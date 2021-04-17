Включение поддержки HTTP/3 в Firefox намечено на конец мая

Компания Mozilla сообщила о намерении начать поэтапное включение протоколов HTTP/3 и QUIC в выпуске Firefox 88, намеченном на 19 апреля (изначально, релиз ожидался 20 апреля, но, судя по графику, сдвинут на один день). Вначале поддержка HTTP/3 будет активирована лишь для небольшого процента пользователей и, если не возникнет непредвиденных проблем, будет доведена до всех к концу мая. В ночных сборках и бета-версиях HTTP/3 был включён по умолчанию в конце марта. Напомним, что реализация HTTP/3 в Firefox основана на развиваемом компанией Mozilla проекте neqo, предоставляющем реализацию клиента и сервера для протокола QUIC. Код компонентов для поддержки HTTP/3 и QUIC написан на языке Rust. Для управления включением HTTP/3 в about:config предусмотрена опция "network.http.http3.enabled". Из клиентского ПО экспериментальная поддержка HTTP/3 также добавлена в Chrome и curl, а для серверов доступна в nginx, а также в форме nginx-модуля и тестового сервера от компании Cloudflare. На стороне сайтов поддержка HTTP/3 уже обеспечена на серверах Google и Facebook. Протокол HTTP/3 пока находится на стадии черновой спецификации и окончательно не стандартизирован в IETF. Для использования HTTP/3 требуется поддержка на стороне клиента и сервера одной и той же версии чернового стандарта QUIC и HTTP/3, которая указывается в заголовке Alt-Svc (Firefox поддерживает черновики спецификации с 27 по 32). HTTP/3 определяет использование протокола QUIC в качестве транспорта для HTTP/2. Протокол QUIC (Quick UDP Internet Connections) c 2013 года развивается компанией Google в качестве альтернативы связке TCP+TLS для Web, решающей проблемы с большим временем установки и согласования соединений в TCP и устраняющей задержки при потере пакетов в процессе передачи данных. QUIC представляет собой надстройку над протоколом UDP, поддерживающую мультиплексирование нескольких соединений и обеспечивающую методы шифрования, эквивалентные TLS/SSL. В процессе разработки в IETF стандарта в протокол были внесены изменения, что привело к возникновению двух параллельно существующих веток, одна для HTTP/3, а вторая поддерживаемая Google (Chrome поддерживает оба варианта). Основные особенности QUIC: Высокая безопасность, аналогичная TLS (по сути QUIC предоставляет возможность использования TLS поверх UDP);

Контроль за целостностью потока, предотвращающий потерю пакетов;

Возможность мгновенно установить соединение (0-RTT, примерно в 75% случаев данные можно передавать сразу после отправки пакета установки соединения) и обеспечить минимальные задержки между отправкой запроса и получением ответа (RTT, Round Trip Time);

Использование при повторной передаче пакета другого номера последовательности, что позволяет избежать двусмысленности при определении полученных пакетов и избавиться от таймаутов;

Потеря пакета влияет на доставку только связанного с ним потока и не останавливает доставку данных в параллельно передаваемых через текущее соединение потоках;

Средства коррекции ошибок, минимизирующие задержки из-за повторной передачи потерянных пакетов. Использование специальных кодов коррекции ошибок на уровне пакета для сокращения ситуаций, требующих повторной передачи данных потерянного пакета.

Границы криптографических блоков выравнены с границами пакетов QUIC, что уменьшает влияние потерь пакетов на декодирование содержимого следующих пакетов;

Отсутствие проблем с блокировкой очереди TCP;

Поддержка идентификатора соединения, позволяющего сократить время на установку повторного соединения для мобильных клиентов;

Возможность подключения расширенных механизмов контроля перегрузки соединения;

Использование техники прогнозирования пропускной способности в каждом направлении для обеспечения оптимальной интенсивности отправки пакетов, предотвращая скатывание в состояние перегрузки, при которой наблюдается потеря пакетов;

Заметный прирост производительности и пропускной способности по сравнению с TCP. Для видеосервисов, таких как YouTube, применение QUIC показало сокращение операций повторной буферизации при просмотре видео на 30%.



