В Firefox 88 молча удалён пункт контекстного меню "Page Info"

2.20 , _hide_ ( ok ), 09:18, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Потому что раньше открыть можно было средней кнопкой мыши открыть во вкладке... Ах, да, макаводы кнопки мыши недолюбивают...

3.60 , Аноним ( - ), 11:00, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Маководы жали cmd+пункт в контекстном меню и не жаловались. Другой вопрос, зачем ныть по поводу пункта открытия картинки прямо в этой же вкладке, когда этим никто не пользуется, а неопытные юзеры страдали с копированием ссылок.

4.70 , Аноним ( 70 ), 11:16, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – [удалено], ноют те, кто пользуется.

4.77 , Пыщь ( ? ), 11:32, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Припоминается, как на заре становления, когда фирменный значок был радужным, молодой Стиви Жоппс представлял миру новый продукт компании - Lisa с манипулятором "мышь", спёртым у Херох. Данный программно-аппаратный комплекс с графическим интерфейсом должен был предоставить недостижимый для тех времён уровень удобства пользования, и глава компании не скупилс на эпитеты в превосходной степени.

Прошли годы, значок стал огрызком, продукты стали получше первого поделия, обрели имиджевое значение и ореол "передовиков", _САМ_ богоподобный уже умер. На одном русскоязычном форуме маководы втирают про удобство использования сочетания клавиш вместо манипулятора "мышь". Что-то не сходится.

Кто врал: очковтиратель Жоппс, или макаководы не осилившие мышь, так и оставшиеся пользователями продвинутых печатных машинок? Пост-ум. Написано с потомка ибм пц совместимой эвм, мышь и графоний присутствуют.

5.86 , _hide_ ( ok ), 11:49, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >[оверквотинг удален]

> спёртым у Херох. Данный программно-аппаратный комплекс с графическим интерфейсом должен

> был предоставить недостижимый для тех времён уровень удобства пользования, и глава

> компании не скупилс на эпитеты в превосходной степени.

> Прошли годы, значок стал огрызком, продукты стали получше первого поделия, обрели имиджевое

> значение и ореол "передовиков", _САМ_ богоподобный уже умер. На одном русскоязычном

> форуме маководы втирают про удобство использования сочетания клавиш вместо манипулятора

> "мышь". Что-то не сходится.

> Кто врал: очковтиратель Жоппс, или макаководы не осилившие мышь, так и оставшиеся

> пользователями продвинутых печатных машинок?

> Пост-ум. Написано с потомка ибм пц совместимой эвм, мышь и графоний присутствуют. У Вас что-то с памятью сталось? Главной идеей мыши в апле была ОДНОКНОПОЧНОСТЬ, см что было у ксерокса: https://www.iphones.ru/wp-content/uploads/2015/06/1PicXeroxMouse.jpg и вот что это превратили в апле https://www.iphones.ru/wp-content/uploads/2015/06/2PicLisaMouse.jpg Ни о какой "средней кнопоке" речи не было до последнего времени

6.97 , Пыщь ( ? ), 12:24, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ни о какой "средней кнопоке" речи не было до последнего времени Где-то в моём повествовании просочилось упоминание количества кнопок на манипуляторе. Всё не угляжу, где именно?

2.33 , rvs2016 ( ok ), 10:12, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну, картинку в другом табе открывать всегда напрашивалось.

> Даже не понятно, почему онатоткрывалась в этом же. Ну да. Картинку в другом табе открывать было надо всегда и давно. А то хочешь открыть картинку, а она собою [b]замещает[/b] всю страницу! 😲 Приходилось брать адрес картинки и новый таб для просмотра картинки отдельно от страницы открывать руками самому. Правильно сделали, что наконец-то эту проблему исправили. > Не знал, что у ctrl+i был пункт в контекстном меню страницы. Аналогично, коллега. Хотя не. Я иногда этот странный пункт в меню замечал. Но открывал информацию всегда горячей клавишей. И page source всегда клавишей, а не мышами через меню. Зачем народ вообще в меню ходит тогда, когда быстрее это сделать руками без мыши?

3.43 , Аноним ( 70 ), 10:36, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Приходилось брать адрес картинки и новый таб для просмотра картинки отдельно от страницы открывать руками самому. Типа, средней кнопкой можно было пункт нажать.

4.52 , rvs2016 ( ok ), 10:54, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Приходилось брать адрес картинки и новый таб для просмотра картинки отдельно от страницы открывать руками самому.

> Типа, средней кнопкой можно было пункт нажать. Во! Работает!

Вертайте всё тогда назад! :-)

4.57 , Имя ( ? ), 10:59, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Теперь сделай это на Гуглокартинках (подавляющее большинство случаев использования у меня).

5.72 , Аноним ( 70 ), 11:22, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А, это про сами картинки (они там data/image). Новый пункт работает, а расширение нет. Ну, тогда это был баг в Firefox, наверное.

4.80 , Total Anonimus ( ? ), 11:36, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – СКМ на тачпаде - ооочень удобно . Ноуты %50+ ещё год назад , а мыши у юзеров редкость .

5.82 , Аноним ( 70 ), 11:38, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Юзеры тачпадов уже должны были привыкнуть и стать мазохистами.

