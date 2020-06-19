Доступен Firefox Preview 5.2 для Android

Для платформы Android опубликован выпуск экспериментального браузера Firefox Preview 5.2, развиваемого под кодовым именем Fenix в качестве замены редакции Firefox для Android. В ближайшее время выпуск будет опубликован в каталоге Google Play (для работы необходим Android 5 или новее). Кроме того, начиная с версии Firefox 77 в качестве бета-версии обычного Firefox теперь предлагаются сборки на основе Firefox Preview 5.x (Firefox 77 Beta для Android идентичен Firefox Preview 5.1). Firefox Preview использует движок GeckoView, построенный на базе технологий Firefox Quantum, и набор библиотек Mozilla Android Components, которые уже применяются для построения браузеров Firefox Focus и Firefox Lite. GeckoView является вариантом движка Gecko, оформленном в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо, а Android Components включает библиотеки с типовыми компонентами, обеспечивающими работу вкладок, автодополнения ввода, поисковых подсказок и других возможностей браузера. Основные изменения: Предложен новый всплывающий блок для переключения между открытыми вкладками (Tab Tray). Вместо показа открытых вкладок на базовом домашнем экране в новом выпуске добавлена кнопка с индикатором числа открытых вкладок, при нажатии на которую показывается отдельный список вкладок, открытых в обычном и приватном режимах. На домашней странице оставлены список часто используемых сайтов и содержимое коллекций, в которых сгруппированы сведения о ранее открытых сайтах. Закрытие вкладок производится скользящим движением вправо, после закрытия вкладки внизу появляется кнопка для отмены действия.

Упрощена активация голосового поиска, позволяющего вводить ключи для поиска с использованием механизма распознавания речи.

Внесены улучшения для людей с ограниченными возможностями.

В адресною строку добавлена видимая кнопка для открытия страницы в режиме читателя (ранее режим читателя вызывался из меню и было не видно поддерживается ли он для текущего сайта).

Включён динамический показ нижней навигационной панели.

В интерфейс переключения вкладок добавлен быстрый вызов контекстного меню.

Добавлена возможность инициирования синхронизации списков закладок и истории при помощи жеста "сдвиг вниз". Дополнительно можно отметить появление в ночных сборках Firefox, на базе которых будет подготовлен релиз Firefox 79, страницы "about:preferences#experimental" с интерфейсом включения экспериментальных возможностей, похожим на about:flags в Chrome. Для включения нового интерфейса в about:config предусмотрена опция "browser.preferences.experimental".



