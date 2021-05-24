Mozilla подготовила для Firefox дополнение с системой машинного перевода

|
|
|
|2.15, Ефросии (?), 11:58, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
По личным наблюдениям он не такой расторопный как самый популярный, но зато памяти жрёт меньше, и систему грузит меньше. Работает он 24/7 без перерывов на обед, 3-4 окна в каждом несколько групп по 20-30 вкладок, рекорд это 89 дней аптайма. Чёб им не пользоваться то?
|
|
|
|3.24, Аноним (24), 12:27, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А мне не так важно сколько он кушает, главное нормальные блокировщики и скрипты антиреклам не грозятся дропнуть. + На мобиле есть расширения, хоть и прокрутка с небольшими лагами при 120Гц.
|
|
|
|2.4, Аноним (5), 11:24, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> реализована поддержка перевода с эстонского и испанского языков на английский и наоборот, а также с английского на немецкий
но маловато
|
|
|
|3.20, Fracta1L (ok), 12:21, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> реализована поддержка перевода с эстонского и испанского языков на английский
Разумное решение, львиная доля контента в Сети выходит на эстонском языке, от которого бедные англоязычные юзеры были просто отрезаны.
|
|1.6, Аноним (7), 11:29, 24/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Включена отправка телеметрии, включающей данные о
Как же это всё зае..ло! Ожидаю перепись аполлогетов зондов, рассказывающих что, дескать - "для вашего же блага..."
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 11:34, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Было бы прекрасно, если бы любой софт с телеметрией сразу бы получал пометку в СМИ как "мошеннический" (с обязательным упоминанием)
|
|2.9, Аноним (9), 11:36, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Включена отправка телеметрии, пердающей данные
Так что отставить волнения. Mozilla что-то хотела на эти данные.
|
|2.11, Аноним (11), 11:43, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Для тестово-экспериментального софта, тем более собранного через то место, через которое это собрано, телеметрия имеет смысл. Для релизных сборок конечно же только opt-in без навязчивых предложений
|
|1.10, YetAnotherOnanym (ok), 11:41, 24/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> После установки дополнения Firefox начнёт выводить панель с предложением выполнить перевод для страниц, язык которых отличается от языка браузера и поддерживается в дополнении
Жутко раздражает появление такой панели, когда сидишь на чужом компьютере, где в хроме включена поддержка перевода.
> Включена отправка телеметрии, пердающей
Какая хорошая опечатка, даже жалко будет, если исправят.
|
|1.12, Аноним (-), 11:45, 24/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>совместно с исследователями нескольких университетов Великобритании
А эти исследователи не будут получать данные о словах, которые хочет перевести пользователь? Как-то слышал, что исследователи Кембриджа получили данные "о политических пристарастиях жителей США" через Twitter.
|
|1.13, Анонус (?), 11:45, 24/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> реализована поддержка перевода с эстонского
> Производительность перевода составляет 500-600 слов в минуту
~неполиткорректная шутеечка~
|
|1.14, Ingener (??), 11:56, 24/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Подготовила, подготовила, да не подготовила. В магазине расширений этого НЕТУ, я не нашел поиском. С слово bergamot тоже.
|
|
|
|2.16, Аноним (9), 12:00, 24/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Бывает, прямая ссылка в новости на дополение была б не лишней. Хотя постойте-ка, она есть!
|
|1.19, Аноним (19), 12:17, 24/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Изначально идея великолепная - оффлайн-переводчик, встроенный в браузер. Но к ней прикрутили телеметрию (так написано прямо в тексте новости), и скачивание моделей при первом переводе, то есть изначально их нет. Итого мы имеем в браузере лаунчер-посылатель телеметрии и скачиватель "моделей", но не оффлайн-перевод.
|