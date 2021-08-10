Релиз Firefox 91

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|2.43, Аноним (43), 18:11, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как такой нейтральный комментарий мог кого-то обидеть, что поставили минус?
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|3.47, OnTheEdge (ok), 18:25, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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качество форумской писанины здесь как правило оставляет желать лучшего: то ли толковые люди с грустью читают и не лезут в это болото (что весьма прагматично), то ли поколение нулевых (а то и десятых) заняло уже свою нишу здесь, то ли всё вместе, но опеннет со своими "современными" пальцами вверх/вниз порой как-то уж совсем уныл
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|3.62, Аноним (62), 18:59, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что здесь не ЛОР. И не сообщество гентушников, например.
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|2.69, Аноним (69), 19:25, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Выпуск Firefox 91 отнесён к категории веток с длительным сроком поддержки (ESR)
Ждем срочного выпуска корректируещого релиза 91.0.1 с исправлением критической ошибки в релизе 91 на этой неделе.
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|3.15, Пикапика (?), 17:34, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Самый лучший после Vivaldi.
Ну всё Шпаньков, я сказал то что ты просил. Отпусти, пожалуйста, моих жену и детей.
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|3.59, мля (?), 18:48, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты б ещё сказал, что Шато Лафит вкуснее настойки "боярышника", что ты как маленький, в этой деревне привыкли жрать ....о)
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|3.88, нах.. (?), 20:59, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот как только будет удобная работа с более 8 табов - так сразу.
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|1.3, Xenia Joness (ok), 17:23, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>В сборки для платформы Windows добавлена поддержка технологии единого входа (SSO), позволяющей подключаться к сайтам, используя учётные данных из Windows 10.
Как приятно, что разработчики особенно трепетно относятся к тем, кто их кормит
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|4.56, OnTheEdge (ok), 18:42, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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собственно, прекрасный пример того, о чём я написал в #47: интеллигентное сообщение прямиком по теме собирает уйму плюсов от технически подкованных в вопросе спермотоксикозников^W анонимов
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|1.7, Аноним (7), 17:27, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Думаю, что в скором будущем его все таки тоже перепишут на Rust. Ну а пока что пьём rustишку.
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|2.50, Аноним (-), 18:33, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Его уже 9 лет переписывают и пока переписали пару процентов кода. Так что "скорое будущее" скорее чем через 100 лет не настанет.
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|3.83, Аноним (-), 20:47, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Его уже 9 лет переписывают и пока переписали пару процентов кода.
https://4e6.github.io/firefox-lang-stats/
Еще скажи, что ты не в луже сидишь, а лечебно-грязевую ванну принимаешь.
> что "скорое будущее" скорее чем через 100 лет не настанет.
Онолитеги опеннета в теме - все ховаемся в сад!
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|4.91, Аноним (-), 21:05, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хорошо, анон. Если ты не знаком с понятием "гипербола", тогда попробуй посчитай точно. 8 лет Мозилла спонсировала разработку Серво, из которого тягала код в Геко. В прошлом году всех расто-разработчиков Мозилла дружно уволила. Вопрос: сколько ещё времени уёдет на переписывание 40,5% оставшегося кода на C и C++ в Геко, если за 9 последних лет было переписано 9,5%, а за истекший года 4 с половиной калики закоммитили в код Servo чуть больше, чем ничего?
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|3.74, Аноним (74), 19:55, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для меня давным давно существует правило обязательного включения "спрашивать перед сохранением"
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|2.27, Аноним (27), 17:42, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Чтобы ты не сохранил что-нибудь во внезапно выскочившим всплывающем окне, пока набирал какой-нибудь текст. Нажал enter, что разрыв строки вставить, а тут на долю секунды выскочило «сохранить pokemongirls.jpg.exe»…
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|1.17, мля (?), 17:34, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Firefox всегда отлично работал под виндой и всегда паршиво под линукс, Хромиум/Хром везде работает одинаково хорошо. Вопрос: зачем это убожество вставляют почти в каждый дистрибутив?
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|2.20, Аноним (62), 17:36, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что из популярных браузеров этот позиционирует себя как свободным.
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|3.23, мля (?), 17:40, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А харчеваться со стола Гугла ему позиция не мешает?)
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|4.26, Аноним (62), 17:42, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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То что он позиционирует себя, не значит что он является таковым.
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|2.53, VINRARUS (ok), 18:39, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Вопрос: зачем это убожество вставляют почти в каждый дистрибутив?
Не в каждый, вот BSD дистрибутивы без ядра Linux работают.
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|2.64, Аноним (64), 19:10, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Хромиум/Хром везде работает одинаково хорошо
Хром под линукс не умеет в прокси из собственных настроек (да, я знаб, что можно из cmd, и можно расширение но тем не менее), а также люто, бешено мельчит, шрифты не всегда сглаживает, ну и наконец в вебексе не особо молодец. Впрочем, в вебексе никто не молодец.
Такшта хром не сильно отличается.
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|2.80, Аноним (80), 20:38, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хромиум пакетить некому было, а фф-пейсатили сразу взялись для всех(почти) дистров делать. Вот и.
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|3.93, Аноним (22), 21:07, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А сказать то чего хотел? Ну знаю я про такую кнопку. Только сообщение было про нормальное меню.
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|4.95, VINRARUS (ok), 21:19, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А сказать то чего хотел? Ну знаю я про такую кнопку. Только
> сообщение было про нормальное меню.
Если нормальное меню скрыто Alt его покажет. ;)
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|5.98, Аноним (22), 21:28, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормальное меню это то которое нормально доступно по умолчанию. А вот всякие извращения в меру своей сексуальной распущенности люди себе включают или выключают по желанию.
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|1.29, Аноним (27), 17:44, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлено свойство Window.clientInformation, аналогичное Window.navigator.
Без пяти минут как выпиливать же собирались.
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|2.35, timur.davletshin (ok), 17:51, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Увы, даже с установленными патчами оно местами тулит новый толстый интерфейс. Компактный дизайн в настройках тоже unsupported помечен — кушайте жирноту ))
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|4.41, Аноним (30), 18:00, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Дико устаревшие Gecko движки - спасибо, не хочу.
WebRender нет.
Производительность, которая застряла 100500 лет назад.
Firefox 91 конкретно быстрее 90го, а если взять прогресс за последние 2-3 года, то некоторые вещи очень сильно быстрее.
// b.
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|5.46, Аноним (46), 18:25, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Хз, чего так возбуждаются на эти размеры кнопок и оформлению меню. Вы часто вообще это меню открываете? Я, конечно, тоже заметил изменения при переходе на новый интерфейс, но сейчас уже без подсказки даже не вспомню, что раньше было иначе. Вот вроде пока что на 91 не вижу подтормаживаний открывания интерфейса Panorama Tab Groups (там у меня >200 вкладок), возникшего на 90 версии. Если починили, хороший релиз!
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|6.75, Аноним (80), 20:21, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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768 точек по вертикали и полэкрана занимает панель.
Совет "купи уже нормальное" не принимается - это минимальные рабочие места, разъездные ноуты и много где ещё.
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|1.33, A.Stahl (ok), 17:49, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Изменена логика сохранения файлов, открываемых после загрузки.
Оба варианта дурацкие сами по себе. Нужно было добавить третий пункт: открыть в программе без сохранения, открыть с сохранением, сохранить.
Это ведь было бы даже проще.
Мне, например, новый вариант будет неудобен. Я в основном открываю через браузер "одноразовые" вещи, которые просле просмотра мне уже не нужны.
Впрочем, пофиг. Не такая уж и проблема.
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|1.40, mumu (ok), 18:00, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> добавлена поддержка технологии единого входа (SSO)
Оно всегда было, просто активировалось через about:config или GPO.
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|1.44, Аноним (44), 18:16, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> Изменена логика сохранения файлов, открываемых после загрузки. Файлы, открытые после загрузки во внешних приложениях, теперь сохраняются в штатном каталоге "Downloads", вместо временного каталога. Напомним, что в Firefox предлагается два режима загрузки - загрузка с сохранением и загрузка с открытием в приложении. Во втором случае загруженный файл сохранялся во временном каталоге, который удалялся после завершения сеанса. Подобное поведение вызывало недовольство пользователей, которым, при необходимости прямого доступа к файлу, приходилось дополнительно искать временный каталог, в который сохранился файл, или повторно загружать данные, если файл уже был автоматически удалён.
Эта логика изменена в новой реализации download bar, которая ещё не включена.
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|1.45, Аноним (44), 18:19, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> > Оно всегда было, просто активировалось через about:config или GPO
Нет, настройку в about:config добавили только в этом выпуске.
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|1.55, Аноним (55), 18:42, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Изменение логики сохранения файлов делает браузен абсолютно неюзабельным. Через несколько дней пользования браузером директория downloads будет полностью засрана так, что разгрести будет невозможно. Или надо будет руками чистить после каждого открытия файла. Если мне нужно сохранить файл - я его и так сохраню. Но большинство файлов сохранять не нужно, их нужно прочитать и выбросить.
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|1.58, VINRARUS (ok), 18:47, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Практически для всех пользовательских действий включена оптимизация "догоняющая отрисовка" (catch-up paints), которая позволила на 10-20% повысить отзывчивость большинства операций в интерфейсе.
Нада ещо как в KDE открывать меню страницы при нажатии ПКМ, а не при отпускании ПКМ — очень ускоряет отзывчивость на глаз и на зуб.
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|3.87, VINRARUS (ok), 20:59, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это где открывается при опускании? УМВР - открывает при нажатии.
Офицыальная сборка з сайта mozilla.org
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|2.96, InuYasha (??), 21:27, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оно просто так тормозит, что создаёт впечатление. )))))))
Сейчас проверил - в ФФ52 меню вылазит по нажатию (хотя, на самом деле это ПЛОХО).
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|3.99, VINRARUS (ok), 21:34, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Оно просто так тормозит, что создаёт впечатление. )))))))
> Сейчас проверил - в ФФ52 меню вылазит по нажатию (хотя, на самом
> деле это ПЛОХО).
Какой дистрибутив и чей пакет?
У меня хоть минуту удержуй ПКМ на странице — меню не появится.
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|1.60, Аноним (-), 18:50, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О где же ты - тот аноним, который в новости про уязвимости в роутерах ликовал файерфоксу!
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|1.61, Аноним (61), 18:52, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>предлагается два режима загрузки - загрузка с сохранением и загрузка с открытием в приложении
>Во втором случае загруженный файл сохранялся во временном каталоге, который удалялся после завершения сеанса. Подобное поведение вызывало недовольство пользователей, которым, при необходимости прямого доступа к файлу, приходилось дополнительно искать временный каталог
Сейчас стало модно идти против логики и здравого смысла? Надо открыть - нажми открыть, надо сохранить - нажми сохранить. Зачем вообще искать временный каталог, если можно просто заново скачать по-нормальному?
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|2.78, Аноним (80), 20:26, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К сообщениям о новшествах в фф мысленно добавляй в начале "Вопреки здравому смыслу..."
Будет легче восприниматься
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|2.71, Аноним (71), 19:41, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нормальный? На ютуб давно заходил? Назад перейти нельзя, процессы протекают на гигабайты, загрузка запредельная, чатик на том же ютубе отваливается постоянно…
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|3.86, VINRARUS (ok), 20:57, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ютюб (да и вообще всё гогольмогольное) имеет рандомные не повторяющиеся фатальныє баги.
А шо если повторяемости нет?
Правильно, кто то намеренно их вставляет в страницы переодично. Токо интересно — кто?...
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|4.92, Аноним (71), 21:07, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока не повстречал ничего рандомного или не воспроизводимого. Может быть, с сетью проблемы? Такое бывает, если часть пакетов потерялась (в хромиуме тоже).
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|5.94, VINRARUS (ok), 21:18, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пока не повстречал ничего рандомного или не воспроизводимого. Может быть, с сетью
> проблемы? Такое бывает, если часть пакетов потерялась (в хромиуме тоже).
Провод от нормального и стабильного провайдера, даже от 2х.
Например в гуглокартинках: по несколько раз нада перезагружать страницу, иногда, шобы тикнув по картинке вылезла область подробной инфы.
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|1.70, Док (?), 19:39, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Хром все равно лучше. В Фф нет до сих пор поддержки размытия фона)))
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|2.73, Total Anonimus (?), 19:50, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ещё в хроме со следующего месяца циферки будут мелькать быстрее , каждые три недели . "Чтоб никто не обогнал , воть" . ;)
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|2.90, VINRARUS (ok), 21:02, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>В Фф нет до сих пор поддержки размытия фона)))
Есть, просто включается не стандартным способом:
-открыть окошко "О браузере",
-расположыть его в месте желаемого размытия,
-поплевать на логотип,
-закрыть окошко "О браузере".
Для усиления размытия нада по часовой стрелке по области накрутить блюр пальцем.
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|1.82, Аноним (82), 20:38, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Изменена логика сохранения файлов, открываемых после загрузки.
Теперь придётся кучу хлама из Downloads вычищать.
Кто-нить подскажет где это в about:config фиксить?
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|2.104, Аноним (104), 21:46, 10/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть, Librewolf. но сам использую Ungoogled Chromium. Оба эти браузера ведут себя тихо и не делают соединений на сторону.
Есть ещё Palemoon, но он с проблемами и требует настройки.
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|1.108, Zico (?), 21:52, 10/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надежду я храню, что когда-нибудь, возможно, вернут человеческий вид вкладок. И вместо гонки за пустотой начнут как следует тестировать сей шикарнейший браузер в прошлом.
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