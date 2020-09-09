Выпуск DNS-сервера KnotDNS 3.0.0

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Опубликован релиз KnotDNS 3.0.0, высокопроизводительного авторитативного DNS сервера (рекурсор выполнен в виде отдельного приложения), поддерживающего все современные возможности DNS. Проект разрабатывается чешским реестром имен CZ.NIC, написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3.
KnotDNS отличается ориентацией на высокую производительность обработки запросов, для чего применяется многопоточная, и по большей части неблокирующая реализация, хорошо масштабируемая на SMP-системах. Предоставляются такие возможности, как добавление и удаление зон на лету, передача зон между серверами, DDNS (динамические обновления), NSID (RFC 5001), расширения EDNS0 и DNSSEC (включая NSEC3), ограничения интенсивности ответов (RRL).
В новом выпуске:
- Добавлен высокопроизводительный сетевой режим, реализованный с использованием подсистемы XDP (eXpress Data Path), предоставляющей средства для обработки пакетов на уровне сетевого драйвера на стадии до обработки сетевым стеком ядра Linux. Для использования режима требуется ядро Linux 4.18 и новее.
- Добавлена поддержка каталога зон ("Catalog Zones"), упрощающего поддержание вторичных DNS-серверов. При включении данной возможности вместо определения на вторичном сервере отдельных записей для каждой вторичной зоны, между первичным и вторичным серверами организуется передача каталога зон, после чего заводимые на первичном сервере зоны, помеченные как входящие в каталог, будут автоматически создаваться на вторичном сервере без необходимости правки файлов конфигурации. Для управления каталогом предложена утилита kcatalogprint.
- Добавлен новый режим проверки DNSSEC.
- Добавлена утилита kzonesign для ручного формирования цифровых подписей для DNSSEC.
- Добавлена утилита kxdpgun с реализацией высокопроизводительного генератора трафика "DNS поверх UDP" для Linux.
- В kdig добавлена поддержка DNS поверх HTTPS (DoH), реализованная при помощи GnuTLS и libnghttp2.
- В режиме ручного управления ключами DNSSEC добавлена поддержка статуса отзыва ключей KSK (Key Signing Key) (RFC 5011).
- Добавлена поддержка детерминированного формирования цифровых подписей с использованием алгоритмов ECDSA (для работы требуется GnuTLS 3.6.10 и новее).
- Предложен безопасный способ резервного копирования и восстановления данных DNS-зон.
- Значительно повышена производительность модуля "statistics".
- При включении многопоточного режима формирования цифровых подписей для DNS-зон обеспечено распараллеливания некоторых дополнительных операций с зонами.
- Улучшена эффективность кэширования и повышена производительность обработки запросов.