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Релиз Firefox 76

05.05.2020 21:51

Состоялся релиз web-браузера Firefox 76, а также мобильной версии Firefox 68.8 для платформы Android. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки 68.8.0. В ближайшее время на стадию бета-тестирования перейдёт ветка Firefox 77, релиз которой намечен на 2 июня.

Основные новшества:

  • Расширены возможности входящего в состав браузера системного дополнения Lockwise, предлагающего интерфейс "about:logins" для управления сохранёнными паролями. Обеспечен вывод предупреждения для сохранённых учётных записей, связанных с сайтами, на которых ранее фиксировались взломы с утечкой учётных данных. Предупреждение выводится если запись с паролем в Firefox не обновлялась со времени компрометации сайта.

    Также добавлен вывод предупреждения о компрометации паролей, используемых на нескольких сайтах. Если один из сохранённых аккунтов фигурирует в утечке учётных данных и пользователь повторно использует тот же самый пароль на других сайтах, то ему будет рекомендовано поменять пароль. Проверка осуществляется через интеграцию с базой данных проекта haveibeenpwned.com, включающей сведения о 9.5 миллиардах учётных записей, похищенных в результате взломов 443 сайтов. Метод проверки является анонимным и основан на передаче префикса SHA-1 хэша от email (несколько первых символов), в ответ на который сервер выдаёт соответствующие запросу хвосты хэшей из своей базы, а браузер на своей стороне сверяет их с имеющимся полным хэшем и в случае совпадения выдаёт предупреждение (полный хэш не передаётся).

    Расширено число сайтов для которых применяется функция автоматической генерации надёжных паролей при заполнении форм регистрации. Ранее подсказка с предложением надёжного пароля выводилась только при наличии полей <input type="password"> с атрибутом "autocomplete = new-password". Независимо от используемого сайта пароль может быть сгенерирован через контекстное меню.

    В Windows и macOS, если в Firefox не установлен мастер-пароль, реализована поддержка вывода диалога аутентификации ОС и ввода системных учётных данных перед просмотром сохранённых паролей. После ввода системного пароля доступ к сохранённым паролям предоставляется на 5 минут, после чего пароль нужно будет ввести повторно. Указанная мера позволит защитить учётные данные от чужих глаз в случае оставления компьютера без присмотра, если в браузере не установлен мастер-пароль.

  • Добавлен режим работы "HTTPS Only", который отключён по умолчанию. При активации режима при помощи параметра "dom.security.https_only_mode" в about:config все выполняемые без шифрования обращения будут автоматически перенаправляться на защищённые варианты страниц ("http://" заменяется на "https://"). Замена производится как на уровне загружаемых на страницах ресурсов, так и при вводе в адресной строке. Если попытка обращение по https к введённому в адресной строке адресу завершиться таймаутом, пользователю будет показана страница с ошибкой, на которой будет присутствовать кнопка для выполнения запроса по http://. В случае сбоев при загрузке по "https://" cубресурсов, загружаемых при обработке страницы, подобные сбои будут игнорироваться, но в web-консоль будут выводиться предупреждения, которые можно посмотреть через инструменты для web-разработчика.
  • Добавлена возможность быстрого переключения между просмотром видео в режиме "картинка в картинке" (Picture-in-Picture) и полноэкранным просмотром. Пользователь может свернуть видео в небольшое окно и параллельно заниматься другой работой, в том числе в иных приложениях и на виртуальных рабочих столах. При желании переключить всё внимание на видео достаточно двойного щелчка мыши для перехода к просмотру на полном экране. Повторный двойной щелчок мышью вернёт просмотр в режим "картинка в картинке".
  • Проведена работа по повышению наглядности и удобства работы с адресной строкой. При открытии новой вкладки уменьшена тень вокруг поля с адресной строкой. Немного расширена панель закладок для увеличения площади области нажатия на сенсорных экранах.
  • В окружениях на базе Wayland при помощи нового WebGL-бэкенда реализована возможность аппаратного ускорения декодирования VP9 и других поддерживаемых в Firefox форматов видео. Ускорение обеспечивается при помощи VA-API (Video Acceleration API) и FFmpegDataDecoder (в прошлом выпуске была реализована только поддержка H.264). Для управления включением ускорения в about:config следует установить параметры "widget.wayland-dmabuf-webgl.enabled" и "widget.wayland-dmabuf-vaapi.enabled".
  • В Windows для пользователей ноутбуков с GPU Intel и разрешением экрана не больше 1920x1200 по умолчанию активирована система композитинга WebRender, написанная на языке Rust и выносящая на сторону GPU операции отрисовки содержимого страницы.


  • Добавлена поддержка объекта AudioWorklet, который позволяет использовать интерфейсы AudioWorkletProcessor и AudioWorkletNode, работающие вне основного потока исполнения в Firefox. Новый API позволяет обрабатывать звук в режиме реального времени, программно контролируя параметры звука без внесения дополнительных задержек и не влияя на стабильность звукового вывода. Появление AudioWorklet дало возможность подсоединяться к вызовам в Zoom в Firefox без установки отдельных дополнений, а также позволило реализовать в браузере сложные сценарии обработки звука, такие как пространственный звук для систем виртуальной реальности или игр.
  • В CSS добавлены ключевые слова, определяющие системные значения цветов (CSS Color Module Level 4).
  • В конструкторах Intl.NumberFormat, Intl.DateTimeFormat и Intl.RelativeTimeFormat по умолчанию включена обработка опций "numberingSystem" и "calendar". Например: "Intl.NumberFormat('en-US', { numberingSystem: 'latn' })" или "Intl.DateTimeFormat('th', { calendar: 'gregory' })".
  • Включена блокировка неизвестных протоколов в методах, подобных "location.href" или <meta http-equiv="refresh">.


  • При тестировании представления сайтов на мобильных устройствах при помощи режима Responsive Design Mode в инструментах для web-разработчиков обеспечена симуляция поведения мобильного устройства при обработке масштабирования двойным касанием. Реализована корректная отрисовка тегов meta-viewport, что дало возможность оптмизировать свои сайты для Firefox для Android без мобильного устройства.
  • В интерфейсе инспектирования сетевых запросов при двойном клике на разделитель столбцов в заголовке обеспечена автоматическая подгонка размера столбца таблицы под отображаемые данные.
  • В интерфейс инспектирования WebSocket добавлен новый фильтр Control для показа управляющих кадров. Реализована возможность предпросмотра сообщений в формате ActionCable, который добавлен в список автоматически форматируемых протоколов по аналогии с socket.io, SignalR и WAMP.
  • В отладчике JavaScript добавлена возможность игнорирования файлов, которые не задействованы при отладке. Через контекстное меню "blackbox" предложены опции для скрытия в боковой панели содержимого, размещённого в выбранном каталоге или вне его. При копировании трассировок стека обеспечено помещение в буфер обмена полного пути, а не только имени файла.
  • В web-консоли в многострочном режиме обеспечено скрытие фрагментов кода, превышающих пять строк (для раскрытия следует кликнуть в любом месте области с показанным кодом).

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 76 устранено 22 уязвимости, из которых 10 (CVE-2020-12387, CVE-2020-12388 и 8 под CVE-2020-12395) помечены как критические и потенциально способные привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Уязвимость CVE-2020-12388 позволяет выйти из изоляции sandbox-окружения в Windows через манипуляциями с токенами доступа. Уязвимость CVE-2020-12387 связана с обращением к уже освобождённому блоку памяти (Use-after-free) при завершении работы Web Worker. CVE-2020-12395 объединяет проблемы с памятью, такие как переполнения буферов.

  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2020...)
  2. OpenNews: В Firefox 77 появится поддержка изображений AVIF
  3. OpenNews: Доступен Firefox Preview 5.0 для Android
  4. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлена поддержка WebGPU
  5. OpenNews: Релиз Firefox 75
  6. OpenNews: В Firefox планируют полностью убрать поддержку FTP
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52883-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, VINRARUS (ok), 22:26, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ура, в 2020 году Firefox научился апаратно ускорять видео!
    Будущее наступило — запускайте Скайнет.
     
     
  • 2.22, пох. (?), 23:14, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    он этому научился еще в 2010м.
    К сожалению, не в unix-like системах - впрочем, в них и до сих пор не умеет, и уже не будет.

     
  • 2.26, Аноним (26), 23:32, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Под вяленым только, ога.
     
     
  • 3.33, VINRARUS (ok), 00:21, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя б так.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:29, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Где же нормальные браузеры, а не монстры-комбайны... Лиса в целом хороша, спорить не буду.
    >В Windows для пользователей ноутбуков с GPU Intel и разрешением экрана не больше 1920x1200

    Какие-то искусственные условия, мда...

     
     
  • 2.4, AnonPlus (?), 22:34, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это для простоты.Все мноообразие железа разделено на AMD, Intel и NVIDIA, Дальше все размеры экранов разделены на большие и маленькие (до 1920x1200 включительно). И, наконец, устройства разделены на мобильные и десктопные.

    После этого разработчики рисуют таблицу и начинают ее постепенно красить в зеленый c каждым релизом.

    https://wiki.mozilla.org/Platform/GFX/WebRender_Where

    Потому что одним махом охватить всё невозможно.

    И это пока только Windows, остальные ОС ещё впереди.

     
     
  • 3.14, eugener (ok), 22:52, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересная таблица, но я ещё зимой принудительно врубил вебрендер и на компе с проприетарной энвидией и на ноуте с интелем и всё прекрасно и никаких глюков не наблюдаю. Была убунта 18.04, сейчас 20.04.
    Так что походу они слишком перестраховываются.
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:35, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет и уже не будет. Сложность разработки браузера, соответствующего современным спецификациям, как минимум на порядок превышает сложность разработки полноценной ОС.

    Так что скажи спасибо, что есть хотя бы одна альтернатива Хрому.

     
     
  • 3.8, Аноним (2), 22:39, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Миру нужен gopher.
     
  • 3.24, ннн (?), 23:28, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >на порядок превышает сложность разработки полноценной ОС.

    Бред.

     
     
  • 4.28, Vanych (?), 23:44, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он имел ввиду M$ Windows
     
  • 2.7, Total Anonimus (?), 22:36, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ограничения по размеру экрана для webrender связаны с поддержкой функций видеокартами и постепенно отменяются , по мере нахождения замены отсуствующего . Неравномерно по производителям из за особенностей самих вк .
     

  • 1.3, BOT (?), 22:29, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже сделают нормальный текстовый браузер для web 1.0 ?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:42, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    lynx/links/elinks/w3m. Если, конечно, Web 1.0 ещё где-то сохранился.
     
     
  • 3.17, пох. (?), 23:08, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    над неумехами, неспособными рендерить таблицы, все издевались еще во времена этого вашего web1.0
    А еще там были картинки - так что и elinks идет туда же, куда и остальные - на свалку истории.
     
     
  • 4.31, Vanych (?), 23:47, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне даже неудобно Вам напомнить, что "свалка истории" уже занята Windows Explorer
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:35, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кста, кто-то знает как в ней переключить вебкамеру, если в системе больше одной? А то она нагло цепляется за /dev/video* с наименьшим порядковым номером((
     
     
  • 2.9, Аноним (6), 22:40, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переключать вебкамеру где? Браузер только предоставляет API. Реализация должна получать список через navigator.mediaDevices.enumerateDevices() и предоставлять пользователю выбор deviceId, который потом использовать в вызове navigator.mediaDevices.getUserMedia().

    Вот пример правильного кода:
    https://github.com/webrtc/samples/blob/gh-pages/src/content/devices/input-outp

     
  • 2.12, Fyjy (?), 22:44, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема на сайтах с которыми ты имеешь дело. У меня meet.jit.si прекрасно видит две камеры и в нем можно между ними переключаться, то есть Fx ему рассказывает об обеих.
     

  • 1.10, Аноним (10), 22:40, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    mpris уже впилили в эту версию?
     
     
  • 2.15, Твоя мама (?), 23:03, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут есть: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/plasma-integration/

    Всю плазму тащить не нужно, только один helper-пакет.

     

  • 1.13, Аноним (13), 22:51, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чёт у меня висящий в фоне фф спрашивает доступ к паролям просто так, периодически. Какой-то закономерности не углядел. Напрягает. Все видимые дополнения отключал-удалял (кроме ublock и https everywhere). Может, это lockwise (или какое ещё скрытое дополнение) хочет украсть пароли для мозилы? Очень напрягает.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 23:11, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень даже возможно!
     

  • 1.16, Аноним (16), 23:03, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ребят, а в жирнолисе как то можно отключить автовоспроизведение гифок/шебп и вот этого вот всего? (по умолчанию отключается только видео/аудио, да и то если вкладка не активна) Т.е чтобы проигрывалось только по клику на фрейм, например
     
     
  • 2.23, autoplay (?), 23:17, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В about:config

    Ставить media.autoplay.default значение 5

    Ставить media.autoplay.enabled.user-gestures-needed значение false

    Через GUI тоже должно быть возможно, но мне так легче :)

    Ну и, если еще не пользуютесь, очень советую - https://github.com/ghacksuserjs/ghacks-user.js

     
  • 2.32, Аноним (32), 23:52, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Webm контролится с другими видео. Настройка в интерфейсе. По умолчанию стопается аудио и видео+аудио. Можно переключить на блокировку видео без аудио.
     

  • 1.20, пох. (?), 23:12, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > через интеграцию с базой данных проекта haveibeenpwned.com,
    > включающей сведения о 9.5 миллиардах учётных записей, похищенных в
    > результате взломов 443 сайтов. Метод проверки является анонимным

    ну конечно же, анонимным.
    А никто чисто случайно не знает, как удалить нахрен этот lockwise ?

    Я, конечно, понимаю, что лучше всего удалять его вместе с мурзиллой, но может пока еще есть обходные пути?

     
     
  • 2.27, хотел спросить (?), 23:37, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вроде нашел

    Disabling the feature also prevents Firefox from checking to see if you’ve reused these potentially vulnerable passwords on any of your other saved logins.

    Deselect the checkbox for Show alerts about passwords for breached websites.

     

  • 1.21, Аноним (21), 23:13, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мда, чип в череп и не надо уже этой глупости с паролями.
     
  • 1.25, Аноним (19), 23:31, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Если попытка обращение по https к введённому в адресной строке адресу завершиться таймаутом, пользователю будет показана страница с ошибкой, на которой будет присутствовать кнопка для выполнения запроса по http://"

    Что-то у меня кнопка переключения на http не появляется....

     
     
  • 2.30, Аноним (19), 23:44, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот пример сайта http://www.spy-soft.net/

    У всех так?

     

  • 1.29, Дегенератор (ok), 23:44, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Указанная мера позволит защитить учётные данные от чужих глаз в случае оставления компьютера без присмотра, если в браузере не установлен мастер-пароль.

    Ну наконец-то. Родили. Всего через год. Оперативно.

     

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