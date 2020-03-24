В Firefox 76 появится режим работы только по HTTPS

В ночные сборки Firefox, на основе которых 5 мая будет сформирован релиз Firefox 76, добавлен опциональный режим работы "HTTPS Only", при включении которого все выполняемые без шифрования обращения будут автоматически перенаправляться на защищённые варианты страниц ("http://" заменяется на "https://"). Для включения режима в about:config добавлена настройка "dom.security.https_only_mode".

Замена будет производиться как на уровне загружаемых на страницах ресурсов, так и при вводе в адресной строке. Новый режим решает проблему с открытием по умолчанию страниц с использованием "http://", без возможности поменять данное поведение. Несмотря на большую работу по продвижению HTTPS в браузерах, при наборе домена в адресной строке без указания протокола по умолчанию до сих пор продолжает использоваться "http://". Предложенная настройка меняет данное поведение, а также включает автоматическую замену на "https://" при явном вводе адреса с "http://".

Если обращение к первичным страницам (ввод домена в адресной строке) по https:// завершается таймаутом, пользователю будет показана страница с ошибкой, на которой будет присутствовать кнопка для выполнения запроса по http://. В случае сбоев при загрузке по "https://" cубресурсов, загружаемых при обработке страницы, подобные сбои будут игнорироваться, но в web-консоль будут выводиться предупреждения, которые можно посмотреть через инструменты для web-разработчика.

В Chrome также ведётся работа по блокировке незащищённой загрузки субресурсов. Например, в выпуске Chrome 81 ожидалась активация нового режима защиты от загрузки смешанного мультимедийного контента (когда на HTTPS-странице загружаются ресурсы по протоколу http://). На страницах, открытых по HTTPS, автоматически будут заменяться ссылки "http://" на "https://" при загрузке изображений (в Chrome 80 была добавлена замена для скриптов, iframe, звуковых и видео файлов). В будущих выпусках Chrome также намечен переход к блокировке загрузки файлов по HTTP.



