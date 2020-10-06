Facebook развивает TransCoder для перевода кода с одного языка программирования на другой

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|1.1, Козлетто (?), 15:45, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот бы весь JS и Rust он бы в С или ассемблер преобразовывал. Особенно актуально для КолибриОС
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|2.2, ИмяХ (?), 15:49, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Вот хорошо бы такую штуку, которая С++ переводит в машинный код.
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|1.3, Аноним (3), 15:50, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вот уж где мракобесие и антинаучная ересь. Что уж сразу не с естественного языка в x86?
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|1.4, Аноним (4), 15:52, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Даёшь ещё больше багов и гавнокодов.
И почему в пихтон а не в нормальны C?
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|2.8, Аноним (8), 15:58, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>И почему в пихтон а не в нормальны C?
Ты хотел сказать "в 1С"?
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|3.13, Аноним (13), 16:02, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Обычно, нормальные люди говорят именно то что хотят сказать. И в додумывании нужды нет.
Ну конечно если ты не растоман.
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|1.12, Аноним (13), 16:01, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А в питон потому что программисты facebook больше ни на что кроме питона не способны. Да и то, даже на питон уже не способны, поэтому транслятор чтобы спокойно тырить чужой код выдавая за свой.
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|1.16, Аноним (17), 16:08, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> В настоящее время предоставлена поддержка трансляции кода между языками Java, C++ и Python
Т.е. из питона в c++ сможет?
Неужели счастье и питон можно будет закапать?
Раста ожидаемо нет, его и закапывать нету, мёртворожденный.
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|2.20, Аноним (20), 16:21, 06/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем? Не каждый плючовый код сравним с си, да и сишечка тормоз ещё тот. Различия всё же несколько более фундаментальные. Подобный транслятор может быть полезен в качестве вспомогательной утилиты при переносе кода из прототипа, но не более.
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|1.18, Аноним (18), 16:17, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Python в C++
Супер! Надо будет portage транслировать и скомпилять в бинарь.
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|1.19, Аноним (19), 16:18, 06/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> использующий методы машинного обучения для преобразование исходных текстов с одного высокоуровневого языка программирования на другой
Даже поржать уже не хочется. Впрочем, оно конечно дешевле, чем юзать этих белковых)
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