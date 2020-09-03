В Chrome для Android включена поддержка DNS-over-HTTPS

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|1.1, Аноним (1), 11:27, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Да что мне эта DoH, когда реклама там не режется и нет поддержки плагинов
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|3.34, Odalist (?), 18:59, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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О пещерные боги, куда мы катимся!!??? Хром везде.... Тайлинг уже не нужен он только для избранных...
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|2.20, Аноним (20), 15:05, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> нет поддержки плагинов
> смартфоны
Не, я конечно понимаю, что нынешние смартфоны мощнее настольных ПК 90-ых. Но они не мощнее настольных ПК нулевых. Поэтому такую монструозную штуку, как "плагины" (did you mean "расширения"?) на мобилы тянуть очень рано.
Рекламу можно резать другими средствами. Например, реализовав движок AdBlock непосредственно на C++ и вкомпилив его в мобильный хром. Уже реализовано и вкомпилено BTW, но тебе на мобилы подавай именно реализацию на... JavaScript. [genius_meme.jpg]
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|3.30, Аноним (30), 17:07, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>нынешние смартфоны мощнее настольных ПК 90-ых. Но они не мощнее настольных ПК нулевых
Уж таки и не мощнее P-III и AthlonXP, которые были одноядерными к тому же?
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|2.27, Аноним (27), 16:48, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Андроид это как раз к тем, кто постоянно кричит о зондах, привате и большом брате в ветках про браузеры.
Кам хиа на андроид, господа. Давайте пpocтитутkу оденем в школьную форму.
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|3.31, Аноним (31), 17:16, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Давайте пpocтитутkу оденем в школьную форму.
Давайте! Я только за
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|1.2, Аноним (2), 11:40, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Гугл опять делает всё через одно место. Если юзер в настройках САМ задал 8.8.8.8, то логично что он а) понимает что делает б) хочет чтобы использовался именно 8.8.8. Если бы он хотел использовать "https://dns.google.com/dns-query" он бы так и прописал.
Но гуглу виднее и он делает опцию под названием "Да, я действительно хочу использовать тот ДНС сервер что я перед этим тебе уже указал, а не тот что ты мне впариваешь"
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|2.13, Аноним (13), 12:56, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну, своременный смартфон де-факто уже не ваше устройство, а вендорское.
И вендор делает со своим устройством все, что считает нужным. Вам остается либо согласиться, либо перейти на что-то другое (LineageOS/кнопочную звонилку/уличные таксофоны).
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|3.17, пох. (?), 14:43, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Слышь, гугль, ну так может ты за _свое_ устройство хотя бы сам и платить будешь?
Вообще-то неплохо бы еще и за свой интернет, а то с твоим google wire обсдачка вышла.
> LineageOS/кнопочную звонилку/уличные таксофоны
уп-с.... да поняли мы, поняли, господин.
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|2.21, OpenEcho (?), 15:14, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Если юзер в настройках САМ задал 8.8.8.8, то логично что он а) понимает что делает б) хочет чтобы использовался именно 8.8.8.
От того что юзер "понимает и хочет" - это не значит что ему это позволенно интернет провайдером.
Проблема то в том, что есть провайдеры, которые перекрывают доступ ну любой 53-й порт кроме их собственного шпионо-ДНС и единственный способ резолвить в этом случае через криптованный ХТТП трафик.
Ну а гугля, как обычно, быстро подсуетился и понес "добро" в массы уже не на уровне провайдера а глобально
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|1.6, Аноним (6), 12:20, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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расскажите плиз чем это хорошо в борьбе с роскомпозором?
они могли перехватывать запросы к DNS и подменять ответы? а теперь не могут?
как с ними бороться? положим у меня есть сервер и приложение. в приложение встраиваю DNS-over-HTTPS выходит получаю правильные ip от DNS, но ip то-же можно блокировать. Выходит постоянно меняю ip на DNS? какой тут алгоритм?
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|2.8, Аноним (2), 12:31, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо это работает только если блочат/подменяют ДНС но не трогают ИП
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|3.12, Аноним (13), 12:47, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть в откровенно нищих банановых демократиях.
В этой стране даже небольшие провайдеры Мусохранска уже давно поставили DPI.
А вот то, что пользователь не сможет блокировать трекеры и рекламщиков через использование своего DNS - выглядит как конечная цель всей этой возни. После того, как 90% хомячков перейдут на DoH, поддержку plain DNS можно будет и удалить. Как небезопасную.
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|4.18, гугель (?), 14:48, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну почему же - в мурзиле мы вам ее оставим.
Надо будет трижды подпрыгнуть, два раза при этом хлопнув в ладоши, откроется волшебная ссылка, куда надо ввести пароль разлочки показываемый на 1/10 секунды только при установке мазилы, чтобы появился доступ к волшебному файлу политики, в нем легко и просто разблокируете обработку prefs.js, там введете пять скрытых преференсов, которые возьмете хрен знает где, и вот - у вас работает общесистемный ресолвер.
Правда, в следующей версии порядок действий будет уже немного другой, чтобы вам не скучать.
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|4.22, Аноним (22), 15:19, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> То есть в откровенно нищих банановых демократиях.
И в богатых демократиях. В Великобритании цензурят по DNS, поэтому там так всполошились на Mozilla и заставили не включать DoH. https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51046
> В этой стране даже небольшие провайдеры Мусохранска уже давно поставили DPI.
А перед этим были проданы крупному провайдеру, т.к. не могли себе позволить. Хороший государственный план по уничтожению уникально конкурентного рынка провайдеров с тысячами компаний, сложившегося в РФ.
> А вот то, что пользователь не сможет блокировать трекеры и рекламщиков через использование своего DNS - выглядит как конечная цель всей этой возни. После того, как 90% хомячков перейдут на DoH, поддержку plain DNS можно будет и удалить. Как небезопасную.
И чем для продвинутого юзера установка локального (или удаленного) DoH резолвера с фильтрацией сложнее установки plain резолвера с фильтрацией?
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|4.24, Аноним (24), 15:45, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В этой стране применяют и то, и другое. И третье.
Зачастую схема такая: шлём фейковый DNS-ответ и одновременно работает DPI. А если DPI не смогла понять, что это за трафик, врубается жёсткая и тупая блокировка по IP.
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|6.33, Аноним (22), 18:34, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вы какаете там где живёте?
А вы какаете не в квартире/доме? Канализация зло, предпочитаете туалет на улице с выгребной ямой?
И в чем суть вопроса? Где аноним какал на страну? Он описал схему блокировок. Это описание пачкает страну?
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|2.9, Аноним (13), 12:38, 03/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> расскажите плиз чем это хорошо в борьбе с роскомпозором?
Нет, только с бриткомпозором https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51046
Ну а если серьезно, то достаточно заблокировать соединения на DoH-провайдеров и...
> В случае сбоев в работе DNS-over-HTTPS предусмотрена возможность отката настроек на обычный DNS
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|1.23, Аноним (23), 15:36, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вообще фиолетово. Браузер бы лучше нормальный сделали выкинув всякую ерунду.
А так то лазить по web с мобилы - ну такое....
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|1.25, rvs2016 (ok), 15:58, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> если у пользователя в системных настройках указан DNS 8.8.8.8,
> то в Chrome будет активирован DNS-over-HTTPS сервис Google
Так. Теперь надо срочно валить все эти 8.8.8.8 из списка серверов, чтобы не напороться на этот DoH.
Указывал раньше эти 8.8.8.8 в качестве сильно запасных серверов, но теперь надо будет обходиться без них.
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|1.26, rvs2016 (ok), 16:03, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> DNS-over-HTTPS не применяется при определении
> использования браузера в централизованно управляемых системах
Ну это, конечно, хорошо.
Вот я единолично и централизовано настраиваю все хосты нашей локальной сети.
Плохо только то, что я не знаю - каким способом Чром узнает о том, что у меня в локальной сети настройки делаются централизованно? Кстати - а как Чром это узнает? Я же Гуглу об этом заявление не писал.
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|1.35, Спарта (?), 20:24, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Утечек... За всех думают, неся типа добро в массы... Шпионы хреновы)) Звучит смешно. Утечки есть всегда и остается лишь решить кому и куда слить инфу куда ты ходишь. Лично я предпочитаю сливать это своему провайдеру. Да и нет никакой разницы.
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|1.36, Аноним (36), 20:29, 03/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Неужели так много народу режет рекламу и телеметрию по dns что у гугла так бомбануло?
И ещё, тем кто советует всякие ublock/adblock хочу напомнить что браузер тут вообще не причём, в приложениях собирается куда больше инфы чем с браузера. Так что пока без своего dns никак. Особенно в крупных сетях где от 50 и больше компов.
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