Релиз Firefox 76

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|1.1, VINRARUS (ok), 22:26, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ура, в 2020 году Firefox научился апаратно ускорять видео!
Будущее наступило — запускайте Скайнет.
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|2.22, пох. (?), 23:14, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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он этому научился еще в 2010м.
К сожалению, не в unix-like системах - впрочем, в них и до сих пор не умеет, и уже не будет.
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|1.2, Аноним (2), 22:29, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Где же нормальные браузеры, а не монстры-комбайны... Лиса в целом хороша, спорить не буду.
>В Windows для пользователей ноутбуков с GPU Intel и разрешением экрана не больше 1920x1200
Какие-то искусственные условия, мда...
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|2.4, AnonPlus (?), 22:34, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это для простоты.Все мноообразие железа разделено на AMD, Intel и NVIDIA, Дальше все размеры экранов разделены на большие и маленькие (до 1920x1200 включительно). И, наконец, устройства разделены на мобильные и десктопные.
После этого разработчики рисуют таблицу и начинают ее постепенно красить в зеленый c каждым релизом.
https://wiki.mozilla.org/Platform/GFX/WebRender_Where
Потому что одним махом охватить всё невозможно.
И это пока только Windows, остальные ОС ещё впереди.
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|3.14, eugener (ok), 22:52, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интересная таблица, но я ещё зимой принудительно врубил вебрендер и на компе с проприетарной энвидией и на ноуте с интелем и всё прекрасно и никаких глюков не наблюдаю. Была убунта 18.04, сейчас 20.04.
Так что походу они слишком перестраховываются.
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|2.6, Аноним (6), 22:35, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет и уже не будет. Сложность разработки браузера, соответствующего современным спецификациям, как минимум на порядок превышает сложность разработки полноценной ОС.
Так что скажи спасибо, что есть хотя бы одна альтернатива Хрому.
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|3.24, ннн (?), 23:28, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>на порядок превышает сложность разработки полноценной ОС.
Бред.
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|2.7, Total Anonimus (?), 22:36, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ограничения по размеру экрана для webrender связаны с поддержкой функций видеокартами и постепенно отменяются , по мере нахождения замены отсуствующего . Неравномерно по производителям из за особенностей самих вк .
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|1.3, BOT (?), 22:29, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда уже сделают нормальный текстовый браузер для web 1.0 ?
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|2.11, Аноним (11), 22:42, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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lynx/links/elinks/w3m. Если, конечно, Web 1.0 ещё где-то сохранился.
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|3.17, пох. (?), 23:08, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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над неумехами, неспособными рендерить таблицы, все издевались еще во времена этого вашего web1.0
А еще там были картинки - так что и elinks идет туда же, куда и остальные - на свалку истории.
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|4.31, Vanych (?), 23:47, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне даже неудобно Вам напомнить, что "свалка истории" уже занята Windows Explorer
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|1.5, Аноним (5), 22:35, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кста, кто-то знает как в ней переключить вебкамеру, если в системе больше одной? А то она нагло цепляется за /dev/video* с наименьшим порядковым номером((
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|2.12, Fyjy (?), 22:44, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема на сайтах с которыми ты имеешь дело. У меня meet.jit.si прекрасно видит две камеры и в нем можно между ними переключаться, то есть Fx ему рассказывает об обеих.
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|1.13, Аноним (13), 22:51, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чёт у меня висящий в фоне фф спрашивает доступ к паролям просто так, периодически. Какой-то закономерности не углядел. Напрягает. Все видимые дополнения отключал-удалял (кроме ublock и https everywhere). Может, это lockwise (или какое ещё скрытое дополнение) хочет украсть пароли для мозилы? Очень напрягает.
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|1.16, Аноним (16), 23:03, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ребят, а в жирнолисе как то можно отключить автовоспроизведение гифок/шебп и вот этого вот всего? (по умолчанию отключается только видео/аудио, да и то если вкладка не активна) Т.е чтобы проигрывалось только по клику на фрейм, например
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|2.32, Аноним (32), 23:52, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Webm контролится с другими видео. Настройка в интерфейсе. По умолчанию стопается аудио и видео+аудио. Можно переключить на блокировку видео без аудио.
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|1.20, пох. (?), 23:12, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> через интеграцию с базой данных проекта haveibeenpwned.com,
> включающей сведения о 9.5 миллиардах учётных записей, похищенных в
> результате взломов 443 сайтов. Метод проверки является анонимным
ну конечно же, анонимным.
А никто чисто случайно не знает, как удалить нахрен этот lockwise ?
Я, конечно, понимаю, что лучше всего удалять его вместе с мурзиллой, но может пока еще есть обходные пути?
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|2.27, хотел спросить (?), 23:37, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вроде нашел
Disabling the feature also prevents Firefox from checking to see if you’ve reused these potentially vulnerable passwords on any of your other saved logins.
Deselect the checkbox for Show alerts about passwords for breached websites.
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|1.25, Аноним (19), 23:31, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Если попытка обращение по https к введённому в адресной строке адресу завершиться таймаутом, пользователю будет показана страница с ошибкой, на которой будет присутствовать кнопка для выполнения запроса по http://"
Что-то у меня кнопка переключения на http не появляется....
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|1.29, Дегенератор (ok), 23:44, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Указанная мера позволит защитить учётные данные от чужих глаз в случае оставления компьютера без присмотра, если в браузере не установлен мастер-пароль.
Ну наконец-то. Родили. Всего через год. Оперативно.
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