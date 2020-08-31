Проект Iceweasle Mobile начал развитие форка нового Firefox для Android

Разработчики компании Mozilla успешно завершили миграцию пользователей Firefox 68 для платформы Android на новый браузер, развивающийся в рамках проекта Fenix, который на днях предложен всем пользователям как обновление "Firefox 79.0.5". Минимальные требования к платформе подняты до Android 5. Fenix использует движок GeckoView, построенный на базе технологий Firefox Quantum, и набор библиотек Mozilla Android Components, которые уже применяются для построения браузеров Firefox Focus и Firefox Lite. GeckoView является вариантом движка Gecko, оформленном в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо, а Android Components включает библиотеки с типовыми компонентами, обеспечивающими работу вкладок, автодополнения ввода, поисковых подсказок и других возможностей браузера. Энтузиасты не согласные с изменениями в новом Firefox для Android основали синхронизируемый форк проекта - Iceweasle Mobile, который нацелен на предоставление расширенных возможностей по настройке и отображению большей информации о просматриваемых страницах. Кроме названия проект не имеет ничего общего с поставлявшимся в Debian форком Iceweasel и развивается отдельной командой. Для загрузки подготовлены APK-пакеты, которые формируются вручную на основе актуальной кодовой базы Fenix, но без гарантии доставки исправлений и без использования цифровых подписей. В Iceweasle Mobile возвращён доступ к настройкам about:config (в Fenix данная страница по умолчанию отключена). Помимо официально поддерживаемых в Fenix дополнений в форке разрешена установка и других дополнений - из-за использования Mozilla Android Components большинство дополнений не смогут работать без переделки, но пользователям дана возможность попытаться установить любые дополнения, жёстко не ограничивая их список. Интерфейс переключения вкладок переделан и оформлен в стиле старого Firefox для Android. Из планов на будущее отмечается проведение работы по отключению телеметрии и проприетарного кода. Особенности нового Firefox для Android (Fenix): Тёмный режим оформления, перенос адресной строки по умолчанию в нижнюю часть экрана и новый всплывающий блок для переключения между открытыми вкладками (Tab Tray).

Добавлен режим "картинка в картинке", позволяющей воспроизводить видео в небольшом окошке во время просмотра другого контента или при работе в другом приложении.

В адресной строке прекращён показ протокола (https://, http://) и поддомена "www.". Статус безопасного соединения отображается через пиктограмму. Для просмотра полного URL необходимо кликнуть на адресной строке и войти в режим редактирования URL.

Добавлены и включены по умолчанию расширенные средства для защиты от отслеживания перемещений, позволяющие по аналогии с настольной версией Firefox блокировать рекламу с кодом для отслеживания перемещений, счётчики web-аналитики, виджеты социальных сетей, скрытые методы идентификации пользователя и код для майнинга криптовалют.

Предоставлена возможность открытия режима приватного просмотра в одно нажатие.

Добавлена опция для автоматической очистки истории открытия страниц при выходе из браузера и настройка для установки глобального уровня масштабирования, применяемого для всех сайтов.

Повышена производительность. Заявлено, что новый Firefox до двух раз быстрее классического Firefox для Android, что достигается благодаря применению на этапе компиляции оптимизаций на основе результатов профилирования кода (PGO - Profile-guided optimization) и за счёт включения JIT-компилятора IonMonkey для 64-разрядных систем ARM.

Универсальное меню, через которое можно получить доступ к настройкам, библиотеке (избранные страницы, история, загрузки, недавно закрытые вкладки), выбору режима отображения сайта (показ десктоп-версии сайта), поиску текста на странице, переходу в приватный режим, открытию новой вкладки и навигации между страницами.

Многофункциональная адресная строка, в которой имеется универсальная кнопка для быстрого выполнения операций, таких как отправка ссылки на другое устройство и добавление сайта в список избранных страниц. При нажатии на адресной строке запускается полноэкранный режим подсказки, предлагающий релевантные варианты ввода на основе истории посещений и рекомендаций от поисковых систем.

Возможность объединения вкладок в коллекции, позволяющие сохранять, группировать и обмениваться избранными сайтами. После закрытия браузера остающиеся открытыми вкладки автоматически группируются в коллекцию, которую затем можно просмотреть и восстановить.

Обеспечена поддержка следующих дополнений: uBlock Origin, Dark Reader, Privacy Badger, NoScript, HTTPS Everywhere, Decentraleyes, Search by Image, YouTube High Definition и Privacy Possum. Возможности старого Firefox для Android, которые недоступны в Fenix: about:config, просмотр кода страницы, установка домашней страницы, компактные вкладки, отправка вкладки на другое устройство, очереди вкладок, список недавно закрытых вкладок, режим постоянного отображения адресной строки (в Fenix всегда действует автоскрытие), сохранение страницы в PDF.



