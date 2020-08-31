Проект Iceweasle Mobile начал развитие форка нового Firefox для Android

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|1.1, Аноним (1), 22:35, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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То есть, энтузиасты смогли быстро это сделать, а mozilla нет? Выходит, это курс развития у mozilla такой особенный.
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|2.7, Аноним (7), 23:00, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> То есть, энтузиасты смогли быстро это сделать, а mozilla нет?
Быстро сделать что? Переключить состояние блокировки about:config и дополнений кроме списка? Так в официальном найтли от mozilla то же самое, конфиг есть, любое дополнение скоро https://github.com/mozilla-mobile/fenix/issues/14034 можно будет попробовать поставить. Но в стейбле специально заблочено.
Вот когда этот форк сделает что-то еще, хоть из озвученного телеметрия и проприетарные куски, то будет какой-то смысл по сравнению с найтли. А сейчас отличий не видно, только васянам доверять дополнительно.
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|3.18, Анонии (?), 23:15, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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У васянов хотя бы кредит доверия не исчерпан, в отличие от траннизиллы.
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|4.26, Старшина (?), 23:24, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По моему Мурзилка работала ровно до того момента, пока у тебя и таких как ты не исчерпался кредит на пользование дармовым сетевым обозревателем.
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|3.34, Аноним (1), 00:19, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выкатывать в стейбл незаконченные решения, да ещё и с временным регресмом функций – верх идиотизма. Отдел маркетинга у них, видимо, так же криво работает, раз не понимает последствий этого.
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|4.45, Нейромонашка (?), 02:04, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Читать ты, видимо, совсем не умеешь? Где ты увидел, что Мозилла в стейбл залила регресс и неоконченные решения?
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|1.2, Аноним (2), 22:37, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ограниченный набор дополнений и отключенный about:config - Mozilla продолжает воевать за победу хрома и гугла.
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|2.27, Старшина (?), 23:27, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Субъект Murzilla не озабочена объектом [случайный Васян], потому что конкурентом может выступать лишь другой субьект {Гоголь}
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|1.3, Аноним (3), 22:41, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>возвращён доступ к настройкам about:config (в Fenix данная страница по умолчанию отключена)
Вот уже и мозилла идет по стопам хромого, решая за пользователей что им лучше. Что дальше? Отключите загрузку файлов по http?
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|2.6, Аноним (6), 22:58, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Прохладно. В крайней версии имеплементнули индикацию загрузки в заголовке, так теперь постоянно видно какие сайты тормозят. Раньше надо было открывать инспектор и сравнивать, в хромиуме раза в 2 шустрее на тех же аддонах. На телефоне фф нужен был только из-за ублока, несмотря даже на тормоза, так они взяли и закопали его. Дальновидно. постоянно эта псевдозабота о псевдобезопасности, пропихивание кривых компонентов на русте, навязывание пульсы с дрм, в общем фу, ничем не лучше хромиума, только хуже.
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|3.39, IRASoldier_registered (ok), 00:48, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>На телефоне фф нужен был только из-за ублока, несмотря даже на тормоза, так они взяли и закопали его.
Вотпрямщаз стоит FF (обновленный до Fenix'а) и прямо в меню "Дополнения" предлагается установка uBlock Origin. Что и сделано.
А для особо замороченных там есть и тот самый NoScript. И HTTPSEverywhere.
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|4.43, Аноним (6), 01:00, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Неправда ваша: растёт и ветвится из корня времён и каждая нижеследующая отрубка является крайней с точки зрения наблюдателя -- после неё ничего нет на текущий момент. Речь совсем не про версии, поскльку в нынешнем мире нумерация версий прикладного ПО давно утратила какой либо смысл, а скорее про релизы и срезы на этом древе.
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|1.5, vitalif (ok), 22:55, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А что значит "по умолчанию отключена"? Что надо сделать, чтобы было не "по умолчанию"?
Точнее даже не так - я ставил Firefox Nightly, и там about:config работал. А в нормальном почему его нет?
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|2.10, Михрютка (ok), 23:04, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> А что значит "по умолчанию отключена"? Что надо сделать, чтобы было не
> "по умолчанию"?
> Точнее даже не так - я ставил Firefox Nightly, и там about:config
> работал. А в нормальном почему его нет?
потому что все сложно, как вы не понимаете! там все так сложно, так запутанно, вы же можете все поломать? ну вот, МЫ ВАМ НЕ ДАДИМ ВСЕ ПОЛОМАТЬ!
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|3.30, Аноним (30), 23:49, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кривлайся лучше.
Твои кривляния уже даже улыбку не вызывают, как это было раньше.
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|1.8, Михрютка (ok), 23:02, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>>Разработчики компании Mozilla успешно завершили миграцию пользователей Firefox 68 для платформы Android на новый браузер, развивающийся в рамках проекта Fenix, который на днях предложен всем пользователям как обновление "Firefox 79.0.5".
чо-то у вас переводчик опять поломался.
правильный перевод:
Разработчики компании Mozilla успешно поставили раком пользователей Firefox 68 на платформе андроид, выкатив апгрейд, от которого пользователи доси не могут прийти в себя. на возмущенные вопли пользователей представитель компании mozilla ответил: "А кто не хочет брать - отключим газ!"
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|2.22, Старшина (?), 23:20, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вместо того, чтобы осуждать чужой труд, найми разработчиков по, чтобы тебе сделали лучший браузер.
то есть если тебе действительно нужен лучший твой браузер, то ты оплатишь его разработку. а если нет, то не оплатишь. Тут уж сам решай.
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|3.28, Аноним (30), 23:45, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Он не знает слова оплачивать разработку по.
Его перекорежит сто раз, если он за него заплатит, если его так корежит на бесплатное по.
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|2.29, Аноним (30), 23:47, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Уныло кривляешься, шут.
Но я уверен, ты способен на большее.
Так, что давай, соберись и выдай что-нибудь позабавней.
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|2.19, Аноним (2), 23:15, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Firefox Nightly (пока что) или Vivaldi. Был еще Kiwi, но он уже почти год как передан в open source (заброшен и закрыт).
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|3.32, Аноним (32), 23:52, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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+1
Поддерживает всё, и аддоны, и темы-персоны... Для большей безопасности ставим uBlock (или даже uMatrix). Лучше браузера пока не нашёл.
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|2.38, Аноним (38), 00:39, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Brave из мобильных пока что лучший по моему. И интерфейс удобный и встроенный блокировки трекеров и рекламы + можешь сам решать ющать нижнюю панель и автскрытие строки адреса или нет.
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|1.14, Михрютка (ok), 23:07, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>>>проведение работы по отключению телеметрии и проприетарного кода.
в файрфоксе? телеметрия и проприетарный код? да ну ёпт, ну никогда же такого не было, и вот опять!
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|1.17, vitalif (ok), 23:12, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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И меня больше интересует другое - зачем они его вообще переписывали с нуля?
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|2.24, мурзила (?), 23:22, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А тех разработчиков, которые могли разобраться в коде - мы на днях уволили.
Пришлось переписывать с нуля.
Так быстрее.
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|1.25, vitalif (ok), 23:23, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так, ну ладно, я поставил форк, Tampermonkey работает. Ну в принципе уже норм, пользоваться можно, чуваки молодцы :)
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|1.31, Аноним (30), 23:51, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пожалуйста подскажите, а местные оболтусы кроме унылых кривляний, могут писать что-нибудь по делу?
Или кривляния - потолок их развития?
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|1.37, Аноним (37), 00:27, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Очень редко. Чаще в любой новости проявляют остроумие, жгут талантом и устраивают срачи, которые местные модераторы едва успевают чистить. По теме - не кажется ли уважаемым донам, что пора восстанавливать советскую власть - сообществу сделать форки лисы и хромого и ВСЕ дальнейшее развитие сделать полностью опенсорсным и без корпорастов.
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