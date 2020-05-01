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Доступен Firefox Preview 5.0 для Android

01.05.2020 10:50

Для платформы Android опубликован выпуск экспериментального браузера Firefox Preview 5.0, развиваемого под кодовым именем Fenix в качестве замены редакции Firefox для Android. В ближайшее время выпуск будет опубликован в каталоге Google Play (для работы необходим Android 5 или новее).

Firefox Preview использует движок GeckoView, построенный на базе технологий Firefox Quantum, и набор библиотек Mozilla Android Components, которые уже применяются для построения браузеров Firefox Focus и Firefox Lite. GeckoView является вариантом движка Gecko, оформленном в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо, а Android Components включает библиотеки с типовыми компонентами, обеспечивающими работу вкладок, автодополнения ввода, поисковых подсказок и других возможностей браузера.

Основные изменения:

  • Расширена поддержка дополнений. Помимо uBlock Origin в список совместимых с Firefox Preview дополнений добавлены Dark Reader, HTTPS Everywhere, NoScript, Privacy Badger и Search by Image. Доступные дополнения отображаются в меню "Add-ons Manager".
  • Внесены исправления, связанные с поддержкой устанавливаемых web-приложений, работающих в режиме Progressive Web Apps (PWA).
  • Добавлен режим "картинка в картинке", позволяющей воспроизводить видео в небольшом окошке во время просмотра другого контента или при работе в другом приложении.
  • Возможность запуска web-приложений в полноэкранном режиме.
  • Улучшение поддержки просмотра видео на полном экране.
  • Устранены ошибки и проведена оптимизация производительности.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/mozilla-mob...)
  2. OpenNews: Доступен Firefox Preview 4.3 для Android
  3. OpenNews: Доступен Firefox Preview 4.2 для Android
  4. OpenNews: Доступен Firefox Preview 4.0 для Android
  5. OpenNews: В мобильный браузер Firefox Preview добавлена поддержка дополнений
  6. OpenNews: Доступны мобильные браузеры Firefox Lite 2.1 и Firefox Preview 3.1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52853-firefox
Ключевые слова: firefox, fenix
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:53, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ура!
     
  • 1.2, A.Stahl (ok), 10:54, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >uBlock Origin

    Все остальные браузеры сразу устарели. Совсем.
    Больше же нет браузеров для смартфонов с нормальной резалкой рекламы?

     
     
  • 2.3, Я забыл подписацца асел (?), 10:57, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Совсем нормальной резалка отрастет когда заработает umatrix. А в целом да, остальные браузеры на телефонах полная помойка.
     
     
  • 3.11, nebularia (ok), 11:09, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ublock Origin умеет почти всё, что uMatrix, но немного в другом интерфейсе, благо движок внутри у них один.
     
  • 2.4, iPony129412 (?), 10:58, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Больше же нет браузеров для смартфонов с нормальной резалкой рекламы?

    Есть — Safari

     
     
  • 3.10, Я забыл подписацца асел (?), 11:07, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Шизик, ты опять таблетки забыл и на опеннет полез?
     
     
  • 4.21, iPony129412 (?), 12:42, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да тут в комментарии заходишь – реально как психбольница.
    Кто-то и стулом может кинуть, хорошо если это предмет мебели будет.
     
  • 3.27, Эксперт (?), 13:12, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Сафари обрубок тормозной с ограничениями на количество листов для блокировки, херня короче.
     
     
  • 4.30, iPony129412 (?), 13:25, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > обрубок тормозной с ограничениями на количество листов для блокировки

    Что-то незаметно. Сейчас у меня 114 тысяч правил – как-то нормально.

     
  • 2.7, nebularia (ok), 11:06, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Kiwi есть, недавно полностью открыли (до этого открыта была только часть кода). Умеет расширения от хрома, в т.ч. Ublock Origin.

    Ещё яндекс браузер, но он запрещает его установку, а если задействовать обходной путь - нагло вмешивается в работу и заставляет игнорировать яндекс директ.

     
     
  • 3.28, Эксперт (?), 13:13, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как я понял они уже все и поэтому открыли его.
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:07, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Kiwi, вроде, умеет.
    https://kiwibrowser.com/
    С недавних пор, опенсорс, кстати.
     
  • 2.23, Аноним (23), 13:05, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Технически - как минимум "старый" Firefox.
    Но он тоже устарел, Mozilla его не развивает
     

  • 1.5, FreeStyler (ok), 10:59, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    UserScript'ы так и не завезли! -__-
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:03, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Расширена поддержка дополнений. Помимо uBlock Origin в список совместимых с Firefox Preview дополнений добавлены Dark Reader, HTTPS Everywhere, NoScript, Privacy Badger и Search by Image. Доступные дополнения отображаются в меню "Add-ons Manager". "

    То же самое свистели и в анонсе предыдущей версии. На деле в списке только uBlock. Хоть на том спасибо, Ѣ

     
  • 1.9, Онаним тот самый (?), 11:07, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пробовал им пользоваться. Вроде сайты грузит не медленнее других браузеров, но не покидало ощущение тормознутости
     
  • 1.12, КО (?), 11:16, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ужо и альфа версии как хром нумеровать будут
     
  • 1.13, Аноним (13), 11:21, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > экспериментального
    > 5.0

    доколе?

     
     
  • 2.14, Аноним (6), 11:34, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А Юля.
    Ты посмотри, цыферки в нумерах версий нынешних броузеров меняются быстрее, чем на счетчике такси...
    Они ВСЕ сейчас экспери-Ѣ-ментальные...
     

  • 1.15, llol (?), 11:39, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Firefox для мобильных? Серьёзно? Это тот самый браузер, который не в курсе, что по свайпу вниз надо перезагрузить (reload) страницу? llol :)))
     
     
  • 2.16, VEG (ok), 11:55, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По стандарту такое не положено. Но из-за "что Google то и стандарт", конечно же, добавят в итоге.
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:39, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    такое поведение чаще бесит, чем доставляет удобство
     

  • 1.17, user90 (?), 11:58, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не юзаю ведро уже довольно давно, но до сих пор забавно посмотреть, как юзера стрОдают - сам когда-то был таким же. А мобильные браузеры - ВСЕ! - вспоминаю с содроганием. И то, что uBlock на мобилах начинает появляться только сейчас, наглядно показывает, какое же все-таки говно эта платформа.
     
     
  • 2.18, A.Stahl (ok), 12:27, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А другой платформы у нас нет. Есть говно, дерьмо, навоз и кал. Вот среди них и выбираем. Можно ещё использовать различные наполнители: фасоль, горох, или гвозди. Так и живём. Может PineЧто-то-Там взлетят...
     
     
  • 3.24, iPony129412 (?), 13:06, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да как-то выбирая платформу от производителя, у которого самый крупный бизнес на рекламе и жаловаться на что-то о рекламе – это как-то странно.
     
  • 3.25, Аноним (25), 13:07, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Среди всего этого есть ещё старая ежевика, та что на bbos10. Не смотря на её возраст, ведро и по сей день выглядит убого на её фоне
     
     
  • 4.26, A.Stahl (ok), 13:09, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А софт-то под неё пишут?
     
     
  • 5.29, Аноним (25), 13:18, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хватает и того что уже под неё написано + пару мессенджеров прикрученых от ведра.
    Хотя кое кто и сейчас ещё пытается выживать https://forums.crackberry.com/blackberry-10-apps-f274/bbtube-introducing-new-y

    Больше всего вселяет надежды увиденая в феврале -  марте их скрытая реклама,  они проплатили один из новых сериалов и соответственно там кроме их железа не проскочил на экране ни один тел.

     
  • 2.20, FreeStyler (ok), 12:40, 01/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что ю3аеш? -__-
     

  • 1.22, Аноним (22), 12:50, 01/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    about:config всё ещё нет? Закопать!


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