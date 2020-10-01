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Инициатива DNS flag day 2020 для решения проблем с фрагментацией и поддержкой TCP

01.10.2020 11:01

Сегодня ряд крупных DNS-сервисов и производителей DNS-серверов проведут совместное мероприятие DNS flag day 2020, призванное сфокусировать внимание на решении проблем с IP-фрагментацией при обработке DNS-сообщений большого размера. Это второе подобное мероприятие, в прошлом году "DNS flag day" был сосредоточен на корректной обработке запросов EDNS.

Участники инициативы DNS flag day 2020 призывают зафиксировать рекомендованные размеры буферов для EDNS до значений на уровне 1232 байтов (размер MTU 1280 минус 48 байт для заголовков), а также перевести обработку запросов по TCP в разряд обязательно поддерживаемых на серверах. В RFC 1035 обязательной помечена только поддержка обработки запросов по UDP, а TCP указан как желательный, но не обязательный для работы. Новые RCF 7766 и RCF 5966 явно относят TCP к числу обязательных возможностей, необходимых для корректной работы DNS. В рамках проводимой инициативы предлагается форсировать переход от отправки запросов по UDP к применению TCP в случаях, когда установленного размера буфера EDNS недостаточно.

Предложенные изменения избавят от путаницы с выбором размера буфера EDNS и решат проблему с фрагментацией больших UDP-сообщений, обработка которых нередко приводит к потере пакетов и таймаутам на стороне клиента. На стороне клиента размер буфера EDNS будет постоянным, а большие ответы сразу будут отправляться клиенту по TCP. Исключение отправки больших сообщений по UDP также решит проблемы с отбрасыванием больших пакетов на некоторых межсетевых экранах и позволит блокировать атаки по отравлению кэша DNS, основанные на манипуляции фрагментированными UDP-пакетами (при разбиении на фрагменты, второй фрагмент не включает заголовок с идентификатором, поэтому может быть подделан для чего достаточно только чтобы совпадала контрольная сумма).

Начиная с сегодняшнего дня участвующие в инициативе провайдеры DNS, включая CloudFlare, Quad 9, Cisco (OpenDNS) и Google, постепенно поменяют размер буфера EDNS с 4096 до 1232 байт на своих DNS-серверах (изменение EDNS будет растянуто на 4-6 недель и со временем будет охватывать всё большее число запросов). Ответы на UDP-запросы, не укладывающиеся в новое ограничение, будут отправляться по TCP. Производители DNS-серверов, включая BIND, Unbound, Knot, NSD и PowerDNS выпустят обновления с изменением размера буфера EDNS по умолчанию с 4096 до 1232 байт.

В конечном счёте, вводимые изменения могут привести к проблемам с резолвингом при обращении к DNS-серверам, DNS-ответы которых по UDP превышают 1232 байт, и которые не могут отправить ответ по TCP. Проведённый в Google эксперимент показал, что изменение размера буфера EDNS практически не повлияет на уровень сбоев - при буфере в 4096 байт число урезаемых запросов UDP составляет 0.345%, а число недостижимых повторных ответов по TCP - 0.115%. При буфере в 1232 байт эти показатели составляют 0.367% и 0.116%. Перевод поддержки TCP в разряд обязательных возможностей DNS приведёт к проблемам при взаимодействии с около 0.1% DNS-серверов. Отмечается, что в современных условиях без TCP работа данных серверов и так нестабильна.

Администраторам авторитетных (authoritative) DNS-серверов следует убедиться, что их сервер отвечает по TCP на сетевом порту 53 и данный TCP-порт не блокируется межсетевым экраном. Авторитетный DNS-сервер также не должен отправлять UDP-ответы, размер которых превышает запрошенный размер буфера EDNS. На самом сервере размер буфера EDNS должен быть установлен в 1232 байт. К резолверам предъявляются примерно такие же требования - обязательная возможность ответа по TCP, обязательная поддержка отправки повторных запросов по TCP при получении урезанного ответа UDP и установка буфера EDNS в 1232 байт.

За настройку размера буфера EDNS в разных DNS-серверах отвечают следующие параметры:

  • BIND 
    
    options {
      edns-udp-size 1232;
      max-udp-size 1232;
    };
  • Knot DNS 
    
      max-udp-payload: 1232
  • Knot Resolver 
    
    net.bufsize(1232)
  • PowerDNS Authoritative 
    
    udp-truncation-threshold=1232
  • PowerDNS Recursor 
    
    edns-outgoing-bufsize=1232
    udp-truncation-threshold=1232
  • Unbound 
    
      edns-buffer-size: 1232
  • NSD 
    
      ipv4-edns-size: 1232
      ipv6-edns-size: 1232


    1. Главная ссылка к новости (https://dnsflagday.net/2020/...)
    2. OpenNews: Крупнейшие DNS-сервисы и серверы прекратят поддержку проблемных реализаций DNS
    3. OpenNews: Атака NXNSAttack, затрагивающая все DNS-резолверы
    4. OpenNews: DNS Push-уведомления получили статус предложенного стандарта
    5. OpenNews: Почти половина трафика на корневые DNS-серверы вызвана активностью Chromium
    6. OpenNews: Выпуск DNS-сервера KnotDNS 3.0.0
    Лицензия: CC-BY
    Тип: Интересно / К сведению
    Короткая ссылка: https://opennet.ru/53816-dns
    Ключевые слова: dns
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 12:06, 01/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    флаг зыс щит

    лучше бы запретили провайдерам заворачивать все днс запросы на свои резолверы

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:19, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Так запретили давно уже. Только конечно же всем пофиг. Следующий вопрос.
     
     
  • 3.6, Аноним4 (?), 12:58, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Законодательно запретили?
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:13, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Прикинь, тебе у себя дома запретят указать DNS'ом 192.168.1.1. Будешь исполнять?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 13:27, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Провайдер не мой дом
     
  • 3.13, не то (?), 13:31, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это никто не запрещает, запрещают заворачивать днс траффик на гипотетический 8.8.8.8 и резолвить его на своем подставном сервере.
     
  • 2.25, бублички (?), 15:00, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты какой-то бред пишешь. либо твой провайдер оперирует покруче Кашпировского в паре с Гитлеолм, пригрозив тебе нименуемой и жестокой расправой если вдруг решишь в своей домашней сети поднять собственный кеширующий резолвер. мне видится причина не в провайдерах, а в отсутствии у тебя элементарных представлений о том как работает DNS. разруха не в клозетах, а в головах
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:32, 01/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да, надо как-то решить проблему с фрагментацией. А то web-трафик over DNS медленно ходит :D
     
  • 1.4, б.б. (?), 12:36, 01/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    dns flag na shey day

    dns baraban v ruki day

     
  • 1.5, Аноним (5), 12:46, 01/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    по-моему у вас очепятка - вместо "создать проблем там где их раньше не было" в новости почему-то написано "решить проблемы".

     
     
  • 2.7, Амоним (?), 13:02, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Просто самой проблемы вы не заметили, хотя она в тексте и описана. Вообще-то это дыра в безопасности, причем размеров потрясающих. Подмена ответов днс через фрагментированные ответы человеком в середине. Дальше думайте сами, человек может быть и в звании майора.
     
     
  • 3.8, товарищ майор (?), 13:11, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У моего человека в звании лейтенанта НЕТ никакой проблемы перехватить вашу tcp сессию еще до того как SYN доберется до реального адресата.

    Задача противодействия легко решается другими (штатными) средствами, но мы вам о них - не расскажем.

     
     
  • 4.19, Амоним (?), 14:17, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно, глупость сморозил, этак каждый провайдер творил бы что хотел.
    Но виню я себя в другой ошибке.
     
  • 3.18, Аноним (18), 14:01, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Вообще-то это дыра в безопасности, причем размеров потрясающих. Подмена ответов днс через фрагментированные ответы человеком в середине.

    Восхитительный пример безграмотности.
    Вообще-то, не фрагментированный UDP-ответ подменить легче, чем фрагментированный.

     

  • 1.10, CAE (ok), 13:17, 01/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Получается resolver libc должен открыть два соединения?
    Одно UDP, другое TCP?
     
     
  • 2.14, Аноним (18), 13:32, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Только если у него запрос не укладывается в килобайт.
    Часто вы сталкиваетесь с именами в килобайт длиной?
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 14:59, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Длина имени ограничена 256 байтами, запрос в принципе не может быть большим. А вот ответы с кучей записей CNAME и NS, очень даже могут. К тому тут вроде бы речь про DNSSEC, а цифровые подписи огромны!
     
     
  • 4.27, Аноним (18), 15:07, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Резать тяжелые UDP-ответы — вполне нормальная практика, reflection attack не вчера изобрели.

    Я даже вот так делаю (dnsdist):

    addAction(AndRule({MaxQPSIPRule(100, 30), TCPRule(false)}), TCAction())

    чтобы для "клиентов" (точнее, подсетей /30), генерирующих больше 100 RPS, форсировать переход на TCP независимо от размера ответа. На TCP рефлексировать не очень получается)

     
  • 2.17, Аноним (18), 13:59, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, у UDP нет соединений (если не вникать в костыли для stateful NAT & firewalling, о которых ни libc resolver, ни отвечающий ему сервер ничего не знают).
     
     
  • 3.20, CAE (ok), 14:26, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Кстати, у UDP нет соединений (если не вникать в костыли для stateful
    > NAT & firewalling, о которых ни libc resolver, ни отвечающий ему
    > сервер ничего не знают).

    Имею ввиду два сокета открывать и в одном делать connect, ожидая вероятного ответа, а другим делать sendto

     
     
  • 4.26, Аноним (18), 15:01, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, connect() делать только после получения по UDP ответа с флагом TC.

    Чтобы на это напороться, нужно либо запросить QNAME больше 1200 байт, либо получить ответ больше 1200 байт (например, TXT запись). На моих DNS-рекурсорах (обслуживают порядка пятисот машин сотрудников и двухсот серверов) такой случается примерно раз в два часа, при среднем QPS по UDP порядка 150.

     
  • 2.28, Аноним (28), 15:26, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Получается resolver libc должен открыть два соединения? Одно UDP, другое TCP?

    Я, конечно, не настоящий сварщик, но просветите момент: как клиентский хост должен догадаться, что в ответ на запрос через UDP резолвер ответит по TCP? Для установки TCP соединения вроде хендшейк нужен, или уже нет? Кто инициатор сессии по TCP? Хост, резолвер, с какого порта на какой? Непонятно.

     

  • 1.12, PnD (??), 13:29, 01/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Согласитесь, это безобразие, что вместо того чтобы сразу учиться интегрироваться с cloudFlare API на бесплатный (поначалу) план, всякие Васяны (Джоны Смиты) поднимают свой DNS. Настала пора безобразие это решительно искоренить. Для начала, переведём весь протокол на TCP. Превратив (почти) не требовавший ранее внимания сервис в лютый high-load.
    </sarcasm>
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 14:56, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Начиная с сегодняшнего дня участвующие в инициативе провайдеры DNS, включая CloudFlare, Quad 9, Cisco (OpenDNS) и Google

    Что вы такое говорите!?
    Это все организации-альтруисты. Они же о нас заботятся!

     

  • 1.15, Аноним (18), 13:54, 01/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ENDS вообще прикольная штука. Желающим убедиться рекомендую выполнить команду
    host -t txt whoami-ecs.lua.powerdns.org 8.8.8.8
    и внимательно посмотреть на поле netmask в ответе.
     
     
  • 2.16, Аноним (18), 13:57, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для veteran unix admins и прочих адептов unix way, у которых под рукой только винда: публичные рекурсивные резолверы сдают адрес клиента с точностью до подсети авторитетному серваку.

    Конечно же, это не для слежки, а чтобы геолокация корректно работала.

     
     
  • 3.24, Аноним (22), 15:00, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Методов слежки им и так хватает.
    Это стандартизация рынка "под себя".
     

  • 1.21, Аноним (21), 14:36, 01/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > DNS flag day

    юзайте БЧБ, не ошибётесь

     
  • 1.29, Аноним (23), 15:29, 01/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ведь ежу же понятно, что огромные пакеты EDNS не влезут в обычные пакеты без фрагментации. И всем известно как отвратно работает фрагментация в IPv4. Нужно было делать новый DNS на отдельном порту, со встроенным механизмом фрагментации и быстрого восстановления потерянных фрагментов. Какой идиот предложил фрагментировать UDP/DNS?
    Инициатива этой компашки тоже понятна, запросы через TCP замедлят DNS раза в три, а у DoH такой проблемы нет, все дружно переходим на DoH. Можно даже избавиться от обычного DNS и прописывать зоны зразу на серверах гугла или другой корпорации, так работать будет быстрее всего.
     
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