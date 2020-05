Доступен Firefox Preview 5.0 для Android

2.18 , A.Stahl ( ok ), 12:27, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А другой платформы у нас нет. Есть говно, дерьмо, навоз и кал. Вот среди них и выбираем. Можно ещё использовать различные наполнители: фасоль, горох, или гвозди. Так и живём. Может PineЧто-то-Там взлетят...

3.24 , iPony129412 ( ? ), 13:06, 01/05/2020 Да как-то выбирая платформу от производителя, у которого самый крупный бизнес на рекламе и жаловаться на что-то о рекламе – это как-то странно.

3.25 , Аноним ( 25 ), 13:07, 01/05/2020 Среди всего этого есть ещё старая ежевика, та что на bbos10. Не смотря на её возраст, ведро и по сей день выглядит убого на её фоне

4.26 , A.Stahl ( ok ), 13:09, 01/05/2020 А софт-то под неё пишут?

5.29 , Аноним ( 25 ), 13:18, 01/05/2020 Хватает и того что уже под неё написано + пару мессенджеров прикрученых от ведра.

Хотя кое кто и сейчас ещё пытается выживать https://forums.crackberry.com/blackberry-10-apps-f274/bbtube-introducing-new-y Больше всего вселяет надежды увиденая в феврале - марте их скрытая реклама, они проплатили один из новых сериалов и соответственно там кроме их железа не проскочил на экране ни один тел.

2.20 , FreeStyler ( ok ), 12:40, 01/05/2020 А что ю3аеш? -__-