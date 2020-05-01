Доступен Firefox Preview 5.0 для Android

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|1.2, A.Stahl (ok), 10:54, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>uBlock Origin
Все остальные браузеры сразу устарели. Совсем.
Больше же нет браузеров для смартфонов с нормальной резалкой рекламы?
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|3.11, nebularia (ok), 11:09, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ublock Origin умеет почти всё, что uMatrix, но немного в другом интерфейсе, благо движок внутри у них один.
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|2.4, iPony129412 (?), 10:58, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Больше же нет браузеров для смартфонов с нормальной резалкой рекламы?
Есть — Safari
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|4.21, iPony129412 (?), 12:42, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да тут в комментарии заходишь – реально как психбольница.
Кто-то и стулом может кинуть, хорошо если это предмет мебели будет.
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|3.27, Эксперт (?), 13:12, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У Сафари обрубок тормозной с ограничениями на количество листов для блокировки, херня короче.
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|4.30, iPony129412 (?), 13:25, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> обрубок тормозной с ограничениями на количество листов для блокировки
Что-то незаметно. Сейчас у меня 114 тысяч правил – как-то нормально.
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|2.7, nebularia (ok), 11:06, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Kiwi есть, недавно полностью открыли (до этого открыта была только часть кода). Умеет расширения от хрома, в т.ч. Ublock Origin.
Ещё яндекс браузер, но он запрещает его установку, а если задействовать обходной путь - нагло вмешивается в работу и заставляет игнорировать яндекс директ.
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|2.23, Аноним (23), 13:05, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Технически - как минимум "старый" Firefox.
Но он тоже устарел, Mozilla его не развивает
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|1.6, Аноним (6), 11:03, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Расширена поддержка дополнений. Помимо uBlock Origin в список совместимых с Firefox Preview дополнений добавлены Dark Reader, HTTPS Everywhere, NoScript, Privacy Badger и Search by Image. Доступные дополнения отображаются в меню "Add-ons Manager". "
То же самое свистели и в анонсе предыдущей версии. На деле в списке только uBlock. Хоть на том спасибо, Ѣ
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|1.9, Онаним тот самый (?), 11:07, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пробовал им пользоваться. Вроде сайты грузит не медленнее других браузеров, но не покидало ощущение тормознутости
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|2.14, Аноним (6), 11:34, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А Юля.
Ты посмотри, цыферки в нумерах версий нынешних броузеров меняются быстрее, чем на счетчике такси...
Они ВСЕ сейчас экспери-Ѣ-ментальные...
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|1.15, llol (?), 11:39, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Firefox для мобильных? Серьёзно? Это тот самый браузер, который не в курсе, что по свайпу вниз надо перезагрузить (reload) страницу? llol :)))
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|2.16, VEG (ok), 11:55, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По стандарту такое не положено. Но из-за "что Google то и стандарт", конечно же, добавят в итоге.
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|1.17, user90 (?), 11:58, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не юзаю ведро уже довольно давно, но до сих пор забавно посмотреть, как юзера стрОдают - сам когда-то был таким же. А мобильные браузеры - ВСЕ! - вспоминаю с содроганием. И то, что uBlock на мобилах начинает появляться только сейчас, наглядно показывает, какое же все-таки говно эта платформа.
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|2.18, A.Stahl (ok), 12:27, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А другой платформы у нас нет. Есть говно, дерьмо, навоз и кал. Вот среди них и выбираем. Можно ещё использовать различные наполнители: фасоль, горох, или гвозди. Так и живём. Может PineЧто-то-Там взлетят...
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|3.24, iPony129412 (?), 13:06, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да как-то выбирая платформу от производителя, у которого самый крупный бизнес на рекламе и жаловаться на что-то о рекламе – это как-то странно.
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|3.25, Аноним (25), 13:07, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Среди всего этого есть ещё старая ежевика, та что на bbos10. Не смотря на её возраст, ведро и по сей день выглядит убого на её фоне
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