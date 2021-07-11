DNS-over-HTTPS будет включён по умолчанию в Firefox для пользователей из Канады

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|2.3, хацкер (??), 11:09, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Перевод канадских пользователей Firefox на DoH проводится при участии организации CIRA
вот это порадовало
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|2.19, КО (?), 11:28, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Привет спонсорам из Cloudflare. Гоняй через них свой трафик и дальше.
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|4.38, Аноним (22), 12:07, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не ну ради того чтобы пожить в Канаде, где-нибудь в домике у реки, я готов пойти на такие уступки. Я же все равно firefox не собираюсь там пользоваться.
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|1.2, Аноним зеленый (?), 11:08, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Плохо, из рук государства в руки корпорации. Государство хоть как-никак отчитывается за свои поступки, и видимость демократии создает.
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|2.5, Аноним зеленый (?), 11:12, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С википедии - корпорация (эта CIRA), которая теперь будет видеть на какой сайт пользователь FF перешел уже пыталась пробиться на этот рынок проталкиванием защиты от фишинговых сайтов.
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|3.7, Аноним (-), 11:15, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Плохо конечно. У провайдера забрали право )
Ну теперь какая то корпорация будет видеть.
В принципе что поменялось?
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|3.43, Juuuk (?), 12:44, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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CIRA - не является корпорацией, в том смысле, в котором это слово употребляется в русском языке. Это по-сути некоммерческая отраслевая ассоциация. Она может осуществлять экономическую деятельность, но ее юридический статус запрещает распределять прибыль между участниками, и пользоваться возможностями участников для ее получения.
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|4.51, Аноним (34), 13:23, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> некоммерческая отраслевая ассоциация
Как только слышу слово "некоммерческая организация", которая очень борется за мои свободы, причём в принудительном порядке... Нет, спасибо, идите-ка вы в лес.
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|3.13, Аноним (-), 11:22, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Шифрование запроса ни только защищает от mitm
но и скрывает адресацию запроса
Https весь такой неуязвимый?
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|5.26, Аноним (-), 11:40, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не заменит
Но справедливо обратное
dns over tor
Кстати, dnscrypt работает через tor
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|4.57, hefenud (ok), 13:30, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> DoH тоже не даёт, ибо sni не шифрует.
ECH, как до него eSNI вопрос не к DoH, а к TLS. И в TLSv1.3 в наличии
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|4.62, Total Anonimus (?), 13:34, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В фоксе шифрует . А после окончания поддержки 78esr - начнётся переход на encrypted client hello .
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|2.11, lockywolf (ok), 11:20, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1)Так себе работает в качестве резолвера.
2) Не является RFC, а является частной разработкой.
3) Требует поддержания демона для кеширования
Второго недостатка нет у DNSCurve, но adoption очень маленький.
Но на самом деле, dns-over-https тоже не шифрует sni, поэтому режется и фильтруется.
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|6.31, lockywolf (ok), 11:44, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тору надо пробутстреппиться как-то. Начальный список серверов получить. Провайдер регулярно обновляет базу, но не поллит сервера каждую секунду, поэтому если оставить тор на пару суток, он в какой-то момент ухитряется скачать версию свежее, чем у провайдера, и бутстреппится.
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|7.32, Аноним (-), 11:46, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тогда свои мосты
И вот снежинку подогнали
Ее сложно блокировать
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|7.39, Аноним (39), 12:27, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А что за провайдер, если не секрет?
Как говорится, народ должен знать своих "героев".
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|3.17, Аноним (-), 11:25, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что то не так
И там и там сертификаты
Https сильно выделяется? )
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|4.21, lockywolf (ok), 11:36, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В стандарте порт 853, и Андроид поддерживает его только так. Что мешает cloudflare запустить у себя копию на любом другом порту, специально для Фокса, я не знаю.
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|5.29, Аноним (-), 11:42, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Андроид отдельная тема
Там с утечками можно бороться только через ВПН
и более менее удачно в верхних версиях
Где есть системный killswitch
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|6.33, lockywolf (ok), 11:49, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Похер на утечки. Ценность утечек преувеличена, ещё никого не осудили за то, что он посещал какую-то ноду клаудфлэры с детским порно.
А вот когда провайдер подменяет ответ, и вместо айпи Яндекса даёт тебе айпи Госуслуг, или просто рандомно дропает запросы, вот это плохо, это всю систему вводит в ступор.
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|7.58, Аноним (58), 13:31, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть вариант интереснее, когда провайдер подменяет duckduckgo на яндекс. У нас в школе так, интернет по программе СЗО (Социально значимый объект) реализован на оборудовании Транстелеком (дочка РЖД) через прокси сервер ростелекома. Так что яндекс вряд ли будут подменять, видимо занесли куда надо.
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|1.35, Ivan_83 (ok), 11:58, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Помимо DoH-серверов CIRA можно выбрать сервисы Cloudflare и NextDNS
Пользователь теперь может выбирать форму и цвет своего зонда :)
Те мы считаем теперь провайдера, которому платим бабло и чья деятельность законадательно регулируется, и которому просто нафик не упало экономически и законы не позволяют смотреть куда там лазает хомяк типа вдруг не доверенными.
И это в канаде, где нет конфликта между обществом и наёмными/выборными манагерами, где не сажают хомяков за репосты и лайки.
А каких то хмырей, которые держат у себя DNS сервера, непонятно зачем тратят на это деньги, которые непонятно кто даёт значит мы теперь считаем доверенными?
Зашибись, вот это логика, вот это улучшение жизни!!!
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|Часть нити удалена модератором
|3.61, Аноним (-), 13:34, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Иайорам сложнее будет отслеживать злачные места )
Для обогащения
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|2.60, Аноним (-), 13:33, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какое неподдельное расстройство! ))
Как будто ваш бизнес рухнул )
Теперь следить будет сложнее?
А что тому хомяку до какого то хмыря в забугорье?
А вот российский хмырь может много гадости сделать
невзирая на законы, которые никак этого хомяка не защищают!!
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|1.37, Ivan_83 (ok), 12:04, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Напомним, что DoH может оказаться полезным для исключения утечек сведений о запрашиваемых именах хостов через DNS-серверы провайдеров, борьбы с MITM-атаками и подменой DNS-трафика (например, при подключении к публичным Wi-Fi), противостояния блокировкам на уровне DNS (DoH не может заменить VPN в области обхода блокировок, реализованных на уровне DPI) или для организации работы в случае невозможности прямого обращения к DNS-серверам (например, при работе через прокси).
Это вообще не правильно, нужно сразу чтобы создавался VPN туннель до серверов NSA или их друзей, и туда шёл весь траффик, потому что локальные Васяны могут сделать что то плохое, а NSA и друзья они же только ради добра стараются!!!
А заодно можно будет сразу там акк по номеру мобилы завести, ну с двухфакторной актентификацией, чтобы ваш интернет не угнали.
Вот вам, будущее децентрализованного инета для стада хомяков.
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|2.41, Аноним (41), 12:32, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Все проще. Если например у тебя не открывается сайт (например 7zip) - раньше вина была только в кабеле, роутере, днс, браузере, настройки даты ОС, состоянии железа и платы, магнитных помех или на стороне провайдера. А иногда еще и роутинг надо разный пробовать.
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|2.67, Аноним (-), 13:37, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У вас сексотов сегодня обострение от жары?
Можешь отправлять сразу в FSB
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|1.40, Xasd7 (?), 12:28, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Включение DoH для пользователей из Канады
дай угадаю -- но при этом запрашивать диалог "из какой вы страны?" -- они не станут.
имбицылы
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|2.42, Xasd7 (?), 12:43, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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то есть какой-то канадец, находясь внутри канады, но оказавшийся жертвой MitM (и получив поэтому ip другой страны) -- получит не правильные настройки.
ой дурраки
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|2.54, Total Anonimus (?), 13:27, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Установки идут по локали браузера . А если кто "не свою" локаль поставит - за то они ОФИЦИАЛЬНО не отвечают . :)
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|3.69, Аноним (-), 13:40, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Откуда вы такие спецы появляетесь?
Зайди в ФФ и посмотри настройки сети
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|1.52, Аноним (52), 13:23, 11/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Предлагаемые в Firefox провайдеры DoH отбираются в соответствии с требованиями к заслуживающим доверие DNS-резолверам
Adguard dns не относится к таковым или они денег не занесли?😄
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|3.78, Total Anonimus (?), 14:18, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"Пусть у меня корова сдохнет , лишь бы у соседа сдохло две ." Вся суть треша . К злобствующим коментам в других новостях полностью относится .
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