Релиз Firefox 88

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|1.1, Аноним (1), 17:32, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Включена по умолчанию поддержка формата изображений AVIF (AV1 Image Format), в котором задействованы технологии внутрикадрового сжатия из формата кодирования видео AV1.
image.avif.enabled как было false, так и есть.
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|2.12, Аноним (12), 17:52, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это правильно, стоит вообще удалить его к чертям. Webp менее кривой, вон пусть внедряют webp2.
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|3.35, Аноним (35), 19:38, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из-за вот этого вашего «правильно» имеем кучу форматов, из которых один работает в одном браузере, другой в другом. Я считаю, поддерживать надо всё, а эволюция потом сработает.
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|4.40, Аноним (12), 19:54, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я согласен, оставьте png и jpeg, Jpeg-xl не забудьте добавить (который тоже вообще-то разработки гугла). Форматов не так и много, это некоторые корпорасы упирались вебп не использовать хотя лучшего предложить им нечего. Сжатие с потерями это одно, а сжатие с искажениями это совершенно другое. Если всё добавлять, хомячки не будут знать, что можно использовать, а что нельзя -- нам это надо? При этом то что стоит добавить не добавляют, добавляют только то, что выгодно корпорасам. Замыленной картинки на видео им было мало, теперь в моде замыленные фотографии.
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|2.17, Аноним (-), 18:12, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если серъёно, то надо вернуться на старую систему нумерации, типа: 3.12.8. Зря они, в своё время заимствовали Хромовскую нумерацию.
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|3.23, A.Stahl (ok), 18:43, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зачем? У тебя 4-битная машина и тебе неудобно работать с числами больше 16?
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|4.37, KhabMan (ok), 19:50, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Старая схема более читаема с точки зрения мажор/минор. То есть сам номер уже мог дать какую-то базовую информацию об обновлении. И запомнить проще
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|5.42, A.Stahl (ok), 20:05, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>сам номер уже мог дать какую-то базовую информацию
Это браузер. Никакой в номере версии информации нет. Нет там никакого минора и мажора. И стоккато там тоже нет.
Ан нет, есть. Есть там и мажор и минор. Текущая версия -- 88.0, найдут какой-то баг и выпустят 88.1
> И запомнить проще
Ох. Этот аргумент возбуждает во мне желание душить котят. 3.16.5 проще 88.1? Серьёзно? Проще?
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|2.18, Аноним (-), 18:15, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сезонная нумерация слабо отражает принцип прогрессивного развития браузера.
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|3.20, Ананимас123 (?), 18:27, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Esr прекрасно собирается без пульсы с альсой, звук через sndio.
Неужто в этих ваших 8Х как-то по другому?
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|3.24, Аноним (24), 18:51, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лису же можно пересобрать с альсой, просто в репах дистров она собрана с пульсой.
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|3.44, Аноним (12), 20:13, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ты на венде шрифты не видел. Да и эпол устал рисовать шрифты и забил проблемы плотностью пикселей, это такое себе решение. Вроде, из приличных векторных есть только segoe сегодня, и всё остальное вырвиглаз. На линуксе просто обычно нет доступа к обновлённым шрифтам, только кривые древние версии шрифтов поставляют (зато бесплатно, да), но это не проблема линукса. Конкретно на этом скриншоте отключена радуга, так себе решение -- я давно убедился, что лучше легкая радуга и легкочитаемые шрифты, чем мыло и нечитаемые шрифты.
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|1.13, abi (?), 17:59, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В просмотрщике PDF добавлена поддержка интегрированных в PDF-файлы форм ввода, в которых для обеспечения интерактивного взаимодействия с пользователем используется JavaScript.
Опять дырени найдут...
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|2.15, pin (??), 18:08, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И без этого найдут - дырени заложены в проект как неотъемлемая составляющая бесконечного прогресса.
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|2.16, Аноним (16), 18:09, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ведь когда-то давно адобе хотели из Адоб Акробат сделать браузер и с ним альтернативный интернет вместо хтмл на пдфках с блекджеками, но не фортануло.
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|2.30, Аноним (30), 19:25, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>У меня и иксы никогда не работали, а тут вейленд.
Исправил, не благодарите.
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|1.25, Николай (??), 18:53, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Обновления никакие, особенно после перехода на 4 недельный выпуск обновлений
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|1.28, Аноним (28), 19:05, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>В просмотрщике PDF добавлена поддержка интегрированных в PDF-файлы форм ввода, в которых для обеспечения интерактивного взаимодействия с пользователем используется JavaScript.
Они там совсем больные? В нормальных просмотрщиках JavaScript выключен по-умолчанию. В наилучших - вообще выпилен.
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|1.31, Zenitur (ok), 19:26, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сборка с официального сайте теперь требует Glibc 2.17, хотя предыдущая версия работала в Debian 7 с Glibc 2.14 и старой версией GTK3
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|1.39, rvs2016 (ok), 19:54, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для создания скриншотов рекомендуется вызывать
> соответствующий инструмент для контекстного меню
"Хорошо" придумали!
Скриншот бывает нужно сделать так быстро, что хождения по меню для отдачи команды скриншота может приводить к уже исчезновению со страницы информации, которую надо было заскриншотить. Надо не замедлять отдачу таких срочных команд, а наоборот, ускорять - горячую клавишу на эту команду навешивать надо для пользы. А они замедление удумали наваять.
Конечно, из-за этой придумки придётся вытаскивать кнопку скриншота на панель:
> или разместить ярлык в панели
> через интерфейс настройки внешнего вида
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|1.41, rvs2016 (ok), 19:57, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В системе вывода на печать выполнена локализация
> единиц измерения, используемых для задания полей
Во! А это ж прикольно!
Будем теперь использовать такие нашенские, родные единицы измерения, как вершок, пядь. Ну может быть даже локоть, если лист формата А3.
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