В Firefox 90 будет удалён код, обеспечивающий поддержку FTP

Компания Mozilla приняла решение удалить из Firefox встроенную реализацию протокола FTP. В выпуске Firefox 88, намеченном на 19 апреля, поддержка FTP будет отключена по умолчанию (в том числе настройка browserSettings.ftpProtocolEnabled будет переведена в режим только для чтения), а в выпуске Firefox 90, запланированном на 29 июня, будет удалён код, связанный с FTP. При попытке открытия ссылок с идентификатором протокола "ftp://" браузер будет вызывать внешнее приложение по аналогии с тем как вызываются обработчики "irc://" и "tg://".

В качестве причины прекращения поддержки FTP называется незащищённость данного протокола от модификации и перехвата транзитного трафика при совершении MITM-атак. По мнению разработчиков Firefox, в современных условиях нет причин в использовании FTP вместо HTTPS для загрузки ресурсов. Кроме того, код поддержки FTP в Firefox очень старый, создаёт проблемы при сопровождении и имеет историю выявления большого числа уязвимостей в прошлом.

Напомним, что ранее в Firefox 61 уже была запрещена загрузка ресурсов по протоколу FTP из страниц, открытых по HTTP/HTTPS, а в Firefox 70 была прекращена отрисовка содержимого файлов, загружаемых через ftp (например, при открытии через ftp перестали отображаться изображения, README и html-файлы, а сразу стал показываться диалог загрузки файла на диск). В Chrome поддержка протокола FTP прекращена в январском выпуске Chrome 88. По оценке Google, FTP уже почти не используется - доля пользователей FTP составляет около 0.1%.



