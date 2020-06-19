Доступен Firefox Preview 5.2 для Android

|
|1.1, Аноним (1), 12:56, 19/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Единственный конкурент мобильной Opera. Пока ещё с детскими болячками, но постепенно думаю вытянуть
|
|
|
|2.3, ЭтоГриша (?), 13:03, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
>мобильная опера
Последний раз запускал её ещё на симбиане^3 пиписитарные браузеры - бред.
|
|1.2, th3m3 (ok), 12:58, 19/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
В последних версиях - им невозможно пользоваться. Раньше часто падал. Теперь происходит какой-то глюк, что вкладка упала. И всё. Больше ничего даже не грузится. Помогает только перезапуск. И в каждой новости пишут про новшества, а про все эти глюки - ни слова. Скорее бы уже пофиксили.
|
|
|
|
|
|3.7, th3m3 (ok), 13:09, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
XRN3Pro, Android 6, MIUI Global 10.2. На нём так. Может он просто старый уже. На днях новый закажу, надеюсь там лучше будет.
|
|
|
|4.10, Аноним (10), 13:31, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Аналогичные внезапные проблемы с вкладками на Redmi 7A, Android 9
|
|
|
|5.14, siropchik (??), 14:36, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
муйня, вот и вся проблема скорее всего. убери все ограничения в фоне для Firefox.
|
|2.15, Аноним (15), 14:50, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Китайцы видать что-то намудрили в своей ОС помнится при покупке китайфона его надо сразу перепрошивать на что-то больше похожее на андроид... либо терпеть рандомные проблемы с софтом.
|
|
|
|3.17, Аноним (17), 15:00, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Деградировать ос до андроида вместо простейших настроек нескольких нужных приложений?)
|
|3.18, th3m3 (ok), 15:10, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У меня никогда не было никаких подобных проблем с софтом на Miui.
|
|1.11, Аноним (11), 13:32, 19/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Для включения нового интерфейса в about:config предусмотрена опция "browser.preferences.experimental".
Необходимо также, чтобы опция "browser.preferences.experimental", влияющая на показ about:preferences#experimental, показывалась только тогда, когда firefox запущен с аргументом командной строки --show-browser-preferences-experimental-option. Ну а доступность этого аргумента командной строки следует контролировать во время сборки какой-нибудь опцией типа -D WITH_BROWSER_PREFERENCES_EXPERIMENTAL_OPTION_COMMAND_LINE_ARGUMENT
|
|1.19, Аноним (19), 15:45, 19/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Когда добавят обновление вкладки при помощи жеста "сдвиг вниз", можно переходить
|