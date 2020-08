Почти половина трафика на корневые DNS-серверы вызвана активностью Chromium

2.9 , RomanCh ( ok ), 11:56, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – А он нас и не защищает. Он защищает свою прибыль, которую ему создают не 0.000...1% пользователей с опеннета и других IT сайтов. А 99.999+% обыкновенных хомячков. А вы как на его месте поступили бы?

Он не пользователей защищает, а берёт телеметрию, что вы запрашиваете. Невероятные, несуществующие сайты или тонкий намёк на сайты, или тему. Им всё интересно о тебе знать. В эту схему вклиниваются провайдеры. Поэтому они стали активно разрабатывать DoH под видом заботы о вашей приватности. На самом деле, их очень не устраивает, что провайдер будет пихать хомячкам то, что нужно его заказчикам, а им уже останется в глобальной сети жалкие крохи. Мотивация не забота о пользователях, а подход - "эти бараны всё сожрут". Та малая толика IT сообщества, кто заморочен, понимает суть технологий ничтожна мала, и всю их вонь можно легко игнорировать. Более того, воняют только Админы. Разрабы веба, только рады. Их порог вхождения стремится к нулю. Он может вообще не понимать, как там работает сеть, протокол. Просто херачить код и проверять его работу в браузере. А и самое главное, удобно, что всего два движка осталось: мозилы и гугла. А то раньше под осла, оперу писать надо было и отлаживать. А сейчас вольготно стало. Ну и хрен, что там кто-то видит море левого ненужного трафика, что ресурсы сети на это расходуются активно. Эти сранные тени (админы) созданы, чтобы страдать. Пусть страдают вычищают, закрывают порты, подкручивают фаерволы, мониторинг обучают, где мы просто телеметрию шлём, а где мы реальный пользовательский трафик идаем... Напомните мне, когда последний раз появлялся новый браузерный движок не отпочковавшийся от этих двух? Сколько туда людей вовлеклось? Хорошо если кто-то из себя хоть что-то выдавит, уже без количества вовлечённых это уже революция будет... Мы сами позволяем садиться себе на шею. И ничего не хотим с этим делать. Поэтому мы должны страдать. Хотя, кто-то и не страдает. Кому-то по кайфу чувствовать холодное жало зонда у себя в заднем проходе...

> Он не пользователей защищает, а берёт телеметрию, что вы запрашиваете. Вы вообще туда ответили куда хотели? Мой ответ был: > А он нас и не защищает. Он защищает свою прибыль, которую ему создают не 0.000...1% пользователей с опеннета и других IT сайтов. А 99.999+% обыкновенных хомячков. Где вы тут видите повод для горячих прокламаций? > Мотивация не забота о пользователях, а подход - "эти бараны всё сожрут" Да нет же, мотивация прибыль. Но что вы как маленький. Гуголь это же не трансцендентное зло во имя зла. Это субъект свободного рынка, а остальные для него объекты. А вы тут развели целую драму о страдании и мировом зле.

"А и самое главное, удобно, что всего два движка осталось: мозилы и гугла."

Мне кажется, что большинство верстает под Chrome, а что там в мозилле получится - это по остаточному принципу

А можно из исходников самому собрать фаерфокс или гугл хром без телеметрии и ненужных функций они же себя позиционируют как open source ?

> Если безграмотный лемминг вводит "неправильное имя", почему он не должен страдать?! Так вся фигня в том, что он вводит правильное имя, только бровсер не может самостоятельно понять, имя это или поисковый запрос.

да,

но,

зачем страдают корневые сервера DNS?