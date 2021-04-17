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Включение поддержки HTTP/3 в Firefox намечено на конец мая

17.04.2021 08:06

Компания Mozilla сообщила о намерении начать поэтапное включение протоколов HTTP/3 и QUIC в выпуске Firefox 88, намеченном на 19 апреля (изначально, релиз ожидался 20 апреля, но, судя по графику, сдвинут на один день). Вначале поддержка HTTP/3 будет активирована лишь для небольшого процента пользователей и, если не возникнет непредвиденных проблем, будет доведена до всех к концу мая. В ночных сборках и бета-версиях HTTP/3 был включён по умолчанию в конце марта.

Напомним, что реализация HTTP/3 в Firefox основана на развиваемом компанией Mozilla проекте neqo, предоставляющем реализацию клиента и сервера для протокола QUIC. Код компонентов для поддержки HTTP/3 и QUIC написан на языке Rust. Для управления включением HTTP/3 в about:config предусмотрена опция "network.http.http3.enabled". Из клиентского ПО экспериментальная поддержка HTTP/3 также добавлена в Chrome и curl, а для серверов доступна в nginx, а также в форме nginx-модуля и тестового сервера от компании Cloudflare. На стороне сайтов поддержка HTTP/3 уже обеспечена на серверах Google и Facebook.

Протокол HTTP/3 пока находится на стадии черновой спецификации и окончательно не стандартизирован в IETF. Для использования HTTP/3 требуется поддержка на стороне клиента и сервера одной и той же версии чернового стандарта QUIC и HTTP/3, которая указывается в заголовке Alt-Svc (Firefox поддерживает черновики спецификации с 27 по 32).

HTTP/3 определяет использование протокола QUIC в качестве транспорта для HTTP/2. Протокол QUIC (Quick UDP Internet Connections) c 2013 года развивается компанией Google в качестве альтернативы связке TCP+TLS для Web, решающей проблемы с большим временем установки и согласования соединений в TCP и устраняющей задержки при потере пакетов в процессе передачи данных. QUIC представляет собой надстройку над протоколом UDP, поддерживающую мультиплексирование нескольких соединений и обеспечивающую методы шифрования, эквивалентные TLS/SSL. В процессе разработки в IETF стандарта в протокол были внесены изменения, что привело к возникновению двух параллельно существующих веток, одна для HTTP/3, а вторая поддерживаемая Google (Chrome поддерживает оба варианта).

Основные особенности QUIC:

  • Высокая безопасность, аналогичная TLS (по сути QUIC предоставляет возможность использования TLS поверх UDP);
  • Контроль за целостностью потока, предотвращающий потерю пакетов;
  • Возможность мгновенно установить соединение (0-RTT, примерно в 75% случаев данные можно передавать сразу после отправки пакета установки соединения) и обеспечить минимальные задержки между отправкой запроса и получением ответа (RTT, Round Trip Time);
  • Использование при повторной передаче пакета другого номера последовательности, что позволяет избежать двусмысленности при определении полученных пакетов и избавиться от таймаутов;
  • Потеря пакета влияет на доставку только связанного с ним потока и не останавливает доставку данных в параллельно передаваемых через текущее соединение потоках;
  • Средства коррекции ошибок, минимизирующие задержки из-за повторной передачи потерянных пакетов. Использование специальных кодов коррекции ошибок на уровне пакета для сокращения ситуаций, требующих повторной передачи данных потерянного пакета.
  • Границы криптографических блоков выравнены с границами пакетов QUIC, что уменьшает влияние потерь пакетов на декодирование содержимого следующих пакетов;
  • Отсутствие проблем с блокировкой очереди TCP;
  • Поддержка идентификатора соединения, позволяющего сократить время на установку повторного соединения для мобильных клиентов;
  • Возможность подключения расширенных механизмов контроля перегрузки соединения;
  • Использование техники прогнозирования пропускной способности в каждом направлении для обеспечения оптимальной интенсивности отправки пакетов, предотвращая скатывание в состояние перегрузки, при которой наблюдается потеря пакетов;
  • Заметный прирост производительности и пропускной способности по сравнению с TCP. Для видеосервисов, таких как YouTube, применение QUIC показало сокращение операций повторной буферизации при просмотре видео на 30%.


  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2021...)
  2. OpenNews: В ночных и бета сборках Firefox включена по умолчанию поддержка HTTP/3
  3. OpenNews: HTTP поверх протокола QUIC будет стандартизирован как HTTP/3
  4. OpenNews: Microsoft открыл свою реализацию протокола QUIC, применяемого в HTTP/3
  5. OpenNews: Предварительный выпуск nginx с поддержкой QUIC и HTTP/3
  6. OpenNews: В Chrome началась активация IETF QUIC и HTTP/3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54979-http3
Ключевые слова: http3, quic, firefox
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  • 1.1, iPony129412 (?), 08:46, 17/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Как там было в одном мультфильме (очень фапабельный, кстати): Circle ⭕ of life.
    Выкинули вон FTP (устаревшие технологии), вот запилили HTTP/3 👍
     
     
  • 2.2, Леголас (ok), 08:50, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > в одном мультфильме (очень фапабельный, кстати)

    как это можно делать на м/ф?.. 🤔

     
     
  • 3.7, pisyandrik (ok), 09:03, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разве не хентай?
     
     
  • 4.8, Леголас (ok), 09:13, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да как бы не «My Little Pony»
     
     
  • 5.22, Аноним (22), 10:10, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >да как бы не «My Little Lion»

    Исправил.

     
  • 3.12, КО (?), 09:31, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как говорится, каждый строчит как он хочет.
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:51, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за рассказ о ваших личных пристрастиях.
     
  • 2.14, Аноним (14), 09:33, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Обязательно потроллить всех сразу...
     
  • 2.20, kravich (ok), 10:05, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Circle ⭕ of life.

    Фу бля. Думал, там нормальный рисованный хентай, а там мерзкое 3D

     
     
  • 3.21, РУСТофил (?), 10:08, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот поколение пошло! Оригинал 1994 года не видела, а лишь тот б-гомерский ремейк 2019 года!
     
     
  • 4.27, rinat85 (ok), 11:03, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посоветовал "Тетрадь смерти" одному товарищу, сказал, что именно аниме, он жаловался что за г***о :) Наверное, понятно, что посмотрел он распоследнюю свежайшую USA версию, ведь чем новее, тем лучше, разве нет? :)
     
  • 2.26, Аноним (26), 10:56, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выпилили устаревший FTP, вкрячили нестандартизированный HTTP/3: теперь заживём!
     

  • 1.5, Аноним (5), 08:59, 17/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Использование специальных кодов коррекции ошибок на уровне пакета для сокращения ситуаций, требующих повторной передачи данных потерянного пакета.

    Интересно как? Кто в курсе дайте ссылку на алгоритмы. Если использовать просто дубляж данных, то общий трафик вырастет, а в протоколе выше заявлено уменьшение трафика по сравнению с TCP с классическим методом коррекции ошибок - запросом некоректного пакета.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:16, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Например вот так https://www.opennet.ru/docs/RUS/inet_book/2/28/corec_28.html

    Что конкретно используется в HTTP/3 не знаю

     
     
  • 3.29, Урри (ok), 11:23, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Процент битых пакетов в сети - один на миллион. Несоизмеримо чаще ситуация, когда они просто не приходят.

    Поэтому добавлять поверх существующей чексумы еще и какие-нибудь коды грея, это совершенно лишняя трата трафика.

     
  • 2.23, Аноним (23), 10:20, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ищите по QUIC-FEC, но мне кажется это сих пор находится в зачаточном состоянии.
     
     
  • 3.24, Аноним (23), 10:29, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, это в планах. "Additionally, the protocol can be extended with forward error correction (FEC) to further improve performance when errors are expected, and this is seen as the next step in the protocol's evolution."
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:29, 17/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Странно, что никто до сих пор по поводу Rust не оскорбился... как же так? Где ваша бдительность?
     
     
  • 2.15, YetAnotherOnanym (ok), 09:38, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Фрактала ждём.
     
  • 2.16, Аноним (-), 09:40, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мусорному протоколу -- моднявый нескучный язычек, что не так то?
     

  • 1.17, dalco (ok), 09:42, 17/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хз, сколько раз включал по приколу в FF всяческие QUIC, HTTP/2, HTTP/3, столько раз кончалось одним и тем же - часть сайтов подвисала, грузилась через раз, грузилась с глюками. Но тестовые сайты для проверки новых протоколов, те, да, грузились заметно быстрее.

    Хотя, казалось бы, если большинство сайтов не в курсе всех этих нововведений, то и проблем быть не должно - просто должно втихую через классический HTTP(S) работать.

     
     
  • 2.19, Total Anonimus (?), 09:49, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что сначала пробуется новое , не работает - откатывается на старое . На проверку уходит время . И так во всех новых технологиях . Потому лучше не спешить , пока не устаканится .
     
     
  • 3.30, Урри (ok), 11:26, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох уж это поколение смузи...

    Сначала надо подумать(!), проработать архитектуру, посчитать (не прикинуть, а именно что посчитать!) как твоя задумка отразится на существующем порядке вещей. И только после этого писать и пытаться внедрять.

    А не "Давайте запилим. Плохо работает? Вот вам заплатка. Все еще плохо? Вот вам еще одна.", и так годами.

     
  • 2.28, kissmyass (?), 11:14, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я тестил на сайте заказчика, включение HTTP/2 замедляло загрузку на несколько процентов

    разницы почти нет, но это был даже не прирост

     

  • 1.25, Аноним (25), 10:43, 17/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> HTTP/3 определяет использование протокола QUIC в качестве транспорта для HTTP/2.

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