Релиз Firefox 90

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|1.1, Аноним (1), 16:34, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>В сборках для платформы Windows обеспечено применение обновлений в фоновом режиме, даже когда Firefox не запущен.
Оно по умолчанию включено будет?
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|2.19, Аноним (19), 16:46, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Теперь телеметрия работает даже, если браузер не запущен. А плохой все равно Chrome. 🤣
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|3.32, Аноним (32), 17:04, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да они оба поля ягоды. Вообще браузеров нормальных не осталось. Раньше помню в firefox3, такие клёвые кнопки были, назад-вперёд. Они мне нравились всегда. А сейчас. Проклятый минимализм.
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|2.20, Жироватт (ok), 16:46, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А таки да, постоянно ли?
А то такие проверки и апдейтеры обычно реализуется службой, служба *как обычно* будет запускаться от имени админа, лезть куда-то в интернеты, выкачивать непонятный блоб, запускать его от имени админа и в тихом режиме разворачивать в програм филез. Ну или в шедулере, но все равно от имени админа. Бррр.
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|3.39, Аноним (39), 17:30, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не вижу особых отличий от пакетного менеджера в *nix, там ровно то же самое. Из под рута что-то лезет в какой-то репозиторий и выкачивает блоб, затем запускает. Вопрос доверия.
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|4.46, Аноним (46), 17:48, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И это все конечно же без ведома пользователя фоном, каким вы дистром пользуетесь?
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|5.82, Timoteo Cirkla (ok), 18:44, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати. В бубунтах и кажется в федоре апдейты могут ставиться фоном аки в винде,во время включения и выключения компьютера. Но и тут только с ведома юзера, который так настроил.
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|4.47, Ananimasss (?), 17:49, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пакетный менеджер он один и с открытыми исходниками. Телеметрии, рекламы и прочей пежни нет.
В Шиндовс же блоб блобом погоняет и сам себя обновляет, вися в сервисах и отжирая ресурсы пека, и чем там они еще занимаются одному Крису Касперскому известно, так понятнее?
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|5.83, Аноним (83), 18:45, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все нормально сливается. Что-то через пакетник, что-то через /etc/motd, что-то напрямую из файрфокса и прочей шняги вроде audacity
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|3.57, hefenud (ok), 18:00, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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man unattended-upgrades, ванька
Впрочем откуда у тебя под мамкиной виндой man
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|2.9, Oe (?), 16:38, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Он и раньше никому не нуж0н был, кроме отдельного вида извращенцев
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|4.73, Аноним (73), 18:23, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А некоторые любят небезопасное соединение!
Это как разговор без маски! Это как не соблюдать дистанцию! Как кушать чеснок и шоколадку! Это как подтираться неожиданно обнаруженным ограниченным количеством туалетной бумаги!
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|2.6, Oe (?), 16:37, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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До сих пор не могу привыкнуть к переставленным пунктам в контекстном меню. Ни восстановить закрытую вкладку нормально, ни быстрый поиск в гугл не забъешь...
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|3.88, Timoteo Cirkla (ok), 18:48, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не поверите. Но... ctrl+shift+t и закрытая вкладка восстановится. В любых браузерах. Вообще в любых. Совершенно в любых.
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|2.8, Жироватт (ok), 16:38, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кровати подвигали, теперь клопов собирают и по линеечке подгоняют. Не переживай, в 91-92 - снова подвинут тумбочку, а в 95м - первые кровати местами свопнут.
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|3.33, Аноним (32), 17:06, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Кровати подвигали, теперь клопов собирают и по линеечке подгоняют
Надо выкидывать матрас, его уже не спасти.
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|4.64, Аноним (32), 18:07, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не рекомендую заливать в свой компьютер 95-ый, лучше поочередно заливать 92-ой и 98-ой.
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|3.43, Аноним (43), 17:44, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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похоже, долго будут мучиться с наследием выгнанных растаманов.
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|4.54, Аноним (-), 17:56, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> похоже, долго будут мучиться с наследием выгнанных растаманов.
Бедных клоу^W анонимов опеннета раст уж точно еще долго будет мучать.
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|7.74, Аноним (32), 18:24, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так то любителям раста давно таблеточки прописали, а то видят свой мани-мирок. Поэтому какого этот защитник раст резко белый халат надел и из дурки сбежал?
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|1.5, Жироватт (ok), 16:36, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> В JavaScript реализована поддержка пометки методов и полей класса приватными, после чего доступ к ним будет открыт только внутри класса. Для пометки следует указать перед именем знак "#":
Ну не прошло и двадцати лет.
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|2.37, Аноним (37), 17:19, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ограничение доступа к членам класса - это карго-культ, пошедший из решения Трупа Страуса, когда он сидел в/на Крестах. Никакой пользы от него нет, один вред. Только в крестах есть легальный обход, http://www.gotw.ca/gotw/076.htm , в жабе/остром можно обойти через рефлексию с оверхедом и/или патчингом байткода, а тут что? Не нравится - делай вообще свою библиотеку, свой луна-парк и свой лунный модуль и таскай это говно с собой и другим людям пользоваться не давай, потому что с ***ли мне пользоваться форком от какого-то мутного типа, раз Диктатор либы решил, что private - значит private.
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|3.51, Ananimasss (?), 17:54, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А может просто ленивой макаке лень пользоваться чем разрешили, вместо того чтобы лезть кривыми руками в приватные свойства.
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|3.79, Аноним (75), 18:38, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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зачем тогда класс нужен и ООП? вместо конструктора сразу все свойства проинитить как надо, геттеры и сеттеры заменить на обращение к значениям... в общем сразу переписать работу методов с нуля на процедурном языке с глобальными переменными...
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|4.86, Аноним (83), 18:47, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И в самом деле - зачем? Что в C, что в асме, что в форте или модуле-2 с адой прекрасно обхожусь без этого ненужного уже лет 30.
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|3.81, Аноним (75), 18:39, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в Си можно и константу через операции с указателями или ассемблерные вставки поменять, но зачем?
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|2.11, Жироватт (ok), 16:40, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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WinSCP, базарю, брат воскреснет, батя будет в цикле говорить "маладца".
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|2.18, Хан (?), 16:45, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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FTP рипнулся еще в начале нулевых, из за распространения более продвинутых Bittorent для тырнетов и DirectConnect для локалок...
Трупам место на кладбище
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|3.40, Аноним (37), 17:30, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что-то я не вижу массового внедрения WebDAVа в сервисы. FTP сдох не потому, что сдох, а потому что большинство облаков норовят вынудить пользователя поставить свой клиент, а для этого всё завязывает на свой проприетарный протокол. Хочешь WebDAV - плати денежку. Собственно поэтому WebDAV тоже полудохлый.
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|3.68, VINRARUS (ok), 18:13, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>FTP рипнулся еще в начале нулевых, из за распространения более продвинутых Bittorent
С каких пор файл-однодневка более продвинут круглосуточного онлайн доступа?
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|3.77, Аноним (75), 18:30, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смотря для чего, битторрент тут не при чём, а локалки тем более. SFTP же есть встроенный в SSH, с сертификатами.
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|2.23, зумер (?), 16:53, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Добавлена поддержка URI-схемы протокола "matrix", которая может
это вам не ftp какой! Это вот точно нужно, всем трем васянам-использователям этого ненужна.
Никакого тяжелого воза древних багов и уязвимостей - только свежайшие!
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|1.10, Аноним (10), 16:38, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Кнопка "Open Image in New Tab" в контекстном меню переделана для открытия изображения в фоновой вкладке (ранее после клика сразу производился переход на новую вкладку с изображением, а теперь активной остаётся старая вкладка).
Ну "спасибо" блин.
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|2.36, Аноним (32), 17:13, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверное ещё и параметр в about: для того чтобы всё вернуть, отсутствует
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|1.12, Аноним (12), 16:40, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот и что тут мажорного? Зачем ради такого мизерного списка обновлений было увеличить версию АЖ на 1???
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|2.13, Жироватт (ok), 16:43, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Календарный цикл релиза, он такой. Хочешь-не хочешь, а надо выпустить. Не то зумерки и циферкодрочеры почувствуют себя одинокими и покинутыми, а там и окончательный обвал юзерской базы недалеко.
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|4.44, Аноним (43), 17:46, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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На Западе обычно более двух цифр не воспринимают... Опасность впереди...
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|5.59, hefenud (ok), 18:02, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Почему ты бывшую российскую федерацию именуешь западом? Это в православной империи учат считать только до 3
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|6.76, Аноним (32), 18:28, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Во времена Ломоноса, который родился обычным крестьянином и точно умел считать до 3. Америки на которую ты так слюни пускаешь и не существовало. Индейцы и их племена там жили. Кстати очень интересно почему BLM не ратует за коленопреклончество краснокожим коренным жителям Америки? Подумай об этом на досуге, вместо того чтобы читать вскукареки в твиттере.
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|7.89, Timoteo Cirkla (ok), 18:52, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это прошлое. На нынешний момент всё плачевно.
Да и это не аргумент про возраст какой-либо страны.
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|8.92, Аноним (32), 19:06, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Посещали ли вы Европу или жили в ней Какой у вас там опыт проживания Проживали... текст свёрнут, показать
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|7.90, Timoteo Cirkla (ok), 18:58, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вы подумайте о том, что появление Ломоносова или любых других учёных в любых странах в те времена скорее исключение, а не правило. Большинство не могло себе позволить настолько учиться, в Российской империи тем более. Так что не аргумент.
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|8.91, Аноним (32), 19:05, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто другим это не особенно и хотелось Если кто-то стремился, то находил лазе... текст свёрнут, показать
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|3.30, Аноним (32), 17:01, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Юбилей у Файерфокса Файерфоксовича. Круглая дата. Нужно выпить за здоровье Файерфоксовича, а то он разжирел немножко, жирок набрал. Да и вкладки уже не в какую, плавают. А раньше когда юнцом был, никто бы не подумал что вот такой интерфейс станет.
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|4.38, Аноним (37), 17:24, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раньше и в голову прийти не могло, что основателей компаний из них на мороз будет модно выкидывать, и что Айк станет делать на Chromiumе браузер.
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|1.14, Аноним (14), 16:43, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А про утечки в тытрубе чего молчим? Идем на главную и обновляем страницу пока не выжрет всю память.
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|3.53, Аноним (-), 17:54, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> утечки
> Зато на расте писали :)
Ютуб на расте? А точно не на жопоскрипте?
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|1.17, Oe (?), 16:44, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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И ещё он озу жрёт сильнее хромого раза в два, после него очень удивлен был, что хром с одной вкладкой даже спустя пару дней открытым не ест больше гигабайта озу суммарно с операционкой... Лиса легко два гигабайта съедает при двух трех активных вкладках спустя час.
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|2.21, Жироватт (ok), 16:48, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зато древние анекдоты про "...а того, кто будет жрать больше всего памяти, того мы будем бить по наглой рыжей морде!" снова в деле.
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|2.60, hefenud (ok), 18:03, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Постоянно открыто около 15 вкладок, из них 3 припинены, машина не ребутится месяцами, Firefox рестартую только при выходе обновлений(да и то могу забыть). Ничего не жрется. Что я делаю не так?
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|1.25, Аноним (32), 16:58, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Девяноста! Дед, сколько ему лет?
>В сборках для платформы Windows обеспечено применение обновлений в фоновом режиме, даже когда Firefox не запущен.
Ну если сама операционная система обновляется без спроса, то почему браузер должен оставаться в стороне?
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|1.26, Аноним (26), 16:59, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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не пользуем. онли ungoogled_chromium + startpage + privacy_badger + ubO.
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|1.35, Аноним (37), 17:09, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>В JavaScript реализована поддержка пометки методов и полей класса приватными, после чего доступ к ним будет открыт только внутри класса. Для пометки следует указать перед именем знак "#":
Какие-нибудь nonconsenting nonbinary children возьмут, да и заюзают. А у кого-то из-за их дебилизма возьмёт и работа сайта отвалится.
Не говоря уже о всяких типах, которым важно от пользователя защитить информацию (DRM, анти-адблокеры, рекапчеры), причём так, чтобы дополнения её не утащили, вот они обрадуются. Нужно было вместо этого дерьма API для доступа к замкнутым переменным сделать.
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|1.48, Аноним (48), 17:50, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сейчас вот посмотрел на разницу в размерах между кнопками окна и кнопками самого приложения, и словил когнитивный диссонанс.
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|1.49, pashev.me (?), 17:52, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> При сохранении страницы в формате PDF (опция "Print to PDF") в документе обеспечено сохранение работающих гиперссылок.
Слава богу, наконец.
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|1.55, Аноним (55), 17:57, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Была приятная плавная прокрутка в браузере, теперь её нет. Было самое лучшее отображение шрифтов, и этого теперь нет.
Это 💩, а не браузер.
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|2.67, Аноним (32), 18:09, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А всё. По заказу гугла шпиёны прорываются в mozila и портят продукт.
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|4.80, VINRARUS (ok), 18:38, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Попробуй пользоваться другим мозгом
ОК, дай адрес свого интерфейса и пароль.
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