Почти половина трафика на корневые DNS-серверы вызвана активностью Chromium

2.4 , теряльши ( ? ), 11:33, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > мы теряем Mozilla лолшто? 2020 год, у мазиллы доля около 4%. Ты только что с криокамеры вылез?

3.8 , Аноним ( 8 ), 11:52, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вообще то почти в два раза больше, со временем немного падает но сейчас 7,36% по данным netmarketshare

https://www.netmarketshare.com/browser-market-share.aspx?options=%7B%;22filter%22%3A%7B%22%24and%22%3A%5B%7B%22deviceType%22%3A%7B%22%24in%22%3A%5B%22Desktop%2Flaptop%22%5D%7D%7D%5D%7D%2C%22dateLabel%22%3A%22Custom%22%2C%22attributes%22%3A%22share%22%2C%22group%22%3A%22browser%22%2C%22sort%22%3A%7B%22share%22%3A-1%7D%2C%22id%22%3A%22browsersDesktop%22%2C%22dateInterval%22%3A%22Monthly%22%2C%22dateStart%22%3A%222018-12%22%2C%22dateEnd%22%3A%222020-07%22%2C%22plotKeys%22%3A%5B%7B%22browser%22%3A%22Firefox%22%7D%5D%2C%22segments%22%3A%22-1000%22%7D

4.11 , Аноним ( 8 ), 11:59, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – fix

https://www.netmarketshare.com/?options={"filter":{"$and":[{"deviceType":{"$in":["Desktop/laptop"]}}]},"dateLabel":"Trend","attributes":"share","group":"browser","sort":{"share":-1},"id":"browsersDesktop","dateInterval":"Monthly","dateStart":"2019-08","dateEnd":"2020-07","plotKeys":[{"browser":"Firefox"}],"segments":"-1000"}

4.38 , wAAABCHE ( ? ), 13:19, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – вaaaбще то уже ниже 4 - 3.87% https://bit.ly/2EzGbNR через пару месяцев будет как доля линукса на десктопе. поздравляю мазиллу, они сами сделали ВСЕ для этого. перестал пользоваться тормoзиллой после того как узнал, что чистый дефолтный файрфокс отслылает телеметрию в Google, пруф: https://threadreaderapp.com/thread/1165858896176660480.html

3.10 , Total Anonimus ( ? ), 11:59, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А количество ВСЕХ пользователей по вашему постоянно ? После нескольких простейших арифметических операций выясняется что , вопреки хотелкам гугло-юзеров , количество пользователей десктопной версии фокса не только не уменьшается , а наоборот - растёт .

4.20 , zurapa ( ok ), 12:26, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Вот с последним движком квантум скорей падает, чем растёт. Огнелис стал жрать. Жрёт всё: и память и процессор. Это конечно классно, что он весь такой открытый, за свободу. Но их новый движок это бешенный зверь. Поэтому многие поуходили в хомоножки. Я в vivldi ушёл. Не от хорошей жизни. Просто огнелис засаживает всю систему. Нуот до красна раскаляется. И что самое дерьмовое, не понятно вообще от чего. Я конечно понимаю, что во всё виноваты сайтоделы, но на старой мозиле у меня комп не раскалялся.

5.29 , Аноним ( 29 ), 12:46, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Вот с последним движком квантум скорей падает, чем растёт. Потому что тебе так хочется думать? Не пробовал сверяться с реальностью? По википедии (единственный публичный источник, не заблокированный в блокировщиках, в отличие от statcounter, netmarketshare, w3counter) десктопная доля лисы с 2017 стабильна и прекратила падение, начавшееся с 2011. Квантум остановил смерть тормозной лисы, а громко ушло какое-то маргинальное меньшинство, чей уход не зафиксирован. А падение общей доли при стабильной десктопной - не говорит об уходе юзеров, а говорит о росте мобильного сектора, в котором лисы никогда особо не было.

https://analytics.wikimedia.org/dashboards/browsers/#desktop-site-by-browser

https://analytics.wikimedia.org/dashboards/browsers/#all-sites-by-browser

5.33 , ___ ( ?? ), 12:59, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А почему именно вивальди?

6.61 , macfaq ( ? ), 15:39, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Напишу за себя: последний раз, когда проверял, оно генерировало меньше всего лишнего трафика непонятно куда и в целом наиболее вменяемая шкурка для хромна. Чем-то напоминает старую оперу (что неудивительно).

7.65 , microsoft ( ? ), 15:55, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Минимальную ширину табов настроить можно? Нет? В мусорку тогда.

5.34 , НяшМяш ( ok ), 12:59, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – А я вот как сидел на лисе, так и сижу на всех компах. После квантума наоборот заметно ускорение стало, хотя конечно хром до сих пор много где выигрывает, не буду спорить. Я последние полгода даже звонки в гугл мите стал через лису открывать, потому что там внезапно отзывчивость лучше и хоткеи не глючат. Ну и всякие нужные рабочие штуки типа жиры, гитхабов и прочих слаков в лисе коптят мой ноутбук куда меньше, чем в хроме. А вот вивальди мне показался самым тормозным из хромиумов, похоже из-за интерфейса на реакте.

5.51 , X86 ( ok ), 14:40, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – "Просто огнелис засаживает всю систему. Нуот до красна раскаляется." Да выкиньте вы такой ноут. Не больше чем Chrome он систему нагружает. А в чем-то даже меньше.

5.75 , pazur ( ? ), 18:00, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вот с последним движком квантум скорей падает, чем растёт. Огнелис стал жрать. Жрёт всё: и память и процессор. Та жe самая фигня, бро. В ноуте кулер молотит 99% времени аптайма, причем производительность Firefox крайне низкая. Ушел на Brave, наслаждаюсь тишиной теперь.

4.39 , wAAABCHE ( ? ), 13:21, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – пруфы роста будут? или опять розовые мечты?

4.56 , Аноним ( 56 ), 15:29, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Абсолютное число, конечно, растет, хотя бы по той простой причине, что любой вменяемый разработчик тестирует свои поделив во всех сколь-либо распространенных браузерах. Вот только абсолютное число пользователей хрома растет куда быстрее.

5.72 , Вменяемый разработчик ( ? ), 16:55, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну да, в Хроме, Хроме, и, еще, на всякий случай - в хроме. 3% ведь сложно назвать "распространенным", согласитесь.

2.13 , Xasd6 ( ? ), 12:04, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – > в Mozilla можешь отключить хотелось бы конечно написать "ну давай список всех 100 настроек которые непременно нужно отключать".. однако нет. не надо нам этот список: это мало полезно, так как с выходом следущей версии браузера весь геморой по поддержанию этого в актуальном состоянии -- весьма сомнительно что можно вести надёжно (как с точки зрения своевременного ведения списка, так и с точки зрения своевременной загрузки его в браузер). так что эти твои миллионы настроек которые можно крутить воимя конфедециальности -- расскажи про них своей бабушке... а реальность такова: либо браузер сразу предоставляет из коробки продукт с ожидаемой политикой конфидециальности, либо не предоставляет (и про крутилки/ручечки которые что-то там меняют -- рассказывать НЕ нужно. это не работает ввиду их огромного количества)

3.36 , пох. ( ? ), 13:13, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > либо браузер сразу предоставляет из коробки продукт с ожидаемой политикой конфидециальности необязательно - политика вполне может выбираться и даже настраиваться под задачи.

(тот же ubo тому хороший пример) Но, разумеется, не в виде ста разбросанных по нетекстовому конфигу заклинаний, угадай какое в этой версии поменялось, и куда мы его перепрятали - очевидно, что ЭТО делается не для удобства пользователей, а исключительно для делания вида о том что о них заботятся. > это не работает ввиду их огромного количества более того - когда оно что-то ломает - у тебя нет возможности быстро понять, где именно - и как правило остается только отключить все эти защиты целиком. Вот об этом разработчики браузера (не снабдившие его даже вменямыми логами - не надо про мусор в devconsole, это для разработчика дерьмосайтов, а не для пользователя его протухта) совершенно не думали - да и не положено им. 3.46 , Аноним ( 46 ), 14:14, 24/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – /etc/firefox-esr/firefox-esr.js

В твоём дистрибутиве такого нет? Ну извиняй…

