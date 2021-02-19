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В DNS-сервер BIND добавлена экспериментальная поддержка DNS-over-HTTPS

19.02.2021 11:16

Разработчики DNS-сервера BIND сообщили о добавлении в экспериментальную ветку 9.17 реализации серверной поддержки технологий "DNS поверх HTTPS" (DoH, DNS over HTTPS) и DNS поверх TLS (DoT, DNS over TLS), а также механизма XFR-over-TLS для безопасной передачи содержимого DNS-зон между серверами. DoH доступен для тестирования в выпуске 9.17.10, а поддержка DoT присутствует начиная с выпуска 9.17.7. После стабилизации поддержка DoT и DoH будет бэкпортирована в стабильную ветку 9.16.

Реализация протокола HTTP/2, используемого в DoH, основана на применении библиотеки nghttp2, которая включена в число сборочных зависимостей (в дальнейшем библиотеку планируется перевести в число необязательных зависимостей). Поддерживаются как шифрованные (TLS), так и незашифрованные соединения по HTTP/2. При соответствующих настройках один процесс named теперь может обслуживать не только традиционные DNS-запросы, но и запросы, отправленные с использованием DoH (DNS-over-HTTPS) и DoT (DNS-over-TLS). Поддержка HTTPS на стороне клиента (dig) пока не реализована. Поддержка XFR-over-TLS доступна как для входящих, так и для исходящих запросов.

Обработка запросов с использованием DoH и DoT включается через добавление опций http и tls в директиве listen-on. Для поддержки незашифрованного DNS-over-HTTP в настройках следует указать "tls none". Ключи определяются в секции "tls". Стандартные сетевые порты 853 для DoT, 443 для DoH и 80 для DNS-over-HTTP могут быть переопределены через параметры tls-port, https-port и http-port. Например: 


   tls local-tls {
       key-file "/path/to/priv_key.pem";
       cert-file "/path/to/cert_chain.pem";
   };
   http local-http-server {
      endpoints { "/dns-query";  };
   };
   options {
      https-port 443;
      listen-on port 443 tls local-tls http myserver {any;};
   }

Из особенностей реализации DoH в BIND отмечается возможность выноса операций шифрования для TLS на другой сервер, что может понадобиться в условиях, когда хранение TLS-сертификатов осуществляется на другой системе (например, в инфраструктуре с web-серверами) и обслуживается другим персоналом. Поддержка незашифрованного DNS-over-HTTP реализована для упрощения отладки и как уровень для проброса во внутренней сети, на базе которого на другом сервере может быть организовано шифрование. На выносном сервере для формирования TLS-трафика может использоваться nginx, по аналогии с тем, как организуется обвязка HTTPS для сайтов.

Другой особенностью является интеграция DoH в качестве общего транспорта, который может применяться не только для обработки запросов клиентов к резолверу, но и при обмене данными между серверами, при передаче зон авторитетным DNS-сервером и при обработке любых запросов, поддерживаемых другими транспортами DNS.

Из недостатков, которые можно будет компенсировать отключением сборки с DoH/DoT или выносом шифрования на другой сервер, выделяется общее усложнение кодовой базы - в состав добавляется встроенный HTTP-сервер и TLS-библиотека, которые потенциально могут содержать уязвимости и выступать дополнительными векторами для атак. Также при использовании DoH увеличивается трафик.

Напомним, что DNS-over-HTTPS может оказаться полезным для исключения утечек сведений о запрашиваемых именах хостов через DNS-серверы провайдеров, борьбы с MITM-атаками и подменой DNS-трафика (например, при подключении к публичным Wi-Fi), противостояния блокировкам на уровне DNS (DNS-over-HTTPS не может заменить VPN в области обхода блокировок, реализованных на уровне DPI) или для организации работы в случае невозможности прямого обращения к DNS-серверам (например, при работе через прокси). Если в обычной ситуации DNS-запросы напрямую отправляются на определённые в конфигурации системы DNS-серверы, то в случае DNS-over-HTTPS запрос на определение IP-адреса хоста инкапсулируется в трафик HTTPS и отправляется на HTTP-сервер, на котором резолвер обрабатывает запросы через Web API.

"DNS over TLS" отличается от "DNS over HTTPS" применением штатного протокола DNS (обычно используется сетевой порт 853), завёрнутого в шифрованный канал связи, организованный при помощи протокола TLS с проверкой валидности хоста через TLS/SSL-сертификаты, заверенные удостоверяющим центром. Существующий стандарт DNSSEC использует шифрование лишь для аутентификации клиента и сервера, но не защищает трафик от перехвата и не гарантирует конфиденциальность запросов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.isc.org/blogs/bind...)
  2. OpenNews: Изменение модели формирования релизов DNS-сервера BIND. BIND 9.18 отложен на следующий год
  3. OpenNews: Firefox 85 перейдёт на ECH для скрытия домена в HTTPS-трафике
  4. OpenNews: Cloudflare, Apple и Fastly представили сохраняющий конфиденциальность вариант DNS over HTTPS
  5. OpenNews: В Chrome для Android включена поддержка DNS-over-HTTPS
  6. OpenNews: Компания Mozilla представила третьего провайдера DNS-over-HTTPS для Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54617-bind
Ключевые слова: bind, doh, crypt, tls
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Таненбаум (?), 11:22, 19/02/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    вот и славно
     
  • 2, YetAnotherOnanym (ok), 12:09, 19/02/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Вооот, теперь и в коде, обеспечивающем DoH и DoT, тоже будут находить дыры.
     
  • 3, Аноним (3), 12:39, 19/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    Переписать на Rust! Make Bind great again
     
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