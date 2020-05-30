Доступен Firefox Preview 5.1 для Android

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|2.6, Аноним (6), 10:49, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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about:config есть по крайней мере у меня в nightly. umatrix не использую, мне ublock хватает.
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|3.15, Аноним (1), 12:43, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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можно и так, но надо признать в uMatrix намного удобнее блокировать java-script, а на мобильных устройствах это очень важный аспект.
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|4.19, Аноним (19), 13:27, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть еще NoScript с похожей функциональностью. А он, судя из предыдущих новостей, уже есть в Firefox Preview.
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|2.5, Аноним (5), 10:44, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вроде они вслед за разрабами Chrome заявляли, что это будет ломать сайты, и что сайты сами должны делать адаптированные версии. Как бы то ни было, для старой версии есть расширение Fennec TextWrap, которое на мой вкус работает достаточно хорошо. Добавление поддержки всех расширений в новой версии — вопрос времени.
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|3.9, пох. (?), 11:17, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Добавление поддержки всех расширений в новой версии — вопрос бесконечного времени.
поправил, не благодарите.
Вполне очевидно, что если поддерживается даже такая меганавороченная хрень как ублок - нет никакой специальной "поддержки", апи скопипащен из десктопной мурзилы, зато есть просто белый список, и запрет ставить все остальное - чтоб не баловали. Ишь че удумал, шрифты выбирать он будет!
Сегодня шрифты выбирает (мы нарочно написали это _мелким_ шрифтом, а он, гад, читать лезет!), завтра tracking ping заблокирует, послезавтра, того гляди - мурзильную телеметрию туда же!
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|3.10, Аноним (10), 11:36, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лучше добавить мозга сайтописателям. Пришёл я как-то раз на собеседование к вебдевам, у начальника даже мак был. А у них на собственном сайте SSL сертификат протух, и адаптивности не было совсем, даже на страничке рекламы адаптивных сайтов.
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|3.16, dk101 (ok), 12:48, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, объявляем стандартом нечитаемый шрифт.
Пользуюсь Оперой, там норм шрифты масштабируются. Уже и на десктопе на нее перешел.
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|1.3, paulus (ok), 10:18, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Добавлена возможность отображения сохранённых учётных данных
Неужели менеджер паролей завезли или это не оно?
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|1.4, th3m3 (ok), 10:39, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Надеюсь, что над стабильностью поработали. А то частенько падает.
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|2.8, Аноним (6), 10:54, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня ни разу не падал, но периодически что-то ломается при просмотре большого количества видео и браузер начинает рендерить черный экран.
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|2.17, ТТ (?), 12:58, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неудивительно, ведь ты, Хартман, умер давно, а все вещаешь...
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|3.18, Erich Hartmann (?), 13:18, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Неудивительно, ведь ты, Хартман, умер давно, а все вещаешь...
Человек жив, пока живут его идеи.
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|1.13, JL2001 (ok), 12:08, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Реализован улучшенный экран сканирования QR-кодов.
зачем браузеру экран сканирования QR-кодов???
впрочем в моём телефоне читалка QR-кодов впихнута в утилиту настройки андроида...
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|1.22, Аноним (22), 15:04, 30/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А вот к вопросу о бразерсах для андроида (9). Посоветуйте что-нибудь желательно без расширений, но с блокировщиком рекламы и трекеров. Пользуюсь icecat и privacy. К первому что-то душа не лежит, а второй бесит, что вкладки постоянно закрываются.
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