Доступен Firefox Preview 5.1 для Android

2.5 , Аноним ( 5 ), 10:44, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Вроде они вслед за разрабами Chrome заявляли, что это будет ломать сайты, и что сайты сами должны делать адаптированные версии. Как бы то ни было, для старой версии есть расширение Fennec TextWrap, которое на мой вкус работает достаточно хорошо. Добавление поддержки всех расширений в новой версии — вопрос времени.

3.9 , пох. ( ? ), 11:17, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Добавление поддержки всех расширений в новой версии — вопрос бесконечного времени. поправил, не благодарите. Вполне очевидно, что если поддерживается даже такая меганавороченная хрень как ублок - нет никакой специальной "поддержки", апи скопипащен из десктопной мурзилы, зато есть просто белый список, и запрет ставить все остальное - чтоб не баловали. Ишь че удумал, шрифты выбирать он будет! Сегодня шрифты выбирает (мы нарочно написали это _мелким_ шрифтом, а он, гад, читать лезет!), завтра tracking ping заблокирует, послезавтра, того гляди - мурзильную телеметрию туда же!

3.10 , Аноним ( 10 ), 11:36, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Лучше добавить мозга сайтописателям. Пришёл я как-то раз на собеседование к вебдевам, у начальника даже мак был. А у них на собственном сайте SSL сертификат протух, и адаптивности не было совсем, даже на страничке рекламы адаптивных сайтов.

3.16 , dk101 ( ok ), 12:48, 30/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ага, объявляем стандартом нечитаемый шрифт.

Пользуюсь Оперой, там норм шрифты масштабируются. Уже и на десктопе на нее перешел.

