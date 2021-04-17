Включение поддержки HTTP/3 в Firefox намечено на конец мая

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|1.1, iPony129412 (?), 08:46, 17/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как там было в одном мультфильме (очень фапабельный, кстати): Circle ⭕ of life.
Выкинули вон FTP (устаревшие технологии), вот запилили HTTP/3 👍
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|2.2, Леголас (ok), 08:50, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в одном мультфильме (очень фапабельный, кстати)
как это можно делать на м/ф?.. 🤔
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|2.20, kravich (ok), 10:05, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Circle ⭕ of life.
Фу бля. Думал, там нормальный рисованный хентай, а там мерзкое 3D
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|3.21, РУСТофил (?), 10:08, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот поколение пошло! Оригинал 1994 года не видела, а лишь тот б-гомерский ремейк 2019 года!
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|4.27, rinat85 (ok), 11:03, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Посоветовал "Тетрадь смерти" одному товарищу, сказал, что именно аниме, он жаловался что за г***о :) Наверное, понятно, что посмотрел он распоследнюю свежайшую USA версию, ведь чем новее, тем лучше, разве нет? :)
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|2.26, Аноним (26), 10:56, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выпилили устаревший FTP, вкрячили нестандартизированный HTTP/3: теперь заживём!
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|1.5, Аноним (5), 08:59, 17/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Использование специальных кодов коррекции ошибок на уровне пакета для сокращения ситуаций, требующих повторной передачи данных потерянного пакета.
Интересно как? Кто в курсе дайте ссылку на алгоритмы. Если использовать просто дубляж данных, то общий трафик вырастет, а в протоколе выше заявлено уменьшение трафика по сравнению с TCP с классическим методом коррекции ошибок - запросом некоректного пакета.
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|3.29, Урри (ok), 11:23, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Процент битых пакетов в сети - один на миллион. Несоизмеримо чаще ситуация, когда они просто не приходят.
Поэтому добавлять поверх существующей чексумы еще и какие-нибудь коды грея, это совершенно лишняя трата трафика.
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|2.23, Аноним (23), 10:20, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ищите по QUIC-FEC, но мне кажется это сих пор находится в зачаточном состоянии.
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|3.24, Аноним (23), 10:29, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, это в планах. "Additionally, the protocol can be extended with forward error correction (FEC) to further improve performance when errors are expected, and this is seen as the next step in the protocol's evolution."
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|1.10, Аноним (10), 09:29, 17/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Странно, что никто до сих пор по поводу Rust не оскорбился... как же так? Где ваша бдительность?
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|2.16, Аноним (-), 09:40, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мусорному протоколу -- моднявый нескучный язычек, что не так то?
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|1.17, dalco (ok), 09:42, 17/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хз, сколько раз включал по приколу в FF всяческие QUIC, HTTP/2, HTTP/3, столько раз кончалось одним и тем же - часть сайтов подвисала, грузилась через раз, грузилась с глюками. Но тестовые сайты для проверки новых протоколов, те, да, грузились заметно быстрее.
Хотя, казалось бы, если большинство сайтов не в курсе всех этих нововведений, то и проблем быть не должно - просто должно втихую через классический HTTP(S) работать.
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|2.19, Total Anonimus (?), 09:49, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что сначала пробуется новое , не работает - откатывается на старое . На проверку уходит время . И так во всех новых технологиях . Потому лучше не спешить , пока не устаканится .
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|3.30, Урри (ok), 11:26, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ох уж это поколение смузи...
Сначала надо подумать(!), проработать архитектуру, посчитать (не прикинуть, а именно что посчитать!) как твоя задумка отразится на существующем порядке вещей. И только после этого писать и пытаться внедрять.
А не "Давайте запилим. Плохо работает? Вот вам заплатка. Все еще плохо? Вот вам еще одна.", и так годами.
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|2.28, kissmyass (?), 11:14, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я тестил на сайте заказчика, включение HTTP/2 замедляло загрузку на несколько процентов
разницы почти нет, но это был даже не прирост
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|1.25, Аноним (25), 10:43, 17/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> HTTP/3 определяет использование протокола QUIC в качестве транспорта для HTTP/2.
Что?
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