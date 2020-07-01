DNS Push-уведомления получили статус предложенного стандарта

Комитет IETF (Internet Engineering Task Force), занимающийся развитием протоколов и архитектуры интернета, завершил формирование RFC для механизма "DNS Push Notifications" и опубликовал связанную с ним спецификацию под идентификатором RFC 8765. RFC получил статус "Предложенного стандарта", после чего начнётся работа по приданию RFC статуса чернового стандарта (Draft Standard), фактически означающего полную стабилизацию протокола и учёт всех высказанных замечаний.

Механизм "DNS Push Notification" даёт возможность клиенту в асинхронном режиме получать уведомления от DNS-сервера об изменении DNS-записей, без необходимости их периодического опроса. Push-уведомления обрабатываются только с использованием транспорта TCP с защитой канала связи при помощи "TLS over TCP". Авторитативный DNS-сервер может принимать TCP-соединения от клиентов DNS Push Notification, отправляющих запросы на подписку на определённые имена и типы DNS-записей. После приёма запроса на подписку сервер будет сам отправлять клиенту уведомления об изменении указанных записей. Клиент определяет наличие поддержки DNS Push Notification через отправку обычного DNS-запроса, проверяющего существование SRV-записи "_dns-push-tls._tcp.имя_зоны", которая указывает на DNS-серверы, обслуживающие подписки.



