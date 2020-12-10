Cloudflare, Apple и Fastly представили сохраняющий конфиденциальность вариант DNS over HTTPS

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|1.2, Аноним (2), 11:26, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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И в чём разница? Так мы доверяли DNS-серверу, сейчас будем доверять проксям.
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|2.30, Аноним (30), 12:41, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разница в том, что прокси знает, КТО резолвит, но не знает, ЧТО он резолвит. DNS-сервер знает, ЧТО резолвят, но не знает, КТО. Таким образом, если, скажем, пирокси и DNS-сервер находятся у разных провайдеров услуг, теоретически возможно повысить анонимность.
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|1.3, barmaglot (??), 11:26, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Угу, а как теперь быть с теми кто владеет и DNS сервером и proxy (Cloudflare, Google, etc) ? Уж они-то корелляцию смогут на запросы из логов выбрать.
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|2.16, Аноним (16), 11:47, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так они это и предложили. Вряд ли они бы стали создавать камень, который не смогли бы поднять.
ODoH направлен прежде всего на то, чтобы всякие Васяны, поднимающие публичные серверы, не могли ничего собрать. Потому что Васяны обычно не являются крупными компаниями, и толком распорядиться бигдатой всё равно не могут. Только выкинуть на открытый рынок, сбивая ценник.
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|2.26, CrazyAlex (?), 12:27, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Корреляцию чего и с чем, если у прокси владелец один, а у ресолвера - другой?
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|3.34, Аноним (34), 12:54, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оба неправы. Будет компромисс между безопасностью и приватностью.
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|1.6, Аноним (6), 11:34, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Вводишь адрес сайта и ждешь полдня, пока он все домены разресолвит через 100500 прокси.
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|1.7, Вальдемар (?), 11:34, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Что у них так бомбит у всех от pi-hole и других dns блокеров. Неужели так много народу их ставит?
1. С явно зашитыми dns в прилках на сотиках не зашло. Все редиректят 53 порт на свой dns блокер.
2. Начали потом внедрять мифический DoH, ok. Все doh резолверы быстро появились во всех блеклистах. Быстренько все угомонились.
3. Сейчас опять что-то мутят, уже сколько попыток ушло а все не угомонятся. Ни у кого не отрезолвит их адсенс и АНАЛитику, вот и бесятся.
Вопрос лишь в том, когда уже поймут что никому их реклама и телеметрия не упала.
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|1.8, d (??), 11:34, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А разве сами запросы 100% обезличены? Хрен с этим IP, но никто не запрещает сопоставлять запрос с гипотетическим UID, по которому уже формируется база запросов, интересов и т.п. и слив этого UID на сторону генератора контента.
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|2.17, Аноним (16), 11:50, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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SSL открывает массу возможностей для фингерпринтинга клиента. Прежде всего — всякие тайминги (учитывая, что реализация клиента в 90% случаев будет одна — хромой). Очень легко и удобно для тех, кто и так обрабатывает много клиентского SSL-трафика (Cloudflare, Google).
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|3.27, CrazyAlex (?), 12:30, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только SSL-сессия у клиента с прокси. Что-то может пролезть, конечно, но это уже от реализации прокси зависит
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|1.9, Аноним (10), 11:39, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> промежуточный узел - прокси, который перенаправляет запросы клиента к DNS-серверу и транслирует через себя ответы
Эээ, заменили шило на мыло?! Теперь прокси будет знать клиента! Аяяй, надо срочно новый GhddjWEghODoH придумать!
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|1.15, OpenEcho (?), 11:43, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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DITM (DNS in the Middle)
Если учесть количества бабла и кто за ним стоит, где гарантия, что они не получат доверенный сертификат и не поставят его на прокси ? Единая точка фильтрации, Казахстан рядом не стоял
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|2.20, зшозозшо (?), 11:59, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Защита есть на уровне предложенного протокола.
У настоящего публичного ODoH DNS-сервера в его DNSSEC-зоне прописываются открытый ключ для шифрования запроса.
Клиент берёт этот открытый ключ, шифрует запрос и передаёт его по https в ODoH-proxy. Прокси видит только кому нужно переслать запрос, но сам запрос может расшифровать только реальный адресат.
Итого, схема столь же устойчива, на сколько устойчив в современных реалиях DNSSEC от подмены данных ответа.
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|3.23, Аноним (10), 12:04, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты забыл учесть, что сервером и прокси владеют связанные лица или вообще одно лицо.
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|1.19, Аноним (19), 11:58, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> например, выбирает прокси Google, а сервер Cloudflare
Которые, конечно же, не договорятся о взаимном шаринге данных.
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|3.35, aa (?), 12:54, 10/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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приватный прокси не решит проблему приватности - его айпи также будет привязан к человеку как и просто его комп.
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|1.22, Аноним (22), 12:03, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ещё одна буква и будет hodor наоборот. Roskomnadzor-ODoH! Придержите дверь для большого брата!
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|1.33, Аноним (33), 12:51, 10/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> а прокси не может скрыто перенаправить запрос на другой сервер
Ну только если мамой поклянутся, то поверю
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