2.3 , Аноним ( 2 ), 09:53, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну такое, попробуйте перевести с китайского разными движками 别着急，好好准备吧。

3.6 , Аноним ( 6 ), 09:59, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А как правильно? Попробовал, все по разному переводят

4.9 , Аноним ( 2 ), 10:05, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, мол, не кипишуй и подготовься. Сабж из новости совсем трешовенький результат выдал.

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9.55 , анонэ ( ? ), 13:04, 19/01/2021 [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Именно ЗОГ вам привил, что рабство - это самая настоящая свобода, вот и боитесь... 2.4 , Аноним ( 4 ), 09:55, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Инглиш онли. Russian-only

3.5 , Аноним ( 2 ), 09:57, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что, уже есть переводчики с китайского на русский? Они ж вроде все на английский переводят.

4.7 , lockywolf ( ok ), 10:04, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Google умеет же.

5.10 , Аноним ( 2 ), 10:06, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Он через английский всё переводит.

6.18 , Аноним ( 18 ), 10:30, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Гугл переводит через общий для всех языков embedding, это позволяет качественно переводить тексты, для которых нет близкой обучающей пары, возможна даже интерполяция между языками. Описано в давнишней статье Google’s Multilingual Neural Machine Translation System: Enabling Zero-Shot Translation.

7.25 , Аноним ( 2 ), 10:37, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Качественно? Там постоянно встречается инвертированный смысл даже на простейших фразах при переводе между русским и английским. При переводе на английский сохраняется больше смысла. А вот если перегнать сначала в английский, и потом уже английский переводить, то и получается что смысл фразы теряется дважды. При переводе не на английский результат именно такой.

8.29 , Аноним ( 18 ), 10:55, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не пользуюсь GT с тех пор, как JS там обязателен ... 9.31 , Аноним ( 2 ), 10:57, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Можно через апи переводить Даже одним curl ... 10.33 , Аноним ( 2 ), 10:59, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Но апи по-моему отваливается раньше чем веб версия, бесплатно не дают Но зато е... 4.11 , Аноним ( 8 ), 10:06, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Думаешь они не могут догадаться переводить сначала на английский, а потом с английского на русский?

5.21 , Аноним ( 18 ), 10:33, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Нельзя так переводить. Переводить нужно через общее представление, менее искажённое, чем фраза на английском.

