "безопасный протокол внедрён!". и на этом всё.
хотя по факту автоматический откат назад -- это не "внедрение" а курам на смех. криптография так не делается!
всё равно как если бы:
-- стой кто идёт! назови пароль!
-- пшпшпшпшппшпппшш, вот такой пароль..
-- что-то вас плохо слышно, ну ладно, давйте я откучусь в старый режим где пароль спрашивать не надо.. проходите!
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|2.44, Онаним (?), 20:37, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только до тех пор, пока ECH не станет обязательным. Не сразу, да.
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|1.3, A.Stahl (ok), 19:41, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как всё сложно. А ведь не вникая в детали кажется что что может быть проще: сначала установил шифрованное соединение, а по нему хоть конституцию Новой Зеландии гоняй. Ан, нет. Всё сложнее.
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|2.6, Аноним (6), 19:45, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> сначала установил шифрованное соединение, а по нему хоть конституцию Новой Зеландии гоняй.
Как тогда HTTP-сервер узнает к какому виртуальному хосту обращение? Один сертификат ставить на все сайты на хостинге или, как в эпоху до SNI, на каждый сайт свой IP?
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|3.25, A.Stahl (ok), 19:59, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я ничего не знаю про шифрование, но разве нельзя "методом тыка": получил сообщение, попробовал расшифровать ключом от одного сайта, получил хрень какую-то, от другого сайта снова хрень, а от третьего всё расшифровалось и в дальнейшем использовать этот лишь третий ключ?
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|1.4, Аноним (4), 19:41, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пиратбей таки починят в России уже или что? Качественный контент больше неоткуда скачать в ознакомительных целях.
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|3.21, Аноним (4), 19:56, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А почему в РФ и чего стоит боятся? В РФ у тебя все налоги за контент уплочены, зря я что ли их заплатил? А вот в других странах не платят налоги на контент, могут возникнуть вопросы.
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|5.45, Аноним (4), 20:37, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Налоги платят за право спать спокойно. При чем тут контент?
Это "налог" на контент. Учитывая, что я регулярно покупаю контент (и плачу с него НДС) уже много-много лет, платить этот налог на контент в ознакомительных целях мне вдвойне обидно -- нужно пользоваться своими законными правами. Так что, я считаю, за всё уплочено.
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|2.16, Sluggard (ok), 19:54, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сходи на pirateproxy.wtf, там есть список зеркал, многие из которых не заблокированы РКН. Хотя как ты умудряешься одновременно и торрентами пользоваться, и без VPN/прокси обходиться — загадка.
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|4.35, Аноним (35), 20:32, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как лучше искать раздачи по имени? Видел онлайн индексаторы но они много не находят, так же как и плагин поиска в qBittorrent
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|2.26, Аноним (26), 20:00, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А, ты это про мацылловскую телеметрию, которой нынче больше чем у гулага? Или про удалённое управление пользователями?
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|3.34, Аноним (34), 20:31, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Код открыт, собери сам как тебе хочется без телеметрии. Лень? Тогда не жалуйся
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|2.30, Гимли (?), 20:22, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пачимуэта? Или ты смиренно ждёшь, когда в РФ официально запретят ECH?
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|1.13, uis (ok), 19:52, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это уже лучше, чем DoHуйня. Это хотя-бы полезно и разумно.
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|1.29, Аноним (29), 20:06, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Напоминаю, что правящее сословие в РФ уже запретило эту технологию для своих холопов, ради их же благополучия:
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53756
Все сайты, её использующие, будут объявлены вражескими и заблокированы. Негоже холопам скрываться от ока государева и вольнодумствовать.
Готовьтесь к цифровому «закреплению».
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|1.37, user90 (?), 20:34, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Firefox 85
Ну мы-то помним, что он никак не "85", и даже не 10, бгг.
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|1.40, trilan (?), 20:35, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Поддержка тестируемого ESNI будет прекращена
> ECH продолжает развитие ESNI и находится на стадии черновика
Не допилили одно - бросили,
давай по новой всё муйня
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