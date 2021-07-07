Mozilla прекращает разработку браузера Firefox Lite

Компания Mozilla приняла решение о прекращении разработки web-браузера Firefox Lite, который позиционировался как легковесный вариант Firefox Focus, адаптированный для работы на системах с ограниченными ресурсами и на низкоскоростных каналах связи. Проект развивался командой разработчиков Mozilla из Тайваня и был нацелен прежде всего на поставку в Индии, Индонезии, Таиланде, Филиппинах, Китае и развивающихся странах.

Формирование обновлений для Firefox Lite прекращено 30 июня. Вместо Firefox Lite пользователям рекомендовано перейти на использование Firefox для Android. В качестве причины прекращения сопровождения Firefox Lite называется то, что в текущем виде Firefox для Android и Firefox Focus полностью покрывают все потребности пользователей мобильных устройств, и необходимость поддержания ещё одной редакции Firefox потеряла смысла.

Напомним, что ключевым отличием Firefox Lite от Firefox Focus является использование встроенного в Android движка WebView вместо Gecko, что позволило уменьшить размер APK-пакета с 38 до 5.8 МБ, а также дало возможность использовать браузер на маломощных смартфонах на базе платформы Android Go. Как и в Firefox Focus, в Firefox Lite встроен блокировщик нежелательного контента, вырезающий рекламу, виджеты социальных сетей и внешний JavaScript-код для отслеживания перемещений. Применение блокировщика позволяет существенно уменьшить размер загружаемых данных и сократить время загрузки страниц в среднем на 20%.

Firefox Lite поддерживает такие возможности, как закладки на избранные сайты, просмотр истории посещений, вкладки для одновременной работы с несколькими страницами, менеджер загрузок, быстрый поиск текста на страницах, режим приватного просмотра (не сохраняются Cookie, история и данные в кэше). Среди расширенных возможностей режим Turbo для ускорения загрузки за счёт вырезания рекламы и стороннего контента (включён по умолчанию), режим блокировки изображений, кнопка очистки кэша для увеличения свободной памяти и поддержка изменения цветовой гаммы интерфейса.



