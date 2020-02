Выпуск DNS-сервера BIND 9.16.0

После 11 месяцев разработки консорциум ISC представил первый стабильный релиз новой значительной ветки DNS-сервера BIND 9.16. Поддержка ветки 9.16 будет осуществляться в течение трёх лет до 2 квартала 2023 года в рамках расширенного цикла сопровождения. Обновления для прошлой LTS-ветки 9.11 продолжат выпускаться до декабря 2021 года. Поддержка ветки 9.14 прекратится через три месяца. Основные новшества: Добавлен KASP (Key and Signing Policy), упрощённый способ управления ключами и цифровыми подписями DNSSEC, основанный на задании правил, определённых при помощи директивы "dnssec-policy". Данная директива позволяет настроить генерацию для DNS-зон необходимых новых ключей и автоматическое применение ключей ZSK и KSK.

Существенно переработана сетевая подсистема, которая переведена на механизм асинхронной обработки запросов, реализованный на основе библиотеки libuv. Переработка пока не привела к видимым изменениям, но в дальнейших выпусках она даст возможность реализовать некоторые существенные оптимизации производительности и добавить поддержку новых протоколов, таких как DNS over TLS.

Улучшен процесс управления доверительными привязками DNSSEC (Trust anchor, привязанный к зоне открытый ключ для проверки подлинности этой зоны). Вместо настроек trusted-keys и managed-keys, которые теперь объявлены устаревшими, предложена новая директива trust-anchors, позволяющая управлять обоими типами ключей. При использовании trust-anchors с ключевым словом initial-key, поведение данной директивы идентично managed-keys, т.е. определяет настройку доверительной привязки в соответствии с RFC 5011. При использовании trust-anchors с ключевым словом static-key, поведение соответствует директиве trusted-keys, т.е. определяет постоянный ключ, который не обновляется автоматически. Также в trust-anchors предлагаются ещё два ключевых слова initial-ds и static-ds, позволяющие использовать доверительные привязки в формате DS (Delegation Signer) вместо DNSKEY, который даёт возможность настройки привязок для ещё не опубликованных ключей (в будущем организация IANA планирует использовать формат DS для ключей коревых зон).

В утилиты dig, mdig и delv добавлена опция "+yaml" для вывода в формате YAML.

В утилиту dig добавлена опция "+[no]unexpected", разрешающая приём ответов от хостов, отличающихся от сервера, которому был отправлен запрос.

В утилиту dig добавлена опция "+[no]expandaaaa", при указании которой IPv6-адреса в записях AAAA показываются в полном 128-битном представлении, а не в формате RFC 5952.

Добавлена возможность переключения групп каналов статистики.

Записи DS и CDS теперь генерируются только на базе хэшей SHA-256 (генерация на базе SHA-1 прекращена).

Для DNS Cookie (RFC 7873) по умолчанию задействован алгоритм SipHash 2-4, а поддержка HMAC-SHA прекращена (AES оставлен).

Вывод команд dnssec-signzone и dnssec-verify теперь направляется в стандартный выходной поток (STDOUT), а в STDERR выводятся только сведения об ошибках и предупреждениях (при указании опции "-f" также выводится подписанная зона). Для приглушения вывода добавлена опция "-q".

Переработан код валидации DNSSEC, который избавлен от дублирования кода с другими подсистемами.

Для вывода статистики в формате JSON теперь может использоваться только библиотека JSON-C. Опция configure "--with-libjson" переименована в "--with-json-c".

В скрипте configure больше не выставляется по умолчанию параметр "--sysconfdir" в /etc, а "--localstatedir" в /var, если не указан параметр "--prefix". По умолчанию теперь используются пути $prefix/etc и $prefix/var, применяемые в Autoconf.

Удалён код с реализацией сервиса DLV (Domain Look-aside Verification, опция dnssec-lookaside), который был объявлен устаревшим в BIND 9.12, а связанный с ним обработчик dlv.isc.org был выключен в 2017 году. Удаление DLV позволило избавить код BIND от лишних усложнений.