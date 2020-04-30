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Microsoft открыл свою реализацию протокола QUIC, применяемого в HTTP/3

30.04.2020 12:35

Компания Microsoft объявила об открытии кода библиотеки MsQuic с реализацией сетевого протокола QUIC. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT. Библиотека кроссплатнорменная и может использоваться не только в Windows, но и в Linux с задействованием Schannel или OpenSSL для TLS 1.3. В дальнейшем планируется поддержка и других платформ.

Библиотека основана на коде драйвера msquic.sys, предоставляемого в ядре Windows 10 (Insider Preview) для обеспечения работы протоколов HTTP и SMB поверх QUIC. В том числе код используется для реализации HTTP/3 во внутреннем стеке Windows и в .NET Core. Разработка библиотеки MsQuic целиком будет вестись на GitHub с использованием публичного рецензирования, pull-запросов и GitHub Issues. Подготовлена инфраструктура, проверяющая каждый коммит и pull-запрос в наборе из более 4000 тестов. После стабилизации окружения для разработки планируется принимать изменения от сторонних разработчиков.

MsQuic уже можно использовать для создания серверов и клиентов, но не вся функциональность, определённая в спецификации IETF в настоящее время доступна. Например, пока нет поддержки 0-RTT, миграции клиентов, Path MTU Discovery и управления выбором адресов для сервера (Server Preferred Address). Из реализованных особенностей отмечается оптимизация для достижения максимальной пропускной способности и минимальных задержек, поддержка асинхронного ввода/вывода, RSS (Receive Side Scaling), возможность объединения входных и выходных UDP-потоков. Реализация MsQuic проверена на совместимость с экспериментальными ветками браузеров Chrome и Edge.

Напомним, что HTTP/3 стандартизирует использование протокола QUIC в качестве транспорта для HTTP/2. Протокол QUIC (Quick UDP Internet Connections) c 2013 года развивается компанией Google в качестве альтернативы связке TCP+TLS для Web, решающей проблемы с большим временем установки и согласования соединений в TCP и устраняющей задержки при потере пакетов в процессе передачи данных. QUIC представляет собой надстройку над протоколом UDP, поддерживающую мультиплексирование нескольких соединений и обеспечивающую методы шифрования, эквивалентные TLS/SSL.

Основные особенности QUIC:

  • Высокая безопасность, аналогичная TLS (по сути QUIC предоставляет возможность использования TLS 1.3 поверх UDP);
  • Контроль за целостностью потока, предотвращающий потерю пакетов;
  • Возможность мгновенно установить соединение (0-RTT, примерно в 75% случаях данные можно передавать сразу после отправки пакета установки соединения) и обеспечить минимальные задержки между отправкой запроса и получением ответа (RTT, Round Trip Time);
  • Не использование при повторной передаче пакета того же номера последовательности, что позволяет избежать двусмысленности при определении полученных пакетов и избавиться от таймаутов;
  • Потеря пакета влияет на доставку только связанного с ним потока и не останавливает доставку данных в параллельно передаваемых через текущее соединение потоках;
  • Средства коррекции ошибок, минимизирующие задержки из-за повторной передачи потерянных пакетов. Использование специальных кодов коррекции ошибок на уровне пакета для сокращения ситуаций, требующих повторной передачи данных потерянного пакета.
  • Границы криптографических блоков выравнены с границами пакетов QUIC, что уменьшает влияние потерь пакетов на декодирование содержимого следующих пакетов;
  • Отсутствие проблем с блокировкой очереди TCP;
  • Поддержка идентификатора соединения, позволяющего сократить время на установку повторного соединения для мобильных клиентов;
  • Возможность подключения расширенных механизмов контроля перегрузки соединения;
  • Использование техники прогнозирования пропускной способности в каждом направлении для обеспечения оптимальной интенсивности отправки пакетов, предотвращая скатывание в состояние перегрузки, при которой наблюдается потеря пакетов;
  • Заметный прирост производительности и пропускной способности, по сравнению с TCP. Для видеосервисов, таких как YouTube, применение QUIC показало сокращение операций повторной буферизации при просмотре видео на 30%.


  1. Главная ссылка к новости (https://techcommunity.microsof...)
  2. OpenNews: Facebook протестировал новый алгоритм контроля перегрузки COPA в сравнении с BBR и CUBIC
  3. OpenNews: Компания Cloudflare реализовала модуль для поддержки HTTP/3 в NGINX
  4. OpenNews: В Chrome добавлена экспериментальная поддержка протокола HTTP/3
  5. OpenNews: Компания Google развивает новый сетевой протокол QUIC
  6. OpenNews: Компания Cloudflare открыла код реализации протокола QUIC на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52844-quic
Ключевые слова: quic, http3, microsoft, msquic
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:38, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень полезно и своевременно. Буду пользоваться. Спасибо!
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 12:40, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так толсто, что аж тонко.
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:48, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нет pmtud? То есть в интернете это работать не предназначено, спасибо, MS, ты как всегда в форме.

     
  • 1.4, Аноним (4), 12:48, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    EEE
     
  • 1.5, oopssss (?), 12:52, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё один офигительный протокол. В то же ведро его, что и DoH
     
     
  • 2.7, anon345634758 (?), 12:57, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, в вашу пещеру интернет провели? DoH ему не нравится...
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:56, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я к любому code style могу привыкнуть, но ведь там его вообще нет!
    Фигурные скобки - где-то K&R, где-то (иногда) Allman.
    Пробел перед if - то есть, то нет.
    Переменные то CamelCase-ом (что довольно дико выглядит в C), где-то (иногда) нет.

    У них в их вижуал-студиях автоформатирование кода так и не завезли, что ли?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:03, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-нибудь расскажет индусам про шланг-формат и будет норм, не всё ли равно? В студии без шлага действительно не очень, только intellisense на хорошем уровне. Важнее другое, наконец-то появилась нормальная реализация! Ещё бы она не была завязана не венду, вообще красота была бы. Я так понял, они тупо надёргали кусков из своего блобоблоба.
     
  • 2.9, Аноним (4), 13:03, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может просто каждый программист форматирует как хочет.
     
  • 2.11, A.Stahl (ok), 13:04, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чувствительные эстеты могли бы уже настроить себе какую-то хрень для автоформатирования кода согласно их причудам. Обычные программисты пробелы не считают и пишут "по месту".

    >CamelCase-ом (что довольно дико выглядит в C)

    Что, при работе с Си ваша религия запрещает пользоваться шифтом? А как вы вводите всякие > и прочие кавычки? Неужели ди-три-графами?

    Неврозы нельзя запускать -- они могут привести к очень серьёзным заболеваниям.

     
  • 2.12, Аномномномнимус (?), 13:05, 30/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пробел перед if? Чтооо?
     

  • 1.10, Аномномномнимус (?), 13:04, 30/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно как это в .NET Core потыркать и начиная с какой версии оно там есть (особенно в линуксы).
    И, может кто уже проверял, какие требования к реверс-прокси, чтобы это работало при условии наличия поддержки со стороны клиента и непосредственно сервера?
     
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