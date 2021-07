DNS-over-HTTPS будет включён по умолчанию в Firefox для пользователей из Канады

2.12 , lockywolf ( ok ), 11:21, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Якобы маскируется под www-трафик, сервер же работает на 443 порту.

3.17 , Аноним ( - ), 11:25, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что то не так

И там и там сертификаты

Https сильно выделяется? )

4.21 , lockywolf ( ok ), 11:36, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В стандарте порт 853, и Андроид поддерживает его только так. Что мешает cloudflare запустить у себя копию на любом другом порту, специально для Фокса, я не знаю.

5.29 , Аноним ( - ), 11:42, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Андроид отдельная тема

Там с утечками можно бороться только через ВПН

и более менее удачно в верхних версиях

Где есть системный killswitch

6.33 , lockywolf ( ok ), 11:49, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Похер на утечки. Ценность утечек преувеличена, ещё никого не осудили за то, что он посещал какую-то ноду клаудфлэры с детским порно. А вот когда провайдер подменяет ответ, и вместо айпи Яндекса даёт тебе айпи Госуслуг, или просто рандомно дропает запросы, вот это плохо, это всю систему вводит в ступор.

7.58 , Аноним ( 58 ), 13:31, 11/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть вариант интереснее, когда провайдер подменяет duckduckgo на яндекс. У нас в школе так, интернет по программе СЗО (Социально значимый объект) реализован на оборудовании Транстелеком (дочка РЖД) через прокси сервер ростелекома. Так что яндекс вряд ли будут подменять, видимо занесли куда надо.