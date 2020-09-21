В РФ намерены запретить протоколы, позволяющие скрыть имя сайта

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|4.77, Аноним (-), 21:20, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+16 +/–
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Каждый настоящий русский патриот с любовью воспринимает любой подобный закон.
Во-первых, нам нечего скрывать.
Во-вторых, это борьба против террористов, наркобаронов и торговцев оружием - честным людям боятся нечего.
В-третьих, наши дети и жёны хотят спать спокойно и жить в спокойной стране.
В-четвёртых, мы понимаем, что на все эти мероприятия необходимы баснословные средства, ведь всё-таки это высокотехнологичное оборудование. Так что мы поддержим и примем любые нормы и поправки в законодательство, пусть депутаты и правительство тратят столько сколько нужно, а мы как-нибудь прокормимся - хлеба, макарон и картошки очень много.
В-пятых, я полностью согласен с комментариями к этому закону наших журналистов-интеллектуалов Соловьёва, Киселёва, Скабеевой, Норкина - ВРАГ НЕ ПРОЙДЁТ. Братцы, надо потерпеть ещё чуть-чуть. Прорвёмся. Фашисты нас просто так не возьмут.
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|6.139, Аноним (139), 21:53, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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«Mozilla не планирует включать по умолчанию поддержку DNS-over-HTTPS для пользователей из Великобритании.» Это не означает, что вас посадят, если вы выложите приложение с поддержкой полного шифрования трафика, которое не передало ключи доброму дяде из ФСБ. Просто там есть такая же воняющая кучка, которые возомнили себя благодетелями. Только суверенный чебурнет хотят ввести у нас, а не на островах. Да и вообще, зачем тыкать на плохой пример?
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|6.143, Аноним (-), 21:54, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> В Великобритании Firefox не будет использовать DNS-over-HTTPS из-за претензий в обходе блокировок
> https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51046
>> включать по умолчанию поддержку DNS-over-HTTPS ... из-за давления со стороны Ассоциации провайдеров Великобритании
>> включать по умолчанию
Нет, просто анонимы, как обычно, читают не глазами.
Ну и скромно умалчивают, что фильтр в UK "пробили" в основном овуляш^W пуританки-истерички методом "нужно защитить детей от порнографии!" и он вполне opt out, т.е. при требовании отключается провайдером. Ну и запрета на VPN и анонимизаторы, неумеющие в эти самые фильтры - тоже нет.
А так-то да, там на самом деле все точно так же, даже еще хуже, анонимы точно знают!
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|6.168, Аноним (168), 22:15, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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в бриташке ни тор, ни DoT, ни DoH, ни DNSCrypt никто не запрещал на законодательном уровне.
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|7.208, Аноним (120), 22:58, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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И чего это за блокировки такие в Британии? Не просветите? Что там блокируют в оплоте всеобщей свободы и демократии?
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|2.23, MrClon (ok), 20:30, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чёт меньше 200 дизлайков пока. Видывал я документы которым за первые сотки несколько тысяч накидывали. Видимо параноики слишком параноики чтобы регаться на госуслугах
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|3.25, Аноним (25), 20:35, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А то. Госуслуги это крутяк вообще. У меня отец на них зареган. На работе коллег попросили пойти на голосование. Его не попросили. Он спрашивает почему? Ему начальник отвечает так вы же уже проголосовали, вас в списках нету! Он как то сидит на госуслугах и видит что проголосовал за какого-то депутата. Хотя этого не делал. Я в нете по этому делу читал сообщения. Там реально можно сходить на участок проголосовать, а потом и через госуслуги. То есть два раза получается. Лазейка такая для единоросов.
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|5.67, Аноним (-), 21:08, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Такие истории не редкость. Так недавно же тётка аж три раза проголосовала.
https://www.vesti.ru/article/2425455
Яэль Ильински рассказала, что отдать свой голос она смогла в электронном виде, а также лично в посольстве России в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. Ранее о похожей ситуации рассказал журналист Павел Лобков, который смог проголосовать дважды — в первый раз на избирательном участке, во второй раз онлайн.
Вообще до кучи таких случаев и примеров в сети. Система неидеальна.
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|6.76, Celcion (ok), 21:17, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
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> Вообще до кучи таких случаев и примеров в сети.
Я сам таких историй могу насочинять, задолбаешься читать.
> Система неидеальна.
Идеальных систем не бывает.
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|7.80, Аноним (-), 21:23, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Я сам таких историй могу насочинять, задолбаешься читать.
господи, как об стенку горох... да сочиняй сколько влезет... ты читать умеешь? тебе говорят о том, что весь инет в пруфах, даже считая провластные СМИ. такие истории совсем не редкость.
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|8.94, Celcion (ok), 21:31, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
В инете навалом пруфов, что Земля плоская и захвачена рептилоидами Protip не в... большой текст свёрнут, показать
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|6.81, Аноним (25), 21:23, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Система неидеальна
Её никто и не конструировал быть идеальной, её делали быть управляемой в собственных корыстных целях.
У нас из 90-х к власти пробрались бандиты. Конкретные люди у моего метро держали ларьки под "крышей". Сейчас они сидят в депутатских креслах и пилят бабло, например раздают дешёвые китайские повербанки в честь выпуска из школы на линейках. Накрываются за пару месяцев, зато депутат списал миллионы из бюджета города.
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|7.91, Аноним (-), 21:30, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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да мы в курсе, в рф рулят опг, кланы, силовики... зарабатывать, конечно, можно неплохие деньги (it там, ещё что-нибудь да), но основная масса населения, да, нищая... с нищенскими пенсиями, зарплатами и тп. очень убогие соц. условия, поэтому все крутые спецы отчаливают отсюда и дело не в том, что мол тут есть работа или можно работать удалённо, просто уезжают уже тупо чтобы эту нищету и воровство и лицемерие не видеть. у меня два друга уехало. щас работают в ес, вспоминают про пост-совок как про страшный сон с нашими бандитами во власти и тп.
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|7.146, Celcion (ok), 21:57, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У нас из 90-х к власти пробрались бандиты.
Нифига себе ты открытие сделал! Вот это да, вот это я понимаю - человек разбирается!
Неровен час, скоро он откроет, что вода мокрая, или что в неделе семь дней. С нетерпением ждем новой порции срыва покровов!
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|5.172, Аноним (25), 22:17, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну расскажу ещё одну. Начальница через смартфон лазает по сайту магазина. Не зарегистрирована. Выходит. Спустя минут 10 ей звонит неизвестный номер, спрашиват: Ну что? Присмотрели что нибудь? Начальница спрашивает как её вычислилили, откуда у них этот номер и тд. Вобщем завела скандал. Её оператор втюхивал типо сбой в системе и тд. Вот так. А теперь представьте эту ситуацию с вами.
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|6.198, Celcion (ok), 22:43, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну расскажу ещё одну. Начальница через смартфон лазает по сайту магазина.
Ты будешь удивлен, насколько окружающие люди страдают ИТ-кретинизмом. И какую огромную роль это играет в том, что их данные утекают в сеть. Они как раньше без раздумий ставили на свои компьютеры всякую завирусованную срань, так и сейчас ставят её на телефоны.
> А теперь представьте эту ситуацию с вами.
Ты, наверное, перепутал данный форум с форумом мамочек и детишек, здесь обычно собираются люди, которые хоть немного думают над тем, что и как они делают в сети.
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|7.202, Аноним (25), 22:51, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут далеко ходить ненадо. В телеграме даже боты есть которые пробивают списки номеров. Но это уже утёкшее.
На самом деле интересно то, что свежереганный номер, нигде не появляющийся уже утекает в базы, которые продаются.
Я покупал Теле2, чисто для звонков маме, где-то через месяц на него начинались первые спам-звонки.
Так что про домохозяек тут ненадо. Инфа о нас куплена и всё решено за нас.
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|4.50, Lex (??), 20:52, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
Вот это воистину эпическая чушь Помню, бывал наблюдателем во время прошлых выбо... большой текст свёрнут, показать
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|5.72, Аноним (72), 21:12, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нужна партия от айтишников! С ИИ и бигдатой и аджайл скрамами вместо президентских сроков
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|6.88, MrClon (ok), 21:25, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Нужна партия от айтишников! С ИИ и бигдатой и аджайл скрамами вместо
> президентских сроков
И скрам митинги раз в неделю на центральных площадях
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|6.93, Michael Shigorin (ok), 21:31, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Нужна партия от айтишников!
Вам к Мишустину.
Только вот вспоминается поговорочка "если бы дома строили айтишники, первый же залетевший дятел разрушил бы цивилизацию"...
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|7.195, AlexYeCu_not_logged (?), 22:38, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Только вот вспоминается поговорочка "если бы дома строили айтишники, первый же залетевший дятел разрушил бы цивилизацию"...
Самоирония — слыхал про такое?
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|6.122, Celcion (ok), 21:43, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Нужна партия от айтишников! С ИИ и бигдатой и аджайл скрамами вместо президентских сроков
Большинство таких айтишников, из тех, что я видел, не в состоянии организоваться даже в более-менее продуктивно работающие группы людей, своевременно и качественно выполняющие работу без пинков и подзатыльников.
Какая там еще партия... Только если партия в домино. Да и ту проcрут, потому что впадлу будет разбираться, а на Stack Overflow не будет готового решения.
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|4.82, MrClon (ok), 21:23, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Там не надо на госуслугах регистрироваться
А, точно. Там обычная регистрация есть, вроде даже не особо защищённая спамеров
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|5.124, онанимуз (?), 21:44, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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введённые ФИО, почта и телефон отправляются прямиком в америку, на сервера гугла. даже сайт госуслуг нарушает российские законы, и всем пох.
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|6.127, онанимуз (?), 21:46, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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пардон муа, не понял сначала, что вы про этот сайт пишете, а не про госуслуги.
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|2.158, Аноним (-), 22:06, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поправки в Конституцию РФ
все защитили!
Никакие законы больше не нужны
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|2.197, Аноним (197), 22:40, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пардоньте, но как туда зайти? Авторизован в ЕСИА, но хоть глаз выколи не могу найти кнопку входа
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|2.97, Michael Shigorin (ok), 21:32, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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> считаю надо все запретить.
Либерал, однако.
PS: шахты, впрочем, даже на Волыни закрывают Ваши коллеги.
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|3.231, Аноним (231), 23:20, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мишаня, ты часть системы, было бы странно, если бы ты тут либеральные ценности продвигал, иначе твой нинужнолинукс с легкостью заменят на болгенос.
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|2.210, Аноним (120), 22:59, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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В Британии уже запретили
> В Великобритании Firefox не будет использовать DNS-over-HTTPS из-за претензий в обходе блокировок
Чего они блокируют в "свободной" стране?
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|1.5, Аноним (5), 20:10, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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> разработанного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
вот такое у нас цифровое развитие по-русски, задом наперёд
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|2.28, Аноним (28), 20:36, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С каких это пор буржуины стали русскими? У буржуя нет Родины, у него есть лишь товар.
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|1.6, Аноним (6), 20:11, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Всё правильно, честному россиянину нечего скрывать от своих хозяев.
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|2.11, J.L. (?), 20:17, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А любой VPN под этот закон разве не попадает?
попадает
но для vpn вроде отдельный закон - требующий сам vpn проверять запрошеный сервер в сайтах РКН
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|1.9, Запритить (?), 20:15, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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И правильно, стадо должно быть в стойле, ишь чего удумали.
При просмотре запрещенных сайтов - сразу смс участковому с местоположением.
Холуев нужно всячески притеснять, иначе дела не будет - Китай как пример. Почитают царя - почитают родину.
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|2.31, Аноним (28), 20:38, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Идиот, любое государство является волей правящего класса, отсюда всегда будет цензура, пока существует государство. Тебе не нравится? Ну так строй бесклассовое общество. Или только вякать из-под забора горазд?
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|2.211, пох. (?), 23:00, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> При просмотре запрещенных сайтов - сразу смс участковому с местоположением.
Зачем беспокоить занятого человека? Он ловит врага народа, вышедшего из квартиры без намордника, ему некогда.
Просто понизим социальный рейтинг. Причем узнать за что - не получится. Граждане с высоким социальным рейтингом нутром чуют какие сайты посещать неположено, им не нужно знать список.
А те у кого чуйка сбита - могут воспользоваться общественным транспортом, но только до работы и обратно (и карманы пожалуйста выверните, и сумочку мы просветим, мало ли что там у вас, такого несознательного). Будут хорошо работать - хуже им не сделают. Будут еще что неположенное смотреть - через некоторое время придут специальные товарищи и отправят в лагерь перевоспитания. Где никаких неположенных сайтов посмотреть просто не удастся. Тем самым гражданин спасется от падения на самый нижний уровень, где уже просто разбирают на органы для уставших от заботы о родине ответственных лиц.
> Китай как пример.
Китай уже предоставил нужные технологии и оборудование. Еще в мае хуавей активно искал инженеров под такие проекты.
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|1.10, Аноним (25), 20:16, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Капец, эти толстопузики вообще зажрались. В Китае люди живут лучше и дольше. То есть мы хуже Китая уже? Судя по статистике - да. Россия это уже Мордор получается.
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|2.17, Аноним (17), 20:23, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вообще, в Китае далеко не все и не везде хорошо живут, но да, там для людей делают не в пример больше. А всё почему? Деньги не разрешают вывозить за рубеж, остаётся только тратить их на население.
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|3.24, Аноним (25), 20:32, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, в Китае хотя бы законы соблюдают. И, по слухам, когда чиновник слишком ужирается его отправляют по профессии по-работать, на заводик или колхоз, а потом обратно. И чиновник начинает эффективнее дела во благо населения вести.
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|4.59, Аноним (59), 21:00, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Просто не воруют так в открытую. Тем не менее, все руководители монополий тесно связаны с правительством. Те же олигархи, вид сбоку.
Экономический рост у Китая, конечно, поразительный, но бенефециарами является узкая прослойка приближенных к власти капиталистов. Социализм только на словах.
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|5.102, microsoft (?), 21:33, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не воруют в открытую? Надо бы сообщить тем толпам женщин что похищаю в китает средь бела дня на органы. Влюот они удивятся.
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|3.34, Аноним (28), 20:42, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Разница в том, что в РФ капитализм, а в Китае - переходный период от капитализма к социализму, как у нас когда был НЭП. Куда в итоге придут китайцы, не известно (лично я думаю, что скатятся в капитализм, а потом в тёмные века, и не без помощи СШП и их холуёв), однако у РФ вообще нет будущего с этими буржуинами. Нет будущего, потому что задел, полученный от СССР РФ разбазарила и уничтожила, а Китай только накапливает - им только политическая воля нужна, чтобы сделать шаг дальше, а у нас только падение ниже и ниже. В РФ почти четверть населения живёт за чертой бедности. Сравните, какой огромный шаг в области борьбы с бедностью за это время сделал Китай.
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|4.42, Аноним (25), 20:50, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С чего это Китай загнётся? Им СШП открыто угрожает и вводит санкции на рынке электроники. СШП их за конкурента и врага потенциального считает. Это вообще то показатель развитости и потенциальной силы Китая. Можно просто на твиттер зайти и посмотреть какую СШП пропаганду ведут против Китая. А на Россию все клали, её никто не замечает даже, потому что она подконтрольна западу и СШП, там где наши чиновники живут, шикуют и учатся.
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|5.215, пох. (?), 23:03, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А уж как проклятые угрожают Ирану! Можно на твиттер зайти и вообще ох..еть. Это верный признак высочайшего уровня развития и потенциальной силы! Ух как поднялся Иран! Скоро и Китай за пояс заткнет.
(Кстати, мы их лучшие друзья! А ишаки... ну то случайность, и вообще кокие ваши докозательства?)
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|4.44, имя_ (?), 20:51, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если в КНР переход от капитализма к социализму, то в КНДР - коммунизм уж точно наступил, даже ждать не надо. А если хочется тоталитаризма потеплее - добро пожаловать на Кубу.
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|5.56, Аноним (25), 20:56, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну, у них морские порты уже загружены до того, что они пытаются отхватить часть берега у Индии. Я недавно немой фильм смотрел от китайца, который просто быт китайцев снимал. Там в основном фигурируют заводики. 90% рынка электроники СШП это Китай, что уж говорить про другие страны. Вобщем Китай представляет реальную индустриальную мощность. Китай ведёт себя очень пасивно и не реагирует остро, не высказывается грубо. А вот скулит визжит и лает только СШП. Это о многом говорит.
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|6.112, Армянин (?), 21:36, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Из Китая сделали монстра, которого пора уничтожить, иначе при автоматизации производств, голодные китайцы уничтожат нас. Надеюсь Америка устроит им херасиму и нагасаки.
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|7.121, Аноним (25), 21:42, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я хотел бы наоборот, чтобы побороли как раз таки СШП и Израиль. В ответ на развал СССР
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|8.226, Дима (??), 23:12, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А я бы вот точно не хотел ни первого, ни второго, ни третьего Уж лучше всем мир... текст свёрнут, показать
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|4.54, Аноним (59), 20:56, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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В Китае от социализма только несменяемая правящая партия. По коэффициенту Джини Китай в мировых лидерах неравенства, все еще хуже, чем в России.
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|5.193, Казахстан2030 (?), 22:34, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+22 +/–
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> коэффициенту Джини
Этот?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D
Очень сомнительно. Сужу по Казахстану. Я просто сам из Казахстана. Средняя ЗП "типа" 500-600 тысяч тенге, тогда как основная масса получает около 120-130 тысяч. Очень много в городах бездомных, нищих. Каждый день новости о том, как подожгли кота или изнасиловали собаку.
https://tengrinews.kz/crime/volonteryi-zayavili-iznasilovanii-sobak-astana-vet
https://tengrinews.kz/events/koshek-pyitalis-sjech-zajivo-v-almatinskoy-oblast
Очень большие цены на лекарства и ком. услуги. Население закредитовано. Нижняя планка 42500 тенге - это нищенские деньги. Соц. выплаты очень низкие. Гос. пенсия убога. Хотя сама страна СУПЕР, ПРОСТО СУПЕР богата. Дивидендов от нефти, металлов никто не видит. Семья Назарбаева мульти-миллиардеры, из страны выведено несколько сот миллиардов долларов. Производства нет, в основном купи-продай, одни маркеты. Силовики, прокуратура коррумпированы. Каждый день кто-то что-то ворует. Жесть какая-то. Сейчас приняли кодекс о здоровье - омс, грубо говоря медицина платная. Реформы все бутафорные. Пособие по безработице нет, только если встанешь на биржу, а если по каким-то семейным причинам не можешь встать на биржу - то пособия не будет. АСП нищенское и ещё шиш оформишь, многодетные матеря каждый день митинги устраивают. Преступность высокая. Очень депрессивная страна. КНБ не работает, только режим защищает и воровство продолжается. Полит. партии все задавлены, оппозиционеров сажают, убивают. Покупаются на Западе СМИ (США, Англия) и лоббируются - смотрите у нас демократия. Одна показуха. Но на любой базар, вокзал заедешь и тонны плохо одетой, безработной молодёжи. В Казахстане жестокие люди, неискренние, лживые, вороватые. Есть хорошие, но мало. Недавно уехало из страны очередные высокообразованные 11.000 человек, они все замещаются, понятное дело, кадрами с низкой квалификацией. Советское поколение потихоньку уходит на пенсию, а замещение уступает в квалификации.
Короче Казахстан такое же убогое государство как и Россия или Украина. Без прикрас. Хотя есть и позитивные моменты, но их очень мало. Хочется уехать отсюда, но слово Родина засело глубоко в душе, отсюда диссонанс и непонимание что делать. За оружие не хочется браться. Ох как не хочется.
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|6.221, Аноним (25), 23:05, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Спасибо тебе за это сообщение. Слышал много плохого про состояние Казахстана, но это просто сформировало мнение. Интересно что ждёт нас дальше.
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|7.232, Celcion (ok), 23:22, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Спасибо тебе за это сообщение. Слышал много плохого про состояние Казахстана, но это просто сформировало мнение. Интересно что ждёт нас дальше.
Тебя ничего не ждет. Будешь дальше ныть на форумах, попёрдывая в диван.
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|4.111, Michael Shigorin (ok), 21:35, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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> В РФ почти четверть населения живёт за чертой бедности.
> Сравните, какой огромный шаг в области борьбы с бедностью
> за это время сделал Китай.
И какой же? Вы статистику смотрели или только вбросы читали?
Посмотрите, будете удивлены.
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|5.171, Аноним (-), 22:16, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если черту провести в районе
2000 рублей в мес, то вся страна
богатая
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|5.224, Аноним (25), 23:07, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну а вы из Москвы выезжали? В регионах только спиваются, в том числе и молодёжь
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|1.13, Аноним (17), 20:20, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Ну, учитывая что уже чёрте сколько лет esni работает с перебоями, и чаще всего не работает… Что это изменит? Спасибо нашим западным "друзьям", которые в обмен на личные данные предоставляют возможность продолжать пользоваться https.
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|2.19, Азамат (?), 20:24, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Да что ты им обьясняешь они все равно заминусуют и будут тявкать. Пускай бесятся дальше. Что с них взять?
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|2.21, Аноним (25), 20:26, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Да, это бизнесс. Западные сервисы ещё как русских сливают, иначе всех бы забанили.
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|1.16, Аноним (16), 20:22, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ничего нового. Запрет анонимайзеров, блокировки Telegram, Tutanota, Protonmail и т.д. Тенденция очевидна.
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|2.20, Аноним (25), 20:24, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Непонимаю почему они proton запретили. Говорят, Proton логи ещё как хранит, и вроде даже хацкеры их взламывали и видели историю соединений и прочее. То есть получается Proton логи то хранит, но ФСБ посылает нах?
Тут параноиком станешь. Может это специально делает чтоб россияне сидели на Proton и ФСБ читало логи. Типо хитрый ход.
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|4.69, Аноним (25), 21:11, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даже если дам, как ты подтвердишь что они настоящие а не поддельные?
Вот из гугла выдаёт:
https://www.reddit.com/r/ProtonVPN/comments/93pp40/protonvpn_does_keeping_logs
То есть человек спамил, его отрубили. Как это получается? Они анализирует трафик? Ведут логи? Как они подтвердили что она спаммер? С одного айпишника впна может сидеть тысячи человек, как так вышло что именно он?
Про хацкеров чот не получилось найти, но по моему тут на опеннете и читал.
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|5.176, Аноним (-), 22:18, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто пожаловался и предоставил инфу.
Посмотрели время сессии и проверили
Не приходило такое в голову?
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|6.205, Аноним (25), 22:55, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Недостаточно оснований для доказательства.
Живи с розовыми очками и дальше. Но я был заинтересован в твоей же безопасности а не в галимом отторжении фактов.
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|4.74, Аноним (25), 21:14, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я так-то сам протоном пользуюсь, он дешёвый и супер-быстрый. Хорошо документирован. Много серверов в разных странах. На одном сервере много айпишников может быть. Серверов только прибавляется. На винде вообще красивый гуишный клиент, но пользуюсь только на линуксе.
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|2.115, Аноним (-), 21:38, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Telegram
а вот с эти мимо. это ж фсбшная шарага. сначала типа визг подняли про баны и блокировки (типа рекламы), а потом пустили стадо назад. тут и весь лдпр сидит всем составом - первый признак барахла.
реально опасные сервисы и людей - вырезают/убивают под ноль.
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|3.126, Аноним (25), 21:45, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>вырезают/убивают под ноль
Очень громко сказано. До сих пор практикуют методы типо избить в тёмном дворе, например журналиста. Имхо, Все эти наши службы переоценены, нихрена они не могут, кроме как гнобить собственное население.
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|2.46, A.Stahl (ok), 20:52, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Население убывает потому что трахаются меньше, а трахаются меньше потому что жрать(и прочих базовых нужд) нечего. К интернету это не имеет отношения.
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|4.129, Аноним (-), 21:47, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
не от большого ума в африке семьи не планируют, будущее не планируют услов... большой текст свёрнут, показать
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|5.134, Аноним (-), 21:49, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а ведь через какое время нефть будет пользоваться спросом.
в смысле не будет... тогда и резервы не спасут... ну или оттянут агонию...
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|5.154, Аноним (135), 22:02, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> пропагандой про кольцо врагов
Давно не слышал про кольцо врагов. Про партнеров - много слышал.
А месье считает, что вокруг одни друзья?
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|6.181, Аноним (-), 22:22, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мусье считает,
что пора заниматься
построением дружественных отношений
с соседями, а не продолжать
растаскивать собственную страну.
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|3.96, Аноним (120), 21:32, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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в Японии, похоже, жрать совсем нечего... Коэфф. рождаемости ниже, чем в России.
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|4.149, zzz (??), 21:59, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> в Японии, похоже, жрать совсем нечего
Ну в Японии другие проблемы, там слишком старое население - молодёжь не успевает рожать.
В Японии уровень жизни невероятно высок, медицина, питание, соц. условия и гарантии. В России уровень жизни хороший доступен не всем - как результат приходится замещать россиян мигрантами из СА, в будущем светит национальное вырождение, если не принимать мер.
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|5.206, Celcion (ok), 22:56, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну в Японии другие проблемы
О! Специалисты по Японии подтянулись, сразу видно.
> там слишком старое население - молодёжь не успевает рожать.
Настолько не успевает, что правительство начинают рассматривать возможность "импортировать" азиатов из других стран, чтобы выровнять демографическую яму?
> В Японии уровень жизни невероятно высок
Настолько высок, что зимой в квартирах температура ниже минимально допустимой в России и нет никакого парового отопления, приходится спать одетыми, либо тратить недешевую электроэнергию на обогреватели?
> медицина
Которой, по сути, нет, если у тебя нет страховки, за которую надо ежемесячно отслюнивать некислую часть зарплаты?
> питание
Невероятно дорогое, если есть продукты такого же качества, как в среднем в России?
> соц. условия и гарантии.
Это какие, например?
> В России уровень жизни хороший доступен не всем
Поясни, что в твоём понимании является "хорошим" уровнем жизни?
> как результат приходится замещать россиян мигрантами из СА
Так ведь здесь же плохо, разве нет? Откуда тогда берутся мигранты? Они все сплошь мазохисты что ли?
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|2.117, Michael Shigorin (ok), 21:39, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> И потом они удивляются убыли населения.
Эх, не хватает всё-таки логики в школах.
Знаете, какие меры наиболее эффективны были бы для бубубума? Резкое снижение доступности высшего образования вообще и для женщин особенно, а также отмена или резкое снижение пенсий тем, кто сейчас в детородном возрасте. Отключение интернета и веерное -- электричества тут лишь вишенка на торте.
Пока к людям относятся по-хорошему -- они это редко когда ценят...
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|3.130, Аноним (25), 21:48, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну то есть люди дикари и выкини их в лес они будут тупа трахацо))) Мне нравится)))) Вот бы тоже изо дня в день трахацо)))
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|3.136, Анонымоус (?), 21:49, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если факты противоречат правильным словам, тем хуже для фактов? Но факт в том, что население голосует ногами вперед. И этот факт упрямее правильных слов.
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|3.141, Аноним (-), 21:53, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Резкое снижение доступности высшего
> образования вообще и для женщин особенно
в такой технологичный век развития ваш сценарий превратит рф уже не в 3-ю, а в 10-ю страну мира. куда пойдут работать все эти люди? в сельхоз разворованный или станкостроение?
убив культуру и образование - подскочат цифры преступлений (убийства, изнасилования и тп). в рф очень специфические колхозники. это будущая гопота и ауе.
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|3.233, Аноним (233), 23:22, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ух, кристально чистый, выдержанный бред. Автор несет пургу с такой серьезностью, а в комментах оргия. Прям секта какая-то.
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|1.27, Аноним (27), 20:35, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Погуглил биографию главы ведомства - стало понятно, какое развитие идёт.
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|1.30, kvaps (ok), 20:36, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сначала они стаканчиками кидаются, а потом предложат государственный сертификат ввести.
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|2.35, Аноним (35), 20:42, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Государственный прокси сервер, который запросы будет агрегировать по паспортам.
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|4.58, ZZZ (??), 20:59, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Давно пора. Каждое письмо и смс, должно быть подписано, и данные подписанта должны отображаться на клиентском устройстве, чтобы понимать , говнобанк это, или урка с зоны
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|2.51, Яндекс (?), 20:53, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мы просто сделаем браузер с подменой сертификатов и внедрением Certification authority ФСБ.
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|4.107, Аноним (25), 21:34, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Видел китайцы кому надо спокойно чувствуют себя на заблокированных анонимных форумах
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|1.33, InuYasha (??), 20:39, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А можно сразу имена чайновников-инициаторов в студию? Чтоб народ сразу знал своих помидоров?
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|2.113, Аноним (120), 21:37, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно, вот только почти все такие законопроекты придумывают ваши либеры. Знаешь, например, Мизулину? Овальняшки её хают, а она от левых, внезапно.
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|3.133, InuYasha (??), 21:48, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мне всё равно какие они там - правые, левые, фронтальные или dolby surround. Главное что они есть и должны быть наказаны.
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|3.174, Аноним (174), 22:18, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мизулина в думу попала после того, как Навальный призвал голосовать лишь бы не за едро. Народ наголосовал за справороссов и мы получили бешеный принтер.
Навальный - это не оппозиция, а козел-провокатор. В качестве лидера оппозиции в него верят только самые наивные.
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|1.52, Celcion (ok), 20:54, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Главное при этом - не упоминать, что в других странах такие законы либо уже приняты, либо активно обсуждается их принятие, а то Этодругина Форте на всех не хватит.
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|3.71, Celcion (ok), 21:11, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Чувак, я понимаю, что тебе очень нравится со мной разговаривать и ты снова хочешь прийти и устроить длиннотред с трёпом ради трёпа.
Но, увы, обойдешься. Докопайся до кого-то другого.
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|3.79, Аноним (39), 21:21, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ссылок прямо под новостью хватает: "OpenNews: В Великобритании Firefox не будет использовать DNS-over-HTTPS из-за претензий в обходе блокировок"
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|4.98, Ordu (ok), 21:32, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Ссылок прямо под новостью хватает: "OpenNews: В Великобритании Firefox не будет использовать
> DNS-over-HTTPS из-за претензий в обходе блокировок"
Ой, да это же Великобритания, страна клоунов.
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|4.155, Аноним (-), 22:03, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Ссылок прямо под новостью хватает: "OpenNews: В Великобритании Firefox не будет использовать DNS-over-HTTPS из-за претензий в обходе блокировок"
Опять пришла пора очешуительных историй.
Попробуй читать не только заголовок (еще лучше - в оригинале и нексолько независимых источников, узнаешь много нового)
Например, там первым же предложением раскрывается малюсенький "нюанс":
>> включать по умолчанию
Ну и про блокировки аноним соврамши - клиент можешь просто потребовать у провайдера отключить "защиту" (если не догоняет использовать другой DNS), а еще он может просто использовать VPN и прочее - закона, обязывающего предоставителя таких услуг как-то учитывать "фильтры" или же уже его самого "отфильтруют" - внезапно, нет.
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|5.192, Аноним (-), 22:31, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто господин не в курсах,
как генерируются претензии ))
Что то по типу, у оперативников
рашн полиции есть виртуальные
сексоты ) Так на этой теме они
влегкую свою ЗП индексируют ))
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|2.144, Аноним (140), 21:55, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да знаем мы про Китай, была тута новость. Но те хоть внутренний трафик не режут.
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|3.152, Celcion (ok), 22:02, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Да знаем мы про Китай, была тута новость.
Как ни странно, не Китай, а самые, что ни на есть, демократические страны.
Гуглим, скажем, на Википедии статью Crypto Wars.
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|2.106, petlal (ok), 21:34, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну я не в бриташке живу. Так-то все знают что британия и австралия фашисты те ещё, но это уже их проблемы
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|3.175, Аноним (135), 22:18, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не совсем. Мир сильно глобализировался. Спецслужбы ведут борьбу друг с другом. Если вражеские спецслужбы смогут прослушивать траффик, а наши нет - у них будет преимущество.
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|2.223, Аноним (223), 23:06, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Как ни странно, нытье провайдеров не включайте DoH по умолчанию, а то у нас сло... большой текст свёрнут, показать
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|1.68, Аноним (39), 21:10, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
Государство регулирует любую общественно значимую деятельность и стрижет с нее ... большой текст свёрнут, показать
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|2.150, Аноним (140), 22:01, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Современные информационные технологии превратили мир в одно большое село, где все знают про всех всё - кто с кем пьет, кто с кем спит, и т.п.
Угу. Только жить с этим знанием люди научатся ещё нескоро. Ведь это ж кошмар какой: кто-то с кем-то пьёт, кто-то с кем-то спит, кто-то с кем-то за политику трёт! Как им всем не стыдно! Запретить! Посадить!
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|1.83, Аноним (83), 21:23, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Даже зарегался, чтобы проголосовать против этого идиотизма. Совсем эти уроды у власти охренели
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|1.84, Аноним (84), 21:24, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пользуясь случаем, спрошу, хоть немного не по теме. Гост кузнечик стойкий шифр? Были новости чуть ли не о закладке в алгоритме, но копнув глубже, ничего такого не обнаружил, кроме возможно недостаточно случайной герерацией S блока. (Или как там его, могу ошибиться.)
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|2.108, Аноним (108), 21:35, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Слухи были, но ведь никто не расскажет конкретно какие именно закладки там. Если оно получило ГОСТ значит способ дешифровки этого шифра без ключа уже имеется у ФСБ. В противном случае зачем изобретать велосипед? То что он никак не круче AES это факт.
"Недостаточно случайны" значит имеют определённую закономерность.
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|2.131, Аноним (174), 21:48, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Если вам для TLS, используйте шифры той страны, которая не дружит с вашей. Не забудьте про неадекватно длинные ключи и максимально параноидальные настройки софта (как показывает практика, это оправдывающая себя стратегия).
Присмотритесь к новым шифрам, создаваемым хакерами и независимыми криптоаналитиками, а не в недрах CIA^WNIST.
В отсутствие закладки в отечественном шифре верится с трудом. За шифры у нас отвечает ФСБ, а им всё читать необходимо по долгу службы. Так что уже на этапе ТЗ могли быть пункты об ослаблении шифра.
В вопросах безопасности доверия быть не должно, так что лучше поостеречься.
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|1.86, Аноним (-), 21:24, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Другого и не ожидал. Уже привыкнуть пора что живём в тоталитарном государстве, а в думе зомби сидят.
Лично я бы вообще все сертификаты выданные для сайтов которые сотрудничают с РКН внёс в чёрный список, как весьма сомнительные.
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|2.99, Аноним (174), 21:32, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так-то да. В думе и на телевизионных ток-шоу одного порядка люди. Одинаково не субъектные.
Но я не ожидал, честно. Нужно знать о ESNI, это уже ого-го прогресс в технической прошаренности за 6 лет.
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|2.100, Аноним (25), 21:32, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>а в думе зомби сидят
Они только рады будут что ты их так видешь. На деле они жируют и хотят жировать ещё больше.
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|3.109, Аноним (174), 21:35, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тебе завидно? Хоть бы и жировали, но представляли интересы народные. Мне например не жалко, что кто-то за госсчет немного разожрется, лишь бы иногда ногой топал и не позволял творить несправедливости.
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|4.137, Аноним (137), 21:52, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эм. То-есть они могут творить несправедливость, но должны не давать творить несправедливость? Какие-то взаимоисключающие высказывания. А может лучше так, чтобы они не разжирались? Мне вот жалко, я не испытываю ни малейшего желания ни копейки отдавать на разжирание, не за то платил. Давай ты будешь им донаты скидывать на разжирание, если хочешь, а я нет?
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|5.187, Аноним (174), 22:26, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На их месте кто-то должен быть Так устроено общество И эти люди всегда будут р... большой текст свёрнут, показать
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|4.138, Аноним (25), 21:52, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да им по-хрену. Ты их пузо видел? Толстый человек это показатель самодисциплины и редко нарушение метаболизма и прочая болезнь как мне объясняли раньше. Я не становлюсь толстым потому что забочусь о своём теле и здоровье. Когда вес набираю - я его сбрасываю тренировками и голоданием. Этим - покую. Они жрут, жрут и жрут. Они будут жрать и называть себя царями. А ты крестьянин будешь на них вкалывать оплачивая излишние налоги! Они придумают какие. И не дадут тебе голосовать за своё будущее и детям твоим не дадут. Вот я о чём.
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|5.148, Аноним (174), 21:59, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И нужно тебе это всё? Голосовать и детей на выборы вести? В этой нашей стране никогда судьба страны на выборах не решалась. Так же как и на площадях, кстати говоря.
Ко мне бы не приставали лишний раз и ладно.
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|2.123, Michael Shigorin (ok), 21:44, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Уже привыкнуть пора что живём в тоталитарном государстве
Безумные неженки, вы не жили в тоталитарном государстве. И это видно даже по размаху ляпанья языком, за который вообще-то расплачиваются головой.
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|3.145, Аноним (174), 21:57, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас уже невозможно такое государство, в котором за такое расплачиваются головой. Даже в Северной Корее уже режим растеплелся до всяких свобод мелкому бизнесу.
В России уже как ни крути, никогда не будет как при Сталине. Даже как при Хрущеве не будет. Не пролезет.
Россия с 2014 года очень сильно затянула гайки. По меркам 21 века - практически до отказа. Если затянуть еще сильнее, будет протест (как вариант тихий саботаж) и откат в состояние более свободное, чем было до того.
Реакционную интеллигенцию уже довольно сильно бесит, как видите.
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|4.191, Celcion (ok), 22:31, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сейчас уже невозможно такое государство, в котором за такое расплачиваются головой.
Конечно же, возможно. Такие государства и сейчас существуют. Причем, в том числе, среди тех, с кем крепко дружат самые демократические страны в мире. У них там за неверность женщин камнями до смерти забивают, вешают за нетрадиционую сексуальную ориентацию, но про это, как это ни странно, никто не пишет в тех же газетах, где пишут про ужасы страны под названием Россия.
Странно, правда?
> Даже в Северной Корее уже режим растеплелся до всяких свобод мелкому бизнесу.
Там эти свободы уже давно, просто неофициально. Ну, как в позднем совке было.
> В России уже как ни крути, никогда не будет как при Сталине.
И это, что характерно, исключительно в силу отсутствия самого Сталина, а не по каким-либо еще причинам.
> Россия с 2014 года очень сильно затянула гайки.
Мне вот всегда было интересно, о каких гайках идет речь? Я вот никакого закручивания не заметил ни по отношению к себе, ни родственникам/знакомым.
> По меркам 21 века - практически до отказа.
То есть, тебя, как во Франции, уже могут посадить в тюрьму за скачивание торрентов? А, да, я же забыл, это другое. Точно, сорян.
> Если затянуть еще сильнее, будет протест
Да какой, нафиг, протест. Кто протестовать будет? Мамкины диванные борцуны? Да им сначала надо будет выполнить сверх-непосильную задачу - встать с дивана.
К тому же, не все ж такие тупые, чтобы уничтожать себе карьеру. Все эти дурачки-протестуны известны не только в правоохранительных органах, но и СБ всех крупных компаний. Никто не рискнет их нанимать, так что сильно выше криков "Свободная касса!" большинство из них уже профессионально едва ли поднимется.
> Реакционную интеллигенцию уже довольно сильно бесит, как видите.
"И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот! Сразу мысль: а как народ?" (С)
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|5.213, vitalif (ok), 23:00, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И ты лучше ничего не пиши, очень бледно выглядишь в комментах к запрету tls 1.3
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|6.228, Celcion (ok), 23:15, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И ты лучше ничего не пиши, очень бледно выглядишь в комментах к запрету tls 1.3
А ты, прости, кто такой, чтобы решать - писать мне, или не писать?
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|4.234, Дон Ягон (ok), 23:22, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Россия с 2014 года очень сильно затянула гайки.
Какая ахинея. Ты в РФ-то жил, или теоретик?
И в КНДР, и в КНР и уже тем более в США и прочих аглосаксонских странах недостижимо высокий уровень контроля общественного мнения, по сравнению с РФ. У нас тут, можно сказать, цитадель вседозволенности (и это плохо).
И, кажется, что в 2020, когда уже случился BLM и аналогичные омерзительные вещи, когда все в курсе что раскарыл Сноуден, такую чушь, как ты, может пороть только эльф, который почему-то не уплыл до сих пор в валинор или идиот. Извините.
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|3.147, Аноним (137), 21:57, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну да, чай не Северная Корея, чего это все вдруг недовольны? Еще же есть куда развиваться в ту сторону.
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|4.236, Дон Ягон (ok), 23:24, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не много ли ты на себя берёшь? Мне вот нытьё любителей "свободы" читать противно, но я же не призываю их (вас) заткнуться?
И как это либеральненько - одной рукой мы против цензуры, другой - "лучше ничего не пиши".
Нарекаю тебя мочеглазым лицемером.
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|1.89, pin (??), 21:29, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Пора возвращаться в fidonet. У вас тут в вашем интернетике какая-то помойка.
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|2.103, Аноним (174), 21:34, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как только в фидонете станет больше 3.5 человек, его придут регулировать. И сделать это будет очень легко. И придется самоцензуриться или разбегаться. Увы.
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|3.125, pin (??), 21:45, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вопрос не в цензуре. Было время, когда в фидо было народу больше, чем в интенете. И там небыло бабла, гугла, рекламы, seo и всей это муйни. Никто никого не регулировал, потому, что небыло необходимости. Это была сеть обмена Информацией. Именно с большой буквы. А сейчас у всех экраны на 40 дюймой, страницу открываешь на весь экран и понимаешь, что полезной информации на странице 1-5 слов, которых еще найти надо.
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|4.156, Аноним (174), 22:03, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вопрос именно в ней.
Интернет взяли под контроль и зацензурировали.
Если мы уйдем вдруг все в фидо, государство пойдет за нами и попытается установить контроль и там. В неанонимном фидо это будет легко сделать. Так же как в 14-16 годах прогибали владельцев сайтов идти на поклон в РКН, так же к пойнтам пойдут.
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|5.183, pin (??), 22:23, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дело в том, что основная биомасса останется в интернетике. Так это и хорошо. Вот даркнет прекрасен идеологически, но туда перебрались какие-то фрики и ловить там вообще нечего нормальному человеку.
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|6.189, Аноним (174), 22:29, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как по мне в даркнете биомасса. Кроме школоты, барыг и их клиентуры там никто не сидит. Интересных людей нет, я проверял.
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|3.159, Аноним (139), 22:06, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что вы беситесь со своей Великобританией? У вас прямо сейчас принимают закон, который непонятно кому запрещает пользоваться непонятно чем, но чем-то, что не даст какому-то хрену из органов составлять на вас любое досье, какое захочет. У них и так уже дофига рычагов давления, что люди тупо стремаются на улице своё мнение высказывать.
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|2.160, Sluggard (ok), 22:07, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Предлагаю скрыть интернет
Так есть уже такой. О некотором софте, позволяющем его посещать, на ОпенНете регулярно новости выходят.
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|1.151, Аноним (137), 22:02, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, а VPN и прочие откатывают деньги в роскомпозор и прочие чтобы попасть в запрещенные списки? Я помню как какой-то VPN сервис который не заблокировали позорно оправдывался что они понятия не имеют почему не попали в блок-листы но что точно-точно никаких законов соблюдать не будут. Это же плохая репутация для VPN или прочих сервисов анонимизации не попасть в такие списки.
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|2.163, Аноним (25), 22:09, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да конечно всё сливают. Остаться в интернете анонимным - это мастерство.
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|2.169, Аноним (174), 22:15, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И откатывают, и данными пользователей торгуют. По сути любой VPN-сервис - это MITM. Как бы он себя не описывал, что и прайваси, и секурити, там нет ничего из этого, джаст бизнес.
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|1.170, Аноним (170), 22:15, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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а мне вот интересно кто информирует гос.структуры технической информацией? наверняка какие то айтишники и что им пофиг что в Росси все закроют и могут вообще отрубить инет.
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|2.190, Аноним (25), 22:31, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Человек же не лишён животных инстинков. Ты ему гору бабла по-обещай, он тебе всё сделает. И мать продаст.
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|3.218, ключ на 12 (?), 23:05, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно еще мозги промыть хорошенько с самого детства, каким-нибудь пионером ребенка сделать, дать автомат, мороженое за 20 копеек и в ультимативной манере рассказать что везде вокруг буржуи которые нас хотят развратить и поглотить. Он потом вырастет и начнет прошивку из детства нести в мир посредством буржуйского же Интернета от USA DoD и доказывать всем в Интернете как плох Интернет и как надо информацию блокровать чтобы злой USA DoD и NSA нас не поглотили...
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|1.207, Kuromi (ok), 22:56, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Надо еще законы физики и экономики запретить, а то, понимаешь, не помним чтобы Дума одобрила эти законы! Вот проклятые законы Эконмоики, кто их придумал? Сто лет уже Россия с ними борется, даже переписать пытались и иотменить, а они все равно портят всю статистику вечно!
Этож видано - импорт сыра запретили, так он ДОРОЖАТЬ начал, без разрешения и указания сверху Руководящей Партии! Непорядок!
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|1.219, Дон Ягон (ok), 23:05, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какая желтизна на моём (нет) уютном опеннете.
1) Общественные обсуждения текста проекта: "не назначены". Т.е. "намерены запретить" - преждевременная паникёрская формулировка. ИМХО.
Впрочем, на cnews ещё хуже - "Власти запрещают в России современные интернет-протоколы, потому что они мешают блокировать сайты". Ох уж эти белки истерички.
2) Вообще, я, как в@тник и последовательный противник т.н. свободы, горячо одобряю подобные инициативы. Не вся информация должна быть доступна всем и каждому, цензура - объективно необходимое явление. Доступ к "запретной" информации должен быть у тех, кто "достоин", т.е. у тех, кто имеет достаточно ума и знаний, чтобы получить её. А не каждый проходимец.
Это также естественно, как скрывать способ получений оружейного плутония, например.
3) Я бы даже, наверное, прям активно бы пиарил все эти инициативы, но нет практически ни единого шанса, что всё это начнёт работать хоть в каком-то виде.
Tor переполнен барыгами, телегу разблокировали (до сих пор в трауре, что нет шансов, что на работе теперь отменят это г-но как рабочий чят), а до того заблокировать-то нормально не смогли. Работа РКН - главным образом ИБД. Увы.
Короче, если что-то изменится, то точно не для бОльшей части аудитории опеннета. А скорее всего просто ничего не случится.
Но поохать поахать про то, как кровавая власть зажимает несчастный народ в тиски цензуры - теперь есть ещё один повод.
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|1.235, Аноним (66), 23:23, 21/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Коммент про лахту удолили, хотя достаточно безобидный был.
«Над кем смеётесь? Над собой смеётесь!»
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