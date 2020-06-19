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Доступен Firefox Preview 5.2 для Android

19.06.2020 12:50

Для платформы Android опубликован выпуск экспериментального браузера Firefox Preview 5.2, развиваемого под кодовым именем Fenix в качестве замены редакции Firefox для Android. В ближайшее время выпуск будет опубликован в каталоге Google Play (для работы необходим Android 5 или новее). Кроме того, начиная с версии Firefox 77 в качестве бета-версии обычного Firefox теперь предлагаются сборки на основе Firefox Preview 5.x (Firefox 77 Beta для Android идентичен Firefox Preview 5.1).

Firefox Preview использует движок GeckoView, построенный на базе технологий Firefox Quantum, и набор библиотек Mozilla Android Components, которые уже применяются для построения браузеров Firefox Focus и Firefox Lite. GeckoView является вариантом движка Gecko, оформленном в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо, а Android Components включает библиотеки с типовыми компонентами, обеспечивающими работу вкладок, автодополнения ввода, поисковых подсказок и других возможностей браузера.

Основные изменения:

  • Предложен новый всплывающий блок для переключения между открытыми вкладками (Tab Tray). Вместо показа открытых вкладок на базовом домашнем экране в новом выпуске добавлена кнопка с индикатором числа открытых вкладок, при нажатии на которую показывается отдельный список вкладок, открытых в обычном и приватном режимах. На домашней странице оставлены список часто используемых сайтов и содержимое коллекций, в которых сгруппированы сведения о ранее открытых сайтах. Закрытие вкладок производится скользящим движением вправо, после закрытия вкладки внизу появляется кнопка для отмены действия.
  • Упрощена активация голосового поиска, позволяющего вводить ключи для поиска с использованием механизма распознавания речи.
  • Внесены улучшения для людей с ограниченными возможностями.
  • В адресною строку добавлена видимая кнопка для открытия страницы в режиме читателя (ранее режим читателя вызывался из меню и было не видно поддерживается ли он для текущего сайта).
  • Включён динамический показ нижней навигационной панели.
  • В интерфейс переключения вкладок добавлен быстрый вызов контекстного меню.
  • Добавлена возможность инициирования синхронизации списков закладок и истории при помощи жеста "сдвиг вниз".

Дополнительно можно отметить появление в ночных сборках Firefox, на базе которых будет подготовлен релиз Firefox 79, страницы "about:preferences#experimental" с интерфейсом включения экспериментальных возможностей, похожим на about:flags в Chrome. Для включения нового интерфейса в about:config предусмотрена опция "browser.preferences.experimental".



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/mozilla-mob...)
  2. OpenNews: Доступен Firefox Preview 5.1 для Android
  3. OpenNews: Доступен Firefox Preview 5.0 для Android
  4. OpenNews: Первый выпуск нового браузера Firefox Preview для Android
  5. OpenNews: Для Android создан web-браузер Firefox Focus на базе движка Webkit
  6. OpenNews: Выпуск Firefox Lite 2.0, компактного браузера для Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53191-firefox
Ключевые слова: firefox, android
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:56, 19/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Единственный конкурент мобильной Opera. Пока ещё с детскими болячками, но постепенно думаю вытянуть
     
     
  • 2.3, ЭтоГриша (?), 13:03, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >мобильная опера

    Последний раз запускал её ещё на симбиане^3 пиписитарные браузеры - бред.

     
  • 2.6, Аноним (6), 13:08, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    > но постепенно думаю вытянуть

    А сможешь?

     

  • 1.2, th3m3 (ok), 12:58, 19/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    В последних версиях - им невозможно пользоваться. Раньше часто падал. Теперь происходит какой-то глюк, что вкладка упала. И всё. Больше ничего даже не грузится. Помогает только перезапуск. И в каждой новости пишут про новшества, а про все эти глюки - ни слова. Скорее бы уже пофиксили.
     
     
  • 2.4, ЭтоГриша (?), 13:04, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня отлично работает без падений linageos 17.1
     
     
  • 3.7, th3m3 (ok), 13:09, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    XRN3Pro, Android 6, MIUI Global 10.2. На нём так. Может он просто старый уже. На днях новый закажу, надеюсь там лучше будет.
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 13:31, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аналогичные внезапные проблемы с вкладками на Redmi 7A, Android 9
     
     
  • 5.14, siropchik (??), 14:36, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    муйня, вот и вся проблема скорее всего. убери все ограничения в фоне для Firefox.
     
  • 2.15, Аноним (15), 14:50, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Китайцы видать что-то намудрили в своей ОС помнится при покупке китайфона его надо сразу перепрошивать на что-то больше похожее на андроид... либо терпеть рандомные проблемы с софтом.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 15:00, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Деградировать ос до андроида вместо простейших настроек нескольких нужных приложений?)
     
  • 3.18, th3m3 (ok), 15:10, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня никогда не было никаких подобных проблем с софтом на Miui.
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:07, 19/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    about:config не завезли?
     
  • 1.8, Аноним (8), 13:10, 19/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    umatrix уже есть? пока бесполезно
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:04, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    umatix есть, но 90% его функций заменяет ublock.
     

  • 1.9, Х (?), 13:12, 19/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И во что они еще верят?
     
  • 1.11, Аноним (11), 13:32, 19/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для включения нового интерфейса в about:config предусмотрена опция "browser.preferences.experimental".

    Необходимо также, чтобы опция "browser.preferences.experimental", влияющая на показ about:preferences#experimental, показывалась только тогда, когда firefox запущен с аргументом командной строки --show-browser-preferences-experimental-option. Ну а доступность этого аргумента командной строки следует контролировать во время сборки какой-нибудь опцией типа -D WITH_BROWSER_PREFERENCES_EXPERIMENTAL_OPTION_COMMAND_LINE_ARGUMENT

     
  • 1.13, Аноним (13), 14:17, 19/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > This might void your warranty!

    Лоллирую вприсядку.

     
     
  • 2.16, AnonPlus (?), 14:54, 19/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слово "онанирую" пишется иначе.
     

  • 1.19, Аноним (19), 15:45, 19/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда добавят обновление вкладки при помощи жеста "сдвиг вниз", можно переходить
     
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