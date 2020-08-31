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Проект Iceweasle Mobile начал развитие форка нового Firefox для Android

31.08.2020 22:26

Разработчики компании Mozilla успешно завершили миграцию пользователей Firefox 68 для платформы Android на новый браузер, развивающийся в рамках проекта Fenix, который на днях предложен всем пользователям как обновление "Firefox 79.0.5". Минимальные требования к платформе подняты до Android 5.

Fenix использует движок GeckoView, построенный на базе технологий Firefox Quantum, и набор библиотек Mozilla Android Components, которые уже применяются для построения браузеров Firefox Focus и Firefox Lite. GeckoView является вариантом движка Gecko, оформленном в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо, а Android Components включает библиотеки с типовыми компонентами, обеспечивающими работу вкладок, автодополнения ввода, поисковых подсказок и других возможностей браузера.

Энтузиасты не согласные с изменениями в новом Firefox для Android основали синхронизируемый форк проекта - Iceweasle Mobile, который нацелен на предоставление расширенных возможностей по настройке и отображению большей информации о просматриваемых страницах. Кроме названия проект не имеет ничего общего с поставлявшимся в Debian форком Iceweasel и развивается отдельной командой. Для загрузки подготовлены APK-пакеты, которые формируются вручную на основе актуальной кодовой базы Fenix, но без гарантии доставки исправлений и без использования цифровых подписей.

В Iceweasle Mobile возвращён доступ к настройкам about:config (в Fenix данная страница по умолчанию отключена). Помимо официально поддерживаемых в Fenix дополнений в форке разрешена установка и других дополнений - из-за использования Mozilla Android Components большинство дополнений не смогут работать без переделки, но пользователям дана возможность попытаться установить любые дополнения, жёстко не ограничивая их список. Интерфейс переключения вкладок переделан и оформлен в стиле старого Firefox для Android. Из планов на будущее отмечается проведение работы по отключению телеметрии и проприетарного кода.

Особенности нового Firefox для Android (Fenix):

  • Тёмный режим оформления, перенос адресной строки по умолчанию в нижнюю часть экрана и новый всплывающий блок для переключения между открытыми вкладками (Tab Tray).
  • Добавлен режим "картинка в картинке", позволяющей воспроизводить видео в небольшом окошке во время просмотра другого контента или при работе в другом приложении.
  • В адресной строке прекращён показ протокола (https://, http://) и поддомена "www.". Статус безопасного соединения отображается через пиктограмму. Для просмотра полного URL необходимо кликнуть на адресной строке и войти в режим редактирования URL.
  • Добавлены и включены по умолчанию расширенные средства для защиты от отслеживания перемещений, позволяющие по аналогии с настольной версией Firefox блокировать рекламу с кодом для отслеживания перемещений, счётчики web-аналитики, виджеты социальных сетей, скрытые методы идентификации пользователя и код для майнинга криптовалют.
  • Предоставлена возможность открытия режима приватного просмотра в одно нажатие.
  • Добавлена опция для автоматической очистки истории открытия страниц при выходе из браузера и настройка для установки глобального уровня масштабирования, применяемого для всех сайтов.
  • Повышена производительность. Заявлено, что новый Firefox до двух раз быстрее классического Firefox для Android, что достигается благодаря применению на этапе компиляции оптимизаций на основе результатов профилирования кода (PGO - Profile-guided optimization) и за счёт включения JIT-компилятора IonMonkey для 64-разрядных систем ARM.
  • Универсальное меню, через которое можно получить доступ к настройкам, библиотеке (избранные страницы, история, загрузки, недавно закрытые вкладки), выбору режима отображения сайта (показ десктоп-версии сайта), поиску текста на странице, переходу в приватный режим, открытию новой вкладки и навигации между страницами.
  • Многофункциональная адресная строка, в которой имеется универсальная кнопка для быстрого выполнения операций, таких как отправка ссылки на другое устройство и добавление сайта в список избранных страниц. При нажатии на адресной строке запускается полноэкранный режим подсказки, предлагающий релевантные варианты ввода на основе истории посещений и рекомендаций от поисковых систем.
  • Возможность объединения вкладок в коллекции, позволяющие сохранять, группировать и обмениваться избранными сайтами. После закрытия браузера остающиеся открытыми вкладки автоматически группируются в коллекцию, которую затем можно просмотреть и восстановить.
  • Обеспечена поддержка следующих дополнений: uBlock Origin, Dark Reader, Privacy Badger, NoScript, HTTPS Everywhere, Decentraleyes, Search by Image, YouTube High Definition и Privacy Possum.

Возможности старого Firefox для Android, которые недоступны в Fenix: about:config, просмотр кода страницы, установка домашней страницы, компактные вкладки, отправка вкладки на другое устройство, очереди вкладок, список недавно закрытых вкладок, режим постоянного отображения адресной строки (в Fenix всегда действует автоскрытие), сохранение страницы в PDF.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/interfect/f...)
  2. OpenNews: Доступен Firefox Preview 5.2 для Android
  3. OpenNews: Разработчики из Mozilla добавили опцию для управления доступом к about:config
  4. OpenNews: Доступен браузер Firefox Preview 2.0 для Android
  5. OpenNews: Первый выпуск нового браузера Firefox Preview для Android
  6. OpenNews: Mozilla разрабатывает новый мобильный браузер Fenix
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53634-firefox
Ключевые слова: firefox, fenix
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:35, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    То есть, энтузиасты смогли быстро это сделать, а mozilla нет? Выходит, это курс развития у mozilla такой особенный.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:00, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > То есть, энтузиасты смогли быстро это сделать, а mozilla нет?

    Быстро сделать что? Переключить состояние блокировки about:config и дополнений кроме списка? Так в официальном найтли от mozilla то же самое, конфиг есть, любое дополнение скоро https://github.com/mozilla-mobile/fenix/issues/14034 можно будет попробовать поставить. Но в стейбле специально заблочено.
    Вот когда этот форк сделает что-то еще, хоть из озвученного телеметрия и проприетарные куски, то будет какой-то смысл по сравнению с найтли. А сейчас отличий не видно, только васянам доверять дополнительно.

     
     
  • 3.18, Анонии (?), 23:15, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    У васянов хотя бы кредит доверия не исчерпан, в отличие от траннизиллы.
     
     
  • 4.26, Старшина (?), 23:24, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По моему Мурзилка работала ровно до того момента, пока у тебя и таких как ты не исчерпался кредит на пользование дармовым сетевым обозревателем.
     
  • 3.34, Аноним (1), 00:19, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выкатывать в стейбл незаконченные решения, да ещё и с временным регресмом функций – верх идиотизма. Отдел маркетинга у них, видимо, так же криво работает, раз не понимает последствий этого.
     
     
  • 4.45, Нейромонашка (?), 02:04, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читать ты, видимо, совсем не умеешь? Где ты увидел, что Мозилла в стейбл залила регресс и неоконченные решения?
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:37, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ограниченный набор дополнений и отключенный about:config - Mozilla продолжает воевать за победу хрома и гугла.
     
     
  • 2.27, Старшина (?), 23:27, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Субъект Murzilla не озабочена объектом [случайный Васян], потому что конкурентом может выступать лишь другой субьект {Гоголь}
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:41, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >возвращён доступ к настройкам about:config (в Fenix данная страница по умолчанию отключена)

    Вот уже и мозилла идет по стопам хромого, решая за пользователей что им лучше. Что дальше? Отключите загрузку файлов по http?

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 23:06, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    давно пора ты в 90х застрял
     

  • 1.4, Аноним (13), 22:50, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да нет лучше браузера кроме лисы на данный момент
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:58, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Прохладно. В крайней версии имеплементнули индикацию загрузки в заголовке, так теперь постоянно видно какие сайты тормозят. Раньше надо было открывать инспектор и сравнивать, в хромиуме раза в 2 шустрее на тех же аддонах. На телефоне фф нужен был только из-за ублока, несмотря даже на тормоза, так они взяли и закопали его. Дальновидно. постоянно эта псевдозабота о псевдобезопасности, пропихивание кривых компонентов на русте, навязывание пульсы с дрм, в общем фу, ничем не лучше хромиума, только хуже.
     
     
  • 3.9, Аноним (13), 23:03, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ставь его через непонятный snap бог в помощь
     
  • 3.39, IRASoldier_registered (ok), 00:48, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >На телефоне фф нужен был только из-за ублока, несмотря даже на тормоза, так они взяли и закопали его.

    Вотпрямщаз стоит FF (обновленный до Fenix'а) и прямо в меню "Дополнения" предлагается установка uBlock Origin. Что и сделано.

    А для особо замороченных там есть и тот самый NoScript. И HTTPSEverywhere.

     
     
  • 4.44, Java omnomnom your memory (?), 01:57, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NoScript. И HTTPSEverywhere -- Не нужны. Это не TemperMonkey с AntiAdblock Rick
     
  • 3.41, АнонимусШифропанк (?), 00:50, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крайней может быть плоть, мера, север. В русском языке противоположенный первому - последний.
     
     
  • 4.43, Аноним (6), 01:00, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неправда ваша: растёт и ветвится из корня времён и каждая нижеследующая отрубка является крайней с точки зрения наблюдателя -- после неё ничего нет на текущий момент. Речь совсем не про версии, поскльку в нынешнем мире нумерация версий прикладного ПО давно утратила какой либо смысл, а скорее про релизы и срезы на этом древе.
     

  • 1.5, vitalif (ok), 22:55, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А что значит "по умолчанию отключена"? Что надо сделать, чтобы было не "по умолчанию"?

    Точнее даже не так - я ставил Firefox Nightly, и там about:config работал. А в нормальном почему его нет?

     
     
  • 2.10, Михрютка (ok), 23:04, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > А что значит "по умолчанию отключена"? Что надо сделать, чтобы было не
    > "по умолчанию"?
    > Точнее даже не так - я ставил Firefox Nightly, и там about:config
    > работал. А в нормальном почему его нет?

    потому что все сложно, как вы не понимаете! там все так сложно, так запутанно, вы же можете все поломать? ну вот, МЫ ВАМ НЕ ДАДИМ ВСЕ ПОЛОМАТЬ!

     
     
  • 3.30, Аноним (30), 23:49, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кривлайся лучше.

    Твои кривляния уже даже улыбку не вызывают, как это было раньше.

     

  • 1.8, Михрютка (ok), 23:02, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>>Разработчики компании Mozilla успешно завершили миграцию пользователей Firefox 68 для платформы Android на новый браузер, развивающийся в рамках проекта Fenix, который на днях предложен всем пользователям как обновление "Firefox 79.0.5".

    чо-то у вас переводчик опять поломался.

    правильный перевод:

    Разработчики компании Mozilla успешно поставили раком пользователей Firefox 68 на платформе андроид, выкатив апгрейд, от которого пользователи доси не могут прийти в себя. на возмущенные вопли пользователей представитель компании mozilla ответил: "А кто не хочет брать - отключим газ!"

     
     
  • 2.22, Старшина (?), 23:20, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вместо того, чтобы осуждать чужой труд, найми разработчиков по, чтобы тебе сделали лучший браузер.
    то есть если тебе действительно нужен лучший твой браузер, то ты оплатишь его разработку. а если нет, то не оплатишь. Тут уж сам решай.
     
     
  • 3.28, Аноним (30), 23:45, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он не знает слова оплачивать разработку по.
    Его перекорежит сто раз, если он за него заплатит, если его так корежит на бесплатное по.
     
  • 2.29, Аноним (30), 23:47, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уныло кривляешься, шут.
    Но я уверен, ты способен на большее.

    Так, что давай, соберись и выдай что-нибудь позабавней.

     

  • 1.12, Аноним (13), 23:05, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    подскажите нормальный браузер люди
     
     
  • 2.19, Аноним (2), 23:15, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Firefox Nightly (пока что) или Vivaldi. Был еще Kiwi, но он уже почти год как передан в open source (заброшен и закрыт).
     
  • 2.23, дохтурЛол (?), 23:20, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    icecat mobile
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 23:52, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +1
    Поддерживает всё, и аддоны, и темы-персоны... Для большей безопасности ставим uBlock (или даже uMatrix). Лучше браузера пока не нашёл.
     
  • 2.38, Аноним (38), 00:39, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Brave из мобильных пока что лучший по моему. И интерфейс удобный и встроенный блокировки трекеров и рекламы + можешь сам решать ющать нижнюю панель и автскрытие строки адреса или нет.
     
  • 2.40, IRASoldier_registered (ok), 00:50, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Firefox.

    А если на Samsung'е - то ещё и дефолтовый. Хром Хромом, только можно установить ещё и блокировщики рекламы.

     

  • 1.14, Михрютка (ok), 23:07, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >>>проведение работы по отключению телеметрии и проприетарного кода.

    в файрфоксе? телеметрия и проприетарный код? да ну ёпт, ну никогда же такого не было, и вот опять!

     
     
  • 2.21, anon89 (?), 23:19, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&ei=wVpNX7CiCsX4kwXGhZzIBA&q=a
     
     
  • 3.33, vitalif (ok), 00:03, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а клозед сорс от китайцев конечно ничего никуда не сливает...
     

  • 1.17, vitalif (ok), 23:12, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И меня больше интересует другое - зачем они его вообще переписывали с нуля?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 23:19, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как и всегда, производительность
     
  • 2.24, мурзила (?), 23:22, 31/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тех разработчиков, которые могли разобраться в коде - мы на днях уволили.
    Пришлось переписывать с нуля.

    Так быстрее.

     

  • 1.25, vitalif (ok), 23:23, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так, ну ладно, я поставил форк, Tampermonkey работает. Ну в принципе уже норм, пользоваться можно, чуваки молодцы :)
     
  • 1.31, Аноним (30), 23:51, 31/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пожалуйста подскажите, а местные оболтусы кроме унылых кривляний, могут писать что-нибудь по делу?

    Или кривляния - потолок их развития?

     
     
  • 2.35, Аноним (1), 00:24, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вы написали что-нибудь по делу?
     
  • 2.42, IRASoldier_registered (ok), 00:51, 01/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не могут. Ретрограды, свободорадикалы и конспирологи - и чтобы по делу? :-)
     

  • 1.36, Ilya Indigo (ok), 00:24, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Благодарю авторов проекта и автора новости!
    Очень нужно!
     
  • 1.37, Аноним (37), 00:27, 01/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Очень редко. Чаще в любой новости проявляют остроумие, жгут талантом и устраивают срачи, которые местные модераторы едва успевают чистить. По теме - не кажется ли уважаемым донам, что пора восстанавливать советскую власть - сообществу сделать форки лисы и хромого и ВСЕ дальнейшее развитие сделать полностью опенсорсным и без корпорастов.
     

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