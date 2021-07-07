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Mozilla прекращает разработку браузера Firefox Lite

07.07.2021 17:25

Компания Mozilla приняла решение о прекращении разработки web-браузера Firefox Lite, который позиционировался как легковесный вариант Firefox Focus, адаптированный для работы на системах с ограниченными ресурсами и на низкоскоростных каналах связи. Проект развивался командой разработчиков Mozilla из Тайваня и был нацелен прежде всего на поставку в Индии, Индонезии, Таиланде, Филиппинах, Китае и развивающихся странах.

Формирование обновлений для Firefox Lite прекращено 30 июня. Вместо Firefox Lite пользователям рекомендовано перейти на использование Firefox для Android. В качестве причины прекращения сопровождения Firefox Lite называется то, что в текущем виде Firefox для Android и Firefox Focus полностью покрывают все потребности пользователей мобильных устройств, и необходимость поддержания ещё одной редакции Firefox потеряла смысла.

Напомним, что ключевым отличием Firefox Lite от Firefox Focus является использование встроенного в Android движка WebView вместо Gecko, что позволило уменьшить размер APK-пакета с 38 до 5.8 МБ, а также дало возможность использовать браузер на маломощных смартфонах на базе платформы Android Go. Как и в Firefox Focus, в Firefox Lite встроен блокировщик нежелательного контента, вырезающий рекламу, виджеты социальных сетей и внешний JavaScript-код для отслеживания перемещений. Применение блокировщика позволяет существенно уменьшить размер загружаемых данных и сократить время загрузки страниц в среднем на 20%.

Firefox Lite поддерживает такие возможности, как закладки на избранные сайты, просмотр истории посещений, вкладки для одновременной работы с несколькими страницами, менеджер загрузок, быстрый поиск текста на страницах, режим приватного просмотра (не сохраняются Cookie, история и данные в кэше). Среди расширенных возможностей режим Turbo для ускорения загрузки за счёт вырезания рекламы и стороннего контента (включён по умолчанию), режим блокировки изображений, кнопка очистки кэша для увеличения свободной памяти и поддержка изменения цветовой гаммы интерфейса.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: Проект Iceweasle Mobile начал развитие форка нового Firefox для Android
  3. OpenNews: Доступны мобильные браузеры Firefox Lite 2.1 и Firefox Preview 3.1.0
  4. OpenNews: Доступен компактный мобильный браузер Firefox Lite 1.0.0
  5. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Firefox OS 2.5
  6. OpenNews: Новый выпуск web-браузера Firefox Focus
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55454-firefox
Ключевые слова: firefox, lite
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  • 1.2, OnTheEdge (??), 17:31, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    очередное "эффективное" решение
     
     
  • 2.32, Rev (?), 18:25, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А чем оно не эффективно? Нафиг нужна эта оболочка над системным WebView?
    А если оно опенсорсно, то ничего не стоит желающим подхватить разработку. Если действительно кому-то это нужно.
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 18:31, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дело в том что всем сразу было понятно что идея не выгорит.
    Даже теоритически у него не было шансов на успех.
    Но мозилла как всегда упорно её проталкивала.
    И теперь как всегда отказывается от этого проекта.
    Уже больше 10 лет вижу как все что делает мозилла за исключением квантума это либо догоняет хром, либо сначала придумывает ерунду, а потом её отказывает. Впрочем мозилле главное делать вид что она что то делает, даже если просто переставляет кровати.
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 18:37, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл тоже самое делал, для мощных компаний это эксперементы это нормально
     
  • 3.37, Аноним (37), 18:37, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ровно как и эта оболочка над хромиумом.
     

  • 1.3, Аноним (3), 17:34, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Вместо Firefox Lite пользователям рекомендовано перейти на использование Firefox для Android

    Идите в баню. Есть тысяча и один браузер легче вашего бегемота.

     
     
  • 2.6, 76562 (?), 17:39, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Но к сожалению это единственный бегемот который умеет в uBlock и Noscript на мобиле. Буду рад ошибиться и если кто-то меня поправит.

    А так, если б в расширения умел бы хром - давно бы перекатился.

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 17:41, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А зачем хром? фурифокс на андроиде сейчас очень даже годный
     
     
  • 4.10, Аноним (-), 17:44, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если бы вы не сказали
    > сейчас

    то ваше утверждение имело бы смысл

     
     
  • 5.24, Аноним (8), 18:11, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Раньше был тормозной
    А как раз _сейчас_ ок
     
     
  • 6.27, Аноним (3), 18:18, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Раньше был тормозной

    а сейчас все тормозными стали.

     
  • 4.20, 76562 (?), 18:08, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подтормаживает на скроллинге больших страниц, что порой подбешивает, иногда дергается интерфейс - пропадает и появляется заново, особенно касается раздела вкладок. Ловил моменты когда пытаешься закрыть вкладку, интерфейс флапает и получаешь клик по странице и переход по ссылке вместо закрытия. Это было редко, но уровень боли достаточен чтобы стараться такое избегать.

    Возможно субъективщина и/или относится только к моему девайсу, ибо не первой свежести и со старой ляхой, но факт остается фактом.

     
     
  • 5.25, Аноним (8), 18:12, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на снапе 845 вроде норм
    да, старый проц, но не бесполезный
     
     
  • 6.30, НяшМяш (ok), 18:21, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На 430 снапе очень заметная разница. Летать не стал, но ползает ощутимо быстрее.
     
  • 3.29, Аноним (3), 18:20, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >uBlock и Noscript на мобиле

    Используйте текстовые мобильные браузеры

     
  • 2.21, GG (ok), 18:09, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Назови хотя бы три свободных
     
     
  • 3.34, Аноним (3), 18:28, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Naked browser, Violoncello browser, Puma Browser, DuckDuckGo Browser... Список можно продолжать до бесконечности, но мне лень.
     
  • 2.33, Аноним (33), 18:27, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Kiwi browser умеет в плагины на мобиле
     

  • 1.4, Аноним (4), 17:34, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Учитывая, что подобные приложухи, КМК, пишет каждый студент и, в большинстве случаев, получается у него лучше чем у мозилы, решение о закрытии правильное, но несвоевременное.
    Лучше бы вообще не начинали позориться.
     
  • 1.5, Жироватт (ok), 17:36, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Опять новость про то, как Мозилла опять сделала что-то не так.
    Опять...
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 17:42, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Просто забили на браузер на левом движке. Всё ок.
     
  • 2.11, Аноним (-), 17:45, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что-то закрывает...
     

  • 1.7, Твоя Совесть (?), 17:40, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    непонятно вообще зачем начали. особенно после разработки фокуса
     
  • 1.12, Аноним (12), 17:51, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Читая с утра opennet уже было на секундочку подумал что они от Firefox отказались… перечитал заголовок, вздохнул. Но предчувствие, что и основной браузер не за горами.
     
     
  • 2.13, Аноним (3), 17:53, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще закрытие Mozila не за горами.
     
  • 2.15, An (??), 17:57, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Аналогично.
    Беглым взглядом прочитал как - "Mozilla прекращает разработку браузера Firefox"
     
  • 2.17, Аноним (38), 18:01, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зто когда ж у вас это утро наступает? Бухарик вы наверно сильный
     
     
  • 3.18, Аноним (12), 18:06, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Или живу в Колорадо, как вариант…
     
     
  • 4.23, Аноним (38), 18:11, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какого вы здесь? Читайте ghacks этой новости уже несколько дней
     
     
  • 5.28, Аноним (3), 18:19, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто opennet близок тоскующему по березам русскому сердцу на чужбине.
     

  • 1.14, Аноним (14), 17:56, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    я советую уткин бравзер... работает отлично, режет трекинг и шлак.
    пользую около года, нареканий неимеется.
     
  • 1.16, Николай (??), 18:00, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Когда они вернут дополнения в Firefox на Android?
     
     
  • 2.31, flexagoon (ok), 18:23, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так они же есть
     

  • 1.19, Аноним (38), 18:06, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, кому интересен fx https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1697982
    Так же уже встроенно обрезание URL, ждите новость
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 18:15, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Круто, спасибо за наводку
    А пока поставил ClearURLs
     
  • 2.39, Rev (?), 18:39, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Круто! И список правил от AdGuard упоминают первым, правильно.
     

  • 1.22, Аноним (22), 18:10, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И скатертью дорога!
     
     
  • 2.35, Аноним (3), 18:30, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скатертью, скатертью дальний путь, стелется, катится, катится, firefox в дерьмо.
     

  • 1.40, Аноним (40), 18:47, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А когда развивающиеся страны наконец разовьются?
     

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