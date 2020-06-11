The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Предварительный выпуск nginx с поддержкой QUIC и HTTP/3

11.06.2020 12:18

Компания NGINX объявила о начале тестирования реализации протоколов QUIC и HTTP/3 в HTTP-сервере и прокси nginx. Реализация основана на 27 черновике спецификации IETF-QUIC и доступна через отдельный репозиторий, ответвлённый от выпуска 1.19.0. Код распространяется под лицензией BSD и не пересекается с предложенной ранее реализацией HTTP/3 для nginx от компании Cloudflare, которая является отдельным проектом.

Поддержка HTTP/3 в nginx помечена как экспериментальная, так как не все возможности протокола реализованы. При этом nginx уже может применяться для отправки ответов на простые запросы HTTP/3 поверх QUIC и загрузки/отдачи больших файлов. Из пока отсутствующих возможностей протокола отмечаются средства согласования версии протокола, ECN и контроль перегрузки, структурированные логи, режим восстановления (QUIC recovery, управление потоком и перегрузкой), NAT Rebinding, мобильные адреса, Server push, присоединение данных (trailer). Также предложена только базовая поддержка обработки ACK-пакетов и управления потоком, которая требует доработки. Не все требования стандарта учтены.

Для активации HTTP/3 требуется собрать nginx с модулем http_v3_module и добавить дополнительную директиву "listen" с флагом "http3" для создания слушающего UDP-сокета. Например: 



   server {
       listen 443 ssl;              # TCP-сокет для HTTP/1.1
       listen 443 http3 reuseport;  # UDP-сокет для  QUIC+HTTP/3

       ssl_protocols       TLSv1.3; # в QUIC обязателен TLS 1.3
       ssl_certificate     ssl/www.example.com.crt;
       ssl_certificate_key ssl/www.example.com.key;

       add_header Alt-Svc 'quic=":443"'; # признак доступности  QUIC
       add_header QUIC-Status $quic;     # Заголовок со статусом  использования QUIC
   }

Напомним, что HTTP/3 стандартизирует использование протокола QUIC в качестве транспорта для HTTP/2. Протокол QUIC (Quick UDP Internet Connections) c 2013 года развивается компанией Google в качестве альтернативы связке TCP+TLS для Web, решающей проблемы с большим временем установки и согласования соединений в TCP и устраняющей задержки при потере пакетов в процессе передачи данных. QUIC представляет собой надстройку над протоколом UDP, поддерживающую мультиплексирование нескольких соединений и обеспечивающую методы шифрования, эквивалентные TLS/SSL. На стороне клиентского ПО экспериментальная поддержка HTTP/3 уже добавлена в Curl, Firefox и Chromium.

Основные особенности QUIC:

  • Высокая безопасность, аналогичная TLS (по сути QUIC предоставляет возможность использования TLS 1.3 поверх UDP);
  • Контроль за целостностью потока, предотвращающий потерю пакетов;
  • Возможность мгновенно установить соединение (0-RTT, примерно в 75% случаях данные можно передавать сразу после отправки пакета установки соединения) и обеспечить минимальные задержки между отправкой запроса и получением ответа (RTT, Round Trip Time);
  • Не использование при повторной передаче пакета того же номера последовательности, что позволяет избежать двусмысленности при определении полученных пакетов и избавиться от таймаутов;
  • Потеря пакета влияет на доставку только связанного с ним потока и не останавливает доставку данных в параллельно передаваемых через текущее соединение потоках;
  • Средства коррекции ошибок, минимизирующие задержки из-за повторной передачи потерянных пакетов. Использование специальных кодов коррекции ошибок на уровне пакета для сокращения ситуаций, требующих повторной передачи данных потерянного пакета.
  • Границы криптографических блоков выравнены с границами пакетов QUIC, что уменьшает влияние потерь пакетов на декодирование содержимого следующих пакетов;
  • Отсутствие проблем с блокировкой очереди TCP;
  • Поддержка идентификатора соединения, позволяющего сократить время на установку повторного соединения для мобильных клиентов;
  • Возможность подключения расширенных механизмов контроля перегрузки соединения;
  • Использование техники прогнозирования пропускной способности в каждом направлении для обеспечения оптимальной интенсивности отправки пакетов, предотвращая скатывание в состояние перегрузки, при которой наблюдается потеря пакетов;
  • Заметный прирост производительности и пропускной способности, по сравнению с TCP. Для видеосервисов, таких как YouTube, применение QUIC показало сокращение операций повторной буферизации при просмотре видео на 30%.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.nginx.com/blog/int...)
  2. OpenNews: Компания Cloudflare реализовала модуль для поддержки HTTP/3 в NGINX
  3. OpenNews: В nginx добавлена поддержка технологии HTTP/2 Server Push
  4. OpenNews: В Chrome добавлена экспериментальная поддержка протокола HTTP/3
  5. OpenNews: В ночных сборках Firefox появилась поддержка HTTP/3
  6. OpenNews: Microsoft открыл свою реализацию протокола QUIC, применяемого в HTTP/3
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53137-nginx
Ключевые слова: nginx, http3, quic
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 12:47, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Это какая-то шаманская магия вот этот ваш квик.
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 14:28, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это гугл отчаялся что TCP с его бредом когда-нибудь станет работать нормально на всяких мобильно-беспроводных линках.
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:48, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Всё больше растёт ценность nginx для Рамблера. Ещё больше слюни текут.
     
  • 1.10, ilyafedin (ok), 13:17, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда поддержка ESNI будет-то?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 15:17, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чекай статус и не задавай дурацких вопросов
    https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-tls-esni-06
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:25, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зря стараются, скоро эти разработчики все будут сидеть в тюрьме. А сам Nginx перейдёт в собственность рамблера
     
     
  • 2.16, paulus (ok), 14:47, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Зря стараются, скоро эти разработчики все будут сидеть в тюрьме. А сам Nginx перейдёт в собственность рамблера

    Не посадят, просто отожмут деньги с продажи...

     
  • 2.17, Аноним (17), 15:03, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажите немного о себе. Как вас зовут, где работаете. Очень интересно.

    С тем, чтобы признать nginx внутренней разработкой рамблера, уже неоднократно не сложилось.
    Компания Nginx и ее продукты к рамблеру тем более не имеют отношения.

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 16:19, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это разработка даже не рамблера и не сысоева , сысоев лишь лупень сумевший продать наработку ninja-ide в виде некого меняем название опа ! nginx так че нам надо правильно графический интерфеис через всякие рдп и сокето свитчами и пасьянсами
     
     
  • 4.23, Вася (??), 16:26, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ты несёшь???
     
     
  • 5.32, Аноним (17), 17:15, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там коктейль как у Ефремова по ходу.
     
  • 2.19, Total Anonimus (?), 15:27, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для американского суда это "отжим чужого бизнесса путинским олигархом" . Неподходящее время выбрали для качания прав .
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 15:52, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот удачное, представителей рамблер вызовут в суд, по прилету арестуют за попытку отправления хилари клинтон и вмешательство в выборы, а дальше их след затеряется в какой-нибудь тайной тюрьме.
     
     
  • 4.36, Total Anonimus (?), 18:14, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так для штатов именно Мамут - "путинский олигарх" . Ему быстро напомнят что mammoths вымерли . Потому рамблер и пытается сделать вид что их хата с краю . Но и присвоение - безусловный рефлекс .
     
  • 3.25, Аноним (-), 16:46, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Для американского суда это "отжим чужого бизнесса путинским олигархом" .

    Да оно так вроде бы не только для американского суда, но и для большинства айтишников РФ.

     
  • 3.27, Аноним (3), 16:49, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё творчество и изобретения русского холопа - есть собственность барина, которому этот холоп принадлежит.
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 16:52, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так это ж западная практика, почитай скандалы в гемдейве - как из студий Сони и ЕА валят ценные разработчики, т.к. по контракту всё, что они делают (даже в выходной из дома для себя) - принадлежит работодателю. В РФ практики как обычно отстают от мировых лет на 10.
     
  • 4.29, Аноним (28), 16:55, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просвещайся, тролль. https://dtf.ru/gameindustry/84945-byvshiy-animator-naughty-dog-rasskazal-ob-uz
     
  • 2.24, Аноним (24), 16:33, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее моську Lynwood Investments раздавят IT-корпорации. Nginx обслуживает треть интернета и никто не допустит того, чтобы его отжали какие-то кипрские тролли с замашками братков из девяностых. Я, честно говоря, вообще не очень понимаю, чем они там думают.
     
     
  • 3.31, Аноним (17), 17:15, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пытаются просадить цену на акции F5 Networks? Компания торгуется на бирже.

    Арифметика простая - создаете неопределенность, нагнетаете страхи. Убеждаете инвесторов, что позиции у компании слабые. Скупаете акции. Прекращаете тяжбу.

     

  • 1.30, suffix (ok), 17:08, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    с openssl - не работает - значит пока мимо кассы :(
     
  • 1.34, Ivan_83 (ok), 17:26, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И по сути получили всё то же самое что было в TCP когда соединений больше одного.
    Да, там чуть больше задержки на инит, зато всё это вылизано десятилетиями и работает, а в ДЫРКе ещё вылизывать и вылизывать, и всё это ради того чтобы гугл состри ещё бабла на показе рекламы, реальный юзер врядли что то заметит, особенно если у него реклама порезана.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру