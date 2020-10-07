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В Chrome началась активация IETF QUIC и HTTP/3

07.10.2020 23:57

Компания Google сообщила о начале замены собственной редакции протокола QUIC на вариант, развиваемый в спецификации IETF. Применявшийся в Chrome вариант QUIC от Google в некоторых деталях отличается от варианта из спецификаций IETF. При этом Chrome поддерживает оба варианта протокола, но по умолчанию до сих пор использовал свой вариант QUIC.

С сегодняшнего дня 25% пользователей стабильной ветки Chrome переключены на использование IETF QUIC и в ближайшее время доля таких пользователей будет увеличена. По статистике Google по сравнению с HTTP поверх TCP+TLS 1.3 протокол IETF QUIC показал снижение задержек при поиске в Google Search на 2% и уменьшение времени ребуферизации в YouTube на 9% при увеличении пропускной способности на 3% для настольных и на 7% для мобильных систем.

HTTP/3 стандартизирует использование протокола QUIC в качестве транспорта для HTTP/2. Протокол QUIC (Quick UDP Internet Connections) c 2013 года развивается компанией Google в качестве альтернативы связке TCP+TLS для Web, решающей проблемы с большим временем установки и согласования соединений в TCP и устраняющей задержки при потере пакетов в процессе передачи данных. QUIC представляет собой надстройку над протоколом UDP, поддерживающую мультиплексирование нескольких соединений и обеспечивающую методы шифрования, эквивалентные TLS/SSL. В процессе стандартизации в IETF в протокол были внесены изменения, что привело к возникновению двух параллельно существующих веток, одна для HTTP/3, а вторая поддерживаемая Google.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2020...)
  2. OpenNews: Предварительный выпуск nginx с поддержкой QUIC и HTTP/3
  3. OpenNews: Microsoft открыл свою реализацию протокола QUIC, применяемого в HTTP/3
  4. OpenNews: В ночных сборках Firefox появилась поддержка HTTP/3
  5. OpenNews: Компания Cloudflare реализовала модуль для поддержки HTTP/3 в NGINX
  6. OpenNews: В Chrome добавлена экспериментальная поддержка протокола HTTP/3
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53849-quic
Ключевые слова: quic, http3
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  • 1.1, Юрий Иванов (?), 00:13, 08/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    а как его включать?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 00:30, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Никак не включай. HTTP/2 хватит всем.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 00:33, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для мобильных телефонов всё ещё тормозит.
     
  • 2.5, мозила фурифокс (?), 00:34, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "network.http.http3.enabled" в about:config
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 00:46, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачот! :)
     

  • 1.4, Аноним (4), 00:34, 08/10/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда уже wayland на своем ozone завезут? Уже кучу лет жду
     
  • 1.6, Аноним (6), 00:40, 08/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    systemd от мира протоколов, блин.
     
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