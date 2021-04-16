В Firefox 90 будет удалён код, обеспечивающий поддержку FTP

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|2.16, richman1000000 (ok), 09:24, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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я пользуюсь им. Всегда.
но FTP в нем никогда не испльзовал....
для этого есть отдельные клиенты
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|4.79, КО (?), 11:22, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А как ваш хромой господин с неотключаемой телеметрией поживает?
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|5.103, Аноним (12), 11:49, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так же, как и ваш рыжий. Не ощущаешь? Ну также и другие.
А коли нет разницы...
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|2.28, Аноним (28), 09:49, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня тоже последнее обновление Windows сеть поломало - стало флудить в выключенном (!) состоянии.
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|3.82, КО (?), 11:23, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Обновлять винду без надобности - не очень умно.
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|2.33, Аноним (36), 09:51, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я перешёл на Ungoogled Chromium и Palemoon.
Но если уж очень хочется хлебнуть телеметрии и халявного впн-а - то могу и жоперу раз в полгода запустить.
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|3.46, vpn (??), 10:05, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Но если уж очень хочется хлебнуть телеметрии и халявного впн-а - то могу и жоперу раз в полгода запустить.
А вы батенька любитель пoжрать с лoпаты еще тот!
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|3.123, Qwerty (??), 12:48, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Правда, в сборке Хромого с названием «Опера» нет никакого VPN, но хомячкам это не мешает наворачивать китайскую телеметрию.
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|2.62, имя_ (?), 10:33, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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они делают все, что в их силах, чтобы исправить подобное недоразумение.
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|1.4, Ананоним (?), 08:45, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Пральна, FTP легче простого прослушивается на транспортном уровне, нечего нагружать браузеры неокупаемой нагрузкой :)
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|2.9, Твой батя (?), 08:58, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне им удобнее читать статьи и даташиты, чем копаться в окнах или вкладках просмотровщика.
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|3.43, zzxc (?), 10:01, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если бы он был нативный то ноль проблем, но он на JS'е писан.
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|5.100, zhart (ok), 11:48, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как же — листаешь странички, все удобненько и красивенько, но не дает покоя боль от осознания того, как это все реализовано.
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|2.20, iPony129412 (?), 09:29, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там же недавно заполнение форм засалили?
Это наверно не каждый линуксовый такое умеет 🧐
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|2.48, nebularia (ok), 10:06, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Просмотрщик хороший, удобный и шустрый (чего не ожидаешь от реализации на JS). К тому же открытый, в отличие от хромового. Хорошо же, что можно не ставить отдельную программу, если нет специфичных требований. По этой же причине, кстати, обидно за удаление FTP.
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|3.50, nebularia (ok), 10:09, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> К тому же открытый, в отличие от хромового
PDFium хромовый теперь тоже открытый, с разморозкой меня.
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|2.53, Аноним (53), 10:11, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Еще бы Базальт с Мишаней в списки внесли, были бы вообще молодцы. 😆
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|1.10, Аноним (10), 09:03, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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То что делали доделать не могут, регулярно авторизация в ихнем же Pocket отваливается, а тут ещё и выпиливают.
Биндинги на Reader view в разных ОС разные - ну не маразм ли?
Из reader view можно сохранить страницу. Только она свою же вёрстку портит - как так то??
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|2.22, Агл (?), 09:33, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а зачем вообще этот покет? Я про практическую нужду интересуюсь
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|3.31, Аноним (31), 09:51, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Удобно сохранять в него длинные статейки, которые потом на досуге надо почитать. Оно более-менее нормально выбирает из них именно текст без всех этих шапок и менюшек, полезно когда на телефоне читаешь. Плюс сразу там шрифты и фон ставит такие как тебе нужно.
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|1.18, Аноним (18), 09:25, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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В честь чего столько нытья? Удалили и ладно. FileZilla и другие подобные специализированные решения всяко лучше - были, есть и будут. А хомяки сейчас и не в курсе кто такой этот FTP и зачем нужен
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|3.49, Sluggard (ok), 10:08, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отдельные программы — это плохо?
FTP-клиенты для FTP, просмотрщики PDF для PDF, видеоплееры для видео... Но это ведь так скучно.
То ли дело, запихать всё в браузер.
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|2.26, iPony129412 (?), 09:48, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Луддиты, сэр.
Не помню, когда в последний раз пользовался FTP...
А что там Nautilus в линуксах, Finder в macOS могут же?
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|4.58, ryoken (ok), 10:28, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот это выдал Nightly (вендовый, простите):
The address wasn’t understood
Firefox doesn’t know how to open this address, because one of the following protocols (ftp) isn’t associated with any program or is not allowed in this context.
You might need to install other software to open this address.
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|2.69, Пыщь (?), 10:50, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Отвинчивай все резьбовые соединения, все зубчатые передачи в своих драндулетах ликвидируй. О ужас, в "тесле" обмотки из двигателя надо вышвырнуть - технологии из позапрошлого века. Да вообще нахрен эти КРУГЛЫЕ колёса?
И ты, кожаный мешок, почему ещё не замещён на нечто более современное, отрыжка древнего биологического процесса?
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|1.23, Аноним (23), 09:34, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> браузеры разжирели адски, потому что поддерживают слишком много технологий
> Анонимусы недовольны
> Из браузера удалят поддержку протокола, который в современных реалиях браузеру не нужен
> Анонимусы всё равно недовольны
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|1.32, Аноним (32), 09:51, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересно, а почему никто не плачет, что из FireFox уже 10 лет как выпилили поддержку gopher?
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|2.37, Аноним (41), 09:52, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Потому что 10 лет назад уже почти никто не пользовался гопхер. А ФТП до сих пор пользуются.
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|2.39, Аноним (28), 09:56, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нужен. Для внутренних ресурсов учреждения. Ибо покупать настоящие сертификаты для них нерационально, самоподписанные - тоже не супер.
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|4.80, Аноним (41), 11:22, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Lets encrypt не выдаёт сертификаты на айпи адреса. Т.е. на 192.168.1.1 сертификат не получить.
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|5.102, Oxyd76 (?), 11:49, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А локальный CA и дистрибуция сертификатов для анонимуса слишком сложен... Ясно-понятно.
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|6.119, Аноним (119), 12:35, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не для Анонимуса, а для ЕуФобоса. Но ты не читай, сразу коммент пиши.
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|3.89, Ыноним (?), 11:31, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но с другой стороны, http означает, что одна взломанная винда в учреждении - и гады могут прослушивать вообще все.
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|2.42, Alex (??), 09:59, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Http - это свобода.
Https требует сертификата который удостоверяет по закону подконтрольный центр сертификации.
Достаточно в браузерах выпилить возможность открытия страниц с левым сертификатом и это центр будет решать какие сайты можно показывать а какие нет.
Цензура которая и не снилась некоторым деятелям.
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|3.92, Ыноним (?), 11:38, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что это за свобода такая - радовать человека посередине?
Пусть только попробуют выпилить, тогда туда кто-нибудь вообще тофу впилит.
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|4.108, kusb (?), 12:10, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Свобода отдельно, а человек посередине - отдельно. Защита от прослушки не окупает проблем превращения веба в закрытую систему типа Apple Store.
Тогда нужно децентрализованный стандарт защиты от них делать, без центров сертефикации.
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|2.64, Админ_аноним (?), 10:37, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну что за бред? В чем проблема другой протокол использовать?
> We support http, ftp and rsync protocols.
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|3.77, Аноним (41), 11:21, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В том, что firefox не поддерживает rsync, а скачку файлов по http (без s) скоро скорее всего прикроют если уже не прикрыли
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|1.55, Аноним (41), 10:13, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Осталось разрабам Filezilla в честь протеста против нападок на ФТП положить свой дистрибутив на ФТП И будет история с unrar.rar
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|2.60, ryoken (ok), 10:30, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мнэээ, даже в венде (7) по дефолту есть консольный ftp-клиент (ftp.exe).
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|1.59, Имя (?), 10:29, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> в современных условиях нет причин в использовании FTP вместо HTTPS для загрузки ресурсов
Раньше можно было просто зайти на фтпшник как на удаленный диск и скачать целую директорию без всякого пердолинга. Откуда такая ненависть к FTP? Это был очень удобный протокол. Ну пусть он будет шифрованый, выпиливать-то зачем?
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|2.61, ryoken (ok), 10:31, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всем лень возиться с переделкой простого FTP-сервера в шифрованный, видимо.
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|2.73, Имя (?), 11:05, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мало того, что скачать, обычно на фтп была директория для записи анонимусом, можно было что-нибудь в нее закинуть, передать кому-то. Сейчас один пердолинг с кривыми файлообменниками, которые за каждый пук деньги хотят или вываливают сисяндры шлюх тебе в лицо.
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|2.117, пох. (?), 12:28, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> может кто-то пояснить что это за особые трудности при сопровождении этого кода?
Кодить уметь надо, преставляешь как это нетолерантно?
А вот удалить - любой инклюзивный может.
С bsd все аналогично - задачу создал какой-то никому неведомый хмырь, с нулем полезных комитов. Против кто? Все за... а, какой-то Гроссбейн против. Явно небодипозитивная шовинистическая х-емразь, никогда не стоявшая на коленях перед негром (да и где ему негра полярной зимой взять). Код какой-то куда-то пишет, гнать его в три шеи!
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|1.71, YetAnotherOnanym (ok), 10:59, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> код поддержки FTP в Firefox очень старый, создаёт проблемы при сопровождении и имеет историю выявления большого числа уязвимостей в прошлом
Если так, то надо было раньше признаться, что, мол, мы не шмогли, ижвиняйте.
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|2.115, пох. (?), 12:24, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так давным-давно ж уже удален.
Искал тут останки сайта 2009го года - хрен там. Страничка, положим, сохранилась в вебархиве, но картинки с нее были на другом сайте, владелец которого то ли героически поборолся с роботами, то ли просто не повезло и вебархив до него не смог достучаться. Еще часть была в гуглопикасе, результат немного предсказуем.
Нет больше никакого инета, есть ютуб, фейсбук, фейсбук, фесбук и еще вот, гугль. Который ищет только по гуглонету, так что все хорошо.
Ишь чего выдумали, личные сайты, где кто хочет без предъявления паспорта может размещать информацию и еще и линки куда попало! Это могут увидеть дети! То есть, ок, уже не могут.
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|1.87, Аноним (81), 11:27, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>В качестве причины прекращения поддержки FTP называется незащищённость данного протокола от модификации и перехвата транзитного трафика при совершении MITM-атак.
Так FTP и не предназначен, и не используется для пересылки конфиденциальной информации. Какая проблема скачивать тарболы с софтом и проверять суммы? Да и майору это ничего не даст.
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|1.88, PnD (??), 11:27, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Помогал на днях поднимать соединение. На том конце — виндо-ноутбук.
И что же вижу в tcpdump (пакеты l3+ ещё не ходят, с того конца должно лететь только "ICMP echo request" от запущенного ping)?
Правильно! Пачку запросов "где watson.telemetry.microsoft.com.".
Вот это — действительно важно. И в Мазиле тоже это понимают. (Я уверен. Кто нет — tcpdump|wireshark в помощь).
А FTP? Ну кому он нужен.
</sarcasm>
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|1.113, Кот Анонима (?), 12:22, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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FTP - очень плохой протокол. Он старше, чем TCP/IP. Изначально он был придуман для протокола NCP, в котором использовались однонаправленные соединения. Отсюда дикая, безумная работа с портами. Активный и пассивный режим. Нужно либо открывать входящий порт на клиенте, либо открывать дополнительные входящие порты на сервере. Номера портов пересылаются прямо внутри протокола. Отсюда вечные проблемы с файрволами и маршрутизацией. Плюс отсутствие шифрования. Нет ни одного повода использовать FTP в 2021 году за пределами музеев и ретрокомпьютеров. Кто этого не понимает, тому пора начинать заворачиваться в белую простыню и потихоньку волочить свой пивной живот в сторону кладбища.
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|2.122, Аноним (119), 12:43, 16/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Изначально он был придуман для протокола NCP, в котором использовались однонаправленные соединения.
Вот это не очень понятно было
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|1.124, Аноним (124), 13:01, 16/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хорошо, что Яндекс свои зеркала не только фтп имеет. По фтп уже давно у них не все пакетики доступны. Закапывают все кому не лень фтп, а на целую букву меньше набирать в адрес надо )))
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