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В Firefox 88 молча удалён пункт контекстного меню "Page Info"

20.04.2021 08:27

Компания Mozilla без упоминания в примечании к выпуску и без информирования пользователей удалила из контекстного меню Firefox 88 пункт "View Page Info", через который удобно просматривать параметры страницы и получать ссылки на картинки и ресурсы, используемые на странице. Горячая клавиша "CTRL+I" для вызова диалога "View Page Info" пока работает. В диалог также можно перейти через главное меню "Tools/Page Info" или нажав на значок с изображением замка в адресной строке, затем кликнув на стрелку вбок и перейдя по ссылке "More Information". Причины удаления из контекстного меню непоняты, подобные действия нарушают привычный уклад, раздражают пользователей и требуют времени чтобы привыкнуть к новому методу вызова достаточно активно используемой функции.

Кроме того, из контекстного меню пропал пункт "View Image", через который можно было открыть изображение в текущей вкладе. При этом добавлен новый пункт "Open Image in New Tab", дающий возможность открыть текущее изображение в новой вкладке. Раньше у пользователя был выбор - открыть изображение в текущей вкладке, или кликнуть средней кнопкой мыши и открыть в новой вкладке. Теперь этого выбора нет. Например, просмотр картинок в текущей вкладке полезен на страницах просмотра конечной картинки, в которых изображение обёрнуто в HTML и показано в изменённом масштабе (например, так показываются картинки на GitHub, разных wiki и хостингах изображений).

Из недокументированных изменений также можно отметить переименование пункта "Undo Close Tab" в контекстном меню вкладок в "Reopen Closed Tab".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/firef...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 88
  3. OpenNews: Включение поддержки HTTP/3 в Firefox намечено на конец мая
  4. OpenNews: В Firefox решено не удалять компактный режим и активировать WebRender для всех Linux-окружений
  5. OpenNews: Из Firefox намерены убрать компактный режим отображения панелей
  6. OpenNews: Mozilla планирует удалить из Firefox поддержку RSS и Live Bookmarks
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54991-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Леголас (ok), 08:33, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    «молча» переставляют мебель
     
     
  • 2.3, Total Anonimus (?), 08:36, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    О том , что в протоне почистят разросшиеся контекстные меню было заранее объявлено .
     
     
  • 3.15, Леголас (ok), 08:59, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    автору новости это напишите
     
  • 3.93, Аноним (93), 12:20, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да плевать на это, люди заходят и читают только чейнджлоги. Не указать такое там - полный бред.
     
  • 2.96, TormoZilla (?), 12:23, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    «молча» убирают дверной проём, оставляя форточку.
     

  • 1.2, blzz (?), 08:35, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как-то по гугло-гномовски всё это. А коммит который это сделал, найден,  что там за комментарий?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 08:44, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1692553
    https://phabricator.services.mozilla.com/rMOZILLACENTRAL9be2f6747aeb71cc1943af

    "For most users, this item is not useful, and removing it from the main context menu will make it easier to scan the context menu. More context and discussion happened in https://docs.google.com/presentation/d/1Ufd0A3HsziyXXAjXYNH84P2bu7RdTxARsA0xpK . The page info window remains accessible via Tools > Page Info, the keyboard shortcut, and the identity block."

     
     
  • 3.28, Аноним (28), 09:46, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Т.е. Inspect и View Page Source для большинства пользователей more useful? Ясно, понятно...

    > В диалог также можно перейти через главное меню "Tools/Page Info" или нажав на значок с изображением замка в адресной строке, затем кликнув на стрелку вбок и перейдя по ссылке "More Information".

    Ждем новости "В Firefox удалили Page Info, так как большинство пользователей не знало о его существовании и его было трудно найти".

     
     
  • 4.31, rvs2016 (ok), 10:09, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > Ждем новости "В Firefox удалили Page Info,
    > так как большинство пользователей не знало
    > о его существовании и его было трудно найти".

    Та ни!
    Всё "было" совсем не так!
    Удалён весь Файрфокс, т.к. о его сущестствовании уже почти никто не знал и его было трудно найти! :-)

     
     
  • 5.37, Алексей (??), 10:24, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Трудно найти и легко потерять.
     
  • 3.102, Аноним (102), 12:52, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ХАХАХАХА, дискуссия была в ГУГЛ ДОКАХ. сделали мой день.
    что дальше, "дискуссия проведена в курилке/в записной книжке"?
     
  • 2.30, prokoudine (ok), 10:07, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Как-то по гугло-гномовски всё это

    Гном не удаляет и не добавляет молча, всё фиксируется в NEWS каждого модуля.

     
     
  • 3.46, myhand (ok), 10:42, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну чо, вливайтесь!
     
  • 3.47, Аноним (47), 10:42, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ну тогда ладно.
     

  • 1.4, Рмшъ (?), 08:37, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Ну, картинку в другом табе открывать всегда напрашивалось. Даже не понятно, почему онатоткрывалась в этом же.

    Не знал, что у ctrl+i был пункт в контекстном меню страницы.

     
     
  • 2.20, _hide_ (ok), 09:18, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что раньше открыть можно было средней кнопкой мыши открыть во вкладке... Ах, да, макаводы кнопки мыши недолюбивают...
     
     
  • 3.60, Аноним (-), 11:00, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Маководы жали cmd+пункт в контекстном меню и не жаловались. Другой вопрос, зачем ныть по поводу пункта открытия картинки прямо в этой же вкладке, когда этим никто не пользуется, а неопытные юзеры страдали с копированием ссылок.
     
     
  • 4.70, Аноним (70), 11:16, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    [удалено], ноют те, кто пользуется.
     
  • 4.77, Пыщь (?), 11:32, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Припоминается, как на заре становления, когда фирменный значок был радужным, молодой Стиви Жоппс представлял миру новый продукт компании - Lisa с манипулятором "мышь", спёртым у Херох. Данный программно-аппаратный комплекс с графическим интерфейсом должен был предоставить недостижимый для тех времён уровень удобства пользования, и глава компании не скупилс на эпитеты в превосходной степени.
    Прошли годы, значок стал огрызком, продукты стали получше первого поделия, обрели имиджевое значение и ореол "передовиков", _САМ_ богоподобный уже умер. На одном русскоязычном форуме маководы втирают про удобство использования сочетания клавиш вместо манипулятора "мышь". Что-то не сходится.
    Кто врал: очковтиратель Жоппс, или макаководы не осилившие мышь, так и оставшиеся пользователями продвинутых печатных машинок?

    Пост-ум. Написано с потомка ибм пц совместимой эвм, мышь и графоний присутствуют.

     
     
  • 5.86, _hide_ (ok), 11:49, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >[оверквотинг удален]
    > спёртым у Херох. Данный программно-аппаратный комплекс с графическим интерфейсом должен
    > был предоставить недостижимый для тех времён уровень удобства пользования, и глава
    > компании не скупилс на эпитеты в превосходной степени.
    > Прошли годы, значок стал огрызком, продукты стали получше первого поделия, обрели имиджевое
    > значение и ореол "передовиков", _САМ_ богоподобный уже умер. На одном русскоязычном
    > форуме маководы втирают про удобство использования сочетания клавиш вместо манипулятора
    > "мышь". Что-то не сходится.
    > Кто врал: очковтиратель Жоппс, или макаководы не осилившие мышь, так и оставшиеся
    > пользователями продвинутых печатных машинок?
    > Пост-ум. Написано с потомка ибм пц совместимой эвм, мышь и графоний присутствуют.

    У Вас что-то с памятью сталось? Главной идеей мыши в апле была ОДНОКНОПОЧНОСТЬ, см что было у ксерокса: https://www.iphones.ru/wp-content/uploads/2015/06/1PicXeroxMouse.jpg и вот что это превратили в апле https://www.iphones.ru/wp-content/uploads/2015/06/2PicLisaMouse.jpg

    Ни о какой "средней кнопоке" речи не было до последнего времени

     
     
  • 6.97, Пыщь (?), 12:24, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ни о какой "средней кнопоке" речи не было до последнего времени

    Где-то в моём повествовании просочилось упоминание количества кнопок на манипуляторе. Всё не угляжу, где именно?

     
  • 2.33, rvs2016 (ok), 10:12, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну, картинку в другом табе открывать всегда напрашивалось.
    > Даже не понятно, почему онатоткрывалась в этом же.

    Ну да. Картинку в другом табе открывать было надо всегда и давно. А то хочешь открыть картинку, а она собою [b]замещает[/b] всю страницу! 😲 Приходилось брать адрес картинки и новый таб для просмотра картинки отдельно от страницы открывать руками самому. Правильно сделали, что наконец-то эту проблему исправили.

    > Не знал, что у ctrl+i был пункт в контекстном меню страницы.

    Аналогично, коллега. Хотя не. Я иногда этот странный пункт в меню замечал. Но открывал информацию всегда горячей клавишей. И page source всегда клавишей, а не мышами через меню. Зачем народ вообще в меню ходит тогда, когда быстрее это сделать руками без мыши?

     
     
  • 3.43, Аноним (70), 10:36, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Приходилось брать адрес картинки и новый таб для просмотра картинки отдельно от страницы открывать руками самому.

    Типа, средней кнопкой можно было пункт нажать.

     
     
  • 4.52, rvs2016 (ok), 10:54, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Приходилось брать адрес картинки и новый таб для просмотра картинки отдельно от страницы открывать руками самому.
    > Типа, средней кнопкой можно было пункт нажать.

    Во! Работает!
    Вертайте всё тогда назад! :-)

     
  • 4.57, Имя (?), 10:59, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь сделай это на Гуглокартинках (подавляющее большинство случаев использования у меня).
     
     
  • 5.72, Аноним (70), 11:22, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, это про сами картинки (они там data/image). Новый пункт работает, а расширение нет. Ну, тогда это был баг в Firefox, наверное.
     
  • 4.80, Total Anonimus (?), 11:36, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    СКМ на тачпаде - ооочень удобно . Ноуты %50+ ещё год назад , а мыши у юзеров редкость .
     
     
  • 5.82, Аноним (70), 11:38, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юзеры тачпадов уже должны были привыкнуть и стать мазохистами.
     

  • 1.5, Аноним (5), 08:39, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Если "Open Image in New Tab" открывает в фоновой вкладке, то это на редкость нечто полезное, что Mozilla соорудила за последнее время.
     
     
  • 2.62, Аноним (70), 11:02, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Увы, нет. Вот это поддерживает (Ctrl+Shift+ЛКМ) https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/view-image-on-same-tab/
     
     
  • 3.74, Аноним (5), 11:27, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, не в фоне. Mozilla, как обычно, фу.
     
  • 2.64, Аноним (64), 11:04, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В отзывах на алике удобно увеличивать фотки
     

  • 1.6, Аноним (6), 08:39, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    > Причины удаления из контекстного меню непоняты, подобные действия нарушают привычный уклад, раздражают пользователей

    Бубубу
    Привычки иногда надо обновлять, не застаиваться в собственном соку

    > активно используемой функции

    Давно даже не вспоминал о ней)

     
     
  • 2.11, Гимли (?), 08:52, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Привычки иногда надо обновлять

    кому надо? тебе? ну и обновляй на здоровье, не застаивайся

     
  • 2.16, YetAnotherOnanym (ok), 09:00, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Привычки надо менять по своему здравому и осознанному решению, исходя из своих потребностей, а не по прихоти левой пятки незнакомого дядьки на другом конце глобуса.
     

  • 1.7, YetAnotherOnanym (ok), 08:41, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > пропал пункт "View Image" ... добавлен новый пункт "Open Image in New Tab"

    Это называется "Заменён".

     
     
  • 2.9, Карабьян (?), 08:47, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Век живи
     
  • 2.34, rvs2016 (ok), 10:13, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это называется "Заменён"

    И даже ещё точнее: по другому назван. :-)

     
     
  • 3.67, Аноним (67), 11:12, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Логично. Пунт переименован, а соответствующая функциональность сильно модифицирована.
     

  • 1.10, eyeDM (?), 08:51, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Не перестаю вспоминать Opera Presto с её менюшками, настраиваемыми через ini-файлы. Можно было заточить под себя любимого: хоть вызов внешних программ с передачей выделенного текста или ссылки в аргументах, хоть выполнение JS, не говоря уж о базовой функциональности.

    Казалось бы, ну сделай фичей браузера лютую кастомизируемость всего (ради этого не обязательно лепить удобный GUI). А чтобы ньюбов не смущать "редко используемыми возможностями", сделать "режимы" интерфейса типа Basic, Advanced, Hardcore... И получить в ряды своих фанатов толпу гиков.

     
     
  • 2.12, Аноним (5), 08:54, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И где этот Presto сейчас?
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 09:06, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    То, где престо сейчас, никак не связано с тем, что можно (и нельзя) в опере было настроить.
     
     
  • 4.27, Аноним (5), 09:45, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И ни одна из многочисленных киллер-фич Presto не спасла его от смерти, что любопытно.
     
     
  • 5.29, Аноним (28), 10:02, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так 95% пользователей браузеров на подобные фичи наплевать. Но именно под них подгоняют функционал и интерфейсы.
     
     
  • 6.36, Аноним (5), 10:19, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > 95% пользователей
    > именно под них подгоняют

    Удивительно, да?

     
     
  • 7.49, InuYasha (??), 10:51, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Опера разве не была старшно проприетарной и потому никто её не форкнул? Пока разработчики разваливались, стандарты веба ушли так далеко в ****, что догонять их никто не стал.
     
  • 6.65, tonys (??), 11:07, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А 95% сис.админов было бы не наплевать. Ибо подправить одну инишку и одним из способов распространить его по всей корпорации для приведения к некоему стандарту и написания стандартных кейсов для тех.поддержки очень удобно. ГПО - это, конечно, вещь, но ини вот он на виду, там всё понятно и видно.
     
  • 2.14, Аноним (14), 08:58, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исходники оперы доступны, ну ты понел.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 09:16, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Исходники лисы доступны ну ты понел.
     
  • 2.21, Имя (?), 09:20, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Уже делали. Получалось очень тормозное говно, в котором подвисал интерфейс при открытии тяжелых страниц.
     
  • 2.41, Аноним (41), 10:34, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В Вивальди сейчас есть настраиваемые (из ГУЯ) менюшки.
     

  • 1.13, Аноним (13), 08:57, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Жаль если выпилят - очень полезная штуковина. В хроме приходиться через меню разработчика всё это делать.
     
  • 1.18, Аноним (18), 09:09, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это подготовка пользователей к такой же тихой замене Gecko на Chromium.
     
     
  • 2.22, Имя (?), 09:22, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне, как многолетнему пользователю Фокса абсолютно наплевать, если честно. Лишь бы все остальное осталось на месте. В частности Tree Style Tabs.
     
     
  • 3.32, ОШИБКА Отсутствуют данные в поле Name (?), 10:12, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из-за таких многолетних наплеваторов как ты - $ТЕКСТ_НОВОСТИ
     
     
  • 4.35, Имя (?), 10:17, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что в тексте новости?

    1. Убрали с глаз долой редкоиспользуемый пункт меню, все кому надо продолжают использовать 'Ctrl-i';

    2. Заменили 'View image' на 'Open in new tab' -- я его почти и всегда открывал в новой вкладке. Только раньше приходилось сначала копировать адрес, открывать вкладку и т.д. -- стало удобнее.

    Что конкретно ИЗ-ЗА МЕНЯ происходит?

     
     
  • 5.48, Аноним (70), 10:43, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пункт 2. Из-за того, что у тебя нет третьей кнопки мыши.
     
     
  • 6.51, Имя (?), 10:53, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Третья кнопка, мягко говоря, работает не всегда так, как ты ожидаешь. Можешь сравнить поведение третьей кнопки и 'View image' в Google.Images, например.
     
     
  • 7.54, Аноним (70), 10:56, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит, Google.Images — говносайт.
     
     
  • 8.59, Имя (?), 11:00, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И что дальше 95 сайтов интернете можно так описать ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.68, Аноним (70), 11:12, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    95 сайтов так не охреневают Явно сделано нарочно, чтобы помешать переходить ср... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.76, Имя (?), 11:29, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нарочно конечно, но в данном случае это не вина гугла Ему особо резона нет, что... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.79, Аноним (70), 11:36, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит, гугл заставили превратить Google Images в говносайт Также как rms-open-... текст свёрнут, показать
     
  • 7.56, Аноним (70), 10:57, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бывают и другие случаи, но Google.Images явно не такой.
     
  • 7.73, Аноним (70), 11:24, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Третью кнопку надо было нажимать на «View Image», а не на картинке. Google Images я давно не пользовался, так что проверять уже поздно.
     
  • 5.58, Аноним (58), 10:59, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из-за того что ты терпила и поедатель с лопаты твой Tree Style Tabs скоро перестанет работать. И ты ничего не сделаешь, лол.
     
  • 2.38, Аноним (38), 10:29, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там уже давно не Gecko. В смысле может название осталось то же, но половину переписали на ржавчину, а пловину просто переписали и от изначального Gecko там ничего не осталось.
     
     
  • 3.55, Аноним (58), 10:57, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Большую дичь трудно было написать. На раст ничего не переписали, а команду выгнали. А то что на сРасте написали скоро выкинут вместе со всем браузером.
     
     
  • 4.61, Имя (?), 11:01, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WebRenderer точно переписали и сейчас постепенно переводят всех пользователей на него.
     
     
  • 5.78, Аноним (78), 11:34, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спешу тебя обрадовать, мой дорогой хрустик, вебрендер не часть Геко.
     
  • 5.88, Аноним (19), 12:01, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Привился, 5джы используешь?
     

  • 1.23, xcode (?), 09:33, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вау, а я и не знал о такой полезной функции. Спасибо что подсказали, буду пользоваться!
     
  • 1.24, Аноним (24), 09:37, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > подобные действия нарушают привычный уклад, раздражают пользователей и требуют времени чтобы привыкнуть к новому методу вызова достаточно активно используемой функции.

    Бездоказательные утверждения. Статистику представьте, сколько раздраженных, сколько потребовалось времени и насколько активно.

     
     
  • 2.89, Аноним (19), 12:03, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Телеметрию включил?
     

  • 1.25, Аноним (24), 09:39, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Кроме того, из контекстного меню пропал пункт "View Image", через который можно было открыть изображение в текущей вкладе. При этом добавлен новый пункт "Open Image in New Tab", дающий возможность открыть текущее изображение в новой вкладке

    И это правильно. Не нужно открывать изображение в текущей вкладке. Только в новой.

     
     
  • 2.44, Аноним (70), 10:39, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно, чтобы можно было вернуться кнопкой «Назад» (а то мало ли, какая вкладка после закрытия новой выберется) или не возвращаться.
     
     
  • 3.53, Аноним (58), 10:54, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ctrl+Tab нажми один раз и она тебя сразу перекинет на предыдущую вкладку.
     
     
  • 4.69, Аноним (70), 11:14, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я когда-то это выключил. Наверное, чтобы не путаться в большом количестве вкладок.
     

  • 1.26, Аноним (26), 09:43, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Кроме того, из контекстного меню пропал пункт "View Image", через который можно было открыть изображение в текущей вкладе.
    > При этом добавлен новый пункт "Open Image in New Tab"

    Как раз всегда бесило, что при открытии изображения перебивалась текущая вкладка.

     
  • 1.39, Аноним (39), 10:32, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И это хорошо. Настроек должен быть минимум, как в Айпаде. 🤘

    А по сабжу - не нужное окно, ни разу полезным не было. Всегда раньше для этого был firebug, а теперь родной developer tools.

     
  • 1.40, Аноним (40), 10:34, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А как сделать чтобы не только в новой открылась, но ещё и в фоне?
     
     
  • 2.63, Аноним (70), 11:02, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/view-image-on-same-tab/ (Ctrl+Shift+ЛКМ)
     
  • 2.83, Аноним (5), 11:38, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Только дополнением, как и раньше было. Mozilla, они не про удобство, а про перестановку мебели.

    Скачал последнюю ночнушку, глянул на новый GUI, в котором даже со включенным компактным режимом размеры вкладок, чтобы коленом можно было попасть, - спешно удалил.

     

  • 1.42, Аноним (42), 10:35, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну да, это тот случай когда жена в доме сделала перестановку, а ты приходишь с работы уставший и спишь уже не на кровати а в шкафу.
     
  • 1.45, acroobat (ok), 10:40, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Опеннет, держи в курсе.
     
  • 1.50, Аноним (58), 10:52, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Все признаки начала конца Мозиллы.
     
  • 1.66, InuYasha (??), 11:08, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Теперь понятно почему в ФФ менюхи так лагают. Там на каждый пункт сбор статистики. Пока ты по меню шаришь, там создаётся какой-нибудь JS-класс, собирает тайминги, добавляет в SQL... Ад и погибель.
    Кстати, в новых ФФ менюха закладок всё так же спонтанно закрывается пока ты ведёшь по нему курсор как по лабиринту?
     
     
  • 2.81, Аноним (78), 11:37, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закладки в боковой панели не закрываются, Ctrl+Shift+o не закрывает. А из гамбургер меню не надо закладки просто вызывать и всё.
     
     
  • 3.94, InuYasha (??), 12:21, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня букмарки открываются по старинке через меню File. Alt+B. А Ctrl+Shift+чтоугодно в линуксе, как известно, не работает.
     
     
  • 4.101, Аноним (70), 12:45, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя на нём переключение раскладки, что ли?
     

  • 1.84, Аноним (84), 11:42, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Основной тренд на opennet - хейтить Mozilla и её детище Rust. Новость услада для троллей.
     
     
  • 2.90, Аноним (19), 12:08, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то должен быть виноват, на этом держится вся нынешняя система.
     

  • 1.85, Аноним (85), 11:43, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что, совсем не о чем писать?
     
     
  • 2.91, Аноним (5), 12:09, 20/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Напиши, если есть о чем. Внизу страницы кнопка "Добавить".
     

  • 1.92, Аноним (92), 12:15, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    @#$, сами сначала насовали ненужного туда типа сделать скриншот, сохранить в покет, едренячие кнопки навигации, а теперь героически борятся с другими пунктами меню, которые там 100 лет были и были по делу.

    До сих пор выворачивает от того как они 2 (два!) пункта контекстного меню звголовка вкладки засунунли в подменю "закрыть несколько вкладок". От этого места пибавилось - ну просто обделаться, зато мышью в 2 раза дольше водить.

     
  • 1.95, Аноним (95), 12:21, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это уже беспредел.
     
  • 1.98, DildoZilla (?), 12:26, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > До сих пор выворачивает от того как они 2 (два!) пункта контекстного меню звголовка вкладки засунунли в подменю "закрыть несколько вкладок". От этого места пибавилось - ну просто обделаться, зато мышью в 2 раза дольше водить.

    Ха! Я вчера долго матерился, когда по привычке пытался закрывать ненужные вкладки через контекстное меню.

     
  • 1.99, Аноним (99), 12:26, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Был когда-то такой браузер Mozilla (сейчас это Seamonkey).

    И было у него соглашение:
    • Левый клик — открыть в текущей вкладке
    • Ctrl+Левый клик — открыть в новой вкладке

    Поэтому в его контекстном меню изображений было 2 пункта:
    1. "Открыть изображение"
    2. "Скопировать изображение"

    Первый пункт открывал в текущей вкладке, если без Ctrl, или [b]открывал в новой вкладке, если нажать Ctrl[/b].

    А второй копировал ссылку, если вставлять в текстовое поле, или само изображение, если вставлять в какой-нибудь Gimp.

    Всё было прозрачно и стандартно.

    Но менеджеры решили, что для пользователей это слишком сложно и неочевидно. И вместо того, чтобы объяснить (например, добавить всплывающую подсказку), они начали тасовать пункты туда-сюда...

     
  • 1.100, Аноним (100), 12:43, 20/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Юзайте Олеру, чуваки, сечас это лучший бровсер.
     

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