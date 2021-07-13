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Релиз Firefox 90

13.07.2021 16:31

Состоялся релиз web-браузера Firefox 90. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки 78.12.0. На стадию бета-тестирования в ближайшее время будет переведена ветка Firefox 91, релиз которой намечен на 10 августа.

Основные новшества:

  • В разделе настроек "Конфиденциальность и безопасность" добавлены дополнительные настройки режима "HTTPS Only", при включении которого все выполняемые без шифрования запросы автоматически перенаправляются на защищённые варианты страниц ("http://" заменяется на "https://"). Предложен интерфейс для ведения списка исключений, для сайтов из которого сохраняется возможность использования "http://" без принудительной замены на "https://".
  • Улучшена реализация механизма SmartBlock, предназначенного для решения проблем на сайтах, возникающих из-за блокировки внешних скриптов в режиме приватного просмотра или при активации усиленной блокировки нежелательного контента (strict). SmartBlock автоматически заменяет применяемые для отслеживания скрипты заглушками, обеспечивающими корректную загрузку сайта. Заглушки подготовлены для некоторых популярных скриптов отслеживания пользователей, занесённых в список Disconnect. В новой версии включена адаптивная блокировка виджетов Facebook, размещаемых на сторонних сайтах - по умолчанию скрипты блокируются, но блокировка отключается, если пользователь вошёл в учётную запись Facebook.
  • Удалена встроенная реализация протокола FTP. При попытке открытия ссылок с идентификатором протокола "ftp://" браузер теперь попытается вызывать внешнее приложение по аналогии с тем как вызываются обработчики "irc://" и "tg://". В качестве причины прекращения поддержки FTP называется незащищённость данного протокола от модификации и перехвата транзитного трафика при совершении MITM-атак. По мнению разработчиков Firefox, в современных условиях нет причин в использовании FTP вместо HTTPS для загрузки ресурсов. Кроме того, код поддержки FTP в Firefox очень старый, создаёт проблемы при сопровождении и имеет историю выявления большого числа уязвимостей в прошлом.
  • При сохранении страницы в формате PDF (опция "Print to PDF") в документе обеспечено сохранение работающих гиперссылок.
  • Кнопка "Open Image in New Tab" в контекстном меню переделана для открытия изображения в фоновой вкладке (ранее после клика сразу производился переход на новую вкладку с изображением, а теперь активной остаётся старая вкладка).
  • Проведена работа по повышению производительности программной отрисовки в системе композитинга WebRender, использующей шейдеры для выполнения операций сводной отрисовки элементов страницы. Для большинства систем со старыми видеокартами или проблемными графическими драйверами в системе композитинга WebRender включён режим программной отрисовки (gfx.webrender.software=true в about:config).
  • В сборках для платформы Windows обеспечено применение обновлений в фоновом режиме, даже когда Firefox не запущен.
  • В версию для платформы Windows добавлена новая служебная страница "about:third-party", на которой представлена информация о сторонних компонентах, не заверенных цифровыми подписями Mozilla или Microsoft, работа которых может привести к проблемам с совместимостью и крахам.
  • Реализована возможность использования для аутентификации клиентских сертификатов, хранимых в аппаратных токенах или хранилищах сертификатов операционной системы.


  • Реализована поддержка группы HTTP-заголовков Fetch Metadata (Sec-Fetch-Dest, Sec-Fetch-Mode, Sec-Fetch-Site и Sec-Fetch-User), позволяющих отправить дополнительные метаданные о характере запроса (межсайтовый запрос, запрос через тег img, запрос инициированный без действий пользователя и т.п.) с целью принятия на сервере мер для защиты от некоторых типов атак. Например, маловероятно, что ссылка на обработчик для перевода денег будет задана через тег img, поэтому такие запросы можно блокировать без передачи приложению.
  • В JavaScript реализована поддержка пометки методов и полей класса приватными, после чего доступ к ним будет открыт только внутри класса. Для пометки следует указать перед именем знак "#": 
    
   class ClassWithPrivateField {
     #privateField;

     static #PRIVATE_STATIC_FIELD;

     #privateMethod() {
       return 'hello world';
     }

   }
  • Предоставлена возможность использования оператора in для проверки определения в классе приватных методов или полей.
  • В конструктор Intl.DateTimeFormat добавлено свойство dayPeriod, позволяющее вывести приблизительное время дня (утром, вечером, днём, ночью).
  • В JavaScript в объектах Array, String и TypedArray реализован метод at(), позволяющий использовать относительную индексацию (в качестве индекса массива указывается относительная позиция), в том числе с указанием отрицательных значений относительно конца (например, "arr.at(-1)" вернёт последний элемент массива).
  • Добавлена поддержка устаревших свойств WheelEvent - WheelEvent.wheelDelta, WheelEvent.wheelDeltaX и WheelEvent.wheelDeltaY, которая позволит вернуть совместимость с некоторыми старыми страницами, утерянную после недавней переделки WheelEvent.
  • В API Canvas в интерфейсе CanvasRenderingContext2D реализован метод createConicGradient(), позволяющий создавать градиенты, формируемые вокруг точки с заданными координатами (в дополнение к ранее доступным линейным и радиальным градиентам).
  • Добавлена поддержка URI-схемы протокола "matrix", которая может использоваться в обработчиках Navigator.registerProtocolHandler() и protocol_handlers.
  • Разрешение и внутренний размер изображений теперь устанавливается на основе метаданных EXIF, что позволяет организовать упреждающую отправку заглушек более низкого качества для ускорения общего отображения страницы.
  • В инструментах для web-разработчиков в панели для отслеживания сетевых ответов сервера (Response) реализован предпросмотр загружаемых шрифтов.
  • В средства для web-разработчиков добавлена поддержка приватных полей классов, включая инспектирование объектов, автодополнение, вычисление выражений и вывод подсказок.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 90 устранено 20 уязвимостей, из которых 16 помечены как опасные. 13 уязвимостей (собраны под CVE-2021-29976 и CVE-2021-29977) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 89 с переработанным интерфейсом
  3. OpenNews: Mozilla обобщила планы по поддержке в Firefox третьей версии манифеста Chrome
  4. OpenNews: В Firefox 90 будет удалён код, обеспечивающий поддержку FTP
  5. OpenNews: Firefox изменит логику сохранения файлов, открываемых после загрузки
  6. OpenNews: DNS-over-HTTPS будет включён по умолчанию в Firefox для пользователей из Канады
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55477-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 16:34, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >В сборках для платформы Windows обеспечено применение обновлений в фоновом режиме, даже когда Firefox не запущен.

    Оно по умолчанию включено будет?

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 16:46, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Теперь телеметрия работает даже, если браузер не запущен. А плохой все равно Chrome. 🤣
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 17:04, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да они оба поля ягоды. Вообще браузеров нормальных не осталось. Раньше помню в firefox3, такие клёвые кнопки были, назад-вперёд. Они мне нравились всегда. А сейчас. Проклятый минимализм.
     
     
  • 4.61, Аноним (61), 18:05, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кнопки не нужны - есть neuralink
     
  • 2.20, Жироватт (ok), 16:46, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А таки да, постоянно ли?
    А то такие проверки и апдейтеры обычно реализуется службой, служба *как обычно* будет запускаться от имени админа, лезть куда-то в интернеты, выкачивать непонятный блоб, запускать его от имени админа и в тихом режиме разворачивать в програм филез. Ну или в шедулере, но все равно от имени админа. Бррр.
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 17:30, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не вижу особых отличий от пакетного менеджера в *nix, там ровно то же самое. Из под рута что-то лезет в какой-то репозиторий и выкачивает блоб, затем запускает. Вопрос доверия.
     
     
  • 4.46, Аноним (46), 17:48, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это все конечно же без ведома пользователя фоном, каким вы дистром пользуетесь?
     
     
  • 5.82, Timoteo Cirkla (ok), 18:44, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати. В бубунтах и кажется в федоре апдейты могут ставиться фоном аки в винде,во время включения и выключения компьютера. Но и тут только с ведома юзера, который так настроил.
     
  • 4.47, Ananimasss (?), 17:49, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пакетный менеджер он один и с открытыми исходниками. Телеметрии, рекламы и прочей пежни нет.
    В Шиндовс же блоб блобом погоняет и сам себя обновляет, вися в сервисах и отжирая ресурсы пека, и чем там они еще занимаются одному Крису Касперскому известно, так понятнее?
     
     
  • 5.83, Аноним (83), 18:45, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все нормально сливается. Что-то через пакетник, что-то через /etc/motd, что-то напрямую из файрфокса и прочей шняги вроде audacity
     
  • 2.22, Анином (?), 16:53, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Круто, чо! Нам в этих линуксах об этом только мечтать...
     
     
  • 3.57, hefenud (ok), 18:00, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    man unattended-upgrades, ванька
    Впрочем откуда у тебя под мамкиной виндой man
     
  • 3.84, Timoteo Cirkla (ok), 18:45, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нам в линуксах и без этого хорошо.
     
  • 2.31, Аноним (31), 17:03, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как отключить: https://github.com/mozilla/policy-templates/blob/master/README.md#backgroundap
     
  • 2.75, Аноним (75), 18:27, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня эта функция в вивальди бесит
     

  • 1.2, Аноним (2), 16:35, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    HTTPS Everywhere больше не нуж0н 👍
     
     
  • 2.9, Oe (?), 16:38, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Он и раньше никому не нуж0н был, кроме отдельного вида извращенцев
     
     
  • 3.63, Аноним (63), 18:07, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что, в кайф пользоваться незащищёнными протоколами, да?
     
     
  • 4.73, Аноним (73), 18:23, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А некоторые любят небезопасное соединение!
    Это как разговор без маски! Это как не соблюдать дистанцию! Как кушать чеснок и шоколадку! Это как подтираться неожиданно обнаруженным ограниченным количеством туалетной бумаги!
     
  • 2.41, gdfg (?), 17:34, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    press f
     
  • 2.42, th3m3 (ok), 17:36, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно уже)
     

  • 1.3, Oe (?), 16:35, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что, на этот раз без передвигания кнопок?!
     
     
  • 2.6, Oe (?), 16:37, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До сих пор не могу привыкнуть к переставленным пунктам в контекстном меню. Ни восстановить закрытую вкладку нормально, ни быстрый поиск в гугл не забъешь...
     
     
  • 3.88, Timoteo Cirkla (ok), 18:48, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не поверите. Но... ctrl+shift+t и закрытая вкладка восстановится. В любых браузерах. Вообще в любых. Совершенно в любых.
     
  • 2.8, Жироватт (ok), 16:38, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кровати подвигали, теперь клопов собирают и по линеечке подгоняют. Не переживай, в 91-92 - снова подвинут тумбочку, а в 95м - первые кровати местами свопнут.
     
     
  • 3.33, Аноним (32), 17:06, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Кровати подвигали, теперь клопов собирают и по линеечке подгоняют

    Надо выкидывать матрас, его уже не спасти.

     
  • 3.62, Alcher (ok), 18:05, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о да! Firefox 95! Что-то великое грядет!
     
     
  • 4.64, Аноним (32), 18:07, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не рекомендую заливать в свой компьютер 95-ый, лучше поочередно заливать 92-ой и 98-ой.
     

  • 1.4, Хан (?), 16:35, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раст выпилили?
     
     
  • 2.24, макпыф (ok), 16:58, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    увы нет
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 17:44, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    похоже, долго будут мучиться с наследием выгнанных растаманов.
     
     
  • 4.54, Аноним (-), 17:56, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > похоже, долго будут мучиться с наследием выгнанных растаманов.

    Бедных клоу^W анонимов опеннета раст уж точно еще долго будет мучать.

     
     
  • 5.58, Аноним (32), 18:02, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень жесткая угроза с твоих уст.
     
     
  • 6.65, VINRARUS (ok), 18:09, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так то ж диагноз, а не угроза.
     
     
  • 7.74, Аноним (32), 18:24, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так то любителям раста давно таблеточки прописали, а то видят свой мани-мирок. Поэтому какого этот защитник раст резко белый халат надел и из дурки сбежал?
     

  • 1.5, Жироватт (ok), 16:36, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > В JavaScript реализована поддержка пометки методов и полей класса приватными, после чего доступ к ним будет открыт только внутри класса. Для пометки следует указать перед именем знак "#":

    Ну не прошло и двадцати лет.

     
     
  • 2.37, Аноним (37), 17:19, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ограничение доступа к членам класса - это карго-культ, пошедший из решения Трупа Страуса, когда он сидел в/на Крестах. Никакой пользы от него нет, один вред. Только в крестах есть легальный обход, http://www.gotw.ca/gotw/076.htm , в жабе/остром можно обойти через рефлексию с оверхедом и/или патчингом байткода, а тут что? Не нравится - делай вообще свою библиотеку, свой луна-парк и свой лунный модуль и таскай это говно с собой и другим людям пользоваться не давай, потому что с ***ли мне пользоваться форком от какого-то мутного типа, раз Диктатор либы решил, что private - значит private.
     
     
  • 3.51, Ananimasss (?), 17:54, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может просто ленивой макаке лень пользоваться чем разрешили, вместо того чтобы лезть кривыми руками в приватные свойства.
     
  • 3.79, Аноним (75), 18:38, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем тогда класс нужен и ООП? вместо конструктора сразу все свойства проинитить как надо, геттеры и сеттеры заменить на обращение к значениям... в общем сразу переписать работу методов с нуля на процедурном языке с глобальными переменными...
     
     
  • 4.86, Аноним (83), 18:47, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в самом деле - зачем? Что в C, что в асме, что в форте или модуле-2 с адой прекрасно обхожусь без этого ненужного уже лет 30.
     
  • 3.81, Аноним (75), 18:39, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в Си можно и константу через операции с указателями или ассемблерные вставки поменять, но зачем?
     

  • 1.7, James Bond (?), 16:37, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Зумеры выпили ftp, как жить?
     
     
  • 2.11, Жироватт (ok), 16:40, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    WinSCP, базарю, брат воскреснет, батя будет в цикле говорить "маладца".
     
  • 2.18, Хан (?), 16:45, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    FTP рипнулся еще в начале нулевых, из за распространения более продвинутых Bittorent для тырнетов и DirectConnect для локалок...

    Трупам место на кладбище

     
     
  • 3.40, Аноним (37), 17:30, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то я не вижу массового внедрения WebDAVа в сервисы. FTP сдох не потому, что сдох, а потому что большинство облаков норовят вынудить пользователя поставить свой клиент, а для этого всё завязывает на свой проприетарный протокол. Хочешь WebDAV - плати денежку. Собственно поэтому WebDAV тоже полудохлый.
     
  • 3.68, VINRARUS (ok), 18:13, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >FTP рипнулся еще в начале нулевых, из за распространения более продвинутых Bittorent

    С каких пор файл-однодневка более продвинут круглосуточного онлайн доступа?

     
  • 3.77, Аноним (75), 18:30, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря для чего, битторрент тут не при чём, а локалки тем более. SFTP же есть встроенный в SSH, с сертификатами.
     
  • 2.23, зумер (?), 16:53, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Добавлена поддержка URI-схемы протокола "matrix", которая может

    это вам не ftp какой! Это вот точно нужно, всем трем васянам-использователям этого ненужна.
    Никакого тяжелого воза древних багов и уязвимостей  - только свежайшие!

     

  • 1.10, Аноним (10), 16:38, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Кнопка "Open Image in New Tab" в контекстном меню переделана для открытия изображения в фоновой вкладке (ранее после клика сразу производился переход на новую вкладку с изображением, а теперь активной остаётся старая вкладка).

    Ну "спасибо" блин.

     
     
  • 2.36, Аноним (32), 17:13, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное ещё и параметр в about: для того чтобы всё вернуть, отсутствует
     
  • 2.70, VINRARUS (ok), 18:15, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И инвертор СКМ не работает :(
     

  • 1.12, Аноним (12), 16:40, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот и что тут мажорного? Зачем ради такого мизерного списка обновлений было увеличить версию АЖ на 1???
     
     
  • 2.13, Жироватт (ok), 16:43, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Календарный цикл релиза, он такой. Хочешь-не хочешь, а надо выпустить. Не то зумерки и циферкодрочеры почувствуют себя одинокими и покинутыми, а там и окончательный обвал юзерской базы недалеко.
     
     
  • 3.15, Аноним (10), 16:44, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он прав!
     
  • 2.16, Аноним (19), 16:44, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что случилось такого страшного из-за изменения числа 89 на 90?
     
     
  • 3.29, A.Stahl (ok), 17:01, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У некоторых башка 7 разрядная. Переполнение на носу. Трагедия.
     
     
  • 4.44, Аноним (43), 17:46, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    На Западе обычно более двух цифр не воспринимают... Опасность впереди...
     
     
  • 5.56, Аноним (10), 17:58, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Передайте это NVIDIA.
     
  • 5.59, hefenud (ok), 18:02, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему ты бывшую российскую федерацию именуешь западом? Это в православной империи учат считать только до 3
     
     
  • 6.76, Аноним (32), 18:28, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Во времена Ломоноса, который родился обычным крестьянином и точно умел считать до 3. Америки на которую ты так слюни пускаешь и не существовало. Индейцы и их племена там жили. Кстати очень интересно почему BLM не ратует за коленопреклончество краснокожим коренным жителям Америки? Подумай об этом на досуге, вместо того чтобы читать вскукареки в твиттере.
     
     
  • 7.89, Timoteo Cirkla (ok), 18:52, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это прошлое. На нынешний момент всё плачевно.
    Да и это не аргумент про возраст какой-либо страны.
     
     
  • 8.92, Аноним (32), 19:06, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посещали ли вы Европу или жили в ней Какой у вас там опыт проживания Проживали... текст свёрнут, показать
     
  • 7.90, Timoteo Cirkla (ok), 18:58, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы подумайте о том, что появление Ломоносова или любых других учёных в любых странах в те времена скорее исключение, а не правило. Большинство не могло себе позволить настолько учиться, в Российской империи тем более. Так что не аргумент.
     
     
  • 8.91, Аноним (32), 19:05, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто другим это не особенно и хотелось Если кто-то стремился, то находил лазе... текст свёрнут, показать
     
  • 3.30, Аноним (32), 17:01, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юбилей у Файерфокса Файерфоксовича. Круглая дата. Нужно выпить за здоровье Файерфоксовича, а то он разжирел немножко, жирок набрал. Да и вкладки уже не в какую, плавают. А раньше когда юнцом был, никто бы не подумал что вот такой интерфейс станет.
     
     
  • 4.38, Аноним (37), 17:24, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше и в голову прийти не могло, что основателей компаний из них на мороз будет модно выкидывать, и что Айк станет делать на Chromiumе браузер.
     
  • 2.27, Аноним (31), 16:59, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы догнать хромого
     

  • 1.14, Аноним (14), 16:43, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А про утечки в тытрубе чего молчим? Идем на главную и обновляем страницу пока не выжрет всю память.
     
     
  • 2.28, Аноним (32), 16:59, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я просто тытрубой не пользуюсь. Не люблю гугл.
     
  • 2.45, Аноним (43), 17:47, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > утечки

    Зато на расте писали :)

     
     
  • 3.53, Аноним (-), 17:54, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> утечки
    > Зато на расте писали :)

    Ютуб на расте? А точно не на жопоскрипте?

     
  • 2.50, Аноним (50), 17:54, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Багрепорт завёл?
     

  • 1.17, Oe (?), 16:44, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И ещё он озу жрёт сильнее хромого раза в два, после него очень удивлен был, что хром с одной вкладкой даже спустя пару дней открытым не ест больше гигабайта озу суммарно с операционкой... Лиса легко два гигабайта съедает при двух трех активных вкладках спустя час.
     
     
  • 2.21, Жироватт (ok), 16:48, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зато древние анекдоты про "...а того, кто будет жрать больше всего памяти, того мы будем бить по наглой рыжей морде!" снова в деле.
     
  • 2.60, hefenud (ok), 18:03, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Постоянно открыто около 15 вкладок, из них 3 припинены, машина не ребутится месяцами, Firefox рестартую только при выходе обновлений(да и то могу забыть). Ничего не жрется. Что я делаю не так?
     
     
  • 3.87, COBA (?), 18:48, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я думаю ты используешь firefox в линуксе, а он в винде.
     

  • 1.25, Аноним (32), 16:58, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Девяноста! Дед, сколько ему лет?

    >В сборках для платформы Windows обеспечено применение обновлений в фоновом режиме, даже когда Firefox не запущен.

    Ну если сама операционная система обновляется без спроса, то почему браузер должен оставаться в стороне?

     
  • 1.26, Аноним (26), 16:59, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    не пользуем. онли ungoogled_chromium + startpage + privacy_badger + ubO.
     
  • 1.35, Аноним (37), 17:09, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В JavaScript реализована поддержка пометки методов и полей класса приватными, после чего доступ к ним будет открыт только внутри класса. Для пометки следует указать перед именем знак "#":

    Какие-нибудь nonconsenting nonbinary children возьмут, да и заюзают. А у кого-то из-за их дебилизма возьмёт и работа сайта отвалится.

    Не говоря уже о всяких типах, которым важно от пользователя защитить информацию (DRM, анти-адблокеры, рекапчеры), причём так, чтобы дополнения её не утащили, вот они обрадуются. Нужно было вместо этого дерьма API для доступа к замкнутым переменным сделать.

     
  • 1.48, Аноним (48), 17:50, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сейчас вот посмотрел на разницу в размерах между кнопками окна и кнопками самого приложения, и словил когнитивный диссонанс.
     
     
  • 2.71, VINRARUS (ok), 18:19, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смени скин оболочки ОС.
     

  • 1.49, pashev.me (?), 17:52, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > При сохранении страницы в формате PDF (опция "Print to PDF") в документе обеспечено сохранение работающих гиперссылок.

    Слава богу, наконец.

     
     
  • 2.52, pashev.me (?), 17:54, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один известный сервис и расширение Файрфокса может стать ненужным.
     

  • 1.55, Аноним (55), 17:57, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Была приятная плавная прокрутка в браузере, теперь её нет. Было самое лучшее отображение шрифтов, и этого теперь нет.
    Это 💩, а не браузер.
     
     
  • 2.67, Аноним (32), 18:09, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А всё. По заказу гугла шпиёны прорываются в mozila и портят продукт.
     

  • 1.66, Аноним (66), 18:09, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка устаревших свойств WheelEvent

    Прогрессивно!

     
  • 1.69, Ыр20 (?), 18:15, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как хорошо, что я пользуюсь другим бровсером.
     
     
  • 2.72, VINRARUS (ok), 18:21, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Попробуй пользоваться другим интернетом.
     
     
  • 3.78, Аноним (32), 18:32, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй пользоваться другим мозгом
     
     
  • 4.80, VINRARUS (ok), 18:38, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Попробуй пользоваться другим мозгом

    ОК, дай адрес свого интерфейса и пароль.

     
     
  • 5.85, Аноним (32), 18:47, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    адрес - хрен
    пароль - тебе
     
  • 3.93, abi (?), 19:23, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gopher убрали в 56 версии
     

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