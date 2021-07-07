Mozilla прекращает разработку браузера Firefox Lite

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|2.32, Rev (?), 18:25, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А чем оно не эффективно? Нафиг нужна эта оболочка над системным WebView?
А если оно опенсорсно, то ничего не стоит желающим подхватить разработку. Если действительно кому-то это нужно.
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|3.36, Аноним (36), 18:31, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дело в том что всем сразу было понятно что идея не выгорит.
Даже теоритически у него не было шансов на успех.
Но мозилла как всегда упорно её проталкивала.
И теперь как всегда отказывается от этого проекта.
Уже больше 10 лет вижу как все что делает мозилла за исключением квантума это либо догоняет хром, либо сначала придумывает ерунду, а потом её отказывает. Впрочем мозилле главное делать вид что она что то делает, даже если просто переставляет кровати.
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|4.38, Аноним (38), 18:37, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гугл тоже самое делал, для мощных компаний это эксперементы это нормально
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|1.3, Аноним (3), 17:34, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Вместо Firefox Lite пользователям рекомендовано перейти на использование Firefox для Android
Идите в баню. Есть тысяча и один браузер легче вашего бегемота.
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|2.6, 76562 (?), 17:39, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Но к сожалению это единственный бегемот который умеет в uBlock и Noscript на мобиле. Буду рад ошибиться и если кто-то меня поправит.
А так, если б в расширения умел бы хром - давно бы перекатился.
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|3.8, Аноним (8), 17:41, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А зачем хром? фурифокс на андроиде сейчас очень даже годный
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|4.10, Аноним (-), 17:44, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если бы вы не сказали
> сейчас
то ваше утверждение имело бы смысл
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|4.20, 76562 (?), 18:08, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Подтормаживает на скроллинге больших страниц, что порой подбешивает, иногда дергается интерфейс - пропадает и появляется заново, особенно касается раздела вкладок. Ловил моменты когда пытаешься закрыть вкладку, интерфейс флапает и получаешь клик по странице и переход по ссылке вместо закрытия. Это было редко, но уровень боли достаточен чтобы стараться такое избегать.
Возможно субъективщина и/или относится только к моему девайсу, ибо не первой свежести и со старой ляхой, но факт остается фактом.
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|6.30, НяшМяш (ok), 18:21, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На 430 снапе очень заметная разница. Летать не стал, но ползает ощутимо быстрее.
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|3.29, Аноним (3), 18:20, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>uBlock и Noscript на мобиле
Используйте текстовые мобильные браузеры
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|3.34, Аноним (3), 18:28, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Naked browser, Violoncello browser, Puma Browser, DuckDuckGo Browser... Список можно продолжать до бесконечности, но мне лень.
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|1.4, Аноним (4), 17:34, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Учитывая, что подобные приложухи, КМК, пишет каждый студент и, в большинстве случаев, получается у него лучше чем у мозилы, решение о закрытии правильное, но несвоевременное.
Лучше бы вообще не начинали позориться.
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|1.12, Аноним (12), 17:51, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Читая с утра opennet уже было на секундочку подумал что они от Firefox отказались… перечитал заголовок, вздохнул. Но предчувствие, что и основной браузер не за горами.
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|2.15, An (??), 17:57, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Аналогично.
Беглым взглядом прочитал как - "Mozilla прекращает разработку браузера Firefox"
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|2.17, Аноним (38), 18:01, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зто когда ж у вас это утро наступает? Бухарик вы наверно сильный
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|4.23, Аноним (38), 18:11, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какого вы здесь? Читайте ghacks этой новости уже несколько дней
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|5.28, Аноним (3), 18:19, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Просто opennet близок тоскующему по березам русскому сердцу на чужбине.
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|1.14, Аноним (14), 17:56, 07/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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я советую уткин бравзер... работает отлично, режет трекинг и шлак.
пользую около года, нареканий неимеется.
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|2.39, Rev (?), 18:39, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Круто! И список правил от AdGuard упоминают первым, правильно.
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|2.35, Аноним (3), 18:30, 07/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скатертью, скатертью дальний путь, стелется, катится, катится, firefox в дерьмо.
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