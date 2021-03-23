Релиз Firefox 87

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|1.1, danonimous (?), 19:45, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Аппаратное декодирование видео уже идеально работает на всех видеокартах и улучшать там теперь нечего?
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|4.38, zzz (??), 21:43, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если человек сидит под ляликсом - то это сарказм. Если под виндой - чушь.
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|2.26, Аноним (26), 20:44, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на моей интеловской интеграшке - да, вполне. Но правда я пользуюсь вяленым, где это сделано по уму, в отличие от иксовых костылей.
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|2.34, Аноним (34), 21:01, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня RX 570 на Wayland (Gnome 3.38) на ютубе видео с кодеком avc1 в 1080p не вывозит, очень много frame drop.
Подозреваю что это глюк Flatpak сборки Firefox.
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|3.36, Аноним (34), 21:37, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поправочка: не вывозит только 1080p 60fps h264 видео. VP9 отлично перемалывает через VAAPI и в 60FPS.
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|1.2, Аноним (2), 19:49, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Для небольшого процента пользователей включён
Как это реализуется при установке из реп?
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|2.5, iPony129412 (?), 19:52, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну так же реализуется, в чём проблема-то...
Если специально что не натачать на эту тему.
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|4.21, iPony129412 (?), 20:22, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Ну так же реализуется, в чём проблема-то... Если специально что не напатчат на эту тему <В ДИСТРИБУТИВЕ МЕЙНТЕЙНЕРЫ>.
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|2.20, Аноним (20), 20:15, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если в репах отключено app.shield.optoutstudies.enabled, то никак. Имеете дефолтное значение из кода релиза.
Хотфиксы оттуда тоже не придут тогда, как например network.http.throttle.version откатывали назад из-за проблем.
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|1.4, InuYasha (??), 19:50, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> на полосе прокрутки теперь отображаются метки для индикации позиции найденных ключей.
А в Falkon уже завезли. :3
> недавние закладки
зря удалили :(
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|3.18, AnonPlus (?), 20:14, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вызывало проблемы у некоторые сетевых девайсов при сочетании с TLS 1.3, отчего поддерэжка TFO была отключена по умолчанию почти сразу, после её появления в браузере, и оставалась отключённой годами.
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|4.24, timur.davletshin (ok), 20:40, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вызывало проблемы у некоторые сетевых девайсов при сочетании с TLS 1.3, отчего
> поддерэжка TFO была отключена по умолчанию почти сразу, после её появления
> в браузере, и оставалась отключённой годами.
Её вообще в ядре ещё надо было включить. А для сохранения сессии после перезагрузок ещё и настроить.
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|5.33, Total Anonimus (?), 20:59, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем что то включать и настраивать , если за пределами гугла практически не было распространено ?
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|3.30, Kuromi (ok), 20:50, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Безбожно глючило каждый раз когда пробовали включить. С учетом нынешней (если не отменили) политики Great or Dead все то что невозможно в разумные сроки довести до ума отбрасывается. Вообще у Мозиллы вечная невезуха с сетевым стеком, они так же инвестировали тонну сил в HTTP Multiplexing и кончилось все полным удалением кода, т.к. все глючило, требовало дикой эвристики и фикса багов вызванных фиксом багов.
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|1.10, Аноним (10), 19:55, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Добавлен механизм SmartBlock, решающий проблемы на сайтах, возникающие из-за блокировки внешних скриптов в режиме приватного просмотра или при активации усиленной блокировки нежелательного контента (strict). SmartBlock автоматически заменяет применяемые для отслеживания скрипты заглушками, обеспечивающими корректную загрузку сайта.
Мозилла всё. На неё теперь в суд подадут. Скажут, что копирайт нарушает.
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|2.31, Kuromi (ok), 20:52, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Именно для этого Гугл продвигает идею проверки целостности вэб страниц, чтобы на подобные меры сайты могли выводить "Упс, кажется вы пытаетесь изменить код страницы, мы на это пойтить не могём".
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|1.23, Аноним (23), 20:38, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> как было, а справа - как стало в Firefox 87
Ну наконец-то занялись проблемами пользователей!
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|2.25, iPony129412 (?), 20:41, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Типа того. Я всё жду, когда выкинут эту библиотеку 📚 — она прям страшная.
Наверняка на XUL до сих пор?
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|3.28, Kusb (?), 20:50, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ха, наоборот нравится эта иконка.
(Но потенциальная опция для возврата иконки в about:config это жесть)
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|1.32, kissmyass (?), 20:56, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда эти бараны догадаются убрать вложенность Close Multiple Tabs и вернуть как было?
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|1.37, Аноним (37), 21:38, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Удалены
> Значительно упрощено
> Упрощено
> Удалена
> Удалены
Перенимают лучшие практики разработки у GNOME. Так держать!
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|2.41, zzz (??), 21:49, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Значительная часть вышеперечисленного была нафиг никому не нужна.
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|3.48, Аноним (48), 22:16, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> нафиг никому не нужна.
Не подскажете, веб-движок когда удалят? А то он нафиг никому не нужен при скачивании Хромого. Достаточно одну кнопку оставить: "скачать браузер". Или вообще автозапуск скачивания при попытке запуска FF.
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|1.39, vz_2 (?), 21:46, 23/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Видимо очередь дойдёт до выпиливания разделителей панели закладок, раз телеметрия отключена - значит народу не нужно.
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|2.42, th3m3 (ok), 21:52, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В новости же написано:
>Для возвращения старого поведения в about:config добавлена опция browser.backspace_action.
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|3.44, vz_2 (?), 21:55, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Могли бы в настройки засунуть с галкой, а не так глубоко.
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|4.46, th3m3 (ok), 22:07, 23/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Могли бы в настройки засунуть с галкой, а не так глубоко.
Радуйтесь, что вообще опцию оставили. А не как с ESNI было.
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