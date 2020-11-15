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Атака SAD DNS для подстановки фиктивных данных в кэш DNS

15.11.2020 11:42

Группа исследователей из Университета Цинхуа и Калифорнийского университета в Риверсайде разработали новый вид атаки (CVE-2020-25705), позволяющей осуществить подстановку фиктивных данных в кэш DNS-сервера, что может использоваться для подмены IP адреса произвольного домена и перенаправления обращений к домену на сервер злоумышленника. Атака позволяет обойти защиту, добавленную в DNS-серверы для блокирования классического метода отравления кэша DNS, предложенного в 2008 году Дэном Камински (Dan Kaminsky).

Метод Каминского манипулирует незначительным размером поля с идентификационным номером запроса DNS, который составляет всего 16 бит. Для подбора корректного идентификатора, необходимого для спуфинга имени хоста, достаточно отправить примерно 7000 запросов и симулировать около 140 тысяч фиктивных ответов. Атака сводится к отправке на DNS-резолвер большого числа пакетов с фиктивной привязкой к IP и с разными идентификаторами DNS-транзакции. Для предотвращения кэширования первого ответа в каждом фиктивном ответе указывается немного изменённое имя домена (1.example.com, 2.example.com, 3.example.com и т.п.).

Для защиты от данного вида атаки производители DNS-серверов реализовали случайное распределение номеров исходных сетевых портов, с которых отправляются запросы резолвинга, что компенсировало недостаточно большой размер идентификатора (для отправки фиктивного ответа кроме подбора 16 битного идентификатора стало необходимо подобрать и один из 64 тысяч портов, что увеличило число вариантов для подбора до 2^32).

Атака SAD DNS позволяет кардинально упростить определение номера порта, воспользовавшись утечкой сведений об активности сетевых портов. Проблема проявляется во всех современных операционных системах (Linux, Windows, macOS и FreeBSD) и при использовании разных DNS-серверов (BIND, Unbound, dnsmasq). Утверждается, что атаке подвержены 34% всех открытых резолверов, а также 12 из 14 протестированных крупных DNS-сервисов, включая сервисы 8.8.8.8 (Google), 9.9.9.9 (Quad9) и 1.1.1.1 (CloudFlare), а так же 4 из 6 проверенных маршрутизаторов от известных производителей.

Проблема вызвана особенностью формирования ответных ICMP-пакетов, позволяющей определить обращение к неиспользуемым и активным сетевым портам по протоколу UDP. Данная особенность даёт возможность очень быстро сканировать открытые UDP-порты и эффективно обходить защиту на основе случайного выбора исходных сетевых портов, сводя число вариантов перебора к 2^16+2^16 вместо 2^32.

Источником проблемы является механизм ограничения интенсивности отправки ICMP-пакетов в сетевом стеке, в котором применяется предсказуемое значение счётчика, на основе которого начинает действовать ограничение отправки. Указанный счётчик является общим для всего трафика, включая как поддельный трафик атакующего, так и реальный трафик. По умолчанию в Linux отправка ICMP-ответов ограничена интенсивностью в 1000 пакетов в секунду. Для каждого запроса, пришедшего на закрытый сетевой порт, сетевой стек увеличивает счётчик на 1 и отправляет ICMP-пакет с данными от недостижимости порта.

Таким образом, если отправить 1000 пакетов на разные сетевые порты, все из которых закрыты, то сервер на секунду ограничит отправку ICMP-ответов и атакующий может быть уверен, что среди перебранных 1000 портов нет открытых. Если пакет отправлен на открытый порт, сервер не вернёт ICMP-ответ и не изменит значение счётчика, т.е. после отправки 1000 пакетов ограничение на интенсивность ответов не будет достигнуто.

Так как фиктивные пакеты осуществляется с поддельного IP, атакующий не может получить ICMP-ответы, но благодаря общему счётчику может после каждых 1000 поддельных пакетов отправить запрос к несуществующему порту с реального IP и оценить приход ответа - если ответ пришёл, значит в одном из 1000 пакетов угадан верный порт, если нет - сработал лимит и все порты закрыты. Каждую секунду атакующий может отправлять 1000 поддельных пакетов на разные порты и достаточно быстро определить в каком блоке находится открытый порт, после чего cузить выборку и определить конкретный порт.

Предложен следующий сценарий атаки: Когда DNS-резолвер пытается определить доменное имя, он отправляет UDP-запрос на обслуживающий домен DNS-сервер. В момент когда резолвер ожидает ответа атакующий может быстро определить номер исходного порта, который использовался для отправки запроса, и отправить на него поддельный ответ, выдав себя за целевой DNS-сервер, используя спуфинг IP-адреса. DNS-резолвер поместит в кэш переданные в поддельном ответе данные и какое-то время на все другие DNS-запросы доменного имени будет возвращаться подставленный атакующим IP-адрес.

Для успешного совершения атаки необходимо использовать спуфинг IP (отправку с поддельного адреса). По данным CAIDA в 2019 году 30.5% автономных систем не выполняли блокировку пакетов с поддельным исходным IP-адресом (отмечается, что найти дешёвый хостинг у провайдера, не блокирующего спуфинг не составляет труда).

В ядре Linux проблема решена при помощи патча, который рандомизирует параметры ограничения интенсивности отправки ICMP-пакетов, что вносит шум и минимизирует утечку данных по сторонним каналам. Статус устранения уязвимости в дистрибутивах можно оценить на данных страницах: Debian, RHEL, Fedora, SUSE, Ubuntu. В качестве обходных путей защиты можно временно отключить отправку ICMP-пакетов, изменить значение rate-лимита и таймаута в сетевом стеке, а также использовать DNSSEC или DNS cookie.



  1. Главная ссылка к новости (https://headwayapp.co/nextdns-...)
  2. OpenNews: Атака NXNSAttack, затрагивающая все DNS-резолверы
  3. OpenNews: Фундаментальная уязвимость в DNS
  4. OpenNews: Представлен инструмент для проведения атак "DNS rebinding"
  5. OpenNews: Атака на последние версии DNS сервера BIND
  6. OpenNews: Опубликован код эксплоита для атаки на DNS серверы
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54091-dns
Ключевые слова: dns, attack
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:29, 15/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Так как фиктивные пакеты осуществляется с поддельного IP, атакующий не может получить ICMP-ответы, но благодаря общему счётчику может после каждых 1000 поддельных пакетов отправить запрос к несуществующему порту с реального IP и оценить приход ответа - если ответ пришёл, значит в одном из 1000 пакетов угадан верный порт, если нет - сработал лимит и все порты закрыты.

    Закрывается элементарным дропом незапрошенного трафика в фаерволе (именно DROP, не REJECT). Естественно, ESTABLISHED & RELATED, а также NEW только на 53 пропускаем.

     
     
  • 2.7, одним словом (?), 14:15, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    только забыли о пропуске трафика на динамически открываемые порты
    совсем мелочь
    и весь совет лесом
    как жаль
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 15:12, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно сделать, например, так (в PF):

    pass out on egress proto { tcp, udp } user _unbound

    Это создаст правила для пропуска трафика с сокета, созданного процессом, работающим (в момент создания сокета) от имени пользователя _unbound, и связанного с ним ответного (опция keep state применяется по умолчанию).

     

  • 1.2, InuYasha (??), 12:29, 15/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    М-да, хитро. Есть даже мысль как можно этот перебор портов оптимизировать (хотя, на практике, наверное, уже всё так и сделали).
    Давно пора уже S2S-соединения обезопашивать. )
     
  • 1.3, Sw00p aka Jerom (?), 13:31, 15/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а как же blackhole?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:44, 15/11/2020 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:38, 15/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    2^16+2^16 == 2*2^16 == 2^17
     
     
  • 2.6, одним словом (?), 14:11, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    умножить
    ибо для каждого порта, брат аноним
     
  • 2.8, leibniz (ok), 14:54, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    2^1 чашки чего-нибудь этому анониму
     

  • 1.10, Lex (??), 15:14, 15/11/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.13, anoname (?), 15:52, 15/11/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.11, Аноним (11), 15:46, 15/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В качестве обходных путей защиты можно временно отключить отправку ICMP-пакетов, изменить значение rate-лимита и таймаута в сетевом стеке, а также использовать DNSSEC или DNS cookie.

    Чтобы обезопасить интернет - нужно его еще немножечко замедлить.

     
  • 1.14, Аноним (14), 15:52, 15/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А какова ситация с DNSSEC?
     
     
  • 2.16, Сейд (ok), 18:36, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DNSSEC защищает от этой атаки.
     
     
  • 3.17, microsoft (?), 18:54, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно защищает?
     
     
  • 4.18, Сейд (ok), 19:08, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И да, и нет, сервер должен реализовать строгую проверку DNSSEC (т. е. отклонить ответы, которые нарушают цепочку доверия), чтобы предотвратить атаку. Однако, поскольку DNSSEC всё ещё находится в стадии распространения, серверы вынуждены принимать такие ответы при посещении неправильно настроенного домена.
     

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