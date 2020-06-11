Предварительный выпуск nginx с поддержкой QUIC и HTTP/3

|
|
|
|2.14, Аноним (-), 14:28, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Это гугл отчаялся что TCP с его бредом когда-нибудь станет работать нормально на всяких мобильно-беспроводных линках.
|
|1.3, Аноним (3), 12:48, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Всё больше растёт ценность nginx для Рамблера. Ещё больше слюни текут.
|
|1.11, Аноним (11), 13:25, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Зря стараются, скоро эти разработчики все будут сидеть в тюрьме. А сам Nginx перейдёт в собственность рамблера
|
|
|
|2.16, paulus (ok), 14:47, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Зря стараются, скоро эти разработчики все будут сидеть в тюрьме. А сам Nginx перейдёт в собственность рамблера
Не посадят, просто отожмут деньги с продажи...
|
|2.17, Аноним (17), 15:03, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Расскажите немного о себе. Как вас зовут, где работаете. Очень интересно.
С тем, чтобы признать nginx внутренней разработкой рамблера, уже неоднократно не сложилось.
Компания Nginx и ее продукты к рамблеру тем более не имеют отношения.
|
|
|
|3.22, Аноним (22), 16:19, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Это разработка даже не рамблера и не сысоева , сысоев лишь лупень сумевший продать наработку ninja-ide в виде некого меняем название опа ! nginx так че нам надо правильно графический интерфеис через всякие рдп и сокето свитчами и пасьянсами
|
|2.19, Total Anonimus (?), 15:27, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Для американского суда это "отжим чужого бизнесса путинским олигархом" . Неподходящее время выбрали для качания прав .
|
|
|
|3.20, Аноним (20), 15:52, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Наоборот удачное, представителей рамблер вызовут в суд, по прилету арестуют за попытку отправления хилари клинтон и вмешательство в выборы, а дальше их след затеряется в какой-нибудь тайной тюрьме.
|
|
|
|4.36, Total Anonimus (?), 18:14, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так для штатов именно Мамут - "путинский олигарх" . Ему быстро напомнят что mammoths вымерли . Потому рамблер и пытается сделать вид что их хата с краю . Но и присвоение - безусловный рефлекс .
|
|3.25, Аноним (-), 16:46, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Для американского суда это "отжим чужого бизнесса путинским олигархом" .
Да оно так вроде бы не только для американского суда, но и для большинства айтишников РФ.
|
|3.27, Аноним (3), 16:49, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Всё творчество и изобретения русского холопа - есть собственность барина, которому этот холоп принадлежит.
|
|
|
|4.28, Аноним (28), 16:52, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Так это ж западная практика, почитай скандалы в гемдейве - как из студий Сони и ЕА валят ценные разработчики, т.к. по контракту всё, что они делают (даже в выходной из дома для себя) - принадлежит работодателю. В РФ практики как обычно отстают от мировых лет на 10.
|
|2.24, Аноним (24), 16:33, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Скорее моську Lynwood Investments раздавят IT-корпорации. Nginx обслуживает треть интернета и никто не допустит того, чтобы его отжали какие-то кипрские тролли с замашками братков из девяностых. Я, честно говоря, вообще не очень понимаю, чем они там думают.
|
|
|
|3.31, Аноним (17), 17:15, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пытаются просадить цену на акции F5 Networks? Компания торгуется на бирже.
Арифметика простая - создаете неопределенность, нагнетаете страхи. Убеждаете инвесторов, что позиции у компании слабые. Скупаете акции. Прекращаете тяжбу.
|
|1.34, Ivan_83 (ok), 17:26, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
И по сути получили всё то же самое что было в TCP когда соединений больше одного.
Да, там чуть больше задержки на инит, зато всё это вылизано десятилетиями и работает, а в ДЫРКе ещё вылизывать и вылизывать, и всё это ради того чтобы гугл состри ещё бабла на показе рекламы, реальный юзер врядли что то заметит, особенно если у него реклама порезана.
|