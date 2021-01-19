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|2.8, Аноним (8), 10:04, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Всё что с приставкой Open нарушает философию GNU.
Можешь даже сабжем перевести: «Thus, free software activists are well advised to decline to work on an activity that calls itself “open.” Even if the activity is good in and of itself, each contribution you make does a little harm on the side by promoting the open source idea. There are plenty of other good activities which call themselves “free” or “libre.” Each contribution to those projects does a little extra good on the side. With so many useful projects to choose from, why not choose one which does extra good?
»
https://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.en.html
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|4.51, Аноним (51), 12:47, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Планета выбрала неверный путь развития. Без разницы чья капля воды будет последней на прилавке )
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|1.2, Аноним (2), 09:48, 19/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Норм, норм. А есть что-нибудь, чтобы понять, сгенерированный машинный текст вообще читаемый человеком или это случайная мешанина букв? Я использую spacy, но тот слишком часто не может отличить нормальное предложение от совершенного бредового по всем параметрам и приходится многое разруливать мне. Инглиш онли.
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|2.3, Аноним (2), 09:53, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну такое, попробуйте перевести с китайского разными движками 别着急，好好准备吧。
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|4.9, Аноним (2), 10:05, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, мол, не кипишуй и подготовься. Сабж из новости совсем трешовенький результат выдал.
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|Часть нити удалена модератором
|9.55, анонэ (?), 13:04, 19/01/2021 [ответить]
|–1 +/–
Именно ЗОГ вам привил, что рабство - это самая настоящая свобода, вот и боитесь... текст свёрнут, показать
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|3.5, Аноним (2), 09:57, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что, уже есть переводчики с китайского на русский? Они ж вроде все на английский переводят.
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|6.18, Аноним (18), 10:30, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гугл переводит через общий для всех языков embedding, это позволяет качественно переводить тексты, для которых нет близкой обучающей пары, возможна даже интерполяция между языками. Описано в давнишней статье Google’s Multilingual Neural Machine Translation System: Enabling Zero-Shot Translation.
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|7.25, Аноним (2), 10:37, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Качественно? Там постоянно встречается инвертированный смысл даже на простейших фразах при переводе между русским и английским. При переводе на английский сохраняется больше смысла. А вот если перегнать сначала в английский, и потом уже английский переводить, то и получается что смысл фразы теряется дважды. При переводе не на английский результат именно такой.
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|4.11, Аноним (8), 10:06, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаешь они не могут догадаться переводить сначала на английский, а потом с английского на русский?
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|5.21, Аноним (18), 10:33, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нельзя так переводить. Переводить нужно через общее представление, менее искажённое, чем фраза на английском.
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|1.14, Аноним (14), 10:17, 19/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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translate.google.com:
"hello world -> "Привет, мир"
libretranslate.com
"hello world" -> "Здравствуй."
wtf?
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|2.36, Аноним (36), 11:19, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> libretranslate.com
> "hello world" -> "Здравствуй."
Запятую можно поставить. Для разнообразия.
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|3.37, Аноним (36), 11:26, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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С прописной h тогда будет: "привет, мир", а с заглавной - "Здравствуй". Обучится потихоньку.
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|1.15, Fracta1L (ok), 10:17, 19/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Оценить качество перевода можно на сайте libretranslate.com.
Оно перевело "сишные дырени" как "Silver holes", занятно
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|1.34, Ordu (ok), 11:02, 19/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Хм. Надо посмотреть. А то последнее время гуглотранслейт совсем охренел, требует 3-rd-party скриптов, мне лень выяснять что из того списка 3-rd-party требуется... Яндекс вегда таким был. бррр...
Жалко, что озвучивать нерусский текст он не умеет. Только онлайн сервисами получается выполнять text-to-speech, если хочется хоть сколь-нибудь качественно.
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|3.52, Lex (??), 12:56, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у гуглопереводчика ограничение на размер озвучиваемого текста
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|3.43, Аноним (-), 12:15, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Нашёл для себя https://www.deepl.com/
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Он берёт куки и следит за мной.
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|4.49, Ordu (ok), 12:38, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Он берёт куки и следит за мной.
CookieAutodelete или что-нибудь типа того. Пришёл на сайт, взял куки. Ушёл с сайта, куки удалил. Пришёл снова, получил новые.
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|4.54, Аноним (40), 13:03, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А у тебя звук там работает? У меня чёт вообще никак, даже
> на чистом профиле браузера без тысяч блокирующих аддонов.
В Chrome под Ubuntu работает, в Firefox нет. Но произношение там, будто китаец озвучивает.
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|3.53, Аноним (2), 12:57, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очень сильный надмозг, но вообще да. Только бесплатного доступа к апи вообще нет, работает только в браузере, с кучей скриптов. Значительно тормзнее ответ. Я пытался через pyexecjs поюзать, но что-то не вышло пока. А YT кстати местами получше GT насколько я помню мой опыт с ним, так что не надо вот этого вот.
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|1.60, Аноним (60), 13:37, 19/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>применяет для перевода движок OpenNMT
А OpenNMT без Куда-Куда? может работать?
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|1.63, Аноним (63), 14:00, 19/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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интересно, жаль только, что на медленном питоне, где постоянно ломают совместимость
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