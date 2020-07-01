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DNS Push-уведомления получили статус предложенного стандарта

01.07.2020 22:00

Комитет IETF (Internet Engineering Task Force), занимающийся развитием протоколов и архитектуры интернета, завершил формирование RFC для механизма "DNS Push Notifications" и опубликовал связанную с ним спецификацию под идентификатором RFC 8765. RFC получил статус "Предложенного стандарта", после чего начнётся работа по приданию RFC статуса чернового стандарта (Draft Standard), фактически означающего полную стабилизацию протокола и учёт всех высказанных замечаний.

Механизм "DNS Push Notification" даёт возможность клиенту в асинхронном режиме получать уведомления от DNS-сервера об изменении DNS-записей, без необходимости их периодического опроса. Push-уведомления обрабатываются только с использованием транспорта TCP с защитой канала связи при помощи "TLS over TCP". Авторитативный DNS-сервер может принимать TCP-соединения от клиентов DNS Push Notification, отправляющих запросы на подписку на определённые имена и типы DNS-записей. После приёма запроса на подписку сервер будет сам отправлять клиенту уведомления об изменении указанных записей. Клиент определяет наличие поддержки DNS Push Notification через отправку обычного DNS-запроса, проверяющего существование SRV-записи "_dns-push-tls._tcp.имя_зоны", которая указывает на DNS-серверы, обслуживающие подписки.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.rfc-editor.org/pip...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.13.9 c поддержкой технологии HTTP/2 Server Push
  3. OpenNews: Крупнейшие DNS-сервисы и серверы прекратят поддержку проблемных реализаций DNS
  4. OpenNews: Релиз PowerDNS Recursor 4.2 и инициатива DNS flag day 2020
  5. OpenNews: Выпуск DNS-сервера BIND 9.16.0
  6. OpenNews: Атака NXNSAttack, затрагивающая все DNS-резолверы
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53276-dns
Ключевые слова: dns, push
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  • 1.1, Аноним (1), 22:11, 01/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    Кто-нибудь понимает, для чего это задумано (для каких вариантов использования)?

    Я вообще не представляю себе, как каждый кеширующий DNS, получив запись,  на время TTL будет устанавливать соединение с авторитативным DNS для получения уведомлений по подписке. И так с каждым авторитативным DNS, от которого получена запись на время ее TTL.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:13, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто-нибудь понимает, для чего это задумано (для каких вариантов использования)?

    Для service discovery, например. Consul DNS, kube-dns и прочие.

     
  • 2.6, Ноним (?), 22:49, 01/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это нужно для отслеживания (трекинга, подглядывания, шпионства) за открытыми сайтами/вкладками, т.к. на период открытия вкладки ваш кеширующий сервер будет подписываться на нотификейшены за определенный сайт и отписываться когда вкладка будет закрыта и соотв. нотификейшены больше не нужны будут
     

  • 1.2, Аноним (-), 22:11, 01/07/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Давно пора, а то DNS пора здавать в музей в рубрику "говноархитектурка 70х".

    Поднял себе на AWS DoH сервер с блеклистами, очередями и событиями по крону, очень удобно.

     
  • 1.4, Михрютка (ok), 22:30, 01/07/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    >>>When the client loses interest in receiving

       further updates to these records, it unsubscribes.

    ага

    >>>A client may SUBSCRIBE to records that are unknown to the server at    the time of the request (providing that the name falls within one of    the zone(s) the server is responsible for), and this is not an error.
    >>>The server MUST NOT return NXDOMAIN in this case.  The server MUST    accept these requests and send Push Notifications if and when    matching records are found in the future.

    [ ] <- место для фейспалма

     
  • 1.5, онанимуз (?), 22:47, 01/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    вангую новое поколение амплификейшон дудос атак.

    > только с использованием транспорта TCP

    ну-ну, посмотрим.

     
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