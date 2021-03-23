The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз Firefox 87

23.03.2021 19:28

Состоялся релиз web-браузера Firefox 87. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки 78.9.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 88, релиз которой намечен на 20 апреля.

Основные новшества:

  • При использовании функции поиска и активации режима выделения всех найденных совпадений (Highlight All) на полосе прокрутки теперь отображаются метки для индикации позиции найденных ключей.
  • Удалены редко используемые элементы из меню Library. В меню Library оставлены только ссылки на закладки, историю и загрузки (удалены синхронизированные вкладки, недавние закладки и список Pocket). На скриншоте ниже слева состояние как было, а справа - как стало в Firefox 87:
  • Значительно упрощено меню Web Developer - отдельные ссылки на инструменты (Inspector, Web Console, Debugger, Network Style Error, Performance, Storage Inspector, Accessibility и Application) заменены на общий пункт Web Developer Tools.
  • Упрощено меню Help, из которого удалены ссылки на страницы поддержки, клавиатурные комбинации и обзорный тур, которые теперь доступны на общей странице Get Help. Убрана кнопка для импорта из другого браузера.
  • Добавлен механизм SmartBlock, решающий проблемы на сайтах, возникающие из-за блокировки внешних скриптов в режиме приватного просмотра или при активации усиленной блокировки нежелательного контента (strict). В том числе SmartBlock позволяет заметно поднять производительность некоторых сайтов, притормаживающих из-за невозможности загрузить код скриптов для отслеживания. SmartBlock автоматически заменяет применяемые для отслеживания скрипты заглушками, обеспечивающими корректную загрузку сайта. Заглушки подготовлены для некоторых популярных скриптов отслеживания пользователей, занесённых в список Disconnect, включая скрипты с виджетами Facebook, Twitter, Yandex, Вконтакте и Google.
  • Отключён по умолчанию обработчик клавиши Backspace вне контекста форм ввода. Удаление обработчика объясняется тем, что клавиша Backspace активно используется при наборе текста в формах, но вне фокуса на форме ввода обрабатывается как переход к прошлой странице, что может привести к потере набранного текста из-за непреднамеренного перемещения на другую страницу. Для возвращения старого поведения в about:config добавлена опция browser.backspace_action.
  • Изменено формирование HTTP-заголовка Referer. По умолчанию выставлена политика "strict-origin-when-cross-origin", подразумевающая вырезание путей и параметров при отправке запроса на другие хосты при обращении по HTTPS, удаление Referer при переходе с HTTPS на HTTP и передачу полного Referer для внутренних переходов в рамках одного сайта. Изменение будет действовать для обычных навигационных запросов (переходов по ссылкам), автоматических редиректов и при загрузке внешних ресурсов (изображений, СSS, скриптов). Например, при переходе по ссылке на другой сайт по HTTPS вместо "Referer: https://www.example.com/путь/?аргументы" теперь передаётся "Referer: https://www.example.com/".
  • Для небольшого процента пользователей включён режим Fission с реализацией модернизированной многопроцессной архитектуры для более строгой изоляции страниц. При активации Fission страницы разных сайтов всегда размещаются в памяти разных процессов, в каждом из которых применяется своя изолированная песочница (sandbox). При этом разделение по процессам осуществляется не по вкладкам, а по доменам, что позволяет дополнительно изолировать содержимое внешних скриптов и iframe-блоков. Включить режим Fission вручную можно на странице about:preferences#experimental или через переменную "fission.autostart=true" в about:config. Проверить включение можно на странице about:support.
  • Удалена экспериментальная реализация механизма быстрого открытия TCP-соединений (TFO - TCP Fast Open, RFC 7413), который позволяет сократить число шагов установки соединения за счёт комбинирования в один запрос первого и второго шагов классического 3-этапного процесса согласования соединения и даёт возможность отправки данных на начальном этапе установки соединения. По умолчанию режим TCP Fast Open был отключён и требовал изменения about:config для активации (network.tcp.tcp_fastopen_enable).


  • В соответствии с изменениями, внесёнными в спецификации, прекращено попадание элемента <link> в проверки с использованием псевдо-классов ":link", ":visited" и ":any-link".
  • Удалены нестандартные значения CSS-параметра caption-side - left, right, top-outside и bottom-outside (для возвращения предусмотрена настройка layout.css.caption-side-non-standard.enabled).
  • Включены по умолчанию событие "beforeinput" и метод getTargetRanges(), при помощи которых web-приложения могут переопределить поведение при редактировании текста на стадии до изменения браузером дерева DOM и получить больший контроль за событиями ввода. Событие "beforeinput" отправляется в обработчик <input> или другого элемента с установленным атрибутом "contenteditable" до того как значение элемента будет изменено. Метод getTargetRanges(), предоставляемый объектом inputEvent, возвращает массив со значениями, позволяющими судить какая часть DOM будет изменена, если событие ввода не будет отменено.
  • Для web-разработчиков в режиме инспектирования страниц реализована возможность симулировать медиазапросы "prefers-color-scheme" для тестирования тёмного и светлого оформления без переключения тем оформления в операционной системе. Для включения симуляции тёмной и светлой темы в правом верхнем углу панели инструментов для web-разработчиков добавлены кнопки с изображением солнца и луны.
  • В режим инспектирования добавлена возможность активации псевдо-класса ":target" для выбранного элемента по аналогии с ранее поддерживаемыми псевдо-классами ":hover", ":active", ":focus", ":focus-within", ":focus-visible" и ":visited".
  • В режиме инспектирования CSS улучшена обработка неактивных CSS-правил. В частности, свойство "table-layout" теперь становится неактивным для элементов, не являющихся таблицам, а свойства "scroll-padding-*" помечаются неактивными для элементов, не поддерживающих прокрутку. Убрана ошибочная пометка свойств "text-overflow" для некоторых значений.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 87 устранено 12 уязвимостей, из которых 7 помечены как опасные. 6 уязвимостей (собраны под CVE-2021-23988 и CVE-2021-23987) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

Перешедшая на стадию бета-тестирования ветка Firefox 88 примечательна поддержкой масштабирования щипком на тачпадах в Linux с графическими окружениями на базе протокола Wayland и включением по умолчанию поддержки формата изображений AVIF (AV1 Image Format), в котором задействованы технологии внутрикадрового сжатия из формата кодирования видео AV1.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: В Firefox 87 будет урезано содержимое HTTP-заголовка Referer
  3. OpenNews: В ночных и бета сборках Firefox включена по умолчанию поддержка HTTP/3
  4. OpenNews: Из Firefox намерены убрать компактный режим отображения панелей
  5. OpenNews: Релиз Firefox 86
  6. OpenNews: Mozilla свернула разработку проектов Voice Fill и Firefox Voice
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54814-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, danonimous (?), 19:45, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Аппаратное декодирование видео уже идеально работает на всех видеокартах и улучшать там теперь нечего?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 19:50, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Вы подписывайте, сарказм или нет, а то хрен разберешь.
     
     
  • 3.29, A.Stahl (ok), 20:50, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какая разница? Ну сарказм, а может и нет. Что меняется-то?
     
     
  • 4.38, zzz (??), 21:43, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если человек сидит под ляликсом - то это сарказм. Если под виндой - чушь.
     
  • 2.6, BSD_Cucks_BTFO (?), 19:52, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Видео нужно смотреть в отдельном плеере, а не в браузере. Тогда и проблем не будет.
     
  • 2.8, Анонон (?), 19:54, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На Windows да, а на Linux потерпят :)
     
  • 2.26, Аноним (26), 20:44, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на моей интеловской интеграшке - да, вполне. Но правда я пользуюсь вяленым, где это сделано по уму, в отличие от иксовых костылей.
     
  • 2.27, Kuromi (ok), 20:47, 23/03/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.34, Аноним (34), 21:01, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня RX 570 на Wayland (Gnome 3.38) на ютубе видео с кодеком avc1 в 1080p не вывозит, очень много frame drop.

    Подозреваю что это глюк Flatpak сборки Firefox.

     
     
  • 3.36, Аноним (34), 21:37, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поправочка: не вывозит только 1080p 60fps h264 видео. VP9 отлично перемалывает через VAAPI и в 60FPS.
     

  • 1.2, Аноним (2), 19:49, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для небольшого процента пользователей включён

    Как это реализуется при установке из реп?

     
     
  • 2.5, iPony129412 (?), 19:52, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну так же реализуется, в чём проблема-то...
    Если специально что не натачать на эту тему.
     
     
  • 3.13, Аноним (3), 20:02, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пони, тебя что, накачали транквилизаторами? Нихрена не понял.
     
     
  • 4.21, iPony129412 (?), 20:22, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Ну так же реализуется, в чём проблема-то... Если специально что не напатчат на эту тему <В ДИСТРИБУТИВЕ МЕЙНТЕЙНЕРЫ>.
     
  • 2.20, Аноним (20), 20:15, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если в репах отключено app.shield.optoutstudies.enabled, то никак. Имеете дефолтное значение из кода релиза.
    Хотфиксы оттуда тоже не придут тогда, как например network.http.throttle.version откатывали назад из-за проблем.
     
  • 2.22, iPony129412 (?), 20:28, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Вот типа идея, написано очень плохо, но Mozilla никогда особо не славилась документацией

    https://wiki.mozilla.org/Firefox/Normandy/PreferenceRollout

     

  • 1.4, InuYasha (??), 19:50, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > на полосе прокрутки теперь отображаются метки для индикации позиции найденных ключей.

    А в Falkon уже завезли. :3

    > недавние закладки

    зря удалили :(

     
     
  • 2.14, Аноним (3), 20:03, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за флакон? С чем он?
     
     
  • 3.35, InuYasha (??), 21:13, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С кедами. Это довольно годный браузер.
     

  • 1.7, Анчоус (?), 19:54, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Одни упрощения.
     
  • 1.9, Аноним (9), 19:54, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Remove TCPFastOpen
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1689604
     
     
  • 2.11, timur.davletshin (ok), 19:58, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это кстати интересно. Обоснование?
     
     
  • 3.15, Аноним (3), 20:04, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да
     
  • 3.17, Total Anonimus (?), 20:13, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никому , кроме гугла , не интересно . А гугл со своей слежкой перебьётся .
     
  • 3.18, AnonPlus (?), 20:14, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вызывало проблемы у некоторые сетевых девайсов при сочетании с TLS 1.3, отчего поддерэжка TFO была отключена по умолчанию почти сразу, после её появления в браузере, и оставалась отключённой годами.
     
     
  • 4.24, timur.davletshin (ok), 20:40, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вызывало проблемы у некоторые сетевых девайсов при сочетании с TLS 1.3, отчего
    > поддерэжка TFO была отключена по умолчанию почти сразу, после её появления
    > в браузере, и оставалась отключённой годами.

    Её вообще в ядре ещё надо было включить. А для сохранения сессии после перезагрузок ещё и настроить.

     
     
  • 5.33, Total Anonimus (?), 20:59, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем что то включать и настраивать , если за пределами гугла практически не было распространено ?
     
  • 3.19, Аноним (19), 20:15, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже интересно, почему. Может, с этим связано:

    > Based on https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1393327 and an interaction some network devices are having with TFO and TLS 1.3, we are going to pref off TFO for 57.

    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1398201

     
  • 3.30, Kuromi (ok), 20:50, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Безбожно глючило каждый раз когда пробовали включить. С учетом нынешней (если не отменили) политики Great or Dead все то что невозможно в разумные сроки довести до ума отбрасывается. Вообще у Мозиллы вечная невезуха с сетевым стеком, они так же инвестировали тонну сил в HTTP Multiplexing и кончилось все полным удалением кода, т.к. все глючило, требовало дикой эвристики и фикса багов вызванных фиксом багов.
     

  • 1.10, Аноним (10), 19:55, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Добавлен механизм SmartBlock, решающий проблемы на сайтах, возникающие из-за блокировки внешних скриптов в режиме приватного просмотра или при активации усиленной блокировки нежелательного контента (strict). SmartBlock автоматически заменяет применяемые для отслеживания скрипты заглушками, обеспечивающими корректную загрузку сайта.

    Мозилла всё. На неё теперь в суд подадут. Скажут, что копирайт нарушает.

     
     
  • 2.31, Kuromi (ok), 20:52, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно для этого Гугл продвигает идею проверки целостности вэб страниц, чтобы на подобные меры сайты могли выводить "Упс, кажется вы пытаетесь изменить код страницы, мы на это пойтить не могём".
     

  • 1.12, Аноним (10), 19:59, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шли бы они со своим fission, и так уже памяти больше чем Хром жрёт.
     
     
  • 2.16, Аноним (3), 20:05, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно так.
     

  • 1.23, Аноним (23), 20:38, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > как было, а справа - как стало в Firefox 87

    Ну наконец-то занялись проблемами пользователей!

     
     
  • 2.25, iPony129412 (?), 20:41, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Типа того. Я всё жду, когда выкинут эту библиотеку 📚 — она прям страшная.
    Наверняка на XUL до сих пор?
     
     
  • 3.28, Kusb (?), 20:50, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ха, наоборот нравится эта иконка.
    (Но потенциальная опция для возврата иконки в about:config это жесть)
     

  • 1.32, kissmyass (?), 20:56, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда эти бараны догадаются убрать вложенность Close Multiple Tabs и вернуть как было?

     
  • 1.37, Аноним (37), 21:38, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Удалены
    > Значительно упрощено
    > Упрощено
    > Удалена
    > Удалены

    Перенимают лучшие практики разработки у GNOME. Так держать!

     
     
  • 2.41, zzz (??), 21:49, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значительная часть вышеперечисленного была нафиг никому не нужна.
     
     
  • 3.43, vz_2 (?), 21:54, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаете, панель меню тоже будут выпиливать?
     
  • 3.48, Аноним (48), 22:16, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нафиг никому не нужна.

    Не подскажете, веб-движок когда удалят? А то он нафиг никому не нужен при скачивании Хромого. Достаточно одну кнопку оставить: "скачать браузер". Или вообще автозапуск скачивания при попытке запуска FF.

     
  • 2.45, pisyandrik (ok), 21:59, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такими темпами и до хрома опустятся
     

  • 1.39, vz_2 (?), 21:46, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Видимо очередь дойдёт до выпиливания разделителей панели закладок, раз телеметрия отключена - значит народу не нужно.
     
  • 1.40, Аноним (40), 21:49, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И эти backspace закопали...
    А можно обратно включить ?
     
     
  • 2.42, th3m3 (ok), 21:52, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В новости же написано:
    >Для возвращения старого поведения в about:config добавлена опция browser.backspace_action.
     
     
  • 3.44, vz_2 (?), 21:55, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Могли бы в настройки засунуть с галкой, а не так глубоко.
     
     
  • 4.46, th3m3 (ok), 22:07, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Могли бы в настройки засунуть с галкой, а не так глубоко.

    Радуйтесь, что вообще опцию оставили. А не как с ESNI было.

     

  • 1.47, fishbone (?), 22:07, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлен механизм SmartBlock

    Неужели они начали делать что-то полезное!?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру