В Firefox 76 появится режим работы только по HTTPS

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|5.21, Аноним (3), 10:57, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Или ты не в курсе про Казахстан и их "национальный сертификат"?
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|7.34, Аноним (34), 13:02, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это казахстанское правительство слилось. А роскомнадзор на попятную не пойдёт, им не впервой что попало блочить, им всё простительно - они Государевы люди на службе Его Величества, выполняют его Высочайшее Повеление на пользу Государственного Интереса.
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|5.37, Аноним (37), 13:09, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Законопроектом об обязательной установке российского ПО на все ввозимые устройства.
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|2.4, Аноним (4), 10:08, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Пока еще нет настройки от коронавируса, так что пока в норме, не поехали.
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|3.16, Аноним (16), 10:47, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Следующая версия будет заставлять пользователя надевать медицинскую маску перед любыми POST запросами.
И вообще, в следующую версию SSL добавят функцию забора крови и мазков на анализы при создании сертификата, пока еще в тестовом режиме, заставлять будут попозже.
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|4.19, Аноним (16), 10:52, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сдача кала и мочи при создании сертификатов - в разработке - код уже в принципе готов, только пока возникло много проблем на стадии тестирования.
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|3.28, Аноним (28), 12:05, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Жители во время карантина должны определенное время сидеть вы интернете, кто не просидел нарушитель карантина -> штраф.
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|2.7, КриптоШизик (?), 10:18, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что не так-то? Когда надо включил, а когда не надо выключил.
Я этот режим включаю через HTTPS Everywhere когда надо во всякие личные кабинеты банков заходить. НЕ знаю что мне это дает, но на всякий включаю
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|3.13, Аноним (-), 10:41, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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> только по HTTPS
то бишь инфа будет литься только через забугорные сервера иностранных спецслужб, которые и управляют большинством ца... мне то всё равно... главое чтобы всегда была возможность использования самоподписанных сертов, чтобы не сливат инфу всяким кoзлaм...
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|4.17, Патриот (??), 10:49, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Нужно спасать родину и создавать Национальные ЦА и помогать правильными законами переходить на него всем
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|5.35, Слава КПСС (?), 13:05, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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УЦ, товарищ Патриот, УЦ. Аббревиатуры ЦА в таком смысле в русском языке нет.
Что же до национальных УЦ, то их создано уже штук 400.
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|2.9, Аноним (9), 10:23, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да. И получают ошибку. Потому что в 2к20 году, у каждого пользователя дома настроен авторитетный DNS и выданы валидные сертификаты на каждый IoT-утюг.
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|2.12, DerRoteBaron (ok), 10:30, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А для 192.168.1.1 надо использовать другой браузер/профиль. В идеале с другими настройками firejail, не выпускающими браузер "в мир"
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|3.27, Аноним (28), 12:03, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не секурно, в локальной сети больше всего потенциальных уязвимостей.
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|1.6, iPony129412 (?), 10:15, 24/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ну на конец-то.
Тут понадобилось для iOS такая штука, с удивлением обнаружил, что имеется.
Так что новые технологии 👍
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|2.30, КО (?), 12:18, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вдруг они сделают "правильный список" или позже отключат?
Нафиг, пускай лучше через расширения
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|2.41, Аноним (3), 13:56, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так вроде и так любой сервер перекинет тебя с http на https, разве нет?
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|1.23, Аноним (23), 11:10, 24/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> Предложенная настройка меняет данное поведение, а также включает автоматическую замену на "https://" при явном вводе адреса с "http://".
Блеать, и эти знают, что мне на самом деле нужно.
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|3.33, йо ж (?), 12:55, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Таки нет, Михаил. Это всё тут ни при чём. Даже с поправкой на сарказм.
Это корпорастия. 1) Ничего личного, просто бизнес; 2) дедушка Маркс с его леммой про прибыль.
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|1.24, Total Anonimus (?), 11:12, 24/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Блокировку смешанного содержимого можно включить уже сейчас , как полную с помощью security.mixed_content.block_display_content=true , так и с "апгрейдом" , когда ссылки будут переписываться на https и блокироватьс только при невозможности защищённого соединения . Настройка - security.mixed_content.upgrade_display_content=true
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|1.39, rvs2016 (ok), 13:38, 24/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А я ещё в теме про выпиливание ftp из Файрфокса написал, что следующий в очереди на выпиливание - http! Вот они за него, вижу, и взялись уж!
А вообще-то уже пора делать и ещё более смелые прогнозы про то, что дальше выпиливать будут и https, а доступ к сайтам предоставлять по сетчатке глаза или по отпечаткам пальцев.
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|1.43, Аноним (42), 14:07, 24/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как там дела с модемами и прочими ip-девайсами обстоят? Везде сертификаты на 20 лет уже загрузили?
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