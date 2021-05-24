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Mozilla подготовила для Firefox дополнение с системой машинного перевода

24.05.2021 10:45

Компания Mozilla опубликовала выпуск Firefox-дополнения Firefox Translations 0.4 (ранее развивалось под именем Bergamot Translate) с реализацией самодостаточной системы машинного перевода, работающей на стороне браузера без обращения к внешним сервисам. Для перевода с одного языка на другой задействован движок bergamot-translator, развиваемый в рамках инициативы Bergamot разработчиками из Mozilla совместно с исследователями нескольких университетов Великобритании, Эстонии и Чехии при финансовой поддержке Евросоюза. Код распространяется под лицензией MPL-2.0.

Движок написан на языке C++ и компилируется промежуточное бинарное представление WebAssembly при помощи компилятора Emscripten. Движок представляет собой обвязку над фреймворком машинного перевода Marian, в котором применяется рекуррентная нейронная сеть (RNN) и языковые модели на основе трансформеров. Для ускорения обучения и перевода может использоваться GPU. Marian используется для обеспечения работы сервиса перевода Microsoft Translator и развивается в основном инженерами из Microsoft совместно с исследователями из Эдинбургского и Познанского университетов.

В Firefox Translations реализована поддержка перевода с эстонского и испанского языков на английский и наоборот, а также с английского на немецкий. Производительность перевода составляет 500-600 слов в минуту. Имеется поддержка приоритизации перевода текста, видимого в окне браузера. В новой версии предоставлена возможность автоматической загрузки файлов с моделями при первой попытке перевода. Файлы с моделями занимают примерно 15 МБ для каждого языка. Автоматическая загрузка приводит к небольшой задержке перед началом первого перевода, но кардинально сокращает размер самого дополнение (3.6 МБ вместо 124 МБ).

В новой версии также значительно ускорена загрузка моделей в память - раньше на загрузку модели требовалось 10-30 секунд, а теперь модели загружаются почти мгновенно. Если перевод страницы занимает более 3 секунд в интерфейсе обеспечена индикация прогресса выполнения операции. Перевод осуществляется последовательно сверху вниз, начиная с видимой области. Переведённые части показываются по мере готовности, а не переведённые остаются на исходном языке.

Включена отправка телеметрии, пердающей данные о взаимодействии пользователя с интерфейсом дополнения (например, о нажатии кнопки перевода или запрете переводов для определённых сайтов), информацию о производительности выполнения операций и технические сведения о системе (CPU, память).

Дополнение пока может быть установлено только в ночных сборках Firefox при отключении проверки дополнений по цифровой подписи ("xpinstall.signatures.dev-root=true" и "xpinstall.signatures.required=false" в about:config). После установки дополнения Firefox начнёт выводить панель с предложением выполнить перевод для страниц, язык которых отличается от языка браузера и поддерживается в дополнении. Предоставляется возможность отключить дальнейший вывод панели для заданного языка или сайта.

Напомним, что в Firefox уже имеется встроенный механизм для перевода страниц, но он завязан на использовании внешних облачных сервисов (поддерживаются Google, Yandex и Bing) и не активирован по умолчанию (для включения в about:config следует изменить настройки "browser.translation"). Механизм перевода в том числе поддерживает автоматическое определение языка при открытии страницы на неизвестном языке и выводит специальный индикатор с предложением осуществить перевод страницы. Новое дополнение использует похожий интерфейс для взаимодействия с пользователем, но вместо обращения к внешним сервисам запускается встроенный обработчик, обрабатывающий данные на системе пользователя.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: Mozilla развивает собственную систему машинного перевода
  3. OpenNews: В Firefox появится поддержка перевода страниц при помощи Google Translate
  4. OpenNews: Проект Mozilla выпустил открытую систему распознавания речи
  5. OpenNews: Проект OpenNMT развивает систему машинного перевода на основе нейронной сети
  6. OpenNews: Argos Translate - программа для машинного перевода с поддержкой русского языка
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55199-bergamot
Ключевые слова: bergamot, firefox, ai, translate
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:21, 24/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –17 +/
    Юзеры этого браузера, вы существуете?
     
     
  • 2.3, тщ (?), 11:24, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    да
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:25, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    смотря что ты подразумеваешь под существованием
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:30, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Да, любителей телеметрии всё больше и больше.
     
  • 2.15, Ефросии (?), 11:58, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По личным наблюдениям он не такой расторопный как самый популярный, но зато памяти жрёт меньше, и систему грузит меньше. Работает он 24/7 без перерывов на обед, 3-4 окна в каждом несколько групп по 20-30 вкладок, рекорд это 89 дней аптайма. Чёб им не пользоваться то?
     
     
  • 3.18, srgazh (ok), 12:08, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вот уже измеряю не чего.
     
  • 3.22, Аноним (22), 12:25, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот и человек, который может нам дать отзыв: насколько стало лучше от перехода на строгую изоляцию сайтов (https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55171).

    > 3-4 окна по 20-30 вкладок

    Это же 60-120 роцессов (если сайты разные)? Как полёт?

     
  • 3.24, Аноним (24), 12:27, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мне не так важно сколько он кушает, главное нормальные блокировщики и скрипты антиреклам не грозятся дропнуть. + На мобиле есть расширения, хоть и прокрутка с небольшими лагами при 120Гц.
     
  • 2.17, srgazh (ok), 12:06, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толсто!
     
  • 2.21, Аноним (24), 12:24, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     
  • 2.23, TormoZilla (?), 12:26, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем одноклеточному знать о окружающем макро мире?
     

  • 1.2, Аноним (5), 11:22, 24/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    то, что оффлайн -- это здорово
     
     
  • 2.4, Аноним (5), 11:24, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > реализована поддержка перевода с эстонского и испанского языков на английский и наоборот, а также с английского на немецкий

    но маловато

     
     
  • 3.20, Fracta1L (ok), 12:21, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > реализована поддержка перевода с эстонского и испанского языков на английский

    Разумное решение, львиная доля контента в Сети выходит на эстонском языке, от которого бедные англоязычные юзеры были просто отрезаны.

     

  • 1.6, Аноним (7), 11:29, 24/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Включена отправка телеметрии, включающей данные о

    Как же это всё зае..ло! Ожидаю перепись аполлогетов зондов, рассказывающих что, дескать - "для вашего же блага..."

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:34, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Было бы прекрасно, если бы любой софт с телеметрией сразу бы получал пометку в СМИ как "мошеннический" (с обязательным упоминанием)
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:36, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Включена отправка телеметрии, пердающей данные

    Так что отставить волнения. Mozilla что-то хотела на эти данные.

     
  • 2.11, Аноним (11), 11:43, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для тестово-экспериментального софта, тем более собранного через то место, через которое это собрано, телеметрия имеет смысл. Для релизных сборок конечно же только opt-in без навязчивых предложений
     

  • 1.10, YetAnotherOnanym (ok), 11:41, 24/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > После установки дополнения Firefox начнёт выводить панель с предложением выполнить перевод для страниц, язык которых отличается от языка браузера и поддерживается в дополнении

    Жутко раздражает появление такой панели, когда сидишь на чужом компьютере, где в хроме включена поддержка перевода.
    > Включена отправка телеметрии, пердающей

    Какая хорошая опечатка, даже жалко будет, если исправят.

     
  • 1.12, Аноним (-), 11:45, 24/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >совместно с исследователями нескольких университетов Великобритании

    А эти исследователи не будут получать данные о словах, которые хочет перевести пользователь? Как-то слышал, что исследователи Кембриджа получили данные "о политических пристарастиях жителей США" через Twitter.

     
  • 1.13, Анонус (?), 11:45, 24/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > реализована поддержка перевода с эстонского
    > Производительность перевода составляет 500-600 слов в минуту

    ~неполиткорректная шутеечка~

     
  • 1.14, Ingener (??), 11:56, 24/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подготовила, подготовила, да не подготовила. В магазине расширений этого НЕТУ, я не нашел поиском. С слово bergamot тоже.
     
     
  • 2.16, Аноним (9), 12:00, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бывает, прямая ссылка в новости на дополение была б не лишней. Хотя постойте-ка, она есть!
     

  • 1.19, Аноним (19), 12:17, 24/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Изначально идея великолепная - оффлайн-переводчик, встроенный в браузер. Но к ней прикрутили телеметрию (так написано прямо в тексте новости), и скачивание моделей при первом переводе, то есть изначально их нет. Итого мы имеем в браузере лаунчер-посылатель телеметрии и скачиватель "моделей", но не оффлайн-перевод.
     
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