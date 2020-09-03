В Chrome для Android включена поддержка DNS-over-HTTPS

2.8 , Аноним ( 2 ), 12:31, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Видимо это работает только если блочат/подменяют ДНС но не трогают ИП

3.12 , Аноним ( 13 ), 12:47, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То есть в откровенно нищих банановых демократиях. В этой стране даже небольшие провайдеры Мусохранска уже давно поставили DPI. А вот то, что пользователь не сможет блокировать трекеры и рекламщиков через использование своего DNS - выглядит как конечная цель всей этой возни. После того, как 90% хомячков перейдут на DoH, поддержку plain DNS можно будет и удалить. Как небезопасную.

4.18 , гугель ( ? ), 14:48, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну почему же - в мурзиле мы вам ее оставим. Надо будет трижды подпрыгнуть, два раза при этом хлопнув в ладоши, откроется волшебная ссылка, куда надо ввести пароль разлочки показываемый на 1/10 секунды только при установке мазилы, чтобы появился доступ к волшебному файлу политики, в нем легко и просто разблокируете обработку prefs.js, там введете пять скрытых преференсов, которые возьмете хрен знает где, и вот - у вас работает общесистемный ресолвер. Правда, в следующей версии порядок действий будет уже немного другой, чтобы вам не скучать. 4.22 , Аноним ( 22 ), 15:19, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > То есть в откровенно нищих банановых демократиях. И в богатых демократиях. В Великобритании цензурят по DNS, поэтому там так всполошились на Mozilla и заставили не включать DoH. https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51046 > В этой стране даже небольшие провайдеры Мусохранска уже давно поставили DPI. А перед этим были проданы крупному провайдеру, т.к. не могли себе позволить. Хороший государственный план по уничтожению уникально конкурентного рынка провайдеров с тысячами компаний, сложившегося в РФ. > А вот то, что пользователь не сможет блокировать трекеры и рекламщиков через использование своего DNS - выглядит как конечная цель всей этой возни. После того, как 90% хомячков перейдут на DoH, поддержку plain DNS можно будет и удалить. Как небезопасную. И чем для продвинутого юзера установка локального (или удаленного) DoH резолвера с фильтрацией сложнее установки plain резолвера с фильтрацией?

4.24 , Аноним ( 24 ), 15:45, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В этой стране применяют и то, и другое. И третье. Зачастую схема такая: шлём фейковый DNS-ответ и одновременно работает DPI. А если DPI не смогла понять, что это за трафик, врубается жёсткая и тупая блокировка по IP.

5.29 , Аноним ( 27 ), 16:51, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А вы из какой страны? Вы какаете там где живёте? Это кредо?

6.33 , Аноним ( 22 ), 18:34, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Вы какаете там где живёте? А вы какаете не в квартире/доме? Канализация зло, предпочитаете туалет на улице с выгребной ямой?

И в чем суть вопроса? Где аноним какал на страну? Он описал схему блокировок. Это описание пачкает страну?

2.9 , Аноним ( 13 ), 12:38, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > расскажите плиз чем это хорошо в борьбе с роскомпозором? Нет, только с бриткомпозором https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51046 Ну а если серьезно, то достаточно заблокировать соединения на DoH-провайдеров и...

> В случае сбоев в работе DNS-over-HTTPS предусмотрена возможность отката настроек на обычный DNS

3.14 , Аноним ( 6 ), 13:18, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ага заблокировать 8.8.8.8, ну удачи им че

4.15 , Аноним ( 15 ), 13:25, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Зачем им блокировать свой митм?

