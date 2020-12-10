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Cloudflare, Apple и Fastly представили сохраняющий конфиденциальность вариант DNS over HTTPS

10.12.2020 10:35

Компании Cloudflare, Apple и Fastly совместно разработали и начали процесс стандартизации технологии ODoH (Oblivious DNS over HTTPS) с реализацией варианта DNS over HTTPS, сохраняющего конфиденциальность пользователя и не позволяющей резолверу узнать его IP-адрес. Одной из проблем DNS и DNS over HTTPS является утечка данных, возникающая из-за наличия у DNS-сервера возможности сопоставления отправляемых запросов с IP-адресом пользователя. Так как клиент отправляет запросы напрямую, DNS-сервер изначально знает его IP-адрес и все домены к которым пытается обратиться пользователь.

Для решения указанной проблемы в ODoH дополнительно вводится промежуточный узел - прокси, который перенаправляет запросы клиента к DNS-серверу и транслирует через себя ответы. Запросы и ответы дополнительно шифруются с использованием открытых ключей, что не позволяет прокси определить содержимое или подменить DNS-сообщения. Таким образом, прокси знает IP-адрес пользователя, но не может определить какие домены запрашивает пользователь. Со своей стороны DNS-сервер видит запрашиваемые домены (может расшифровать запрос и отправить шифрованный ответ), но не знает кто их запросил, так как все запросы приходят с общего IP-адреса прокси.

Необходимые для поддержки ODoH изменения в клиенте сводятся к добавлению дополнительного слоя шифрования для скрытия трафика от прокси. Кроме штатного TLS-шифрования, применяемого для защиты от транзитного перехвата в ходе MiTM-атак, дополнительно применяется аутентифицированное сквозное шифрование сообщений между клиентом и сервером, основанное на механизме HPKE (Hybrid Public Key Encryption). Открытый ключ для шифрования клиент получает через DNS (с верификацией DNSSEC) в одном из полей с дополнительными ресурсами. Использование данного ключа позволяет DNS-серверу расшифровать запросы клиента. Ключи для шифрования ответа каждый раз генерируются клиентом и отправляются внутри зашифрованного публичным ключом запроса.

Важной особенностью является то, что кроме выбора прокси выбор DNS-сервера, к которому будет отравлено обращение через прокси, производится клиентом (клиент сам выбирает сервер и использует привязанный к нему ключ, например, выбирает прокси Google, а сервер Cloudflare, а прокси не может скрыто перенаправить запрос на другой сервер, подконтрольный тому же владельцу). Подобная особенность позволяет кроме обеспечения конфиденциальности использовать прокси для отказоустойчивости и балансировки нагрузки - клиент может распределять запросы между разными резолверами, а в случае отказа направить запрос другому DNS-серверу. Также можно отметить, что принимающий запросы ODoH обработчик не обязательно должен быть DNS-сервером, он может как встраиваться в DNS-сервер, так выступать прослойкой, обращающейся к внешнему резолверу.

Комитет IETF (Internet Engineering Task Force), занимающийся развитием протоколов и архитектуры интернета, начал процесс стандартизации спецификации ODoH, которая в настоящий момент находится на стадии черновика. Для развёртывания узлов ODoH подготовлены открытые реализации клиентских и серверных компонентов ODoH, а также универсальные библиотеки.

Доступны три реализации клиентских утилит для отправки запросов (odoh-client, odoh-client-go и odoh-client-rs) и библиотек (odoh-rs, odoh-go, odoh), написанные на языках Rust и Go. Для запуска серверов предлагается odoh-server, написанный на языке Go и включающий рализацию прокси и резолвера. Поддержка ODoH интегрирована в cloudflared и резолвер Cloudflare, т.е. DNS-сервис 1.1.1.1 уже способен принимать запросы ODoH от прокси. Независимые прокси запущены проектами PCCW, SURF и Equinix.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.cloudflare.com/ob...)
  2. OpenNews: В Chrome для Android включена поддержка DNS-over-HTTPS
  3. OpenNews: Инициатива DNS flag day 2020 для решения проблем с фрагментацией и поддержкой TCP
  4. OpenNews: Ассоциации провайдеров США выступили против централизации при внедрении DNS-over-HTTPS
  5. OpenNews: Атака SAD DNS для подстановки фиктивных данных в кэш DNS
  6. OpenNews: В следующем выпуске Android появится поддержка "DNS over TLS"
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54228-dns
Ключевые слова: dns, doh, odoh, https
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  • 1.1, leibniz (ok), 11:22, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    dnscrypt-proxy же
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 12:35, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Взяли идею от Франка Дениса и переделали её на свой лад.

    https://github.com/DNSCrypt/dnscrypt-proxy/wiki/Anonymized-DNS

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:26, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    И в чём разница? Так мы доверяли DNS-серверу, сейчас будем доверять проксям.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:40, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сделать одну точку контроля, однако.
     
  • 2.25, CrazyAlex (?), 12:25, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доверять в чём?
     
  • 2.30, Аноним (30), 12:41, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разница в том, что прокси знает, КТО резолвит, но не знает, ЧТО он резолвит. DNS-сервер знает, ЧТО резолвят, но не знает, КТО. Таким образом, если, скажем, пирокси и DNS-сервер находятся у разных провайдеров услуг, теоретически возможно повысить анонимность.
     

  • 1.3, barmaglot (??), 11:26, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Угу, а как теперь быть с теми кто владеет  и DNS сервером и proxy (Cloudflare, Google, etc) ? Уж они-то корелляцию смогут на запросы из логов выбрать.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:47, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так они это и предложили. Вряд ли они бы стали создавать камень, который не смогли бы поднять.

    ODoH направлен прежде всего на то, чтобы всякие Васяны, поднимающие публичные серверы, не могли ничего собрать. Потому что Васяны обычно не являются крупными компаниями, и толком распорядиться бигдатой всё равно не могут. Только выкинуть на открытый рынок, сбивая ценник.

     
  • 2.26, CrazyAlex (?), 12:27, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корреляцию чего и с чем, если у прокси владелец один, а у ресолвера - другой?
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:27, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    будущее за децентрализованными сервисами
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 11:41, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Увы, всё идёт к тотальному контролю гуглофлярами.
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 12:54, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оба неправы. Будет компромисс между безопасностью и приватностью.
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:33, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Apple красава, ваще не палятся.
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:34, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вводишь адрес сайта и ждешь полдня, пока он все домены разресолвит через 100500 прокси.
     
     
  • 2.12, Аноним (10), 11:42, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо через блокчейн передавать запросы, так надёжней.
     

  • 1.7, Вальдемар (?), 11:34, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что у них так бомбит у всех от pi-hole и других dns блокеров. Неужели так много народу их ставит?

    1. С явно зашитыми dns в прилках на сотиках не зашло. Все редиректят 53 порт на свой dns блокер.
    2. Начали потом внедрять мифический DoH, ok. Все doh резолверы быстро появились во всех блеклистах. Быстренько все угомонились.
    3. Сейчас опять что-то мутят, уже сколько попыток ушло а все не угомонятся. Ни у кого не отрезолвит их адсенс и АНАЛитику, вот и бесятся.
    Вопрос лишь в том, когда уже поймут что никому их реклама и телеметрия не упала.

     
     
  • 2.14, Аноним (10), 11:43, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что у них так бомбит

    У них бомбит, что не всё они знают.

     

  • 1.8, d (??), 11:34, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А разве сами запросы 100% обезличены?  Хрен с этим IP, но никто не запрещает сопоставлять запрос с  гипотетическим UID, по которому уже формируется база запросов, интересов и т.п. и слив этого UID на сторону генератора контента.
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 11:50, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    SSL открывает массу возможностей для фингерпринтинга клиента. Прежде всего — всякие тайминги (учитывая, что реализация клиента в 90% случаев будет одна — хромой). Очень легко и удобно для тех, кто и так обрабатывает много клиентского SSL-трафика (Cloudflare, Google).
     
     
  • 3.27, CrazyAlex (?), 12:30, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только SSL-сессия у клиента с прокси. Что-то может пролезть, конечно, но это уже от реализации прокси зависит
     
  • 2.18, Аноним (10), 11:58, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > слив этого UID на сторону

    Слив будет с прокси.

     

  • 1.9, Аноним (10), 11:39, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > промежуточный узел - прокси, который перенаправляет запросы клиента к DNS-серверу и транслирует через себя ответы

    Эээ, заменили шило на мыло?! Теперь прокси будет знать клиента! Аяяй, надо срочно новый GhddjWEghODoH придумать!

     
  • 1.13, BlackRot (ok), 11:43, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вот именно этим первым трём из списка я очень доверяю. **Сарказм
     
  • 1.15, OpenEcho (?), 11:43, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    DITM (DNS in the Middle)

    Если учесть количества бабла и кто за ним стоит, где гарантия, что они не получат доверенный сертификат и не поставят его на прокси ? Единая точка фильтрации, Казахстан рядом не стоял

     
     
  • 2.20, зшозозшо (?), 11:59, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Защита есть на уровне предложенного протокола.

    У настоящего публичного ODoH DNS-сервера в его DNSSEC-зоне прописываются открытый ключ для шифрования запроса.

    Клиент берёт этот открытый ключ, шифрует запрос и передаёт его по https в ODoH-proxy. Прокси видит только кому нужно переслать запрос, но сам запрос может расшифровать только реальный адресат.

    Итого, схема столь же устойчива, на сколько устойчив в современных реалиях DNSSEC от подмены данных ответа.

     
     
  • 3.23, Аноним (10), 12:04, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты забыл учесть, что сервером и прокси владеют связанные лица или вообще одно лицо.
     
     
  • 4.29, CrazyAlex (?), 12:35, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так настрой на разные
     

  • 1.19, Аноним (19), 11:58, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > например, выбирает прокси Google, а сервер Cloudflare

    Которые, конечно же, не договорятся о взаимном шаринге данных.

     
     
  • 2.21, зшозозшо (?), 12:00, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Всё как всегда: нет доверия к публичным проксям - подними приватный
     
     
  • 3.35, aa (?), 12:54, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    приватный прокси не решит проблему приватности - его айпи также будет привязан к человеку как и просто его комп.
     

  • 1.22, Аноним (22), 12:03, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё одна буква и будет hodor наоборот. Roskomnadzor-ODoH! Придержите дверь для большого брата!
     
  • 1.24, pda (?), 12:12, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пытаются изобрести TOR?
     
  • 1.31, Аноним (31), 12:43, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дальше будет PODoH... Private ODoH.
     
  • 1.32, Аноним (32), 12:50, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Извращения какие-то
     
  • 1.33, Аноним (33), 12:51, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > а прокси не может скрыто перенаправить запрос на другой сервер

    Ну только если мамой поклянутся, то поверю

     
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