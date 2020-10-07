В Chrome началась активация IETF QUIC и HTTP/3

Компания Google сообщила о начале замены собственной редакции протокола QUIC на вариант, развиваемый в спецификации IETF. Применявшийся в Chrome вариант QUIC от Google в некоторых деталях отличается от варианта из спецификаций IETF. При этом Chrome поддерживает оба варианта протокола, но по умолчанию до сих пор использовал свой вариант QUIC.

С сегодняшнего дня 25% пользователей стабильной ветки Chrome переключены на использование IETF QUIC и в ближайшее время доля таких пользователей будет увеличена. По статистике Google по сравнению с HTTP поверх TCP+TLS 1.3 протокол IETF QUIC показал снижение задержек при поиске в Google Search на 2% и уменьшение времени ребуферизации в YouTube на 9% при увеличении пропускной способности на 3% для настольных и на 7% для мобильных систем.

HTTP/3 стандартизирует использование протокола QUIC в качестве транспорта для HTTP/2. Протокол QUIC (Quick UDP Internet Connections) c 2013 года развивается компанией Google в качестве альтернативы связке TCP+TLS для Web, решающей проблемы с большим временем установки и согласования соединений в TCP и устраняющей задержки при потере пакетов в процессе передачи данных. QUIC представляет собой надстройку над протоколом UDP, поддерживающую мультиплексирование нескольких соединений и обеспечивающую методы шифрования, эквивалентные TLS/SSL. В процессе стандартизации в IETF в протокол были внесены изменения, что привело к возникновению двух параллельно существующих веток, одна для HTTP/3, а вторая поддерживаемая Google.



