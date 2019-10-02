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Ассоциации провайдеров США выступили против централизации при внедрении DNS-over-HTTPS

02.10.2019 11:52

Торговые ассоциации NCTA, CTIA и USTelecom, отстаивающие интересы интернет-провайдеров, обратились в Конгресс США с просьбой обратить внимание на проблему с внедрением "DNS поверх HTTPS" (DoH, DNS over HTTPS) и запросить у Google детальную информацию о текущих и будущих планах по включению DoH в своих продуктах, а также получить обязательство не включать по умолчанию централизованную обработку DNS-запросов в Chrome и Android без предварительного всестороннего обсуждения с другими представителями экосистемы и учёта возможных негативных последствий.

Понимая общую пользу от применения шифрования для DNS-трафика, ассоциации считают недопустимым сосредоточение контроля за преобразованием имён в одних руках и привязку данного механизма по умолчанию к централизованным DNS-службам. В частности, утверждается, что Google движется в сторону введения в практику применения DoH по умолчанию в Andrid и Chrome, что в случае привязки к серверам Google приведёт к нарушению децентрализованного характера инфраструктуры DNS и возникновению единой точки отказа.

Так как Chrome и Android доминируют на рынке, в случае навязывания своих DoH-серверов Google получит возможность контролировать большую часть потоков DNS-запросов пользователей. Кроме снижения надёжности инфраструктуры подобный шаг также даст Google необоснованные преимущества перед конкурентами, так как компания получит дополнительные сведения о действиях пользователей, которые могут быть использованы для отслеживании активности пользователей и подбора релевантной рекламы.

Применение DoH также может нарушить работу в таких областях, как системы родительского контроля, доступ к внутренним пространствам имён в корпоративных системах, выбор маршрутов в системах оптимизации доставки контента и выполнение судебных предписаний в области противодействия распространению нелегального контента и эксплуатации несовершеннолетних. Подмена DNS также часто используется для перенаправления пользователей на страницу с информацией об окончании средств у абонента или для входа в беспроводную сеть.

Компания Google заявила, что опасение напрасны, так как она не собирается по умолчанию включать DoH в Chrome и Android. Намеченное в Chrome 78 экспериментальное включение по умолчанию DoH будет охватывать только пользователей, в настройках которых указаны DNS-провайдеры, предоставляющие возможность использования DoH в качестве альтернативы традиционным DNS. У тех, кто использует предоставленные локальным интернет-провайдером DNS-серверы, запросы DNS продолжат отправляться через системный резолвер. Т.е. действия Google сводятся лишь к замене на эквивалентный сервис текущего провайдера для перехода к защищённому методу работы с DNS. Экспериментальное включение DoH также намечено в Firefox, но в отличие от Google компания Mozilla намерена использовать по умолчанию DNS-сервер CloudFlare. Такой подход уже вызвал критику со стороны проекта OpenBSD.

Напомним, что DoH может оказаться полезным для исключения утечек сведений о запрашиваемых именах хостов через DNS-серверы провайдеров, борьбы с MITM-атаками и подменой DNS-трафика (например, при подключении к публичным Wi-Fi), противостояния блокировкам на уровне DNS (DoH не может заменить VPN в области обхода блокировок, реализованных на уровне DPI) или для организации работы в случае невозможности прямого обращения к DNS-серверам (например, при работе через прокси).

Если в обычной ситуации DNS-запросы напрямую отправляются на определённые в конфигурации системы DNS-серверы, то в случае DoH запрос на определение IP-адреса хоста инкапсулируется в трафик HTTPS и отправляется на HTTP-сервер, на котором резолвер обрабатывает запросы через Web API. Существующий стандарт DNSSEC использует шифрование лишь для аутентификации клиента и сервера, но не защищает трафик от перехвата и не гарантирует конфиденциальность запросов. В настоящее время около 30 публичных DNS-серверов поддерживают DoH.

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/tech-p...)
  2. OpenNews: В Chrome 78 начнутся эксперименты с включением DNS-over-HTTPS
  3. OpenNews: DNS over HTTPS отключен по умолчанию в порте Firefox для OpenBSD
  4. OpenNews: Mozilla переходит к включению по умолчанию DNS-over-HTTPS в Firefox
  5. OpenNews: В Великобритании Firefox не будет использовать DNS-over-HTTPS из-за претензий в обходе блокировок
  6. OpenNews: В следующем выпуске Android появится поддержка "DNS over TLS"
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: doh, dns, https
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:01, 02/10/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 13:02, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Dumb pipe слишком много о себе воображает.
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:09, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > так как компания получит дополнительные сведения о действиях пользователей, которые могут быть использованы для отслеживании активности пользователей и подбора релевантной рекламы.

    А что, разве не ради этого альтруисты из гугла/клоудфларе/яндекса держат бесплатные личные днс сервера?

     
     
  • 2.11, вейланд (?), 13:22, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А с DoH ещё и кукисы будут работать, конечно!
     

  • 1.4, Аноним (-), 13:14, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А помнишь как ты лайкал прошлую статью про DoH ? Не забудь лайкнуть и эту.
     
  • 1.5, Аноним (5), 13:16, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Должен остаться только один.
     
  • 1.6, dkrnl (?), 13:17, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    жаба против гадюки
     
  • 1.7, Аноним (7), 13:19, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кажется, кто-то только сейчас понял, что весь рынок слежки за юзерами летит в никуда - после внедрения https-почти-везде провайдеры могли хотя бы читать DNS-запросы, а теперь и того не станет.
     
     
  • 2.12, гуглефларя (?), 13:25, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как это то есть вникуда?

    Весь рыночек достанется (уже достался) - правильным ребятам.

    (провайдеры, если по честному - вообще-то зарабатывали на продаже юзерам траффика. А слежка за ними не приносила им ни денег, ни пользы - одни неприятности. А вот мы зарабатываем - на продаже траффика юзеров. Который мы и контролируем.)

     
  • 2.13, Аноним (5), 13:26, 02/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Летит в никуда весь рынок торговли воздухом. В новости решается вопрос, кого выставить крайним.
     

  • 1.8, OpenEcho (?), 13:21, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Rats in a jar...
     
  • 1.9, Аноним (9), 13:21, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Andrid
     
  • 1.10, вейланд (?), 13:21, 02/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Закон о суверенном интернете позволит и такую блокировку обойти. Так что ждём не просто doh, ждём, когда хром и андроид начнут требовать от dns провайдера сертификат гугля.
     

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