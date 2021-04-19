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Релиз Firefox 88

19.04.2021 17:30

Состоялся релиз web-браузера Firefox 88. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки 78.10.0. На стадию бета-тестирования в ближайшее время будет переведена ветка Firefox 89, релиз которой намечен на 1 июня.

Основные новшества:

  • В просмотрщике PDF добавлена поддержка интегрированных в PDF-файлы форм ввода, в которых для обеспечения интерактивного взаимодействия с пользователем используется JavaScript.
  • Введено ограничение на интенсивность показа запроса полномочий для доступа к микрофону и камере. Подобные запросы не будут показываться, если в течение последних 50 секунд пользователь уже предоставлял доступ к тому же устройству, для того же сайта и той же вкладки.
  • Вызов инструмента для создания скриншотов удалён из меню "Page Actions", показываемого при нажатии на многоточие в адресной строке. Для создания скриншотов рекомендуется вызывать соответствующий инструмент для контекстного меню, показываемого при клике правой кнопкой мыши или разместить ярлык в панели через интерфейс настройки внешнего вида.
  • Добавлена поддержка масштабирования щипком на тачпадах в Linux с графическими окружениями на базе протокола Wayland.
  • В системе вывода на печать выполнена локализация единиц измерения, используемых для задания полей.
  • При запуске Firefox в окружениях Xfce и KDE активировано использование движка композитинга WebRender. В Firеfox 89 ожидается включение WebRender для всех остальных пользователей Linux, включая все версии Mesa и системы с драйверами NVIDIA (ранее webRender был включён только для GNOME при наличии драйверов Intel и AMD). WebRender написан на языке Rust и позволяет добиться существенного увеличения скорости отрисовки и снижения нагрузки на CPU за счёт выноса на сторону GPU операций отрисовки содержимого страницы, которые реализованы через выполняемые в GPU шейдеры. Для принудительного включения в about:config следует активировать настройку "gfx.webrender.enabled" или запустить Firefox с выставленной переменной окружения MOZ_WEBRENDER=1.
  • Началось поэтапное включение протоколов HTTP/3 и QUIC. Вначале поддержка HTTP/3 будет активирована лишь для небольшого процента пользователей и, если не возникнет непредвиденных проблем, будет доведена до всех к концу мая. Для использования HTTP/3 требуется поддержка на стороне клиента и сервера одной и той же версии чернового стандарта QUIC и HTTP/3, которая указывается в заголовке Alt-Svc (Firefox поддерживает черновики спецификации с 27 по 32).
  • Отключена по умолчанию поддержка протокола FTP. Настройка network.ftp.enabled по умолчанию установлена в значение false, а параметр для расширений browserSettings.ftpProtocolEnabled переведён в режим только для чтения. В следующем выпуске будет удалён весь код, связанный с FTP. В качестве причины называется снижение рисков атак на старый, имеющий историю выявления уязвимостей и имеющий проблемы с сопровождением код с реализацией поддержки FTP. Также упоминается избавление от протоколов, не поддерживающих шифрование, которые незащищены от модификации и перехвата транзитного трафика при совершении MITM-атак.


  • Для блокирования возможных межсайтовых утечек обеспечена изоляция значения свойства "window.name" первичным сайтом, с которого открыта страница.
  • В JavaScript для результата выполнения регулярных выражений добавлено свойство "indices", которое содержит массив c начальными и конечными позициями групп совпадений. Свойство заполняется только при выполнении регулярного выражения с флагом "/d". 
    
   let re = /quick\s(brown).+?(jumps)/igd;
   let result = re.exec('The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog');

   // result.indices[0] === Array [ 4, 25 ]
   // result.indices[1] === Array [ 10, 15 ]
   // result.indices[2] === Array [ 20, 25 ]
  • В Intl.DisplayNames() и Intl.ListFormat() ужесточена проверка того, что опции, передаваемые в конструктор, являются объектами. При попытке передачи строк или других примитивов будет генерироваться исключения.
  • Для DOM предоставлен новый статический метод AbortSignal.abort(), возвращающий AbortSignal, для которой уже выставлен параметр aborted.
  • В CSS реализованы новые псевдо-классы ":user-valid" и ":user-invalid", определяющие состояние проверки элемента формы, для которого после взаимодействия пользователя с формой была выполнена проверка корректности указанных значений. Ключевым отличием ":user-valid" и ":user-invalid" от псевдо-классов ":valid" и ":invalid" является то, что проверка начинается только после того, как пользователь перешёл на другой элемент (например, переключился табуляцией на другое поле).
  • CSS-функция image-set(), позволяющая выбрать изображение из набора вариантов с разным разрешением, наиболее подходящее для текущих параметров экрана и пропускной способности сетевого подключения, теперь может использоваться в CSS-свойствах "content" и "cursor". 
    
   h2::before {
     content: image-set(
       url("small-icon.jpg") 1x,
       url("large-icon.jpg") 2x);
   }
  • В CSS-свойстве outline обеспечено соответствие контуру, установленному при помощи свойства border-radius.
  • Для macOS моноширинный шрифт по умолчанию изменён на Menlo.
  • В инструментах для web-разработчиков в панели инспектирования сети появилась новая кнопка для переключения между показом HTTP-ответов в формате JSON и в неизменном виде, в котором ответы переданы по сети.
  • Включение по умолчанию поддержки формата изображений AVIF (AV1 Image Format), в котором задействованы технологии внутрикадрового сжатия из формата кодирования видео AV1, отложено до следующего выпуска. В версии Firefox 89 также планируется предложить обновлённый интерфейс пользователя и интегрировать в адресную строку калькулятор (включается через suggest.calculator в about:config)

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 88 устранено 17 уязвимостей, из которых 9 помечены как опасные. 5 уязвимостей (собраны под CVE-2021-29947) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Включение поддержки HTTP/3 в Firefox намечено на конец мая
  3. OpenNews: В Firefox 90 будет удалён код, обеспечивающий поддержку FTP
  4. OpenNews: Релиз Firefox 87
  5. OpenNews: В Firefox решено не удалять компактный режим и активировать WebRender для всех Linux-окружений
  6. OpenNews: Компания Mozilla работает над новым оформлением Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54989-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 17:32, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Включена по умолчанию поддержка формата изображений AVIF (AV1 Image Format), в котором задействованы технологии внутрикадрового сжатия из формата кодирования видео AV1.

    image.avif.enabled как было false, так и есть.

     
     
  • 2.3, derghast (ok), 17:42, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >отложено до следующего выпуска
     
     
  • 3.10, VINRARUS (ok), 17:50, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Отличное обновление xD
     
  • 2.12, Аноним (12), 17:52, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это правильно, стоит вообще удалить его к чертям. Webp менее кривой, вон пусть внедряют webp2.
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 19:38, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из-за вот этого вашего «правильно» имеем кучу форматов, из которых один работает в одном браузере, другой в другом. Я считаю, поддерживать надо всё, а эволюция потом сработает.
     
     
  • 4.40, Аноним (12), 19:54, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я согласен, оставьте png и jpeg, Jpeg-xl не забудьте добавить (который тоже вообще-то разработки гугла). Форматов не так и много, это некоторые корпорасы упирались вебп не использовать хотя лучшего предложить им нечего. Сжатие с потерями это одно, а сжатие с искажениями это совершенно другое. Если всё добавлять, хомячки не будут знать, что можно использовать, а что нельзя -- нам это надо? При этом то что стоит добавить не добавляют, добавляют только то, что выгодно корпорасам. Замыленной картинки на видео им было мало, теперь в моде замыленные фотографии.
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:41, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Отстают от Chrome по номеру
     
     
  • 2.17, Аноним (-), 18:12, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если серъёно, то надо вернуться на старую систему нумерации, типа: 3.12.8. Зря они, в своё время заимствовали Хромовскую нумерацию.
     
     
  • 3.23, A.Stahl (ok), 18:43, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем? У тебя 4-битная машина и тебе неудобно работать с числами больше 16?
     
     
  • 4.37, KhabMan (ok), 19:50, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Старая схема более читаема с точки зрения мажор/минор. То есть сам номер уже мог дать какую-то базовую информацию об обновлении. И запомнить проще
     
     
  • 5.42, A.Stahl (ok), 20:05, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >сам номер уже мог дать какую-то базовую информацию

    Это браузер. Никакой в номере версии информации нет. Нет там никакого минора и мажора. И стоккато там тоже нет.
    Ан нет, есть. Есть там и мажор и минор. Текущая версия -- 88.0, найдут какой-то баг и выпустят 88.1

    > И запомнить проще

    Ох. Этот аргумент возбуждает во мне желание душить котят. 3.16.5 проще 88.1? Серьёзно? Проще?

     

  • 1.4, VINRARUS (ok), 17:43, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >WebRender

    С ним ещо меньше причин менять ЦП.
    Подождём DDR5...

     
  • 1.5, Аноним (5), 17:44, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему не сделать нумерацию версий по году и месяцу?
     
     
  • 2.8, VINRARUS (ok), 17:49, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше по date +%s
     
  • 2.18, Аноним (-), 18:15, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сезонная нумерация слабо отражает принцип прогрессивного развития браузера.
     

  • 1.6, acroobat (ok), 17:45, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На gtk3 перешли? От пульсы отвязали?
     
     
  • 2.11, anonymous (??), 17:51, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давно. Нет.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 18:26, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо, он хотел, чтобы было наоборот.
     
     
  • 4.33, acroobat (ok), 19:31, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочу Лису на Qt :)
     
  • 3.20, Ананимас123 (?), 18:27, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Esr прекрасно собирается без пульсы с альсой, звук через sndio.
    Неужто в этих ваших 8Х как-то по другому?
     
  • 3.24, Аноним (24), 18:51, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лису же можно пересобрать с альсой, просто в репах дистров она собрана с пульсой.
     
     
  • 4.26, Аноним (12), 18:57, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорят, микрофон в вебртц работать не будет.
     

  • 1.7, Аноним (7), 17:47, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что у вас со шрифтами на скриншоте?
     
     
  • 2.9, VINRARUS (ok), 17:49, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    GNU Linux
     
     
  • 3.44, Аноним (12), 20:13, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты на венде шрифты не видел. Да и эпол устал рисовать шрифты и забил проблемы плотностью пикселей, это такое себе решение. Вроде, из приличных векторных есть только segoe сегодня, и всё остальное вырвиглаз. На линуксе просто обычно нет доступа к обновлённым шрифтам, только кривые древние версии шрифтов поставляют (зато бесплатно, да), но это не проблема линукса. Конкретно на этом скриншоте отключена радуга, так себе решение -- я давно убедился, что лучше легкая радуга и легкочитаемые шрифты, чем мыло и нечитаемые шрифты.
     

  • 1.13, abi (?), 17:59, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В просмотрщике PDF добавлена поддержка интегрированных в PDF-файлы форм ввода, в которых для обеспечения интерактивного взаимодействия с пользователем используется JavaScript.

    Опять дырени найдут...

     
     
  • 2.15, pin (??), 18:08, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И без этого найдут - дырени заложены в проект как неотъемлемая составляющая бесконечного прогресса.
     
  • 2.16, Аноним (16), 18:09, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ведь когда-то давно адобе хотели из Адоб Акробат сделать браузер и с ним альтернативный интернет вместо хтмл на пдфках с блекджеками, но не фортануло.
     

  • 1.14, Аноним (16), 18:06, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня и в иксах «щипок» никогда не работал, а тут вейленд.
     
     
  • 2.21, anonymous (??), 18:29, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну хоть какое-то преимущество теперь будет у вэйланда перед иксами...
     
  • 2.30, Аноним (30), 19:25, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >У меня и иксы никогда не работали, а тут вейленд.

    Исправил, не благодарите.

     

  • 1.25, Николай (??), 18:53, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обновления никакие, особенно после перехода на 4 недельный выпуск обновлений
     
     
  • 2.27, Ivan_83 (ok), 18:57, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Некогда фичи пилить, релиз выкатывать надо!!!
     
  • 2.36, th3m3 (ok), 19:46, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одно только включение HTTP/3 и QUIC - много чего даёт.
     

  • 1.28, Аноним (28), 19:05, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >В просмотрщике PDF добавлена поддержка интегрированных в PDF-файлы форм ввода, в которых для обеспечения интерактивного взаимодействия с пользователем используется JavaScript.

    Они там совсем больные? В нормальных просмотрщиках JavaScript выключен по-умолчанию. В наилучших - вообще выпилен.

     
  • 1.29, Аноним (29), 19:19, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Add a calculator in the urlbar
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1697251
     
     
  • 2.32, Аноним (30), 19:27, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь заживем!
     
     
  • 3.34, Аноним (29), 19:37, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще прогноз погоды обещали
     

  • 1.31, Zenitur (ok), 19:26, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сборка с официального сайте теперь требует Glibc 2.17, хотя предыдущая версия работала в Debian 7 с Glibc 2.14 и старой версией GTK3
     
  • 1.38, винипух (?), 19:53, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А раст до сих пор не выкинули? Ну тогда ниочём
     
  • 1.39, rvs2016 (ok), 19:54, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для создания скриншотов рекомендуется вызывать
    > соответствующий инструмент для контекстного меню

    "Хорошо" придумали!
    Скриншот бывает нужно сделать так быстро, что хождения по меню для отдачи команды скриншота может приводить к уже исчезновению со страницы информации, которую надо было заскриншотить. Надо не замедлять отдачу таких срочных команд, а наоборот, ускорять - горячую клавишу на эту команду навешивать надо для пользы. А они замедление удумали наваять.

    Конечно, из-за этой придумки придётся вытаскивать кнопку скриншота на панель:

    > или разместить ярлык в панели
    > через интерфейс настройки внешнего вида

     
     
  • 2.43, ErmineMD (ok), 20:08, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Погуглил за вас. Ctrl+Shift+S
     

  • 1.41, rvs2016 (ok), 19:57, 19/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В системе вывода на печать выполнена локализация
    > единиц измерения, используемых для задания полей

    Во! А это ж прикольно!
    Будем теперь использовать такие нашенские, родные единицы измерения, как вершок, пядь. Ну может быть даже локоть, если лист формата А3.

     

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