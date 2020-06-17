The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Утечка поисковых ключей через DNS в Firefox и Chrome

17.06.2020 20:04

В Firefox и Chrome выявлена особенность обработки набранных в адресной строке поисковых запросов, которая приводит к утечке сведений через DNS-сервер провайдера. Суть проблемы в том, что если поисковый запрос состоит только из одного слова браузер вначале пытается в DNS определить наличие хоста с таким именем, полагая, что пользователь пытается открыть поддомен, и уже потом перенаправляет запрос поисковой системе. Таким образом, владелец DNS-сервера, указанного в настройках пользователя, получает сведения о состоящих из одного слова поисковых запросах, что оценивается как нарушение конфиденциальности.

Проблем проявляется при использовании как DNS-сервера провайдера, так и сервисов "DNS over HTTPS" (DoH), в случае задания в настройках DNS-суффикса (устанавливается по умолчанию при получении параметров по DHCP). При этом, даже при включении DoH, запросы продолжают отправляться через указанный в системе DNS-сервер провайдера. Важно, что попытка резолвинга осуществляется только при отправке поисковых запросов, состоящих одного слова. При указании нескольких слов обращение к DNS не производится.

Проблема подтверждена в Firefox и Chrome, а также возможно затрагивает и другие браузеры. Разработчики Firefox согласились с наличием проблемы и намерены предоставить решение в выпуске Firefox 79. В частности, для управления поведением при обработке поисковых запросов в about:config добавлена настройка "browser.urlbar.dnsResolveSingleWordsAfterSearch", при установке которой в значение "0" резолвинг блокируется , "1" (по умолчанию) используется эвристика для выборочного резолвинга и "2" сохраняется старое поведение. Разработчики Chrome пообещали ограничить утечку через DNS, но сообщение о похожей проблеме остаётся нерешённым с 2015 года. В Tor Browser проблема не проявляется.

  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2020/06/c...)
  2. OpenNews: DNS-over-HTTPS включён по умолчанию в Firefox для пользователей из США
  3. OpenNews: Разработчики Chromium предложили унифицировать и объявить устаревшим заголовок User-Agent
  4. OpenNews: Mozilla внедряет CRLite для проверки проблемных TLS-сертификатов
  5. OpenNews: Mozilla тестирует систему голосового управления Firefox Voice
  6. OpenNews: Компания Google представила инициативу Privacy Sandbox
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53178-privacy
Ключевые слова: privacy, search, firefox, chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 20:38, 17/06/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Никогда такого не было, и вот опять
     
  • 2, Аноним (2), 20:39, 17/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Веб закопать, gopher откопать.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру