В РФ намерены запретить протоколы, позволяющие скрыть имя сайта

2.8 , Аноним ( 8 ), 20:14, 21/09/2020 Оксюморон же.

3.57 , Аноним ( 57 ), 20:59, 21/09/2020 moron здесь только ты.

4.77 , Аноним ( - ), 21:20, 21/09/2020 Каждый настоящий русский патриот с любовью воспринимает любой подобный закон. Во-первых, нам нечего скрывать.

Во-вторых, это борьба против террористов, наркобаронов и торговцев оружием - честным людям боятся нечего.

В-третьих, наши дети и жёны хотят спать спокойно и жить в спокойной стране.

В-четвёртых, мы понимаем, что на все эти мероприятия необходимы баснословные средства, ведь всё-таки это высокотехнологичное оборудование. Так что мы поддержим и примем любые нормы и поправки в законодательство, пусть депутаты и правительство тратят столько сколько нужно, а мы как-нибудь прокормимся - хлеба, макарон и картошки очень много.

В-пятых, я полностью согласен с комментариями к этому закону наших журналистов-интеллектуалов Соловьёва, Киселёва, Скабеевой, Норкина - ВРАГ НЕ ПРОЙДЁТ. Братцы, надо потерпеть ещё чуть-чуть. Прорвёмся. Фашисты нас просто так не возьмут.

5.120 , Аноним ( 120 ), 21:42, 21/09/2020 В Великобритании Firefox не будет использовать DNS-over-HTTPS из-за претензий в обходе блокировок https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51046

6.139 , Аноним ( 139 ), 21:53, 21/09/2020 «Mozilla не планирует включать по умолчанию поддержку DNS-over-HTTPS для пользователей из Великобритании.» Это не означает, что вас посадят, если вы выложите приложение с поддержкой полного шифрования трафика, которое не передало ключи доброму дяде из ФСБ. Просто там есть такая же воняющая кучка, которые возомнили себя благодетелями. Только суверенный чебурнет хотят ввести у нас, а не на островах. Да и вообще, зачем тыкать на плохой пример?

6.143 , Аноним ( - ), 21:54, 21/09/2020 > В Великобритании Firefox не будет использовать DNS-over-HTTPS из-за претензий в обходе блокировок

> https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51046

>> включать по умолчанию поддержку DNS-over-HTTPS ... из-за давления со стороны Ассоциации провайдеров Великобритании

>> включать по умолчанию Нет, просто анонимы, как обычно, читают не глазами. Ну и скромно умалчивают, что фильтр в UK "пробили" в основном овуляш^W пуританки-истерички методом "нужно защитить детей от порнографии!" и он вполне opt out, т.е. при требовании отключается провайдером. Ну и запрета на VPN и анонимизаторы, неумеющие в эти самые фильтры - тоже нет. А так-то да, там на самом деле все точно так же, даже еще хуже, анонимы точно знают!

6.168 , Аноним ( 168 ), 22:15, 21/09/2020 в бриташке ни тор, ни DoT, ни DoH, ни DNSCrypt никто не запрещал на законодательном уровне.

7.208 , Аноним ( 120 ), 22:58, 21/09/2020 И чего это за блокировки такие в Британии? Не просветите? Что там блокируют в оплоте всеобщей свободы и демократии?

2.23 , MrClon ( ok ), 20:30, 21/09/2020 Чёт меньше 200 дизлайков пока. Видывал я документы которым за первые сотки несколько тысяч накидывали. Видимо параноики слишком параноики чтобы регаться на госуслугах

3.25 , Аноним ( 25 ), 20:35, 21/09/2020 А то. Госуслуги это крутяк вообще. У меня отец на них зареган. На работе коллег попросили пойти на голосование. Его не попросили. Он спрашивает почему? Ему начальник отвечает так вы же уже проголосовали, вас в списках нету! Он как то сидит на госуслугах и видит что проголосовал за какого-то депутата. Хотя этого не делал. Я в нете по этому делу читал сообщения. Там реально можно сходить на участок проголосовать, а потом и через госуслуги. То есть два раза получается. Лазейка такая для единоросов.

4.47 , Celcion ( ok ), 20:52, 21/09/2020 настало_время_офигительных_историй.jpg

5.67 , Аноним ( - ), 21:08, 21/09/2020 Такие истории не редкость. Так недавно же тётка аж три раза проголосовала. https://www.vesti.ru/article/2425455 Яэль Ильински рассказала, что отдать свой голос она смогла в электронном виде, а также лично в посольстве России в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. Ранее о похожей ситуации рассказал журналист Павел Лобков, который смог проголосовать дважды — в первый раз на избирательном участке, во второй раз онлайн. Вообще до кучи таких случаев и примеров в сети. Система неидеальна.

6.76 , Celcion ( ok ), 21:17, 21/09/2020 > Вообще до кучи таких случаев и примеров в сети. Я сам таких историй могу насочинять, задолбаешься читать. > Система неидеальна. Идеальных систем не бывает.

7.80 , Аноним ( - ), 21:23, 21/09/2020 > Я сам таких историй могу насочинять, задолбаешься читать. господи, как об стенку горох... да сочиняй сколько влезет... ты читать умеешь? тебе говорят о том, что весь инет в пруфах, даже считая провластные СМИ. такие истории совсем не редкость.

8.94 , Celcion ( ok ), 21:31, 21/09/2020 В инете навалом пруфов, что Земля плоская и захвачена рептилоидами 8.135 , Аноним ( 135 ), 21:49, 21/09/2020 В статье по ссылке написано Если факт неоднократного голосования подтвердится,... 6.81 , Аноним ( 25 ), 21:23, 21/09/2020 >Система неидеальна Её никто и не конструировал быть идеальной, её делали быть управляемой в собственных корыстных целях.

У нас из 90-х к власти пробрались бандиты. Конкретные люди у моего метро держали ларьки под "крышей". Сейчас они сидят в депутатских креслах и пилят бабло, например раздают дешёвые китайские повербанки в честь выпуска из школы на линейках. Накрываются за пару месяцев, зато депутат списал миллионы из бюджета города.

7.91 , Аноним ( - ), 21:30, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – да мы в курсе, в рф рулят опг, кланы, силовики... зарабатывать, конечно, можно неплохие деньги (it там, ещё что-нибудь да), но основная масса населения, да, нищая... с нищенскими пенсиями, зарплатами и тп. очень убогие соц. условия, поэтому все крутые спецы отчаливают отсюда и дело не в том, что мол тут есть работа или можно работать удалённо, просто уезжают уже тупо чтобы эту нищету и воровство и лицемерие не видеть. у меня два друга уехало. щас работают в ес, вспоминают про пост-совок как про страшный сон с нашими бандитами во власти и тп.

7.146 , Celcion ( ok ), 21:57, 21/09/2020 > У нас из 90-х к власти пробрались бандиты. Нифига себе ты открытие сделал! Вот это да, вот это я понимаю - человек разбирается!

Неровен час, скоро он откроет, что вода мокрая, или что в неделе семь дней. С нетерпением ждем новой порции срыва покровов!

8.153 , Аноним ( 25 ), 22:02, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать На самом деле этого многие не знают Я поэтому и написал ... 9.165 , Celcion ( ok ), 22:10, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать Чувак, это знают примерно все, кто вышел из детсадовского возраста и имеет хоть ... 10.178 , Аноним ( 25 ), 22:19, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать В СССР таких денег не было, и рулило не это Люди жили лучше Деньги рулят тольк... 11.194 , Celcion ( ok ), 22:38, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Да что ты говоришь Кто такие цеховики, или фарцовщики - в курсе Серьёзно А т... 12.200 , Аноним ( 25 ), 22:46, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Ну ты по-отсталому пишешь Видно денег заплатили Диалога не получается, только ... 13.217 , Celcion ( ok ), 23:04, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Человек, обвиняющий меня в отсталости, приводит самый глупый и недалекий из всех... 10.184 , Аноним ( 25 ), 22:24, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я очень много документалистики пересмотрел и артхауса До прихода в края денег ... 11.222 , Аноним ( 222 ), 23:06, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Естественно Социализм, коммунизм... 5.172 , Аноним ( 25 ), 22:17, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну расскажу ещё одну. Начальница через смартфон лазает по сайту магазина. Не зарегистрирована. Выходит. Спустя минут 10 ей звонит неизвестный номер, спрашиват: Ну что? Присмотрели что нибудь? Начальница спрашивает как её вычислилили, откуда у них этот номер и тд. Вобщем завела скандал. Её оператор втюхивал типо сбой в системе и тд. Вот так. А теперь представьте эту ситуацию с вами.

6.196 , Аноним ( 196 ), 22:38, 21/09/2020 Небось через "виджет соцсетей" или "мессенджеров" спалили её.

6.198 , Celcion ( ok ), 22:43, 21/09/2020 > Ну расскажу ещё одну. Начальница через смартфон лазает по сайту магазина. Ты будешь удивлен, насколько окружающие люди страдают ИТ-кретинизмом. И какую огромную роль это играет в том, что их данные утекают в сеть. Они как раньше без раздумий ставили на свои компьютеры всякую завирусованную срань, так и сейчас ставят её на телефоны. > А теперь представьте эту ситуацию с вами. Ты, наверное, перепутал данный форум с форумом мамочек и детишек, здесь обычно собираются люди, которые хоть немного думают над тем, что и как они делают в сети.

7.202 , Аноним ( 25 ), 22:51, 21/09/2020 Тут далеко ходить ненадо. В телеграме даже боты есть которые пробивают списки номеров. Но это уже утёкшее.

На самом деле интересно то, что свежереганный номер, нигде не появляющийся уже утекает в базы, которые продаются.

Я покупал Теле2, чисто для звонков маме, где-то через месяц на него начинались первые спам-звонки.

Так что про домохозяек тут ненадо. Инфа о нас куплена и всё решено за нас.

8.216 , Celcion ( ok ), 23:03, 21/09/2020 4.49 , InuYasha ( ?? ), 20:52, 21/09/2020 Кто видит? Кто голосовал? Знаки препинания - лишнее, понимаю.

4.50 , Lex ( ?? ), 20:52, 21/09/2020 Вот это воистину эпическая чушь Помню, бывал наблюдателем во время прошлых выбо... 5.60 , Аноним ( 25 ), 21:01, 21/09/2020 Ну тогда голосуем за едро, они распределять поровну умеют.

5.66 , Аноним ( 66 ), 21:07, 21/09/2020 Чушь, да?

https://www.fontanka.ru/2020/06/29/69340165/

5.72 , Аноним ( 72 ), 21:12, 21/09/2020 Нужна партия от айтишников! С ИИ и бигдатой и аджайл скрамами вместо президентских сроков

6.88 , MrClon ( ok ), 21:25, 21/09/2020 > Нужна партия от айтишников! С ИИ и бигдатой и аджайл скрамами вместо > президентских сроков И скрам митинги раз в неделю на центральных площадях

> президентских сроков И скрам митинги раз в неделю на центральных площадях

6.93 , Michael Shigorin ( ok ), 21:31, 21/09/2020 > Нужна партия от айтишников! Вам к Мишустину. Только вот вспоминается поговорочка "если бы дома строили айтишники, первый же залетевший дятел разрушил бы цивилизацию"...

7.195 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 22:38, 21/09/2020 >Только вот вспоминается поговорочка "если бы дома строили айтишники, первый же залетевший дятел разрушил бы цивилизацию"... Самоирония — слыхал про такое?

6.122 , Celcion ( ok ), 21:43, 21/09/2020 > Нужна партия от айтишников! С ИИ и бигдатой и аджайл скрамами вместо президентских сроков Большинство таких айтишников, из тех, что я видел, не в состоянии организоваться даже в более-менее продуктивно работающие группы людей, своевременно и качественно выполняющие работу без пинков и подзатыльников.

Какая там еще партия... Только если партия в домино. Да и ту проcрут, потому что впадлу будет разбираться, а на Stack Overflow не будет готового решения.

3.63 , vitalif ( ok ), 21:05, 21/09/2020 Там не надо на госуслугах регистрироваться

4.82 , MrClon ( ok ), 21:23, 21/09/2020 > Там не надо на госуслугах регистрироваться А, точно. Там обычная регистрация есть, вроде даже не особо защищённая спамеров

5.124 , онанимуз ( ? ), 21:44, 21/09/2020 введённые ФИО, почта и телефон отправляются прямиком в америку, на сервера гугла. даже сайт госуслуг нарушает российские законы, и всем пох.

6.127 , онанимуз ( ? ), 21:46, 21/09/2020 пардон муа, не понял сначала, что вы про этот сайт пишете, а не про госуслуги.

3.128 , InuYasha ( ?? ), 21:47, 21/09/2020 Где их там ставить-то? Я нашёл только форму "заслать предложение".

Я нашёл только форму "заслать предложение".

4.162 , MrClon ( ok ), 22:08, 21/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Где их там ставить-то?

> Я нашёл только форму "заслать предложение". Красная кнопка с пальцем вниз на странице проекта:

https://i.imgur.com/w5KeE4g.png

2.38 , J.L. ( ? ), 20:47, 21/09/2020 На распознавание лиц в московском метро выделяют 1,4 млрд рублей

https://roskomsvoboda.org/61591/

Wake up, Neo.

2.157 , Аноним ( - ), 22:04, 21/09/2020 Так там регистрироваться нужно

нужно

2.158 , Аноним ( - ), 22:06, 21/09/2020 Поправки в Конституцию РФ все защитили! Никакие законы больше не нужны

все защитили!

Никакие законы больше не нужны

2.197 , Аноним ( 197 ), 22:40, 21/09/2020 Пардоньте, но как туда зайти? Авторизован в ЕСИА, но хоть глаз выколи не могу найти кнопку входа

3.199 , Аноним ( 197 ), 22:45, 21/09/2020 Ложная тревога, privacybadger заблочил