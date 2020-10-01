Инициатива DNS flag day 2020 для решения проблем с фрагментацией и поддержкой TCP

|
|1.1, Аноним (1), 12:06, 01/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
флаг зыс щит
лучше бы запретили провайдерам заворачивать все днс запросы на свои резолверы
|
|
|
|2.2, Аноним (2), 12:19, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Так запретили давно уже. Только конечно же всем пофиг. Следующий вопрос.
|
|2.9, Аноним (9), 13:13, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Прикинь, тебе у себя дома запретят указать DNS'ом 192.168.1.1. Будешь исполнять?
|
|
|
|3.13, не то (?), 13:31, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
это никто не запрещает, запрещают заворачивать днс траффик на гипотетический 8.8.8.8 и резолвить его на своем подставном сервере.
|
|2.25, бублички (?), 15:00, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ты какой-то бред пишешь. либо твой провайдер оперирует покруче Кашпировского в паре с Гитлеолм, пригрозив тебе нименуемой и жестокой расправой если вдруг решишь в своей домашней сети поднять собственный кеширующий резолвер. мне видится причина не в провайдерах, а в отсутствии у тебя элементарных представлений о том как работает DNS. разруха не в клозетах, а в головах
|
|1.3, Аноним (3), 12:32, 01/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Да, надо как-то решить проблему с фрагментацией. А то web-трафик over DNS медленно ходит :D
|
|1.5, Аноним (5), 12:46, 01/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
по-моему у вас очепятка - вместо "создать проблем там где их раньше не было" в новости почему-то написано "решить проблемы".
|
|
|
|2.7, Амоним (?), 13:02, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Просто самой проблемы вы не заметили, хотя она в тексте и описана. Вообще-то это дыра в безопасности, причем размеров потрясающих. Подмена ответов днс через фрагментированные ответы человеком в середине. Дальше думайте сами, человек может быть и в звании майора.
|
|
|
|3.8, товарищ майор (?), 13:11, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
У моего человека в звании лейтенанта НЕТ никакой проблемы перехватить вашу tcp сессию еще до того как SYN доберется до реального адресата.
Задача противодействия легко решается другими (штатными) средствами, но мы вам о них - не расскажем.
|
|
|
|4.19, Амоним (?), 14:17, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Действительно, глупость сморозил, этак каждый провайдер творил бы что хотел.
Но виню я себя в другой ошибке.
|
|3.18, Аноним (18), 14:01, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Вообще-то это дыра в безопасности, причем размеров потрясающих. Подмена ответов днс через фрагментированные ответы человеком в середине.
Восхитительный пример безграмотности.
Вообще-то, не фрагментированный UDP-ответ подменить легче, чем фрагментированный.
|
|1.10, CAE (ok), 13:17, 01/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Получается resolver libc должен открыть два соединения?
Одно UDP, другое TCP?
|
|
|
|2.14, Аноним (18), 13:32, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Только если у него запрос не укладывается в килобайт.
Часто вы сталкиваетесь с именами в килобайт длиной?
|
|
|
|3.23, Аноним (23), 14:59, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Длина имени ограничена 256 байтами, запрос в принципе не может быть большим. А вот ответы с кучей записей CNAME и NS, очень даже могут. К тому тут вроде бы речь про DNSSEC, а цифровые подписи огромны!
|
|
|
|4.27, Аноним (18), 15:07, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Резать тяжелые UDP-ответы — вполне нормальная практика, reflection attack не вчера изобрели.
Я даже вот так делаю (dnsdist):
addAction(AndRule({MaxQPSIPRule(100, 30), TCPRule(false)}), TCAction())
чтобы для "клиентов" (точнее, подсетей /30), генерирующих больше 100 RPS, форсировать переход на TCP независимо от размера ответа. На TCP рефлексировать не очень получается)
|
|2.17, Аноним (18), 13:59, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кстати, у UDP нет соединений (если не вникать в костыли для stateful NAT & firewalling, о которых ни libc resolver, ни отвечающий ему сервер ничего не знают).
|
|
|
|3.20, CAE (ok), 14:26, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Кстати, у UDP нет соединений (если не вникать в костыли для stateful
> NAT & firewalling, о которых ни libc resolver, ни отвечающий ему
> сервер ничего не знают).
Имею ввиду два сокета открывать и в одном делать connect, ожидая вероятного ответа, а другим делать sendto
|
|
|
|4.26, Аноним (18), 15:01, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет, connect() делать только после получения по UDP ответа с флагом TC.
Чтобы на это напороться, нужно либо запросить QNAME больше 1200 байт, либо получить ответ больше 1200 байт (например, TXT запись). На моих DNS-рекурсорах (обслуживают порядка пятисот машин сотрудников и двухсот серверов) такой случается примерно раз в два часа, при среднем QPS по UDP порядка 150.
|
|2.28, Аноним (28), 15:26, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Получается resolver libc должен открыть два соединения? Одно UDP, другое TCP?
Я, конечно, не настоящий сварщик, но просветите момент: как клиентский хост должен догадаться, что в ответ на запрос через UDP резолвер ответит по TCP? Для установки TCP соединения вроде хендшейк нужен, или уже нет? Кто инициатор сессии по TCP? Хост, резолвер, с какого порта на какой? Непонятно.
|
|1.12, PnD (??), 13:29, 01/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Согласитесь, это безобразие, что вместо того чтобы сразу учиться интегрироваться с cloudFlare API на бесплатный (поначалу) план, всякие Васяны (Джоны Смиты) поднимают свой DNS. Настала пора безобразие это решительно искоренить. Для начала, переведём весь протокол на TCP. Превратив (почти) не требовавший ранее внимания сервис в лютый high-load.
</sarcasm>
|
|
|
|2.22, Аноним (22), 14:56, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Начиная с сегодняшнего дня участвующие в инициативе провайдеры DNS, включая CloudFlare, Quad 9, Cisco (OpenDNS) и Google
Что вы такое говорите!?
Это все организации-альтруисты. Они же о нас заботятся!
|
|1.15, Аноним (18), 13:54, 01/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
ENDS вообще прикольная штука. Желающим убедиться рекомендую выполнить команду
host -t txt whoami-ecs.lua.powerdns.org 8.8.8.8
и внимательно посмотреть на поле netmask в ответе.
|
|
|
|2.16, Аноним (18), 13:57, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Для veteran unix admins и прочих адептов unix way, у которых под рукой только винда: публичные рекурсивные резолверы сдают адрес клиента с точностью до подсети авторитетному серваку.
Конечно же, это не для слежки, а чтобы геолокация корректно работала.
|
|
|
|3.24, Аноним (22), 15:00, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Методов слежки им и так хватает.
Это стандартизация рынка "под себя".
|
|1.29, Аноним (23), 15:29, 01/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ведь ежу же понятно, что огромные пакеты EDNS не влезут в обычные пакеты без фрагментации. И всем известно как отвратно работает фрагментация в IPv4. Нужно было делать новый DNS на отдельном порту, со встроенным механизмом фрагментации и быстрого восстановления потерянных фрагментов. Какой идиот предложил фрагментировать UDP/DNS?
Инициатива этой компашки тоже понятна, запросы через TCP замедлят DNS раза в три, а у DoH такой проблемы нет, все дружно переходим на DoH. Можно даже избавиться от обычного DNS и прописывать зоны зразу на серверах гугла или другой корпорации, так работать будет быстрее всего.
|