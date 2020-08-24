Почти половина трафика на корневые DNS-серверы вызвана активностью Chromium

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|1.1, Аноним (1), 11:03, 24/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Ну вот, статья на хабре была, мы теряем Mozilla
А теперь и тут подтверждается, в Mozilla можешь отключить, а хром, как гугл скажет/включит/отключит, так и будет, нечего вам в настройках менять что-либо, мы за вас Облаком решим...
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|2.4, теряльши (?), 11:33, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> мы теряем Mozilla
лолшто? 2020 год, у мазиллы доля около 4%. Ты только что с криокамеры вылез?
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|3.8, Аноним (8), 11:52, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вообще то почти в два раза больше, со временем немного падает но сейчас 7,36% по данным netmarketshare
https://www.netmarketshare.com/browser-market-share.aspx?options=%7B%;22filter%22%3A%7B%22%24and%22%3A%5B%7B%22deviceType%22%3A%7B%22%24in%22%3A%5B%22Desktop%2Flaptop%22%5D%7D%7D%5D%7D%2C%22dateLabel%22%3A%22Custom%22%2C%22attributes%22%3A%22share%22%2C%22group%22%3A%22browser%22%2C%22sort%22%3A%7B%22share%22%3A-1%7D%2C%22id%22%3A%22browsersDesktop%22%2C%22dateInterval%22%3A%22Monthly%22%2C%22dateStart%22%3A%222018-12%22%2C%22dateEnd%22%3A%222020-07%22%2C%22plotKeys%22%3A%5B%7B%22browser%22%3A%22Firefox%22%7D%5D%2C%22segments%22%3A%22-1000%22%7D
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|4.11, Аноним (8), 11:59, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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fix
https://www.netmarketshare.com/?options={"filter":{"$and":[{"deviceType":{"$in":["Desktop/laptop"]}}]},"dateLabel":"Trend","attributes":"share","group":"browser","sort":{"share":-1},"id":"browsersDesktop","dateInterval":"Monthly","dateStart":"2019-08","dateEnd":"2020-07","plotKeys":[{"browser":"Firefox"}],"segments":"-1000"}
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|3.10, Total Anonimus (?), 11:59, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А количество ВСЕХ пользователей по вашему постоянно ? После нескольких простейших арифметических операций выясняется что , вопреки хотелкам гугло-юзеров , количество пользователей десктопной версии фокса не только не уменьшается , а наоборот - растёт .
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|4.20, zurapa (ok), 12:26, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Вот с последним движком квантум скорей падает, чем растёт. Огнелис стал жрать. Жрёт всё: и память и процессор. Это конечно классно, что он весь такой открытый, за свободу. Но их новый движок это бешенный зверь. Поэтому многие поуходили в хомоножки. Я в vivldi ушёл. Не от хорошей жизни. Просто огнелис засаживает всю систему. Нуот до красна раскаляется. И что самое дерьмовое, не понятно вообще от чего. Я конечно понимаю, что во всё виноваты сайтоделы, но на старой мозиле у меня комп не раскалялся.
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|5.29, Аноним (29), 12:46, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вот с последним движком квантум скорей падает, чем растёт.
Потому что тебе так хочется думать? Не пробовал сверяться с реальностью? По википедии (единственный публичный источник, не заблокированный в блокировщиках, в отличие от statcounter, netmarketshare, w3counter) десктопная доля лисы с 2017 стабильна и прекратила падение, начавшееся с 2011. Квантум остановил смерть тормозной лисы, а громко ушло какое-то маргинальное меньшинство, чей уход не зафиксирован. А падение общей доли при стабильной десктопной - не говорит об уходе юзеров, а говорит о росте мобильного сектора, в котором лисы никогда особо не было.
https://analytics.wikimedia.org/dashboards/browsers/#desktop-site-by-browser
https://analytics.wikimedia.org/dashboards/browsers/#all-sites-by-browser
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|6.61, macfaq (?), 15:39, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Напишу за себя: последний раз, когда проверял, оно генерировало меньше всего лишнего трафика непонятно куда и в целом наиболее вменяемая шкурка для хромна.
Чем-то напоминает старую оперу (что неудивительно).
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|5.34, НяшМяш (ok), 12:59, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А я вот как сидел на лисе, так и сижу на всех компах. После квантума наоборот заметно ускорение стало, хотя конечно хром до сих пор много где выигрывает, не буду спорить. Я последние полгода даже звонки в гугл мите стал через лису открывать, потому что там внезапно отзывчивость лучше и хоткеи не глючат. Ну и всякие нужные рабочие штуки типа жиры, гитхабов и прочих слаков в лисе коптят мой ноутбук куда меньше, чем в хроме. А вот вивальди мне показался самым тормозным из хромиумов, похоже из-за интерфейса на реакте.
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|5.51, X86 (ok), 14:40, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"Просто огнелис засаживает всю систему. Нуот до красна раскаляется."
Да выкиньте вы такой ноут. Не больше чем Chrome он систему нагружает. А в чем-то даже меньше.
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|5.75, pazur (?), 18:00, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот с последним движком квантум скорей падает, чем растёт. Огнелис стал жрать. Жрёт всё: и память и процессор.
Та жe самая фигня, бро. В ноуте кулер молотит 99% времени аптайма, причем производительность Firefox крайне низкая. Ушел на Brave, наслаждаюсь тишиной теперь.
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|4.56, Аноним (56), 15:29, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Абсолютное число, конечно, растет, хотя бы по той простой причине, что любой вменяемый разработчик тестирует свои поделив во всех сколь-либо распространенных браузерах.
Вот только абсолютное число пользователей хрома растет куда быстрее.
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|2.13, Xasd6 (?), 12:04, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> в Mozilla можешь отключить
хотелось бы конечно написать
"ну давай список всех 100 настроек которые непременно нужно отключать"..
однако нет. не надо нам этот список:
это мало полезно, так как с выходом следущей версии браузера весь геморой по поддержанию этого в актуальном состоянии -- весьма сомнительно что можно вести надёжно (как с точки зрения своевременного ведения списка, так и с точки зрения своевременной загрузки его в браузер).
так что эти твои миллионы настроек которые можно крутить воимя конфедециальности -- расскажи про них своей бабушке...
а реальность такова:
либо браузер сразу предоставляет из коробки продукт с ожидаемой политикой конфидециальности, либо не предоставляет (и про крутилки/ручечки которые что-то там меняют -- рассказывать НЕ нужно. это не работает ввиду их огромного количества)
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|3.36, пох. (?), 13:13, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> либо браузер сразу предоставляет из коробки продукт с ожидаемой политикой конфидециальности
необязательно - политика вполне может выбираться и даже настраиваться под задачи.
(тот же ubo тому хороший пример)
Но, разумеется, не в виде ста разбросанных по нетекстовому конфигу заклинаний, угадай какое в этой версии поменялось, и куда мы его перепрятали - очевидно, что ЭТО делается не для удобства пользователей, а исключительно для делания вида о том что о них заботятся.
> это не работает ввиду их огромного количества
более того - когда оно что-то ломает - у тебя нет возможности быстро понять, где именно - и как правило остается только отключить все эти защиты целиком. Вот об этом разработчики браузера (не снабдившие его даже вменямыми логами - не надо про мусор в devconsole, это для разработчика дерьмосайтов, а не для пользователя его протухта) совершенно не думали - да и не положено им.
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|3.46, Аноним (46), 14:14, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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/etc/firefox-esr/firefox-esr.js
В твоём дистрибутиве такого нет? Ну извиняй…
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|1.2, Аноним (46), 11:15, 24/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+34 +/–
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Использование адресной строки не по назначению (для поиска) — зло. Q.E.D.
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|2.3, жека воробьев (?), 11:21, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это зло для айтишников. Остальные 99% пользоватлей ходят в условные одноклассники через поиск яндекса и им ничего кроме строки поиска не надо.
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|3.6, пох. (?), 11:46, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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для этих пользователей есть огромная строка поиска посередине пустой страницы.
Зачем им показывают адресную строку вообще, и тем более позволяют в ней что-то "искать" вместо использования строго по назначению - спроси у гугля.
А, ну да, ну да - из настоящей адресной строки неудобно воровать данные, палево получается. А так - все честно, вдруг ты пытался поискать https://evilsite.org , а не открыть его? Вот мы на всякий случай эту инфу и передали куда-надо.
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|4.7, жека воробьев (?), 11:51, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Наивный человек. Какая разница в какое поле ты вводишь данные в браузере гугла (адресная строка, огромная строка поиска,.. что-то еще)? Что ему мешает из любой формы получить твой ввод и отправить куда ему надо?
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|5.17, InuYasha (??), 12:19, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если это Хрениум, конечно, то может быть и так.
А по-хорошему разрабам можно предъявить претензии по поводу передачи левых данных при пользовании адресной строкой. А если юзер юзит поисковую щель посреди экрана - это уже норма, "ничего не знаем, так и должно быть, оно так работает".
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|5.67, Xasd6 (?), 16:08, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Что ему мешает из любой формы получить твой ввод и отправить куда ему надо?
есть кстати такие люди которые так и думают -- мол любое пустое поле в браузере это то куда можно вписать слова для поиска :-)
а потом мы видим всякие скриншоты страниц Одноклассников где пользовалели писали текст себе на стенку -- "смотреть мокрые киски без смс"
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|2.64, Аноним (64), 15:50, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Плевать на ваше мнение. Искать из адресной строки - удобно. Тчк.
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|1.5, Gogi (??), 11:35, 24/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Если безграмотный лемминг вводит "неправильное имя", почему он не должен страдать?!
Гугл в стиле мелкософта - бросается на защиту юзера так, что аж всем тошно становится! Может, хватит уже нас защищать?? Разберёмся уж как-нибудь без гуглоспама по DNS.
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|2.9, RomanCh (ok), 11:56, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А он нас и не защищает. Он защищает свою прибыль, которую ему создают не 0.000...1% пользователей с опеннета и других IT сайтов. А 99.999+% обыкновенных хомячков.
А вы как на его месте поступили бы?
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|3.32, zurapa (ok), 12:50, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Он не пользователей защищает, а берёт телеметрию, что вы запрашиваете. Невероятные, несуществующие сайты или тонкий намёк на сайты, или тему. Им всё интересно о тебе знать.
В эту схему вклиниваются провайдеры. Поэтому они стали активно разрабатывать DoH под видом заботы о вашей приватности. На самом деле, их очень не устраивает, что провайдер будет пихать хомячкам то, что нужно его заказчикам, а им уже останется в глобальной сети жалкие крохи.
Мотивация не забота о пользователях, а подход - "эти бараны всё сожрут". Та малая толика IT сообщества, кто заморочен, понимает суть технологий ничтожна мала, и всю их вонь можно легко игнорировать. Более того, воняют только Админы. Разрабы веба, только рады. Их порог вхождения стремится к нулю. Он может вообще не понимать, как там работает сеть, протокол. Просто херачить код и проверять его работу в браузере. А и самое главное, удобно, что всего два движка осталось: мозилы и гугла. А то раньше под осла, оперу писать надо было и отлаживать. А сейчас вольготно стало. Ну и хрен, что там кто-то видит море левого ненужного трафика, что ресурсы сети на это расходуются активно. Эти сранные тени (админы) созданы, чтобы страдать. Пусть страдают вычищают, закрывают порты, подкручивают фаерволы, мониторинг обучают, где мы просто телеметрию шлём, а где мы реальный пользовательский трафик идаем...
Напомните мне, когда последний раз появлялся новый браузерный движок не отпочковавшийся от этих двух? Сколько туда людей вовлеклось? Хорошо если кто-то из себя хоть что-то выдавит, уже без количества вовлечённых это уже революция будет... Мы сами позволяем садиться себе на шею. И ничего не хотим с этим делать. Поэтому мы должны страдать. Хотя, кто-то и не страдает. Кому-то по кайфу чувствовать холодное жало зонда у себя в заднем проходе...
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|4.35, RomanCh (ok), 13:06, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Он не пользователей защищает, а берёт телеметрию, что вы запрашиваете.
Вы вообще туда ответили куда хотели? Мой ответ был:
> А он нас и не защищает. Он защищает свою прибыль, которую ему создают не 0.000...1% пользователей с опеннета и других IT сайтов. А 99.999+% обыкновенных хомячков.
Где вы тут видите повод для горячих прокламаций?
> Мотивация не забота о пользователях, а подход - "эти бараны всё сожрут"
Да нет же, мотивация прибыль. Но что вы как маленький. Гуголь это же не трансцендентное зло во имя зла. Это субъект свободного рынка, а остальные для него объекты. А вы тут развели целую драму о страдании и мировом зле.
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|4.52, X86 (ok), 14:45, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"А и самое главное, удобно, что всего два движка осталось: мозилы и гугла."
Мне кажется, что большинство верстает под Chrome, а что там в мозилле получится - это по остаточному принципу
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|4.73, . (?), 17:05, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А можно из исходников самому собрать фаерфокс или гугл хром без телеметрии и ненужных функций они же себя позиционируют как open source ?
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|2.47, Аноним (46), 14:16, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Если безграмотный лемминг вводит "неправильное имя", почему он не должен страдать?!
Так вся фигня в том, что он вводит правильное имя, только бровсер не может самостоятельно понять, имя это или поисковый запрос.
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|1.12, n00by (ok), 12:01, 24/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Если при обработке трёх HTTP-запросов со случайными именами
> для двух будет получен редирект на одну и ту же страницу,
> то Chromium считает, что пользователь переброшен на стороннюю страницу.
Но ведь указано, что страницы всегда разные:
> как правило, для несуществующих доменов
> показываются страницы с предупреждением об ошибке,
> предложением списка вероятно правильных имён и рекламой.
Список "вероятно правильных имён" коррелирует с запрошенным именем домена, которое случайно.
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|1.14, InuYasha (??), 12:09, 24/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Следующий заголовок будет "RETN опубликовал статистику согласно которой 90% трафика через трансатлинтический кабель - телематрия" *вымученная улыбка*
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|2.18, Аноним (18), 12:21, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интернет-гиганты проделали огромную работу, чтобы телеметрия была неотличима от легитимного трафика: HTTPS, ESNI.
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|2.27, Аноним84701 (ok), 12:40, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Следующий заголовок будет "RETN опубликовал статистику согласно которой 90% трафика через трансатлинтический кабель - телематрия" *вымученная улыбка*
Кхе. Разве что, если посчитать наблюдение частными лицами голых (и не очень) тётенек, дяденек, тёте-дяденек, дяде-тётенек (и прочих) в различных позах и ... э-э ... с различными предметами в самых неожиданных местах -- телеметрированием. Кхе.
https://www.youtube.com/watch?v=jzHTJ6GIS2Y
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|3.49, n00by (ok), 14:24, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Весьма ценная информация. Чем неожиданнее комбинации интересуют зрителя в некоторой местности, тем больше шансов там у акций SJW.
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|4.69, Аноним84701 (ok), 16:13, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Весьма ценная информация.
Вообще-то, общеизвестная:
"The Internet Is For Porn!" ©
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|1.15, mumu (ok), 12:10, 24/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Стоило бы выставить гуглу счёт. Совершенно свинское поведение с его стороны.
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|2.28, n00by (ok), 12:43, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они этого и ждут, предложат оплатить сразу 146% и заодно переехать новое железо, что бы два раза не вставать.
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|1.19, Proffer (?), 12:22, 24/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Ну приходится 45 процентов. Ну и пусть. Да пусть даже 90% это диагностические эти самые от Хромиум. Мне то что? Я плачу за железо в дата центрах? Я копаюсь в этих траффиках и логах? Нет. Мне пофик. Ну да, миллиардеры сделали браузер неоптимально. Ну пусть фиксят. Или не фиксят. Мне пофик. Не пользуюсь этим движком.
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|2.31, aa (?), 12:49, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Будет не пофиг, когда придется ждать несколько минут, пока днс сервера разбираются с этим ддосом от гугла вместо обработки твоего запроса на opennet.ru
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|1.23, Нанобот (ok), 12:29, 24/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Прикольно. Хитрожопый днс используется у 0.01-1% пользователей, зато костыль против него даёт такой заметный побочный эффект
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|1.26, pin (??), 12:33, 24/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Читаю принцип действия этого костыля и понимаю, что конец света близок. Так упарываться с dns запросами - тут уже к врачу надо. Добраный гугл охренел со своим хромом. Решил перестроить интеренет под себя. А mozilla все никак не может заработать и плетется за хромом, как ранее за ie. Ничего оригинального уже сделать не в силах.
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|2.37, гугель (?), 13:17, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это НАШ интернет! Как хотим, так и строим.
У вашего root dns не хватает мощности? Ваши проблемы. Можете, например, перепродать афиллированной с нами конторе, тут же хватит.
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|1.40, Аноним (40), 13:57, 24/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
При обработке поискового запроса, введённого в адресной строке, если введено то... большой текст свёрнут, показать
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|1.41, Андрей (??), 13:58, 24/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вообще каждый провайдер мог бы сделать свой поиск для своих пользователей и запретить гугл и хром. Столько денег теряют.
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|2.42, Аноним (43), 14:00, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И где они возьмут столько программистов котоыре умеют что-то кроме вебформочек?
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|3.45, Андрей (??), 14:12, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сейчас есть готовые решения. Только внедряй. А еще можно с другими провами синхронизацию сделать. Будет полураспределенный поиск. Бабки на рекламе можно делать реально громадные. Ради такого и бесплатный интернет можно сделать для всех подряд.
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|2.50, Sarcastic scutosaurus (?), 14:24, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вообще каждый провайдер мог бы сделать свой поиск для своих пользователей и запретить гугл и хром.
Через полгода на опеннете:
Более 90% трафика на веб-серверы вызвана активностью ботов-индексаторов.
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|3.68, dogmatist (?), 16:12, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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трафик ещё нет (хотя изредка уже очень даже да :) ), а вот нагрузка на сервера и по колличеству запросов уже давно больше от ботов, чем от пользователей
и это факт
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|1.55, Иваня (?), 15:22, 24/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я один из генераторов такого трафика. Большую часть жизни использую Chromium 🌚
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|1.59, Аноним (59), 15:36, 24/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
ах вот оно как оказывается а я думал вирусняк какой-то на телефоне сидит, никак... большой текст свёрнут, показать
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|1.71, vjkarbo (?), 16:24, 24/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А если дать системному фаерволу привилегии более интелектуально контролировать сетевые соединения приложений и не пускать никуда кроме домена ресурса которым в данный момент пользуешься, учитывая запрос к днс конечно? Я понимаю про сложности с системами доставки контента, сайтах на одном ip, нескольких ip на одном домене и прочем, но теоретически это ведь не помешает мне зайти на сайт не ведущий редиректы, у которого все ресурсы на одном домене/ip, не используются ли где такие разработки? Может в качестве плагина к приложению подобно uMatrix но с передачей привилегий по блокировке фаерволу?
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