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Firefox 85 перейдёт на ECH для скрытия домена в HTTPS-трафике

09.01.2021 19:21

Компания Mozilla объявила о добавлении в выпуск Firefox 85, намеченный на 26 января, поддержки механизма ECH (Encrypted Client Hello) для шифрования информации о параметрах TLS-сеансов, таких как запрошенное доменное имя. Для включения ECH в about:config следует активировать настройки "network.dns.echconfig.enabled" и "network.dns.use_https_rr_as_altsvc". Поддержка тестируемого на протяжении последних двух лет механизма ESNI (Encrypted Server Name Indication) в Firefox 85 будет прекращена, но какое-то время сохранится в ESR-выпусках Firefox.

Спецификация ECH продолжает развитие ESNI и находится на стадии черновика, претендующего на роль стандарта IETF. Для организации работы на одном IP-адресе нескольких HTTPS-сайтов в своё время было разработано TLS-расширение SNI, осуществляющее передачу имени хоста в открытом виде в сообщении ClientHello, передаваемом до установки шифрованного канала связи. Подобная особенность даёт возможность на стороне интернет-провайдера выборочно фильтровать HTTPS-трафик и анализировать какие сайты открывает пользователь, что не позволяет добиться полной конфиденциальности при применении HTTPS.

Для исключения утечки сведений о запрашиваемом сайте несколько лет назад было разработано расширение ESNI, реализующее шифрование данных с именем домена (кроме SNI источником утечки сведений также может быть DNS, поэтому кроме ESNI необходимо применение технологии DNS over HTTPS или DNS over TLS). В процессе попыток внедрения ESNI было выявлено, что предложенного механизма недостаточно для обеспечения полной конфиденциальности HTTPS-сеансов. В частности, при возобновлении ранее установленного сеанса имя домена в открытом виде фигурирует в числе параметров TLS-расширения PSK (Pre-Shared Key), т.е. одного шифрования полей SNI оказалось недостаточно и требовалось создания аналога ESNI для PSK, а в будущем, возможно, и для других полей. Кроме того, попытки внедрения ESNI выявили проблемы с совместимостью и масштабированием, которые мешали повсеместному распространению ESNI.

В ответ на потребность в шифровании параметров любых TLS-расширений был предложен универсальный механизм ECH, главное отличие которого от ESNI в том, что вместо отдельного поля шифруется всё сообщение ClientHello. ECH подразумевает наличие двух типов сообщений ClientHello - шифрованное сообщение ClientHelloInner и незашифрованное базовое сообщение ClientHelloOuter. Если сервер поддерживает ECH и смог расшифровать ClientHelloInner, то он продолжает использовать данный тип для TLS-сеанса. В противном случае берутся данных из ClientHelloOuter.

ECH также использует иную схему распространения ключа для шифрования - информация об открытом ключе передаётся в DNS записи HTTPSSVC, а не в записи с типом TXT. Для получения и шифрования ключа применяется аутентифицированное сквозное шифрование на основе механизма HPKE (Hybrid Public Key Encryption). ECH также поддерживает безопасную повторную передачу ключа с сервера, что может применяться в случае ротации ключей на сервере и для решения проблем при получении устаревших ключей из кэша DNS.

Дополнительно можно отметить решение включить по умолчанию в Firefox 86 поддержку формата изображений AVIF (AV1 Image Format), в котором задействованы технологии внутрикадрового сжатия из формата кодирования видео AV1. Контейнер для распространения сжатых данных в AVIF полностью аналогичен HEIF. AVIF поддерживает как изображения в HDR (High Dynamic Range) и цветовом пространстве Wide-gamut, так и в стандартном динамическом диапазоне (SDR). Ранее для включения AVIF требовалась установка параметра "image.avif.enabled" в about:config.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/secur...)
  2. OpenNews: Китай начал блокировать HTTPS-соединения, устанавливаемые с TLS 1.3 и ESNI
  3. OpenNews: В РФ намерены запретить протоколы, позволяющие скрыть имя сайта
  4. OpenNews: В CDN Cloudflare внедрена поддержка ESNI для шифрования имени хоста в HTTPS-трафике
  5. OpenNews: Mozilla, Cloudflare, Fastly и Apple работают над применением шифрования для SNI
  6. OpenNews: Проект Geneva развивает движок для автоматизации обхода цензурирования трафика
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54384-esni
Ключевые слова: esni, ech, firefox, https
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  • 1.1, Леголас (ok), 19:37, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Наши любимые провайдеры негодуют 105.
     
     
  • 2.8, zzz (??), 19:47, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Так говоришь, как будто монопольный сбор бигдаты гуглом - что-то хорошее.
     
     
  • 3.28, Леголас (ok), 20:05, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё это есть мордорское мракобесие, чтоб ему пусто было.
     
  • 3.41, Онаним (?), 20:35, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл бигдату соберёт хоть с ECH, хоть без. А вот цензоры утрутся - и в этом плюс.
     
  • 3.42, Total Anonimus (?), 20:35, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не гугл , и даже не АНБ за тобой воронок пришлёт . И уж точно не гугл сайты миллионами блочит .
     
  • 2.15, Тот самый (?), 19:52, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Провайдеры тут при чем? Их волнует только клиентская база и абонентская плата. А всякие дополнительные обязательные расходы на фильтацию и модерацию трафика для них чистый убыток.

    Так что все стрелки направляй на РКН

     
     
  • 3.23, Аноним (23), 19:58, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А всякие дополнительные обязательные расходы на фильтацию и модерацию трафика для них чистый убыток.

    Да, это государствам нужно. А вот сбор инфы и продажа - и самим провайдерам выгодны.
    https://arstechnica.com/information-technology/2017/03/how-isps-can-sell-your-
    https://www.theverge.com/2017/3/28/15080436/us-house-votes-to-let-isps-share-w

     
     
  • 4.27, Аноним (23), 20:00, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > In the UK, a VPN is a basic requirement for internet usage, since the country's new Investigatory Powers Bill allows practically any government employee in any division to look up your internet history for the part year. That sounds like an exaggeration, but amazingly it isn't. Even if you aren't worried about what the department or employees could do with your data officially, these are humans trusted with this power: hundreds of thousands of them. Any malicious group could easily put their man into one of these departments and retrieve whatever data they want.
    > Even if you're not in the UK, there's no doubt there are sleeper cells from malicious groups in every ISP already. Why wouldn't there be?
     
     
  • 5.39, Всем Анонимам Аноним (?), 20:34, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На этом "why woundn't" все теории заговоров и строятся, типа не может быть чтобы не было.
    На самом деле конечно хрень, потому что нужно DPI оборудование для этого и это стоит в несколько раз больше, чем обычное сетевое оборудование. Могут поставить только если государство требует.
    В любом случае, можете продолжать конечно слюну пускать и т.п., вера не требует доказательств, можно верить в любые заговоры. Я лично работал в одном из UK ISP и DPI не было как класса, запросов о том кто куда подключался тоже.
     
  • 3.33, username (??), 20:31, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те что покрупнее вполне себе зеркалят трафик куда надо и имеют профит.
     
  • 3.43, Онаним (?), 20:36, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Мы просто исполняли приказ" - не отговорка.
     

  • 1.2, Аноним (2), 19:38, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Если сервер поддерживает ECH и смог расшифровать ClientHelloInner

    Знаем, уже проходили. Как всегда, хорошее начинание будет отравлено тем, что сервера будут специально "не поддерживать" ECH и будут даунгрейдиться до обычного TLS. Так что кому надо - будут по прежнему читать всё что нужно.

     
     
  • 2.17, Гимли (?), 19:54, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если в хромом поддержат, то может и зайдёт.
     
  • 2.18, MasterVPN (?), 19:54, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Используй VPN. Например thepiratebay прячется с использованием OVPN, если пиратскую бухту ещё ненашли значит OVPN не плохой VPN провайдер.
     
  • 2.19, Xasd7 (?), 19:54, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    негативных сценариев может быть много..

    самый бесящий меня сценарий -- это например когда клиент (браузер) рещает использовать технику:

    "сначало пробуем работа по безопасному протоколу, если не выходит автоматом откатываемся на более старый небезопасных протокол".

    затем во всех новостях Производители Клиента (Браузера) отчитываются о проделанной работе -- "безопасный протокол внедрён!". и на этом всё.

    хотя по факту автоматический откат назад -- это не "внедрение" а курам на смех. криптография так не делается!

    всё равно как если бы:

    -- стой кто идёт! назови пароль!

    -- пшпшпшпшппшпппшш, вот такой пароль..

    -- что-то вас плохо слышно, ну ладно, давйте я откучусь в старый режим где пароль спрашивать не надо.. проходите!

     
  • 2.44, Онаним (?), 20:37, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только до тех пор, пока ECH не станет обязательным. Не сразу, да.
     

  • 1.3, A.Stahl (ok), 19:41, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как всё сложно. А ведь не вникая в детали кажется что что может быть проще: сначала установил шифрованное соединение, а по нему хоть конституцию Новой Зеландии гоняй. Ан, нет. Всё сложнее.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:45, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сначала установил шифрованное соединение, а по нему хоть конституцию Новой Зеландии гоняй.

    Как тогда HTTP-сервер узнает к какому виртуальному хосту обращение? Один сертификат ставить на все сайты на хостинге или, как в эпоху до SNI, на каждый сайт свой IP?

     
     
  • 3.22, Xasd7 (?), 19:56, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ключ для ECH находится в DNS-pаписи
     
  • 3.25, A.Stahl (ok), 19:59, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я ничего не знаю про шифрование, но разве нельзя "методом тыка": получил сообщение, попробовал расшифровать ключом от одного сайта, получил хрень какую-то, от другого сайта снова хрень, а от третьего всё расшифровалось и в дальнейшем использовать этот лишь третий ключ?
     
  • 2.14, Гимли (?), 19:52, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А оно всё так, что сложнее колеса, угу.
     

  • 1.4, Аноним (4), 19:41, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пиратбей таки починят в России уже или что? Качественный контент больше неоткуда скачать в ознакомительных целях.
     
     
  • 2.5, Гимли (?), 19:43, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каноничный оффтоп!
     
     
  • 3.7, Аноним (4), 19:47, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Каноничный оффтоп!

    100% по теме, я гарантирую это.

     
  • 2.12, смузихлёб (?), 19:50, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве кто-то в РФ до сих пор сидит без VPN? Не страшно?
     
     
  • 3.21, Аноним (4), 19:56, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А почему в РФ и чего стоит боятся? В РФ у тебя все налоги за контент уплочены, зря я что ли их заплатил? А вот в других странах не платят налоги на контент, могут возникнуть вопросы.
     
     
  • 4.32, Анонымоус (?), 20:30, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Налоги платят за право спать спокойно. При чем тут контент?
     
     
  • 5.45, Аноним (4), 20:37, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Налоги платят за право спать спокойно. При чем тут контент?

    Это "налог" на контент. Учитывая, что я регулярно покупаю контент (и плачу с него НДС) уже много-много лет, платить этот налог на контент в ознакомительных целях мне вдвойне обидно -- нужно пользоваться своими законными правами. Так что, я считаю, за всё уплочено.

     
  • 3.46, Total Anonimus (?), 20:39, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не страшно , когда ничего не работает . )))
     
  • 2.16, Sluggard (ok), 19:54, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сходи на pirateproxy.wtf, там есть список зеркал, многие из которых не заблокированы РКН. Хотя как ты умудряешься одновременно и торрентами пользоваться, и без VPN/прокси обходиться — загадка.
     
     
  • 3.24, Аноним (4), 19:59, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там вроде сомнительные зеркала с малварью, тысячи их. На основном сайте малвари нет хотя бы. А в чём проблема пользоваться торрентами? Есть DHT, добавляешь все ретрекеры из этого перечня и очень быстро и прекрасно работает: https://github.com/ngosang/trackerslist/blob/master/trackers_all.txt
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 20:32, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как лучше искать раздачи по имени? Видел онлайн индексаторы но они много не находят, так же как и плагин поиска в qBittorrent
     
  • 2.20, MasterVPN (?), 19:55, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть limetorrents
     

  • 1.9, Фристайло (?), 19:47, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну Лиса, ну рыжая краса. Отгрызет лапы ворам нашей интернет-свободы.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 20:00, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А, ты это про мацылловскую телеметрию, которой нынче больше чем у гулага? Или про удалённое управление пользователями?
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 20:31, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Код открыт, собери сам как тебе хочется без телеметрии. Лень? Тогда не жалуйся
     

  • 1.10, смузихлёб (?), 19:48, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не нужно
     
     
  • 2.30, Гимли (?), 20:22, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пачимуэта? Или ты смиренно ждёшь, когда в РФ официально запретят ECH?
     

  • 1.11, Аноним (11), 19:48, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Последний абзац совсем не по теме.
     
  • 1.13, uis (ok), 19:52, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это уже лучше, чем DoHуйня. Это хотя-бы полезно и разумно.
     
  • 1.29, Аноним (29), 20:06, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Напоминаю, что правящее сословие в РФ уже запретило эту технологию для своих холопов, ради их же благополучия:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53756

    Все сайты, её использующие, будут объявлены вражескими и заблокированы. Негоже холопам скрываться от ока государева и вольнодумствовать.

    Готовьтесь к цифровому «закреплению».

     
     
  • 2.36, Леголас (ok), 20:33, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > уже запретило

    А пруф с подтверждением намерения можно?

     
  • 2.38, Аноним (38), 20:34, 09/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот ведь бяда. А так хотелось порнушку тайком поглядеть.  
     

  • 1.31, IceCat (?), 20:29, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    https://twitter.com/mozilla/status/1347633954497548289

    Мурзиллу уже последние соратники удаляют.

     
  • 1.37, user90 (?), 20:34, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Firefox 85

    Ну мы-то помним, что он никак не "85", и даже не 10, бгг.

     
  • 1.40, trilan (?), 20:35, 09/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Поддержка тестируемого ESNI будет прекращена
    > ECH продолжает развитие ESNI и находится на стадии черновика

    Не допилили одно - бросили,
    давай по новой всё муйня

     
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