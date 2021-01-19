The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Argos Translate - программа для машинного перевода с поддержкой русского языка

19.01.2021 09:40

Компания Argos Open Technologies подготовила новый выпуск программы Argos Translate для машинного перевода текста с использованием методов машинного обучения. Код написан на языке Python и распространяется под лицензией MIT. Для Linux подготовлен пакет в формате snap. Для перевода можно использовать утилиту командной строки, GUI на базе PyQt, Python-библиотеку и сервер LibreTranslate, позволяющий на своих мощностях запускать web-сервисы, похожие на Google Translate. Оценить качество перевода можно на сайте libretranslate.com.

Программа работает самодостаточно, не привязана к облачным сервисам и применяет для перевода движок OpenNMT. Для генерации текста задействован токенизатор SentencePiece, а для определения границ предложений библиотека Stanza. Готовые модели машинного обучения подготовлены (torrent) для 9 языков, включая русский.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/argosopente...)
  2. OpenNews: Проект OpenNMT развивает систему машинного перевода на основе нейронной сети
  3. OpenNews: Система машинного обучения для синтеза типового кода на языке Java
  4. OpenNews: Facebook опубликовал открытую систему распознавания речи Wav2letter++
  5. OpenNews: Mozilla развивает собственную систему машинного перевода
  6. OpenNews: Facebook развивает TransCoder для перевода кода с одного языка программирования на другой
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54431-argos
Ключевые слова: argos, opennmt, translate
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, leibniz (??), 09:46, 19/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +66 +/
    Всё, что с префиксом Open -- сила!
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:04, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Всё что с приставкой Open нарушает философию GNU.

    Можешь даже сабжем перевести: «Thus, free software activists are well advised to decline to work on an activity that calls itself “open.” Even if the activity is good in and of itself, each contribution you make does a little harm on the side by promoting the open source idea. There are plenty of other good activities which call themselves “free” or “libre.” Each contribution to those projects does a little extra good on the side. With so many useful projects to choose from, why not choose one which does extra good?
    »

    https://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.en.html

     
     
  • 3.47, anonymous (??), 12:33, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я в английском слаб. Можно своими словами - что лучше FreeBSD или OpenBSD?
     
     
  • 4.51, Аноним (51), 12:47, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Планета выбрала неверный путь развития. Без разницы чья капля воды будет последней на прилавке )
     
  • 4.58, Аноним (58), 13:21, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Скачай переводчик
     
  • 4.62, Аноним (-), 13:56, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > https://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.en.html

    а если так? - https://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.ru.html

     
  • 3.61, Java (?), 13:37, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Freeware
     
  • 2.12, Dzen Python (ok), 10:08, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как там пелось в OpenVox?
    ...but only open for business!...
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:48, 19/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Норм, норм. А есть что-нибудь, чтобы понять, сгенерированный машинный текст вообще читаемый человеком или это случайная мешанина букв? Я использую spacy, но тот слишком часто не может отличить нормальное предложение от совершенного бредового по всем параметрам и приходится многое разруливать мне. Инглиш онли.
     
     
  • 2.3, Аноним (2), 09:53, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну такое, попробуйте перевести с китайского разными движками 别着急，好好准备吧。
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:59, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как правильно? Попробовал, все по разному переводят
     
     
  • 4.9, Аноним (2), 10:05, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, мол, не кипишуй и подготовься. Сабж из новости совсем трешовенький результат выдал.
     
     
     
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 9.55, анонэ (?), 13:04, 19/01/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    Именно ЗОГ вам привил, что рабство - это самая настоящая свобода, вот и боитесь... текст свёрнут, показать
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:55, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Инглиш онли.

    Russian-only

     
     
  • 3.5, Аноним (2), 09:57, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, уже есть переводчики с китайского на русский? Они ж вроде все на английский переводят.
     
     
  • 4.7, lockywolf (ok), 10:04, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Google умеет же.
     
     
  • 5.10, Аноним (2), 10:06, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он через английский всё переводит.
     
     
  • 6.18, Аноним (18), 10:30, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гугл переводит через общий для всех языков embedding, это позволяет качественно переводить тексты, для которых нет близкой обучающей пары, возможна даже интерполяция между языками. Описано в давнишней статье Google’s Multilingual Neural Machine Translation System: Enabling Zero-Shot Translation.
     
     
  • 7.25, Аноним (2), 10:37, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Качественно? Там постоянно встречается инвертированный смысл даже на простейших фразах при переводе между русским и английским. При переводе на английский сохраняется больше смысла. А вот если перегнать сначала в английский, и потом уже английский переводить, то и получается что смысл фразы теряется дважды. При переводе не на английский результат именно такой.
     
     
  • 8.29, Аноним (18), 10:55, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не пользуюсь GT с тех пор, как JS там обязателен ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.31, Аноним (2), 10:57, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно через апи переводить Даже одним curl ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.33, Аноним (2), 10:59, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но апи по-моему отваливается раньше чем веб версия, бесплатно не дают Но зато е... текст свёрнут, показать
     
  • 4.11, Аноним (8), 10:06, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаешь они не могут догадаться переводить сначала на английский, а потом с английского на русский?
     
     
  • 5.21, Аноним (18), 10:33, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нельзя так переводить. Переводить нужно через общее представление, менее искажённое, чем фраза на английском.
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:17, 19/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    translate.google.com:
    "hello world -> "Привет, мир"

    libretranslate.com
    "hello world" -> "Здравствуй."

    wtf?

     
     
  • 2.36, Аноним (36), 11:19, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > libretranslate.com
    > "hello world" -> "Здравствуй."

    Запятую можно поставить. Для разнообразия.

     
     
  • 3.37, Аноним (36), 11:26, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С прописной h тогда будет: "привет, мир", а с заглавной - "Здравствуй". Обучится потихоньку.
     
  • 2.57, Душный типок (?), 13:17, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Будешь пельмени?" - "You gonna be a pelmen?"
    "Живительная влага" - "Living vagina"
     

  • 1.15, Fracta1L (ok), 10:17, 19/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Оценить качество перевода можно на сайте libretranslate.com.

    Оно перевело "сишные дырени" как "Silver holes", занятно

     
     
  • 2.17, Анонимчег (?), 10:29, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Возможно, это holes от silver bullets
     

  • 1.23, mos87 (ok), 10:35, 19/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.34, Ordu (ok), 11:02, 19/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хм. Надо посмотреть. А то последнее время гуглотранслейт совсем охренел, требует 3-rd-party скриптов, мне лень выяснять что из того списка 3-rd-party требуется... Яндекс вегда таким был. бррр...

    Жалко, что озвучивать нерусский текст он не умеет. Только онлайн сервисами получается выполнять text-to-speech, если хочется хоть сколь-нибудь качественно.

     
     
  • 2.39, КО (?), 11:53, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://www.gstatic.com
    https://translate.google.com
    Остальное блочишь - всё работает
    Выпрямляй руки
     
     
  • 3.52, Lex (??), 12:56, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у гуглопереводчика ограничение на размер озвучиваемого текста
     
  • 2.40, Аноним (40), 12:02, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нашёл для себя https://www.deepl.com/
    По сравнению с ним Google Translator, как Yandex Translator по сравнению с Google Translator.
     
     
  • 3.43, Аноним (-), 12:15, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Нашёл для себя https://www.deepl.com/

    We use cookies to offer useful features and measure performance to improve your experience. By clicking “Accept all” you agree to the use of all cookies. By clicking “Accept selected”, you agree only to the categories you have selected. You can find further information in our Privacy Policy.

    Он берёт куки и следит за мной.

     
     
  • 4.45, Аноним (45), 12:21, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а гугл не следит?
     
  • 4.49, Ordu (ok), 12:38, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Он берёт куки и следит за мной.

    CookieAutodelete или что-нибудь типа того. Пришёл на сайт, взял куки. Ушёл с сайта, куки удалил. Пришёл снова, получил новые.

     
  • 3.50, Ordu (ok), 12:43, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нашёл для себя https://www.deepl.com/

    А у тебя звук там работает? У меня чёт вообще никак, даже на чистом профиле браузера без тысяч блокирующих аддонов.

     
     
  • 4.54, Аноним (40), 13:03, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А у тебя звук там работает? У меня чёт вообще никак, даже
    > на чистом профиле браузера без тысяч блокирующих аддонов.

    В Chrome под Ubuntu работает, в Firefox нет. Но произношение там, будто китаец озвучивает.

     
  • 3.53, Аноним (2), 12:57, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень сильный надмозг, но вообще да. Только бесплатного доступа к апи вообще нет, работает только в браузере, с кучей скриптов. Значительно тормзнее ответ. Я пытался через pyexecjs поюзать, но что-то не вышло пока. А YT кстати местами получше GT насколько я помню мой опыт с ним, так что не надо вот этого вот.
     

  • 1.44, Аноньимъ (ok), 12:19, 19/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В репозиториях - нет.
    На на флатхабе - нет.
    В ауре - нет.
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 12:35, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нинужно получается
     
     
  • 3.56, Аноньимъ (ok), 13:08, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, мне бы интересно было попробовать как оно.

     

  • 1.60, Аноним (60), 13:37, 19/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >применяет для перевода движок OpenNMT

    А OpenNMT без Куда-Куда? может работать?

     
  • 1.63, Аноним (63), 14:00, 19/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    интересно, жаль только, что на медленном питоне, где постоянно ломают совместимость
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру