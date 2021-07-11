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DNS-over-HTTPS будет включён по умолчанию в Firefox для пользователей из Канады

11.07.2021 10:58

Разработчики Firefox объявили о расширении применения режима DNS поверх HTTPS (DoH, DNS over HTTPS), который будет включён по умолчанию для пользователей из Канады (ранее DoH по умолчанию применялся только для США). Включение DoH для пользователей из Канады разделено на несколько этапов: 20 июля DoH будет активирован для 1% пользователей из Канады и если не возникнет непредвиденных проблем охват будет доведён до 100% к концу сентября.

Перевод канадских пользователей Firefox на DoH проводится при участии организации CIRA (Canadian Internet Registration Authority), регулирующей развитие интернета в Канаде и отвечающей за домен верхнего уровня "ca". Организация CIRA также подключилась к программе TRR (Trusted Recursive Resolver) и включена в число провайдеров DNS-over-HTTPS, доступных в Firefox.

После активации DoH на системе пользователя будет выведено предупреждение, позволяющее при желании отказаться от перехода на DoH и продолжить использование традиционной схемы отправки незашифрованных запросов к DNS-серверу провайдера. Изменить провайдера или отключить DoH можно в настройках сетевого соединения. Помимо DoH-серверов CIRA можно выбрать сервисы Cloudflare и NextDNS.

Предлагаемые в Firefox провайдеры DoH отбираются в соответствии с требованиями к заслуживающим доверие DNS-резолверам, в соответствии с которыми DNS-оператор может использовать получаемые для резолвинга данные только для обеспечения работы сервиса, не должен хранить логи дольше 24 часов, не может передавать данные третьим лицам и обязан раскрывать сведения о методах обработки данных. Сервис также должен дать обязательства не цензурировать, не фильтровать, не вмешиваться и не блокировать DNS-трафик, за исключением ситуаций, предусмотренным законодательством.

Напомним, что DoH может оказаться полезным для исключения утечек сведений о запрашиваемых именах хостов через DNS-серверы провайдеров, борьбы с MITM-атаками и подменой DNS-трафика (например, при подключении к публичным Wi-Fi), противостояния блокировкам на уровне DNS (DoH не может заменить VPN в области обхода блокировок, реализованных на уровне DPI) или для организации работы в случае невозможности прямого обращения к DNS-серверам (например, при работе через прокси). Если в обычной ситуации DNS-запросы напрямую отправляются на определённые в конфигурации системы DNS-серверы, то в случае DoH запрос на определение IP-адреса хоста инкапсулируется в трафик HTTPS и отправляется на HTTP-сервер, на котором резолвер обрабатывает запросы через Web API. Существующий стандарт DNSSEC использует шифрование лишь для аутентификации клиента и сервера, но не защищает трафик от перехвата и не гарантирует конфиденциальность запросов.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/en/mo...)
  2. OpenNews: В DNS-сервер BIND добавлена экспериментальная поддержка DNS-over-HTTPS
  3. OpenNews: DNS-over-HTTPS включён по умолчанию в Firefox для пользователей из США
  4. OpenNews: Китай начал блокировать HTTPS-соединения, устанавливаемые с TLS 1.3 и ESNI
  5. OpenNews: Компания Mozilla представила третьего провайдера DNS-over-HTTPS для Firefox
  6. OpenNews: Ассоциации провайдеров США выступили против централизации при внедрении DNS-over-HTTPS
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55470-doh
Ключевые слова: doh, dns, firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 11:02, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И это хорошо.
     
     
  • 2.3, хацкер (??), 11:09, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Перевод канадских пользователей Firefox на DoH проводится при участии организации CIRA

    вот это порадовало

     
  • 2.19, КО (?), 11:28, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Привет спонсорам из Cloudflare. Гоняй через них свой трафик и дальше.
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:36, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что хорошего? Мы не канадцы
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 11:52, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    И это к счастью.
     
     
  • 4.38, Аноним (22), 12:07, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не ну ради того чтобы пожить в Канаде, где-нибудь в домике у реки, я готов пойти на такие уступки. Я же все равно firefox не собираюсь там пользоваться.
     
  • 4.44, ананоша (?), 12:59, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как хорошо, что мы живём в России, а не в...
     

  • 1.2, Аноним зеленый (?), 11:08, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Плохо, из рук государства в руки корпорации. Государство хоть как-никак отчитывается за свои поступки, и видимость демократии создает.
     
     
  • 2.4, хацкер (??), 11:10, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    вы о чём, болезный?
     
  • 2.5, Аноним зеленый (?), 11:12, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С википедии - корпорация (эта CIRA), которая теперь будет видеть на какой сайт пользователь FF перешел уже пыталась пробиться на этот рынок проталкиванием защиты от фишинговых сайтов.
     
     
  • 3.7, Аноним (-), 11:15, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Плохо конечно. У провайдера забрали право )
    Ну теперь какая то корпорация будет видеть.
    В принципе что поменялось?
     
     
  • 4.9, Аноним зеленый (?), 11:17, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Провайдеров много, а корпорация одна на всех SIEG HEIL CLOUD FLARE!
     
  • 3.43, Juuuk (?), 12:44, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    CIRA - не является корпорацией, в том смысле, в котором это слово употребляется в русском языке. Это по-сути некоммерческая отраслевая ассоциация. Она может осуществлять экономическую деятельность, но ее юридический статус запрещает распределять прибыль между участниками, и пользоваться возможностями участников для ее получения.
     
     
  • 4.51, Аноним (34), 13:23, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > некоммерческая отраслевая ассоциация

    Как только слышу слово "некоммерческая организация", которая очень борется за мои свободы, причём в принудительном порядке... Нет, спасибо, идите-ка вы в лес.

     

  • 1.6, Аноним (-), 11:13, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чем не устраивает протокол dnscrypt?
     
     
  • 2.8, Аноним зеленый (?), 11:16, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Он только от mitm защищает, но не дает способа скрыть какой ты адрес посещаешь.
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 11:22, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шифрование запроса ни только защищает от mitm
    но и скрывает адресацию запроса
    Https весь такой неуязвимый?
     
     
  • 4.20, Аноним зеленый (?), 11:29, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты прав, а если использовать расширение https://github.com/DNSCrypt/dnscrypt-protocol/blob/master/ANONYMIZED-DNSCRYPT.
    то может и тор во многих случаях не потребуется.
     
     
  • 5.26, Аноним (-), 11:40, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не заменит
    Но справедливо обратное
    dns over tor
    Кстати, dnscrypt работает через tor
     
  • 4.27, lockywolf (ok), 11:40, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Аноним, ты пробовал гонять dnscrypt на Андроиде?
     
     
  • 5.30, Аноним (-), 11:43, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пробовал
    Но рутировать все тела не считаю лучшим решением
     
  • 3.15, lockywolf (ok), 11:23, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DoH тоже не даёт, ибо sni не шифрует.
     
     
  • 4.57, hefenud (ok), 13:30, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > DoH тоже не даёт, ибо sni не шифрует.

    ECH, как до него eSNI вопрос не к DoH, а к TLS. И в TLSv1.3 в наличии

     
  • 4.62, Total Anonimus (?), 13:34, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В фоксе шифрует . А после окончания поддержки 78esr - начнётся переход на encrypted client hello .
     
  • 2.11, lockywolf (ok), 11:20, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1)Так себе работает в качестве резолвера.

    2) Не является RFC, а является частной разработкой.

    3) Требует поддержания демона для кеширования

    Второго недостатка нет у DNSCurve, но adoption очень маленький.

    Но на самом деле, dns-over-https тоже не шифрует sni, поэтому режется и фильтруется.

     
     
  • 3.14, Аноним (-), 11:23, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня доверия к DOH еще меньше
     
     
  • 4.16, lockywolf (ok), 11:24, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мой провайдер рубит и то, и другое вообще без малейшего напряга.
     
     
  • 5.23, Аноним (-), 11:36, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жескач
    А tor ?
     
     
  • 6.31, lockywolf (ok), 11:44, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тору надо пробутстреппиться как-то. Начальный список серверов получить. Провайдер регулярно обновляет базу, но не поллит сервера каждую секунду, поэтому если оставить тор на пару суток, он в какой-то момент ухитряется скачать версию свежее, чем у провайдера, и бутстреппится.
     
     
  • 7.32, Аноним (-), 11:46, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тогда свои мосты
    И вот снежинку подогнали
    Ее сложно блокировать
     
  • 7.39, Аноним (39), 12:27, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что за провайдер, если не секрет?

    Как говорится, народ должен знать своих "героев".

     

  • 1.10, Аноним (10), 11:19, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему DoH, а не DoT (DNS over TLS)?
    К чему этот оверхед?
     
     
  • 2.12, lockywolf (ok), 11:21, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Якобы маскируется под www-трафик, сервер же работает на 443 порту.
     
     
  • 3.17, Аноним (-), 11:25, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что то не так
    И там и там сертификаты
    Https сильно выделяется? )
     
     
  • 4.21, lockywolf (ok), 11:36, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В стандарте порт 853, и Андроид поддерживает его только так. Что мешает cloudflare запустить у себя копию на любом другом порту, специально для Фокса, я не знаю.
     
     
  • 5.29, Аноним (-), 11:42, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Андроид отдельная тема
    Там с утечками можно бороться только через ВПН
    и более менее удачно в верхних версиях
    Где есть системный killswitch
     
     
  • 6.33, lockywolf (ok), 11:49, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Похер на утечки. Ценность утечек преувеличена, ещё никого не осудили за то, что он посещал какую-то ноду клаудфлэры с детским порно.

    А вот когда провайдер подменяет ответ, и вместо айпи Яндекса даёт тебе айпи Госуслуг, или просто рандомно дропает запросы, вот это плохо, это всю систему вводит в ступор.

     
     
  • 7.58, Аноним (58), 13:31, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть вариант интереснее, когда провайдер подменяет duckduckgo на яндекс. У нас в школе так, интернет по программе СЗО (Социально значимый объект) реализован на оборудовании Транстелеком (дочка РЖД) через прокси сервер ростелекома. Так что яндекс вряд ли будут подменять, видимо занесли куда надо.
     

  • 1.18, pashev.me (?), 11:27, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    За что их так?
     
     
  • 2.24, Аноним (22), 11:37, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За то что в хоккей постоянно выигрывают и всех злят
     
  • 2.74, Аноним (74), 13:49, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За Терренса и Филлипа
     

  • 1.25, iPony129412 (?), 11:39, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Mozilla VPN бы 🇷🇺
     
     
  • 2.28, Аноним (-), 11:41, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Платный
     
  • 2.77, flexagoon (ok), 14:11, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mozilla VPN это же просто рескин Mullvad VPN с наценкой
     

  • 1.35, Ivan_83 (ok), 11:58, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Помимо DoH-серверов CIRA можно выбрать сервисы Cloudflare и NextDNS

    Пользователь теперь может выбирать форму и цвет своего зонда :)

    Те мы считаем теперь провайдера, которому платим бабло и чья деятельность законадательно регулируется, и которому просто нафик не упало экономически и законы не позволяют смотреть куда там лазает хомяк типа вдруг не доверенными.
    И это в канаде, где нет конфликта между обществом и наёмными/выборными манагерами, где не сажают хомяков за репосты и лайки.

    А каких то хмырей, которые держат у себя DNS сервера, непонятно зачем тратят на это деньги, которые непонятно кто даёт значит мы теперь считаем доверенными?

    Зашибись, вот это логика, вот это улучшение жизни!!!

     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 3.61, Аноним (-), 13:34, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иайорам сложнее будет отслеживать злачные места )
    Для обогащения
     
  • 2.60, Аноним (-), 13:33, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое неподдельное расстройство! ))
    Как будто ваш бизнес рухнул )
    Теперь следить будет сложнее?
    А что тому хомяку до какого то хмыря в забугорье?
    А вот российский хмырь может много гадости сделать
    невзирая на законы, которые никак этого хомяка не защищают!!
     

  • 1.36, Аноним (36), 11:59, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Всемирный день поддержки Канады.
     
     
  • 2.65, Аноним (-), 13:36, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зайди в фф и посмотри настройки
     

  • 1.37, Ivan_83 (ok), 12:04, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Напомним, что DoH может оказаться полезным для исключения утечек сведений о запрашиваемых именах хостов через DNS-серверы провайдеров, борьбы с MITM-атаками и подменой DNS-трафика (например, при подключении к публичным Wi-Fi), противостояния блокировкам на уровне DNS (DoH не может заменить VPN в области обхода блокировок, реализованных на уровне DPI) или для организации работы в случае невозможности прямого обращения к DNS-серверам (например, при работе через прокси).

    Это вообще не правильно, нужно сразу чтобы создавался VPN туннель до серверов NSA или их друзей, и туда шёл весь траффик, потому что локальные Васяны могут сделать что то плохое, а NSA и друзья они же только ради добра стараются!!!
    А заодно можно будет сразу там акк по номеру мобилы завести, ну с двухфакторной актентификацией, чтобы ваш интернет не угнали.

    Вот вам, будущее децентрализованного инета для стада хомяков.

     
     
  • 2.41, Аноним (41), 12:32, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Все проще. Если например у тебя не открывается сайт (например 7zip) - раньше вина была только в кабеле, роутере, днс, браузере, настройки даты ОС, состоянии железа и платы, магнитных помех или на стороне провайдера. А иногда еще и роутинг надо разный пробовать.
     
  • 2.67, Аноним (-), 13:37, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас сексотов сегодня обострение от жары?
    Можешь отправлять сразу в FSB
     

  • 1.40, Xasd7 (?), 12:28, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Включение DoH для пользователей из Канады

    дай угадаю -- но при этом запрашивать диалог "из какой вы страны?" -- они не станут.

    имбицылы

     
     
  • 2.42, Xasd7 (?), 12:43, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    то есть какой-то канадец, находясь внутри канады, но оказавшийся жертвой MitM (и получив поэтому ip другой страны) -- получит не правильные настройки.

    ой дурраки

     
     
  • 3.68, Аноним (-), 13:39, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты хоть понимаешь что такое ДНС???
    Какой IP другой страны??
     
  • 2.54, Total Anonimus (?), 13:27, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Установки идут по локали браузера . А если кто "не свою" локаль поставит - за то они ОФИЦИАЛЬНО не отвечают . :)
     
     
  • 3.69, Аноним (-), 13:40, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда вы такие спецы появляетесь?
    Зайди в ФФ и посмотри настройки сети
     
     
  • 4.73, Total Anonimus (?), 13:45, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не в курсе настроек включаемых системными расширениями ?
     

  • 1.52, Аноним (52), 13:23, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Предлагаемые в Firefox провайдеры DoH отбираются в соответствии с требованиями к заслуживающим доверие DNS-резолверам

    Adguard dns не относится к таковым или они денег не занесли?😄

     
     
  • 2.53, Аноним (58), 13:24, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они телеметрию кому надо не занесли.
     

  • 1.59, Аноним (-), 13:31, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    (офтоп) Если кому нужен about:config в мобильном Firefox, скачивайте 90.1.0 здесь: https://github.com/mozilla-mobile/fenix/releases/tag/v90.1.0
    В этой стабильной версии конфиг доступен (по ошибке)
     
     
  • 2.71, Аноним (-), 13:42, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может это просто феникс?
    Возьми найтли сборки он там есть
     
  • 2.72, Аноним (72), 13:43, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зонда свои сам себе ставь
     

  • 1.70, Аноним (72), 13:42, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так и надо канадцам
     
     
  • 2.75, Аноним (-), 13:58, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что надо?
    В чем россияне в выигрыше?
    Вы фанат DPI ?
     
     
  • 3.78, Total Anonimus (?), 14:18, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "Пусть у меня корова сдохнет , лишь бы у соседа сдохло две ." Вся суть треша . К злобствующим коментам в других новостях полностью относится .
     
  • 2.79, Аноним (22), 14:32, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не читал твои вскукареки
     

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