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Доступен Firefox Preview 5.1 для Android

30.05.2020 09:41

Для платформы Android опубликован выпуск экспериментального браузера Firefox Preview 5.1, развиваемого под кодовым именем Fenix в качестве замены редакции Firefox для Android. В ближайшее время выпуск будет опубликован в каталоге Google Play (для работы необходим Android 5 или новее).

Firefox Preview использует движок GeckoView, построенный на базе технологий Firefox Quantum, и набор библиотек Mozilla Android Components, которые уже применяются для построения браузеров Firefox Focus и Firefox Lite. GeckoView является вариантом движка Gecko, оформленном в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо, а Android Components включает библиотеки с типовыми компонентами, обеспечивающими работу вкладок, автодополнения ввода, поисковых подсказок и других возможностей браузера.

Основные изменения:

  • Добавлена возможность отображения сохранённых учётных данных в отсортированном виде. Допускается сортировка в алфавитном порядке и по времени последнего использования.
  • Добавлены отдельные элементы меню для доступа к закладкам и истории навигации, без применения промежуточной кнопки "Library".
  • Реализован улучшенный экран сканирования QR-кодов.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/mozilla-mob...)
  2. OpenNews: В ночные сборки Firefox внесены спорные изменения в интерфейс режима читателя
  3. OpenNews: В Firefox 78 появится менеджер процессов
  4. OpenNews: Релиз Firefox 76
  5. OpenNews: Доступен Firefox Preview 5.0 для Android
  6. OpenNews: Первый выпуск нового браузера Firefox Preview для Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53054-firefox
Ключевые слова: firefox, android
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  • 1.1, Аноним (1), 10:04, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Без uMartix и about:config - не нужно!
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:49, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    about:config есть по крайней мере у меня в nightly. umatrix не использую, мне ublock хватает.
     
     
  • 3.15, Аноним (1), 12:43, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можно и так, но надо признать в uMatrix намного удобнее блокировать java-script, а на мобильных устройствах это очень важный аспект.
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 13:27, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть еще NoScript с похожей функциональностью. А он, судя из предыдущих новостей, уже есть в Firefox Preview.
     
     
  • 5.21, DerRoteBaron (ok), 13:36, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NoScript предлагает инопланетный UI и работает не в пример хуже.
     

  • 1.2, трурль (?), 10:06, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Удобного масштабирования текста не предвидится, судя по всему?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:44, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вроде они вслед за разрабами Chrome заявляли, что это будет ломать сайты, и что сайты сами должны делать адаптированные версии. Как бы то ни было, для старой версии есть расширение Fennec TextWrap, которое на мой вкус работает достаточно хорошо. Добавление поддержки всех расширений в новой версии — вопрос времени.
     
     
  • 3.9, пох. (?), 11:17, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Добавление поддержки всех расширений в новой версии — вопрос бесконечного времени.

    поправил, не благодарите.

    Вполне очевидно, что если поддерживается даже такая меганавороченная хрень как ублок - нет никакой специальной "поддержки", апи скопипащен из десктопной мурзилы, зато есть просто белый список, и запрет ставить все остальное - чтоб не баловали. Ишь че удумал, шрифты выбирать он будет!

    Сегодня шрифты выбирает (мы нарочно написали это _мелким_ шрифтом, а он, гад, читать лезет!), завтра tracking ping заблокирует, послезавтра, того гляди - мурзильную телеметрию туда же!

      

     
  • 3.10, Аноним (10), 11:36, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше добавить мозга сайтописателям. Пришёл я как-то раз на собеседование к вебдевам, у начальника даже мак был. А у них на собственном сайте SSL сертификат протух, и адаптивности не было совсем, даже на страничке рекламы адаптивных сайтов.
     
  • 3.16, dk101 (ok), 12:48, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, объявляем стандартом нечитаемый шрифт.
    Пользуюсь Оперой, там норм шрифты масштабируются. Уже и на десктопе на нее перешел.
     

  • 1.3, paulus (ok), 10:18, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Добавлена возможность отображения сохранённых учётных данных

    Неужели менеджер паролей завезли или это не оно?

     
     
  • 2.7, Аноним (6), 10:51, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Менеджер паролей есть.
     
  • 2.12, proninyaroslav (ok), 11:45, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уже давно
     

  • 1.4, th3m3 (ok), 10:39, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Надеюсь, что над стабильностью поработали. А то частенько падает.
     
     
  • 2.8, Аноним (6), 10:54, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня ни разу не падал, но периодически что-то ломается при просмотре большого количества видео и браузер начинает рендерить черный экран.
     

  • 1.11, Eric Hartman (?), 11:41, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    У меня и смартфона-то никогда не было, даже самого дешманского за $30.
     
     
  • 2.17, ТТ (?), 12:58, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неудивительно, ведь ты, Хартман, умер давно, а все вещаешь...
     
     
  • 3.18, Erich Hartmann (?), 13:18, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Неудивительно, ведь ты, Хартман, умер давно, а все вещаешь...

    Человек жив, пока живут его идеи.

     

  • 1.13, JL2001 (ok), 12:08, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Реализован улучшенный экран сканирования QR-кодов.

    зачем браузеру экран сканирования QR-кодов???
    впрочем в моём телефоне читалка QR-кодов впихнута в утилиту настройки андроида...

     
     
  • 2.14, анончик (?), 12:22, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Huawei?
     
  • 2.20, Роман (??), 13:33, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для того чтобы спариваться с десктопной версией, например
     

  • 1.22, Аноним (22), 15:04, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вот к вопросу о бразерсах для андроида (9). Посоветуйте что-нибудь желательно без расширений, но с блокировщиком рекламы и трекеров. Пользуюсь icecat и privacy. К первому что-то душа не лежит, а второй бесит, что вкладки постоянно закрываются.
     
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