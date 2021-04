Включение поддержки HTTP/3 в Firefox намечено на конец мая

2.9 , Аноним ( 9 ), 09:16, 17/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Например вот так https://www.opennet.ru/docs/RUS/inet_book/2/28/corec_28.html Что конкретно используется в HTTP/3 не знаю

3.29 , Урри ( ok ), 11:23, 17/04/2021 Процент битых пакетов в сети - один на миллион. Несоизмеримо чаще ситуация, когда они просто не приходят. Поэтому добавлять поверх существующей чексумы еще и какие-нибудь коды грея, это совершенно лишняя трата трафика.

2.23 , Аноним ( 23 ), 10:20, 17/04/2021 Ищите по QUIC-FEC, но мне кажется это сих пор находится в зачаточном состоянии.

3.24 , Аноним ( 23 ), 10:29, 17/04/2021 Да, это в планах. "Additionally, the protocol can be extended with forward error correction (FEC) to further improve performance when errors are expected, and this is seen as the next step in the protocol's evolution."