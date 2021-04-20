В Firefox 88 молча удалён пункт контекстного меню "Page Info"

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|3.93, Аноним (93), 12:20, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да плевать на это, люди заходят и читают только чейнджлоги. Не указать такое там - полный бред.
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|1.2, blzz (?), 08:35, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как-то по гугло-гномовски всё это. А коммит который это сделал, найден, что там за комментарий?
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|3.28, Аноним (28), 09:46, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Т.е. Inspect и View Page Source для большинства пользователей more useful? Ясно, понятно...
> В диалог также можно перейти через главное меню "Tools/Page Info" или нажав на значок с изображением замка в адресной строке, затем кликнув на стрелку вбок и перейдя по ссылке "More Information".
Ждем новости "В Firefox удалили Page Info, так как большинство пользователей не знало о его существовании и его было трудно найти".
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|4.31, rvs2016 (ok), 10:09, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> Ждем новости "В Firefox удалили Page Info,
> так как большинство пользователей не знало
> о его существовании и его было трудно найти".
Та ни!
Всё "было" совсем не так!
Удалён весь Файрфокс, т.к. о его сущестствовании уже почти никто не знал и его было трудно найти! :-)
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|3.102, Аноним (102), 12:52, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ХАХАХАХА, дискуссия была в ГУГЛ ДОКАХ. сделали мой день.
что дальше, "дискуссия проведена в курилке/в записной книжке"?
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|2.30, prokoudine (ok), 10:07, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Как-то по гугло-гномовски всё это
Гном не удаляет и не добавляет молча, всё фиксируется в NEWS каждого модуля.
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|1.4, Рмшъ (?), 08:37, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Ну, картинку в другом табе открывать всегда напрашивалось. Даже не понятно, почему онатоткрывалась в этом же.
Не знал, что у ctrl+i был пункт в контекстном меню страницы.
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|2.20, _hide_ (ok), 09:18, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что раньше открыть можно было средней кнопкой мыши открыть во вкладке... Ах, да, макаводы кнопки мыши недолюбивают...
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|3.60, Аноним (-), 11:00, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Маководы жали cmd+пункт в контекстном меню и не жаловались. Другой вопрос, зачем ныть по поводу пункта открытия картинки прямо в этой же вкладке, когда этим никто не пользуется, а неопытные юзеры страдали с копированием ссылок.
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|4.77, Пыщь (?), 11:32, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Припоминается, как на заре становления, когда фирменный значок был радужным, молодой Стиви Жоппс представлял миру новый продукт компании - Lisa с манипулятором "мышь", спёртым у Херох. Данный программно-аппаратный комплекс с графическим интерфейсом должен был предоставить недостижимый для тех времён уровень удобства пользования, и глава компании не скупилс на эпитеты в превосходной степени.
Прошли годы, значок стал огрызком, продукты стали получше первого поделия, обрели имиджевое значение и ореол "передовиков", _САМ_ богоподобный уже умер. На одном русскоязычном форуме маководы втирают про удобство использования сочетания клавиш вместо манипулятора "мышь". Что-то не сходится.
Кто врал: очковтиратель Жоппс, или макаководы не осилившие мышь, так и оставшиеся пользователями продвинутых печатных машинок?
Пост-ум. Написано с потомка ибм пц совместимой эвм, мышь и графоний присутствуют.
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|5.86, _hide_ (ok), 11:49, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>[оверквотинг удален]
> спёртым у Херох. Данный программно-аппаратный комплекс с графическим интерфейсом должен
> был предоставить недостижимый для тех времён уровень удобства пользования, и глава
> компании не скупилс на эпитеты в превосходной степени.
> Прошли годы, значок стал огрызком, продукты стали получше первого поделия, обрели имиджевое
> значение и ореол "передовиков", _САМ_ богоподобный уже умер. На одном русскоязычном
> форуме маководы втирают про удобство использования сочетания клавиш вместо манипулятора
> "мышь". Что-то не сходится.
> Кто врал: очковтиратель Жоппс, или макаководы не осилившие мышь, так и оставшиеся
> пользователями продвинутых печатных машинок?
> Пост-ум. Написано с потомка ибм пц совместимой эвм, мышь и графоний присутствуют.
У Вас что-то с памятью сталось? Главной идеей мыши в апле была ОДНОКНОПОЧНОСТЬ, см что было у ксерокса: https://www.iphones.ru/wp-content/uploads/2015/06/1PicXeroxMouse.jpg и вот что это превратили в апле https://www.iphones.ru/wp-content/uploads/2015/06/2PicLisaMouse.jpg
Ни о какой "средней кнопоке" речи не было до последнего времени
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|6.97, Пыщь (?), 12:24, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ни о какой "средней кнопоке" речи не было до последнего времени
Где-то в моём повествовании просочилось упоминание количества кнопок на манипуляторе. Всё не угляжу, где именно?
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|2.33, rvs2016 (ok), 10:12, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну, картинку в другом табе открывать всегда напрашивалось.
> Даже не понятно, почему онатоткрывалась в этом же.
Ну да. Картинку в другом табе открывать было надо всегда и давно. А то хочешь открыть картинку, а она собою [b]замещает[/b] всю страницу! 😲 Приходилось брать адрес картинки и новый таб для просмотра картинки отдельно от страницы открывать руками самому. Правильно сделали, что наконец-то эту проблему исправили.
> Не знал, что у ctrl+i был пункт в контекстном меню страницы.
Аналогично, коллега. Хотя не. Я иногда этот странный пункт в меню замечал. Но открывал информацию всегда горячей клавишей. И page source всегда клавишей, а не мышами через меню. Зачем народ вообще в меню ходит тогда, когда быстрее это сделать руками без мыши?
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|3.43, Аноним (70), 10:36, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Приходилось брать адрес картинки и новый таб для просмотра картинки отдельно от страницы открывать руками самому.
Типа, средней кнопкой можно было пункт нажать.
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|4.52, rvs2016 (ok), 10:54, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Приходилось брать адрес картинки и новый таб для просмотра картинки отдельно от страницы открывать руками самому.
> Типа, средней кнопкой можно было пункт нажать.
Во! Работает!
Вертайте всё тогда назад! :-)
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|4.57, Имя (?), 10:59, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Теперь сделай это на Гуглокартинках (подавляющее большинство случаев использования у меня).
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|5.72, Аноним (70), 11:22, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А, это про сами картинки (они там data/image). Новый пункт работает, а расширение нет. Ну, тогда это был баг в Firefox, наверное.
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|1.5, Аноним (5), 08:39, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Если "Open Image in New Tab" открывает в фоновой вкладке, то это на редкость нечто полезное, что Mozilla соорудила за последнее время.
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|1.6, Аноним (6), 08:39, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
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> Причины удаления из контекстного меню непоняты, подобные действия нарушают привычный уклад, раздражают пользователей
Бубубу
Привычки иногда надо обновлять, не застаиваться в собственном соку
> активно используемой функции
Давно даже не вспоминал о ней)
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|2.11, Гимли (?), 08:52, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Привычки иногда надо обновлять
кому надо? тебе? ну и обновляй на здоровье, не застаивайся
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|2.16, YetAnotherOnanym (ok), 09:00, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Привычки надо менять по своему здравому и осознанному решению, исходя из своих потребностей, а не по прихоти левой пятки незнакомого дядьки на другом конце глобуса.
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|2.34, rvs2016 (ok), 10:13, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это называется "Заменён"
И даже ещё точнее: по другому назван. :-)
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|3.67, Аноним (67), 11:12, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Логично. Пунт переименован, а соответствующая функциональность сильно модифицирована.
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|1.10, eyeDM (?), 08:51, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Не перестаю вспоминать Opera Presto с её менюшками, настраиваемыми через ini-файлы. Можно было заточить под себя любимого: хоть вызов внешних программ с передачей выделенного текста или ссылки в аргументах, хоть выполнение JS, не говоря уж о базовой функциональности.
Казалось бы, ну сделай фичей браузера лютую кастомизируемость всего (ради этого не обязательно лепить удобный GUI). А чтобы ньюбов не смущать "редко используемыми возможностями", сделать "режимы" интерфейса типа Basic, Advanced, Hardcore... И получить в ряды своих фанатов толпу гиков.
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|3.17, Аноним (17), 09:06, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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То, где престо сейчас, никак не связано с тем, что можно (и нельзя) в опере было настроить.
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|4.27, Аноним (5), 09:45, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И ни одна из многочисленных киллер-фич Presto не спасла его от смерти, что любопытно.
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|5.29, Аноним (28), 10:02, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так 95% пользователей браузеров на подобные фичи наплевать. Но именно под них подгоняют функционал и интерфейсы.
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|6.36, Аноним (5), 10:19, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> 95% пользователей
> именно под них подгоняют
Удивительно, да?
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|7.49, InuYasha (??), 10:51, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Опера разве не была старшно проприетарной и потому никто её не форкнул? Пока разработчики разваливались, стандарты веба ушли так далеко в ****, что догонять их никто не стал.
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|6.65, tonys (??), 11:07, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А 95% сис.админов было бы не наплевать. Ибо подправить одну инишку и одним из способов распространить его по всей корпорации для приведения к некоему стандарту и написания стандартных кейсов для тех.поддержки очень удобно. ГПО - это, конечно, вещь, но ини вот он на виду, там всё понятно и видно.
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|2.21, Имя (?), 09:20, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Уже делали. Получалось очень тормозное говно, в котором подвисал интерфейс при открытии тяжелых страниц.
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|1.13, Аноним (13), 08:57, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Жаль если выпилят - очень полезная штуковина. В хроме приходиться через меню разработчика всё это делать.
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|2.22, Имя (?), 09:22, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне, как многолетнему пользователю Фокса абсолютно наплевать, если честно. Лишь бы все остальное осталось на месте. В частности Tree Style Tabs.
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|4.35, Имя (?), 10:17, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что в тексте новости?
1. Убрали с глаз долой редкоиспользуемый пункт меню, все кому надо продолжают использовать 'Ctrl-i';
2. Заменили 'View image' на 'Open in new tab' -- я его почти и всегда открывал в новой вкладке. Только раньше приходилось сначала копировать адрес, открывать вкладку и т.д. -- стало удобнее.
Что конкретно ИЗ-ЗА МЕНЯ происходит?
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|6.51, Имя (?), 10:53, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Третья кнопка, мягко говоря, работает не всегда так, как ты ожидаешь. Можешь сравнить поведение третьей кнопки и 'View image' в Google.Images, например.
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|9.68, Аноним (70), 11:12, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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95 сайтов так не охреневают Явно сделано нарочно, чтобы помешать переходить ср... текст свёрнут, показать
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|10.76, Имя (?), 11:29, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Нарочно конечно, но в данном случае это не вина гугла Ему особо резона нет, что... текст свёрнут, показать
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|7.73, Аноним (70), 11:24, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Третью кнопку надо было нажимать на «View Image», а не на картинке. Google Images я давно не пользовался, так что проверять уже поздно.
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|5.58, Аноним (58), 10:59, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из-за того что ты терпила и поедатель с лопаты твой Tree Style Tabs скоро перестанет работать. И ты ничего не сделаешь, лол.
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|2.38, Аноним (38), 10:29, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Там уже давно не Gecko. В смысле может название осталось то же, но половину переписали на ржавчину, а пловину просто переписали и от изначального Gecko там ничего не осталось.
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|3.55, Аноним (58), 10:57, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Большую дичь трудно было написать. На раст ничего не переписали, а команду выгнали. А то что на сРасте написали скоро выкинут вместе со всем браузером.
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|4.61, Имя (?), 11:01, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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WebRenderer точно переписали и сейчас постепенно переводят всех пользователей на него.
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|5.78, Аноним (78), 11:34, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спешу тебя обрадовать, мой дорогой хрустик, вебрендер не часть Геко.
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|1.23, xcode (?), 09:33, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вау, а я и не знал о такой полезной функции. Спасибо что подсказали, буду пользоваться!
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|1.24, Аноним (24), 09:37, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> подобные действия нарушают привычный уклад, раздражают пользователей и требуют времени чтобы привыкнуть к новому методу вызова достаточно активно используемой функции.
Бездоказательные утверждения. Статистику представьте, сколько раздраженных, сколько потребовалось времени и насколько активно.
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|1.25, Аноним (24), 09:39, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Кроме того, из контекстного меню пропал пункт "View Image", через который можно было открыть изображение в текущей вкладе. При этом добавлен новый пункт "Open Image in New Tab", дающий возможность открыть текущее изображение в новой вкладке
И это правильно. Не нужно открывать изображение в текущей вкладке. Только в новой.
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|2.44, Аноним (70), 10:39, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нужно, чтобы можно было вернуться кнопкой «Назад» (а то мало ли, какая вкладка после закрытия новой выберется) или не возвращаться.
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|3.53, Аноним (58), 10:54, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ctrl+Tab нажми один раз и она тебя сразу перекинет на предыдущую вкладку.
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|4.69, Аноним (70), 11:14, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я когда-то это выключил. Наверное, чтобы не путаться в большом количестве вкладок.
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|1.26, Аноним (26), 09:43, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Кроме того, из контекстного меню пропал пункт "View Image", через который можно было открыть изображение в текущей вкладе.
> При этом добавлен новый пункт "Open Image in New Tab"
Как раз всегда бесило, что при открытии изображения перебивалась текущая вкладка.
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|1.39, Аноним (39), 10:32, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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И это хорошо. Настроек должен быть минимум, как в Айпаде. 🤘
А по сабжу - не нужное окно, ни разу полезным не было. Всегда раньше для этого был firebug, а теперь родной developer tools.
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|2.83, Аноним (5), 11:38, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Только дополнением, как и раньше было. Mozilla, они не про удобство, а про перестановку мебели.
Скачал последнюю ночнушку, глянул на новый GUI, в котором даже со включенным компактным режимом размеры вкладок, чтобы коленом можно было попасть, - спешно удалил.
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|1.42, Аноним (42), 10:35, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну да, это тот случай когда жена в доме сделала перестановку, а ты приходишь с работы уставший и спишь уже не на кровати а в шкафу.
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|1.66, InuYasha (??), 11:08, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Теперь понятно почему в ФФ менюхи так лагают. Там на каждый пункт сбор статистики. Пока ты по меню шаришь, там создаётся какой-нибудь JS-класс, собирает тайминги, добавляет в SQL... Ад и погибель.
Кстати, в новых ФФ менюха закладок всё так же спонтанно закрывается пока ты ведёшь по нему курсор как по лабиринту?
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|2.81, Аноним (78), 11:37, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Закладки в боковой панели не закрываются, Ctrl+Shift+o не закрывает. А из гамбургер меню не надо закладки просто вызывать и всё.
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|3.94, InuYasha (??), 12:21, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня букмарки открываются по старинке через меню File. Alt+B. А Ctrl+Shift+чтоугодно в линуксе, как известно, не работает.
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|1.84, Аноним (84), 11:42, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Основной тренд на opennet - хейтить Mozilla и её детище Rust. Новость услада для троллей.
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|2.90, Аноним (19), 12:08, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто-то должен быть виноват, на этом держится вся нынешняя система.
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|1.92, Аноним (92), 12:15, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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@#$, сами сначала насовали ненужного туда типа сделать скриншот, сохранить в покет, едренячие кнопки навигации, а теперь героически борятся с другими пунктами меню, которые там 100 лет были и были по делу.
До сих пор выворачивает от того как они 2 (два!) пункта контекстного меню звголовка вкладки засунунли в подменю "закрыть несколько вкладок". От этого места пибавилось - ну просто обделаться, зато мышью в 2 раза дольше водить.
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|1.98, DildoZilla (?), 12:26, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> До сих пор выворачивает от того как они 2 (два!) пункта контекстного меню звголовка вкладки засунунли в подменю "закрыть несколько вкладок". От этого места пибавилось - ну просто обделаться, зато мышью в 2 раза дольше водить.
Ха! Я вчера долго матерился, когда по привычке пытался закрывать ненужные вкладки через контекстное меню.
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|1.99, Аноним (99), 12:26, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Был когда-то такой браузер Mozilla (сейчас это Seamonkey).
И было у него соглашение:
• Левый клик — открыть в текущей вкладке
• Ctrl+Левый клик — открыть в новой вкладке
Поэтому в его контекстном меню изображений было 2 пункта:
1. "Открыть изображение"
2. "Скопировать изображение"
Первый пункт открывал в текущей вкладке, если без Ctrl, или [b]открывал в новой вкладке, если нажать Ctrl[/b].
А второй копировал ссылку, если вставлять в текстовое поле, или само изображение, если вставлять в какой-нибудь Gimp.
Всё было прозрачно и стандартно.
Но менеджеры решили, что для пользователей это слишком сложно и неочевидно. И вместо того, чтобы объяснить (например, добавить всплывающую подсказку), они начали тасовать пункты туда-сюда...
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