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В Firefox 76 появится режим работы только по HTTPS

24.03.2020 09:56

В ночные сборки Firefox, на основе которых 5 мая будет сформирован релиз Firefox 76, добавлен опциональный режим работы "HTTPS Only", при включении которого все выполняемые без шифрования обращения будут автоматически перенаправляться на защищённые варианты страниц ("http://" заменяется на "https://"). Для включения режима в about:config добавлена настройка "dom.security.https_only_mode".

Замена будет производиться как на уровне загружаемых на страницах ресурсов, так и при вводе в адресной строке. Новый режим решает проблему с открытием по умолчанию страниц с использованием "http://", без возможности поменять данное поведение. Несмотря на большую работу по продвижению HTTPS в браузерах, при наборе домена в адресной строке без указания протокола по умолчанию до сих пор продолжает использоваться "http://". Предложенная настройка меняет данное поведение, а также включает автоматическую замену на "https://" при явном вводе адреса с "http://".

Если обращение к первичным страницам (ввод домена в адресной строке) по https:// завершается таймаутом, пользователю будет показана страница с ошибкой, на которой будет присутствовать кнопка для выполнения запроса по http://. В случае сбоев при загрузке по "https://" cубресурсов, загружаемых при обработке страницы, подобные сбои будут игнорироваться, но в web-консоль будут выводиться предупреждения, которые можно посмотреть через инструменты для web-разработчика.

В Chrome также ведётся работа по блокировке незащищённой загрузки субресурсов. Например, в выпуске Chrome 81 ожидалась активация нового режима защиты от загрузки смешанного мультимедийного контента (когда на HTTPS-странице загружаются ресурсы по протоколу http://). На страницах, открытых по HTTPS, автоматически будут заменяться ссылки "http://" на "https://" при загрузке изображений (в Chrome 80 была добавлена замена для скриптов, iframe, звуковых и видео файлов). В будущих выпусках Chrome также намечен переход к блокировке загрузки файлов по HTTP.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: Ростелеком начал подстановку своей рекламы в трафик абонентов
  3. OpenNews: В дополнении HTTPS Everywhere появился режим автоматического обновления правил
  4. OpenNews: Chrome начнёт блокировать HTTP-ресурсы на HTTPS-страницах и проверять надёжность паролей
  5. OpenNews: DNS-over-HTTPS включён по умолчанию в Firefox для пользователей из США
  6. OpenNews: В Firefox 75 будут убраны https:// и www из выпадающего блока адресной строки
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52597-https
Ключевые слова: https, firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:02, 24/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Они там совсем поехали?
     
     
  • 2.2, Броколь (?), 10:05, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +17 +/
    Как в РФ будут рекламу в трафик вставлять, беда.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 10:07, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Пропихивать свои сертификаты
     
     
  • 4.14, Seymour Cray (?), 10:42, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я дико извиняюсь, что они и куда будут пропихивать ? И чем, вантузом?
     
     
  • 5.20, Аноним (3), 10:54, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    https://hsto.org/files/108/049/1f9/1080491f90c24220ac2983cf6dd289ef.png
     
  • 5.21, Аноним (3), 10:57, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Или ты не в курсе про Казахстан и их "национальный сертификат"?
     
     
  • 6.25, Total Anonimus (?), 11:14, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "Казахский национальный сертификат" слился , когда его отказались признавать .
     
     
  • 7.34, Аноним (34), 13:02, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это казахстанское правительство слилось. А роскомнадзор на попятную не пойдёт, им не впервой что попало блочить, им всё простительно - они Государевы люди на службе Его Величества, выполняют его Высочайшее Повеление на пользу Государственного Интереса.
     
  • 6.26, th3m3 (ok), 11:45, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У них ничего не вышло.
     
     
  • 7.31, Аноним (3), 12:21, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, это здорово
     
  • 5.37, Аноним (37), 13:09, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Законопроектом об обязательной установке российского ПО на все ввозимые устройства.
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:08, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Пока еще нет настройки от коронавируса, так что пока в норме, не поехали.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:47, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Следующая версия будет заставлять пользователя надевать медицинскую маску перед любыми POST запросами.

    И вообще, в следующую версию SSL добавят функцию забора крови и мазков на анализы при создании сертификата, пока еще в тестовом режиме, заставлять будут попозже.

     
     
  • 4.19, Аноним (16), 10:52, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сдача кала и мочи при создании сертификатов - в разработке - код уже в принципе готов, только пока возникло много проблем на стадии тестирования.
     
  • 3.28, Аноним (28), 12:05, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жители во время карантина должны определенное время сидеть вы интернете, кто не просидел нарушитель карантина -> штраф.
     
  • 2.7, КриптоШизик (?), 10:18, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что не так-то? Когда надо включил, а когда не надо выключил.
    Я этот режим включаю через HTTPS Everywhere когда надо во всякие личные кабинеты банков заходить. НЕ знаю что мне это дает, но на всякий включаю
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 10:41, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    > только по HTTPS

    то бишь инфа будет литься только через забугорные сервера иностранных спецслужб, которые и управляют большинством ца... мне то всё равно... главое чтобы всегда была возможность использования самоподписанных сертов, чтобы не сливат инфу всяким кoзлaм...

     
     
  • 4.17, Патриот (??), 10:49, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Нужно спасать родину и создавать Национальные ЦА и помогать правильными законами переходить на него всем
     
     
  • 5.35, Слава КПСС (?), 13:05, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    УЦ, товарищ Патриот, УЦ. Аббревиатуры ЦА в таком смысле в русском языке нет.

    Что же до национальных УЦ, то их создано уже штук 400.

     

  • 1.5, Аноним (5), 10:09, 24/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    192.168.1.1 тоже по https открывают?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:23, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да. И получают ошибку. Потому что в 2к20 году, у каждого пользователя дома настроен авторитетный DNS и выданы валидные сертификаты на каждый IoT-утюг.
     
  • 2.12, DerRoteBaron (ok), 10:30, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А для 192.168.1.1 надо использовать другой браузер/профиль. В идеале с другими настройками firejail, не выпускающими браузер "в мир"
     
  • 2.22, Total Anonimus (?), 11:02, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Локальные адреса в белом списке .
     
     
  • 3.27, Аноним (28), 12:03, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не секурно, в локальной сети больше всего потенциальных уязвимостей.
     
  • 2.36, Слава КПСС (?), 13:06, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В чем проблема? У тебя до сих пор нет собственного CA? Неудачнег
     
  • 2.40, 1 (??), 13:43, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты ещё не перешёл на IPv6 ? O_o
     
  • 2.44, userd (ok), 14:15, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага.
    судя по новости - http://127.0.0.1:631/ тоже.
     

  • 1.6, iPony129412 (?), 10:15, 24/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну на конец-то.
    Тут понадобилось для iOS такая штука, с удивлением обнаружил, что имеется.
    Так что новые технологии 👍
     
     
  • 2.29, microsoft (?), 12:08, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ios фиии...
     
     
  • 3.38, НяшМяш (ok), 13:24, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Ios фиии...

    https://github.com/microsoft/WinObjC
    Микрософт, тебя биполярочкой накрыло? Даже фигню написали, чтобы их прекрасные UWP приложения можно было как на iOS клепать.

     

  • 1.8, Аноним (8), 10:20, 24/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    //: забыли
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:23, 24/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Запрета смешанного содержимого хватит всем.
     
  • 1.11, Аноним (11), 10:24, 24/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    HTTPS Everywhere больше не нужóн?
     
     
  • 2.30, КО (?), 12:18, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вдруг они сделают "правильный список" или позже отключат?
    Нафиг, пускай лучше через расширения
     
  • 2.41, Аноним (3), 13:56, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вроде и так любой сервер перекинет тебя с http на https, разве нет?
     

  • 1.15, Адекват (ok), 10:45, 24/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Давно пора перейти на HTTPSS
     
  • 1.18, YetAnotherOnanym (ok), 10:49, 24/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну, блин, дождались!
     
  • 1.23, Аноним (23), 11:10, 24/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > Предложенная настройка меняет данное поведение, а также включает автоматическую замену на "https://" при явном вводе адреса с "http://".

    Блеать, и эти знают, что мне на самом деле нужно.

     
     
  • 2.32, Michael Shigorin (ok), 12:24, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Свобода, демократия, плюрализьм, права человека.
    Вот это всё.
     
     
  • 3.33, йо ж (?), 12:55, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Таки нет, Михаил. Это всё тут ни при чём. Даже с поправкой на сарказм.

    Это корпорастия. 1) Ничего личного, просто бизнес; 2) дедушка Маркс с его леммой про прибыль.

     
  • 3.42, Аноним (42), 14:05, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они рубят капусту, как и твоя конторка. Ничего нового.
     

  • 1.24, Total Anonimus (?), 11:12, 24/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Блокировку смешанного содержимого можно включить уже сейчас , как полную с помощью security.mixed_content.block_display_content=true , так и с "апгрейдом" , когда ссылки будут переписываться на https и блокироватьс только при невозможности защищённого соединения . Настройка - security.mixed_content.upgrade_display_content=true
     
  • 1.39, rvs2016 (ok), 13:38, 24/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А я ещё в теме про выпиливание ftp из Файрфокса написал, что следующий в очереди на выпиливание - http! Вот они за него,  вижу, и взялись уж!

    А вообще-то уже пора делать и ещё более смелые прогнозы про то, что дальше выпиливать будут и https, а доступ к сайтам предоставлять по сетчатке глаза или по отпечаткам пальцев.

     
  • 1.43, Аноним (42), 14:07, 24/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как там дела с модемами и прочими ip-девайсами обстоят? Везде сертификаты на 20 лет уже загрузили?
     
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