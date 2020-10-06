The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Facebook развивает TransCoder для перевода кода с одного языка программирования на другой

06.10.2020 15:29

Инженеры из Facebook опубликовали транскомпилятор TransCoder, использующий методы машинного обучения для преобразование исходных текстов с одного высокоуровневого языка программирования на другой. В настоящее время предоставлена поддержка трансляции кода между языками Java, C++ и Python. Например, TransCoder позволяет преобразовать исходные тексты на Java в код на Python, а код на Python в исходные тексты на Java. Наработки проекта реализуют на практике теоретические изыскания по созданию нейронной сети для эффективной ав томатической транскомпиляции кода и распространяются под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0, разрешающей применение только для некоммерческих целей.

Реализация системы машинного обучения построена на базе Pytorch. Для загрузки предложены две готовые модели: первая для трансляции C++ в Java, Java в C++ и Java в Python, а вторая для трансляции C++ в Python, Python в C++ и Python в Java. Для обучения моделей использовалась исходные тексты проектов, размещённых на GitHub. При желании модели трансляции могут быть созданы и для других языков программирования. Для проверки качества трансляции подготовлена коллекция unit-тестов, а также тестовый набор, включающий 852 параллельных функций.

Утверждается, что по точности преобразования TransCoder значительно превосходит коммерческие трансляторы, использующие методы на основе правил преобразования, и в процессе работы позволяет обойтись без экспертной оценки знатоков исходного и целевого языка. Большую часть ошибок, возникающий при работе модели, удаётся устранить через добавление простых ограничений в декодировщик, позволяющих гарантировать, что генерируемые функции будут синтаксически корректны.

Исследователями предложена новая архитектура нейронной сети "Transformer" для моделирования последовательностей, в которой рекуррентность заменена "вниманием" (seq2seq model with attention), что позволяет избавиться от некоторых зависимостей в вычислительном графе и распараллелить то, что раньше не поддавалось распараллеливанию. Для всех поддерживаемых языков применяется единая общая модель, при тренировке которой используются три принципа - инициализация, моделирование языка и обратный перевод.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/facebookres...)
  2. OpenNews: Google представил Grumpy, транслятор кода Python на язык Go
  3. OpenNews: Facebook открыл код транслятора из языка Hack в PHP. Обновление PHP 5.6.3, 5.5.19 и 5.4.35
  4. OpenNews: Реализация языка Python на JavaScript и транслятор кода Python в JavaScript
  5. OpenNews: Система машинного обучения для синтеза типового кода на языке Java
  6. OpenNews: GitHub открыл наработки по применению машинного обучения для поиска и анализа кода
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Аноним
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53839-transcoder
Ключевые слова: transcoder, ai
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Козлетто (?), 15:45, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы весь JS и Rust он бы в С или ассемблер преобразовывал. Особенно актуально для КолибриОС
     
     
  • 2.2, ИмяХ (?), 15:49, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Вот хорошо бы такую штуку, которая С++ переводит в машинный код.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 15:54, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Это называется "компилятор".
     
  • 3.10, InuYasha (??), 15:59, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    :D :D :D
    спасибо, улыбнул )
     
  • 2.7, НяшМяш (ok), 15:55, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хотя бы для JS - его как за баней уже.
     

  • 1.3, Аноним (3), 15:50, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот уж где мракобесие и антинаучная ересь. Что уж сразу не с естественного языка в x86?
     
     
  • 2.5, Oxyd76 (?), 15:53, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не подсказывайте! ;-)
     
     
  • 3.15, n00by (ok), 16:04, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже есть.

    Идиома -- язык программирования, производный от Plain English https://osmosianplainenglishprogramming.blog
    ...компилирует в x86 исполняемые файлы Windows
    https://board.flatassembler.net/topic.php?t=21173

    P.S. автор очередного философского камня закрыл исходники, смотреть поздно.

     

  • 1.4, Аноним (4), 15:52, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даёшь ещё больше багов и гавнокодов.

    И почему в пихтон а не в нормальны C?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:58, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И почему в пихтон а не в нормальны C?

    Ты хотел сказать "в 1С"?

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 16:02, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обычно, нормальные люди говорят именно то что хотят сказать. И в додумывании нужды нет.
    Ну конечно если ты не растоман.
     

  • 1.9, Аноним (8), 15:59, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Классное название! Очень инклюзивное! 🌈
     
  • 1.11, InuYasha (??), 16:01, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Двоякие чувства у меня по поводу этого проекта...
     
  • 1.12, Аноним (13), 16:01, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А в питон потому что программисты facebook больше ни на что кроме питона не способны. Да и то, даже на питон уже не способны, поэтому транслятор чтобы спокойно тырить чужой код выдавая за свой.
     
     
  • 2.14, НяшМяш (ok), 16:02, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему же, ещё у них есть много PHP.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 16:08, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А, ну это в корне меняет дело.
     

  • 1.16, Аноним (17), 16:08, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > В настоящее время предоставлена поддержка трансляции кода между языками Java, C++ и Python

    Т.е. из питона в c++ сможет?
    Неужели счастье и питон можно будет закапать?

    Раста ожидаемо нет, его и закапывать нету, мёртворожденный.

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 16:21, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Не каждый плючовый код сравним с си, да и сишечка тормоз ещё тот. Различия всё же несколько более фундаментальные. Подобный транслятор может быть полезен в качестве вспомогательной утилиты при переносе кода из прототипа, но не более.
     
     
  • 3.21, Аноним (17), 16:25, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что же не тормоз?
     
     
  • 4.23, Аноним (20), 16:28, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И что же не тормоз?

    Фортран и simd. Спасибо, что спросил.

     

  • 1.18, Аноним (18), 16:17, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Python в C++

    Супер! Надо будет portage транслировать и скомпилять в бинарь.

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 16:28, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попытайся портировать его в nuitka уже сегодня.
     

  • 1.19, Аноним (19), 16:18, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > использующий методы машинного обучения для преобразование исходных текстов с одного высокоуровневого языка программирования на другой

    Даже поржать уже не хочется. Впрочем, оно конечно дешевле, чем юзать этих белковых)

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру