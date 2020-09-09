Выпуск DNS-сервера KnotDNS 3.0.0

Опубликован релиз KnotDNS 3.0.0, высокопроизводительного авторитативного DNS сервера (рекурсор выполнен в виде отдельного приложения), поддерживающего все современные возможности DNS. Проект разрабатывается чешским реестром имен CZ.NIC, написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3. KnotDNS отличается ориентацией на высокую производительность обработки запросов, для чего применяется многопоточная, и по большей части неблокирующая реализация, хорошо масштабируемая на SMP-системах. Предоставляются такие возможности, как добавление и удаление зон на лету, передача зон между серверами, DDNS (динамические обновления), NSID (RFC 5001), расширения EDNS0 и DNSSEC (включая NSEC3), ограничения интенсивности ответов (RRL). В новом выпуске: Добавлен высокопроизводительный сетевой режим, реализованный с использованием подсистемы XDP (eXpress Data Path), предоставляющей средства для обработки пакетов на уровне сетевого драйвера на стадии до обработки сетевым стеком ядра Linux. Для использования режима требуется ядро Linux 4.18 и новее.

Добавлена поддержка каталога зон ("Catalog Zones"), упрощающего поддержание вторичных DNS-серверов. При включении данной возможности вместо определения на вторичном сервере отдельных записей для каждой вторичной зоны, между первичным и вторичным серверами организуется передача каталога зон, после чего заводимые на первичном сервере зоны, помеченные как входящие в каталог, будут автоматически создаваться на вторичном сервере без необходимости правки файлов конфигурации. Для управления каталогом предложена утилита kcatalogprint.

Добавлен новый режим проверки DNSSEC.

Добавлена утилита kzonesign для ручного формирования цифровых подписей для DNSSEC.

Добавлена утилита kxdpgun с реализацией высокопроизводительного генератора трафика "DNS поверх UDP" для Linux.

В kdig добавлена поддержка DNS поверх HTTPS (DoH), реализованная при помощи GnuTLS и libnghttp2.

В режиме ручного управления ключами DNSSEC добавлена поддержка статуса отзыва ключей KSK (Key Signing Key) (RFC 5011).

Добавлена поддержка детерминированного формирования цифровых подписей с использованием алгоритмов ECDSA (для работы требуется GnuTLS 3.6.10 и новее).

Предложен безопасный способ резервного копирования и восстановления данных DNS-зон.

Значительно повышена производительность модуля "statistics".

При включении многопоточного режима формирования цифровых подписей для DNS-зон обеспечено распараллеливания некоторых дополнительных операций с зонами.

Улучшена эффективность кэширования и повышена производительность обработки запросов.



