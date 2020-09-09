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Выпуск DNS-сервера KnotDNS 3.0.0

09.09.2020 21:39

Опубликован релиз KnotDNS 3.0.0, высокопроизводительного авторитативного DNS сервера (рекурсор выполнен в виде отдельного приложения), поддерживающего все современные возможности DNS. Проект разрабатывается чешским реестром имен CZ.NIC, написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3.

KnotDNS отличается ориентацией на высокую производительность обработки запросов, для чего применяется многопоточная, и по большей части неблокирующая реализация, хорошо масштабируемая на SMP-системах. Предоставляются такие возможности, как добавление и удаление зон на лету, передача зон между серверами, DDNS (динамические обновления), NSID (RFC 5001), расширения EDNS0 и DNSSEC (включая NSEC3), ограничения интенсивности ответов (RRL).

В новом выпуске:

  • Добавлен высокопроизводительный сетевой режим, реализованный с использованием подсистемы XDP (eXpress Data Path), предоставляющей средства для обработки пакетов на уровне сетевого драйвера на стадии до обработки сетевым стеком ядра Linux. Для использования режима требуется ядро Linux 4.18 и новее.
  • Добавлена поддержка каталога зон ("Catalog Zones"), упрощающего поддержание вторичных DNS-серверов. При включении данной возможности вместо определения на вторичном сервере отдельных записей для каждой вторичной зоны, между первичным и вторичным серверами организуется передача каталога зон, после чего заводимые на первичном сервере зоны, помеченные как входящие в каталог, будут автоматически создаваться на вторичном сервере без необходимости правки файлов конфигурации. Для управления каталогом предложена утилита kcatalogprint.
  • Добавлен новый режим проверки DNSSEC.
  • Добавлена утилита kzonesign для ручного формирования цифровых подписей для DNSSEC.
  • Добавлена утилита kxdpgun с реализацией высокопроизводительного генератора трафика "DNS поверх UDP" для Linux.
  • В kdig добавлена поддержка DNS поверх HTTPS (DoH), реализованная при помощи GnuTLS и libnghttp2.
  • В режиме ручного управления ключами DNSSEC добавлена поддержка статуса отзыва ключей KSK (Key Signing Key) (RFC 5011).
  • Добавлена поддержка детерминированного формирования цифровых подписей с использованием алгоритмов ECDSA (для работы требуется GnuTLS 3.6.10 и новее).
  • Предложен безопасный способ резервного копирования и восстановления данных DNS-зон.
  • Значительно повышена производительность модуля "statistics".
  • При включении многопоточного режима формирования цифровых подписей для DNS-зон обеспечено распараллеливания некоторых дополнительных операций с зонами.
  • Улучшена эффективность кэширования и повышена производительность обработки запросов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.knot-dns.cz/2020-0...)
  2. OpenNews: Выпуск DNS-сервера BIND 9.16.0
  3. OpenNews: Выпуск DNS-сервера KnotDNS 2.9.0
  4. OpenNews: Атака NXNSAttack, затрагивающая все DNS-резолверы
  5. OpenNews: DNS Push-уведомления получили статус предложенного стандарта
  6. OpenNews: Почти половина трафика на корневые DNS-серверы вызвана активностью Chromium
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53683-knot
Ключевые слова: knot, dns
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  • 1.1, Аноним (1), 21:43, 09/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    С его помощью можно развернуть локальный DNS с полной базой ip-домен?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:46, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В мире не существует DNS сервера с полной базой ip-домен. DNS работает не так.
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:49, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно на NSD такое провернуть. Остальные улагаются наверное искать среди огромного числа адресов.
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:59, 09/09/2020 [ответить]  
    		• –5 +/
    Как этим пользоваться и зачем?¿
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:09, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Сервер какой-то
     
  • 2.7, Oxyd76 (?), 23:12, 09/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Берёшь и пользуешься!
     
  • 2.9, Pahanivo пробегал (?), 00:06, 10/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    День открытых дверей в Кащенко?
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:16, 09/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    CZ.NIC ещё делает опенсурс роутеры Turris, интересная организация
     
  • 1.8, Анончик (?), 23:37, 09/09/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    очень годный сервер, прямо очень годный
     
  • 1.10, Аноним (10), 02:42, 10/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    В то время как человечество постепенно приходит к тому что пора слезать с иглы гулагнета - мы будем выпускать более производительные шприцы.. пфу , не туда и не прогресс
     
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