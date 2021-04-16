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В Firefox 90 будет удалён код, обеспечивающий поддержку FTP

16.04.2021 08:35

Компания Mozilla приняла решение удалить из Firefox встроенную реализацию протокола FTP. В выпуске Firefox 88, намеченном на 19 апреля, поддержка FTP будет отключена по умолчанию (в том числе настройка browserSettings.ftpProtocolEnabled будет переведена в режим только для чтения), а в выпуске Firefox 90, запланированном на 29 июня, будет удалён код, связанный с FTP. При попытке открытия ссылок с идентификатором протокола "ftp://" браузер будет вызывать внешнее приложение по аналогии с тем как вызываются обработчики "irc://" и "tg://".

В качестве причины прекращения поддержки FTP называется незащищённость данного протокола от модификации и перехвата транзитного трафика при совершении MITM-атак. По мнению разработчиков Firefox, в современных условиях нет причин в использовании FTP вместо HTTPS для загрузки ресурсов. Кроме того, код поддержки FTP в Firefox очень старый, создаёт проблемы при сопровождении и имеет историю выявления большого числа уязвимостей в прошлом.

Напомним, что ранее в Firefox 61 уже была запрещена загрузка ресурсов по протоколу FTP из страниц, открытых по HTTP/HTTPS, а в Firefox 70 была прекращена отрисовка содержимого файлов, загружаемых через ftp (например, при открытии через ftp перестали отображаться изображения, README и html-файлы, а сразу стал показываться диалог загрузки файла на диск). В Chrome поддержка протокола FTP прекращена в январском выпуске Chrome 88. По оценке Google, FTP уже почти не используется - доля пользователей FTP составляет около 0.1%.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/addon...)
  2. OpenNews: В Chrome планируют полностью убрать поддержку FTP
  3. OpenNews: В Firefox 70 будет ужесточён вывод уведомлений и внесены ограничения для ftp
  4. OpenNews: Chrome будет помечать FTP как небезопасный протокол
  5. OpenNews: Debian прекращает поддержку FTP на своих серверах
  6. OpenNews: Kernel.org прекращает поддержку FTP
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54976-ftp
Ключевые слова: ftp, firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 08:43, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –27 +/
    Этим браузером ещё кто-то пользуется?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:44, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Я например
     
  • 2.7, Anonymousqwe (?), 08:52, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, я использую
     
  • 2.12, Аноним (12), 09:08, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    1% апологетов ещё пытается.
     
     
  • 3.105, Total Anonimus (?), 12:00, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Однопроцентные мечты гуглоюзеров ... https://3dnews.ru/1029269
     
  • 2.16, richman1000000 (ok), 09:24, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    я пользуюсь им. Всегда.
    но FTP в нем никогда не испльзовал....
    для этого есть отдельные клиенты
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 09:52, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как там телеметрия?
     
     
  • 4.79, КО (?), 11:22, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А как ваш хромой господин с неотключаемой телеметрией поживает?
     
     
  • 5.103, Аноним (12), 11:49, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так же, как и ваш рыжий. Не ощущаешь? Ну также и другие.
    А коли нет разницы...
     
     
  • 6.106, Total Anonimus (?), 12:02, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только в лисе всё "лишнее" можно отключить . В отличие от гугловского enema forever .
     
  • 2.28, Аноним (28), 09:49, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня тоже последнее обновление Windows сеть поломало - стало флудить в выключенном (!) состоянии.
     
     
  • 3.82, КО (?), 11:23, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Обновлять винду без надобности - не очень умно.
     
     
  • 4.111, Аноним (111), 12:18, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Старая дыра лучше новых две?
     
  • 2.33, Аноним (36), 09:51, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я перешёл на Ungoogled Chromium и Palemoon.

    Но если уж очень хочется хлебнуть телеметрии и халявного впн-а - то могу и жоперу раз в полгода запустить.

     
     
  • 3.46, vpn (??), 10:05, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Но если уж очень хочется хлебнуть телеметрии и халявного впн-а - то могу и жоперу раз в полгода запустить.

    А вы батенька любитель пoжрать с лoпаты еще тот!

     
  • 3.123, Qwerty (??), 12:48, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правда, в сборке Хромого с названием «Опера» нет никакого VPN, но хомячкам это не мешает наворачивать китайскую телеметрию.
     
  • 2.62, имя_ (?), 10:33, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    они делают все, что в их силах, чтобы исправить подобное недоразумение.
     
  • 2.93, Аноним (93), 11:42, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я им пользовался именно ради поддержки FTP.
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:43, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Firefox 90 будет удалён
     
     
  • 2.11, Аноним (12), 09:07, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ждёмс с нетерпением!
     

  • 1.4, Ананоним (?), 08:45, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пральна, FTP легче простого прослушивается на транспортном уровне, нечего нагружать браузеры неокупаемой нагрузкой :)
     
  • 1.5, Аноним (5), 08:48, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    sftp и ftps же.
     
  • 1.6, Аноним (6), 08:50, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Лучше бы пдф-просмотрщик удалили
     
     
  • 2.9, Твой батя (?), 08:58, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне им удобнее читать статьи и даташиты, чем копаться в окнах или вкладках просмотровщика.
     
     
  • 3.43, zzxc (?), 10:01, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы он был нативный то ноль проблем, но он на JS'е писан.
     
     
  • 4.83, Аноним (83), 11:23, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Какая разница на чем он написан?
     
     
  • 5.100, zhart (ok), 11:48, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как же — листаешь странички, все удобненько и красивенько, но не дает покоя боль от осознания того, как это все реализовано.
     
  • 5.104, пох. (?), 11:59, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ныкаемся, пацаны! Секта "жопоскрипт не тормозит!"

     
  • 5.109, Аноним (109), 12:10, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гугли js rowhammer smash
     
  • 2.13, Аноним (12), 09:09, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И вернули всё, что вырезали и испортили.
     
     
  • 3.57, Аноним (57), 10:24, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://rotozeev.net/media/vzad.jpg
     
  • 2.17, richman1000000 (ok), 09:25, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    я переключаю фунцию ручками. Чтобы открывал виндовым приложением SumatraPDF
     
  • 2.20, iPony129412 (?), 09:29, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там же недавно заполнение форм засалили?
    Это наверно не каждый линуксовый такое умеет 🧐
     
  • 2.48, nebularia (ok), 10:06, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Просмотрщик хороший, удобный и шустрый (чего не ожидаешь от реализации на JS). К тому же открытый, в отличие от хромового. Хорошо же, что можно не ставить отдельную программу, если нет специфичных требований. По этой же причине, кстати, обидно за удаление FTP.
     
     
  • 3.50, nebularia (ok), 10:09, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > К тому же открытый, в отличие от хромового

    PDFium хромовый теперь тоже открытый, с разморозкой меня.

     
  • 2.84, Ыноним (?), 11:23, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    удали сам: about:config -> pdfjs.disabled = true
     
  • 2.86, tuxik07 (?), 11:26, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем? он умеет печатать защищенные PDFки
     

  • 1.8, Аноним (8), 08:57, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Позитив Текнолоджиз - мои поздравленьица
     
     
  • 2.53, Аноним (53), 10:11, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще бы Базальт с Мишаней в списки внесли, были бы вообще молодцы. 😆
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:03, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    То что делали доделать не могут, регулярно авторизация в ихнем же Pocket отваливается, а тут ещё и выпиливают.
    Биндинги на Reader view в разных ОС разные - ну не маразм ли?
    Из reader view можно сохранить страницу. Только она свою же вёрстку портит - как так то??
     
     
  • 2.22, Агл (?), 09:33, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а зачем вообще этот покет? Я про практическую нужду интересуюсь
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 09:51, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удобно сохранять в него длинные статейки, которые потом на досуге надо почитать. Оно более-менее нормально выбирает из них именно текст без всех этих шапок и менюшек, полезно когда на телефоне читаешь. Плюс сразу там шрифты и фон ставит такие как тебе нужно.
     

  • 1.18, Аноним (18), 09:25, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В честь чего столько нытья? Удалили и ладно. FileZilla и другие подобные специализированные решения всяко лучше - были, есть и будут. А хомяки сейчас и не в курсе кто такой этот FTP и зачем нужен
     
     
  • 2.21, юзер (??), 09:32, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    больше отдельных программ богу отдельных программ
     
     
  • 3.27, Аноним (111), 09:48, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    unix-way
     
     
  • 4.44, Аноним (44), 10:03, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Who-unix
     
  • 4.45, InuYasha (??), 10:04, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    больше комбайнов богу отдельных комбайнов!
     
  • 3.49, Sluggard (ok), 10:08, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отдельные программы — это плохо?
    FTP-клиенты для FTP, просмотрщики PDF для PDF, видеоплееры для видео... Но это ведь так скучно.
    То ли дело, запихать всё в браузер.
     
     
  • 4.114, TormoZilla (?), 12:23, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Firefox OS это хорошо или плохо?
     
  • 2.26, iPony129412 (?), 09:48, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Луддиты, сэр.
    Не помню, когда в последний раз пользовался FTP...
    А что там Nautilus в линуксах, Finder в macOS могут же?
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 09:57, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows 10 Explorer у меня тупо завис когда ввёл ftp://ftp.mozilla.org/pub/firefox
     
     
  • 4.58, ryoken (ok), 10:28, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это выдал Nightly (вендовый, простите):

    The address wasn’t understood

    Firefox doesn’t know how to open this address, because one of the following protocols (ftp) isn’t associated with any program or is not allowed in this context.

        You might need to install other software to open this address.

     
  • 4.72, iPony129412 (?), 11:03, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня Firefox 78 ESR это не открывает
     
  • 4.74, iPony129412 (?), 11:07, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проверил на https://test.rebex.net/
    работает
     

  • 1.19, iPony129412 (?), 09:27, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Надо выкидывать устаревшие технологии 👍
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 09:38, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Выкинули iPony, ну и хрен с ним.
     
     
  • 3.25, Аноним (28), 09:48, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за программа? Погуглил - нет такой программы.
     
     
  • 4.35, Аноним (28), 09:52, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Яндексе посмотрел - это такие детские игрушки.
     
  • 2.69, Пыщь (?), 10:50, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Отвинчивай все резьбовые соединения, все зубчатые передачи в своих драндулетах ликвидируй. О ужас, в "тесле" обмотки из двигателя надо вышвырнуть - технологии из позапрошлого века. Да вообще нахрен эти КРУГЛЫЕ колёса?
    И ты, кожаный мешок, почему ещё не замещён на нечто более современное, отрыжка древнего биологического процесса?
     

  • 1.23, Аноним (23), 09:34, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > браузеры разжирели адски, потому что поддерживают слишком много технологий
    > Анонимусы недовольны
    > Из браузера удалят поддержку протокола, который в современных реалиях браузеру не нужен
    > Анонимусы всё равно недовольны
     
     
  • 2.63, имя_ (?), 10:36, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Работает? Не трогай!
     

  • 1.29, Аноним (29), 09:49, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    старые версии лисы где хранятся? ха-ха-ха!!!
     
     
  • 2.38, Аноним (28), 09:53, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут можно взять https://mozilla-russia.org/products/firefox/history.html
     

  • 1.30, acroobat (ok), 09:50, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Лучшый браузер для Android.
     
  • 1.32, Аноним (32), 09:51, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, а почему никто не плачет, что из FireFox уже 10 лет как выпилили поддержку gopher?
     
     
  • 2.37, Аноним (41), 09:52, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Потому что 10 лет назад уже почти никто не пользовался гопхер. А ФТП до сих пор пользуются.
     

  • 1.34, Аноним (41), 09:51, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В современных реалиях http файрфоксу не нужен
     
     
  • 2.39, Аноним (28), 09:56, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нужен. Для внутренних ресурсов учреждения. Ибо покупать настоящие сертификаты для них нерационально, самоподписанные - тоже не супер.
     
     
  • 3.67, EuPhobos (ok), 10:41, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно и не покупать, Lets Encrypt же ?
     
     
  • 4.80, Аноним (41), 11:22, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Lets encrypt не выдаёт сертификаты на айпи адреса. Т.е. на 192.168.1.1 сертификат не получить.
     
     
  • 5.102, Oxyd76 (?), 11:49, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А локальный CA и дистрибуция сертификатов для анонимуса слишком сложен... Ясно-понятно.
     
     
  • 6.119, Аноним (119), 12:35, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не для Анонимуса, а для ЕуФобоса. Но ты не читай, сразу коммент пиши.
     
  • 3.89, Ыноним (?), 11:31, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но с другой стороны, http означает, что одна взломанная винда в учреждении - и гады могут прослушивать вообще все.
     
  • 3.121, Аноним (121), 12:42, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > самоподписанные - тоже не супер

    А что с ними не так?

     
  • 2.42, Alex (??), 09:59, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Http - это свобода.
    Https требует сертификата который удостоверяет по закону подконтрольный центр сертификации.
    Достаточно в браузерах выпилить возможность открытия страниц с левым сертификатом и это центр будет решать какие сайты можно показывать а какие нет.
    Цензура которая и не снилась некоторым деятелям.
     
     
  • 3.70, Пыщь (?), 10:52, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Этточно
     
  • 3.92, Ыноним (?), 11:38, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что это за свобода такая - радовать человека посередине?

    Пусть только попробуют выпилить, тогда туда кто-нибудь вообще тофу впилит.

     
     
  • 4.108, kusb (?), 12:10, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Свобода отдельно, а человек посередине - отдельно. Защита от прослушки не окупает проблем превращения веба в закрытую систему типа Apple Store.
    Тогда нужно децентрализованный стандарт защиты от них делать, без центров сертефикации.
     

  • 1.40, alltiptop (ok), 09:56, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так для этого же изобрели файловые менеджеры
     
  • 1.47, InuYasha (??), 10:06, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Начинаем перепись негодующих мамонтов в комментариях )
     
  • 1.51, Аноним (41), 10:10, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Прощай ftp://mirror.yandex.ru/ Я оттуда ИСОшки качал ибо скорость высокая.
     
     
  • 2.64, Админ_аноним (?), 10:37, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну что за бред? В чем проблема другой протокол использовать?
    > We support http, ftp and rsync protocols.
     
     
  • 3.77, Аноним (41), 11:21, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В том, что firefox не поддерживает rsync, а скачку файлов по http (без s) скоро скорее всего прикроют если уже не прикрыли
     

  • 1.52, istepan (ok), 10:10, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё правильно. Для ftp есть filezilla.
     
  • 1.55, Аноним (41), 10:13, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Осталось разрабам Filezilla в честь протеста против нападок на ФТП положить свой дистрибутив на ФТП И будет история с unrar.rar
     
     
  • 2.60, ryoken (ok), 10:30, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мнэээ, даже в венде (7) по дефолту есть консольный ftp-клиент (ftp.exe).
     

  • 1.59, Имя (?), 10:29, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > в современных условиях нет причин в использовании FTP вместо HTTPS для загрузки ресурсов

    Раньше можно было просто зайти на фтпшник как на удаленный диск и скачать целую директорию без всякого пердолинга. Откуда такая ненависть к FTP? Это был очень удобный протокол.  Ну пусть он будет шифрованый, выпиливать-то зачем?

     
     
  • 2.61, ryoken (ok), 10:31, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всем лень возиться с переделкой простого FTP-сервера в шифрованный, видимо.
     
  • 2.73, Имя (?), 11:05, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мало того, что скачать, обычно на фтп была директория для записи анонимусом, можно было что-нибудь в нее закинуть, передать кому-то. Сейчас один пердолинг с кривыми файлообменниками, которые за каждый пук деньги хотят или вываливают сисяндры шлюх тебе в лицо.
     
     
  • 3.98, Ыноним (?), 11:46, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так мозилла как раз этот юзкейс и уничтожает с остервенением, ибо иногда случается арбуз:
    https://support.mozilla.org/en-US/kb/what-happened-firefox-send

    Но анонимус силен и могуч, покудова есть у него гиперлуч:

        # on your computer
        echo "hello world" | hyperbeam
        # => Passphrase: foo bar baz

        # on some other computer
        hyperbeam foo bar baz > file.txt
        cat file.txt
        # => hello world

    https://hypercore-protocol.org/awesome-hacks/

     

  • 1.68, Аноним (68), 10:48, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Кроме того, код поддержки FTP в Firefox очень старый, создаёт проблемы при сопровождении

    Памятуя о недавнем треде об выносе ftpd из BSD (https://lists.freebsd.org/pipermail/freebsd-stable/2021-April/093432.html) может кто-то пояснить что это за особые трудности при сопровождении этого кода? Там реально кто-то хотя бы раз в месяц что-то коммитит в код этого самого ftp?

     
     
  • 2.117, пох. (?), 12:28, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > может кто-то пояснить что это за особые трудности при сопровождении этого кода?

    Кодить уметь надо, преставляешь как это нетолерантно?

    А вот удалить - любой инклюзивный может.

    С bsd все аналогично - задачу создал какой-то никому неведомый хмырь, с нулем полезных комитов. Против кто? Все за... а, какой-то Гроссбейн против. Явно небодипозитивная шовинистическая х-емразь, никогда не стоявшая на коленях перед негром (да и где ему негра полярной зимой взять). Код какой-то куда-то пишет, гнать его в три шеи!

     

  • 1.71, YetAnotherOnanym (ok), 10:59, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > код поддержки FTP в Firefox очень старый, создаёт проблемы при сопровождении и имеет историю выявления большого числа уязвимостей в прошлом

    Если так, то надо было раньше признаться, что, мол, мы не шмогли, ижвиняйте.

     
     
  • 2.75, iPony129412 (?), 11:10, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Всё какой-то детсадовский максимализм с крайностями.
     

  • 1.76, grayich (ok), 11:15, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    rss удалили, http удалили, ftp удалили ... пора удалять инет
     
     
  • 2.115, пох. (?), 12:24, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так давным-давно ж уже удален.
    Искал тут останки сайта 2009го года - хрен там. Страничка, положим, сохранилась в вебархиве, но картинки с нее были на другом сайте, владелец которого то ли героически поборолся с роботами, то ли просто не повезло и вебархив до него не смог достучаться. Еще часть была в гуглопикасе, результат немного предсказуем.

    Нет больше никакого инета, есть ютуб, фейсбук, фейсбук, фесбук и еще вот, гугль. Который ищет только по гуглонету, так что все хорошо.

    Ишь чего выдумали, личные сайты, где кто хочет без предъявления паспорта может размещать информацию и еще и линки куда попало! Это могут увидеть дети! То есть, ок, уже не могут.

     

  • 1.81, Аноним (81), 11:23, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да чё уж там, пусть удаляют сразу поддержку Firefox.
     
     
  • 2.107, anonymous (??), 12:06, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам действительно кажется  что вы смешно и оригинально пошутили?
     
     
  • 3.120, Аноним (119), 12:40, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вообще-то норм шутка, здесь много и похуже шутили
     

  • 1.87, Аноним (81), 11:27, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >В качестве причины прекращения поддержки FTP называется незащищённость данного протокола от модификации и перехвата транзитного трафика при совершении MITM-атак.

    Так FTP и не предназначен, и не используется для пересылки конфиденциальной информации. Какая проблема скачивать тарболы с софтом и проверять суммы? Да и майору это ничего не даст.

     
  • 1.88, PnD (??), 11:27, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помогал на днях поднимать соединение. На том конце — виндо-ноутбук.
    И что же вижу в tcpdump (пакеты l3+ ещё не ходят, с того конца должно лететь только "ICMP echo request" от запущенного ping)?

    Правильно! Пачку запросов "где watson.telemetry.microsoft.com.".
    Вот это — действительно важно. И в Мазиле тоже это понимают. (Я уверен. Кто нет — tcpdump|wireshark в помощь).

    А FTP? Ну кому он нужен.
    </sarcasm>

     
  • 1.113, Кот Анонима (?), 12:22, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    FTP - очень плохой протокол. Он старше, чем TCP/IP. Изначально он был придуман для протокола NCP, в котором использовались однонаправленные соединения. Отсюда дикая, безумная работа с портами. Активный и пассивный режим. Нужно либо открывать входящий порт на клиенте, либо открывать дополнительные входящие порты на сервере. Номера портов пересылаются прямо внутри протокола. Отсюда вечные проблемы с файрволами и маршрутизацией. Плюс отсутствие шифрования. Нет ни одного повода использовать FTP в 2021 году за пределами музеев и ретрокомпьютеров. Кто этого не понимает, тому пора начинать заворачиваться в белую простыню и потихоньку волочить свой пивной живот в сторону кладбища.
     
     
  • 2.122, Аноним (119), 12:43, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Изначально он был придуман для протокола NCP, в котором использовались однонаправленные соединения.

    Вот это не очень понятно было

     
     
  • 3.125, Мама Анонима (?), 13:02, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Network_Control_Program
     

  • 1.124, Аноним (124), 13:01, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо, что Яндекс свои зеркала не только фтп имеет. По фтп уже давно у них не все пакетики доступны. Закапывают все кому не лень фтп, а на целую букву меньше набирать в адрес надо )))
     
  • 1.126, srgazh (ok), 13:03, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    fpt оно живо?
     

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