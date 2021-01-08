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Изменение модели формирования релизов DNS-сервера BIND. BIND 9.18 отложен на следующий год

08.01.2021 09:45

Консорциум ISC объявил о переходе на новую модель формирования релизов DNS-сервера BIND. Новый стабильные ветки теперь будут формироваться раз в два года, а не раз в год. Кроме того, новая модель позволит увеличить время сопровождения веток до 4 лет. Таким образов ветка 9.16 будет сопровождаться до 2024 года, а релиз 9.18 выйдет только в 2022 году.

Отмечается, что изменение утверждено так как разработчики сейчас не готовы выпустить новую ветку BIND 9.18, а функциональность текущей стабильной ветки 9.16 вполне удовлетворяет потребностям пользователей. В находящейся в разработке экспериментальной ветке 9.17, на основе которой формируется стабильный релиз 9.18, нет каких-либо полезных улучшений, относительно ветки 9.16.

При этом продолжается разработка появившегося в ветке 9.16 нового сетевого стека на основе библиотеки libuv, который пока доступен параллельно со старым стеком. Основной задачей при формировании будущего выпуска 9.18 является доведение нового стека до полного паритета со старым стеком, но для завершения работы требуется дополнительное время. Что касается ожидаемой в ветке 9.18 поддержки технологий DNS over TLS (DoT) и DNS over HTTPS (DoH), то их решено бэкпортировать в ветку 9.16.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/b...)
  2. OpenNews: Выпуск DNS-сервера BIND 9.16.0
  3. OpenNews: ICANN призывает к повсеместному внедрению DNSSEC. Обновление BIND с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Выпуск DNS-сервера BIND 9.13.0 с изменением схемы нумерации версий
  5. OpenNews: Утверждён переход DNS-сервера BIND на лицензию MPLv2
  6. OpenNews: Выпуск DNS-сервера BIND 10 1.2.0 ознаменовал передачу проекта сообществу
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54375-bind
Ключевые слова: bind, dns
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Арагорн (?), 10:17, 08/01/2021 [ответить]  
    		• +/
    Вполне разумно.
     
  • 2, Аноним (2), 10:19, 08/01/2021 [ответить]  
    		• –2 +/
    > продолжается разработка появившегося в ветке 9.16 нового сетевого стека на основе библиотеки libuv, который пока доступен параллельно со старым стеком

    А вот это хорошая новость. Баги при работе с UDP однозначно будут вычищены, и можно будет без граблей использовать node.js для написания UDP-серверов.

     
     
  • 3, Аноним (3), 11:04, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасибо, не нужно.
     

  • 4, Ковид2024 (?), 11:38, 08/01/2021 [ответить]  
    		• +/
    Куда девались временная, когда пользователи обменивались патчами?
     
     
  • 5, Ковид2024 (?), 11:39, 08/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
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