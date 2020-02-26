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В Firefox 75 будут убраны https:// и www из выпадающего блока адресной строки

26.02.2020 09:00

В ночных сборках Firefox, которые лягут в основу выпуска Firefox 75, запланированного на 7 апреля, обновлено оформление адресной строки. Наиболее заметным изменением стало прекращение отображения протокола https:// и поддомена "www" в выпадающем блоке ссылок, отображаемом в процессе набора в адресной строке (например, отличающиеся по содержимому https://opennet.ru и https://www.opennet.ru станут неотличимы). Протокол http:// продолжит показываться в результатах без изменений. Не изменится также отображение URL в адресной строке.



  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2020/02/f...)
  2. OpenNews: Google отменил скрытие поддоменов "www" и "m", но намерен стандартизировать их особый статус
  3. OpenNews: В ночных сборках Firefox предложено модернизированное оформление адресной строки
  4. OpenNews: Релиз Chrome 76
  5. OpenNews: Google намерен уйти от показа традиционного URL в адресной строке Chrome
  6. OpenNews: В Firefox 70 планируют изменить отображение HTTPS и HTTP в адресной строке
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox, www, https
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Корец (?), 09:05, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Не тем ребята заняты однозначно. Лучше бы вплотную занялись оптимизацией.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 10:04, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    если заняться оптимизацией то гугл перестанет давать деньги.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:05, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Кровати двигают и душки отпиливают.
     
     
  • 2.39, A.Stahl (ok), 11:14, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кровати двигают и душки отпиливают.

    Не "душки", а "душонки"...


     

  • 1.3, A.Stahl (ok), 09:07, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Но зачем? Путаницу в некоторых случаях создаст, а вот плюсов я не вижу. В чём профит-то?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:16, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В чём профит-то?

    А что не ясно? Сделать вид бурной деятельности и окучивать гранты и деньги спонсоров.

     
  • 2.11, Аноним (11), 09:19, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >in order to display more meaningful content in the view
    >Other browsers have already taken this step, we should follow suit to enhance readability.

    Их логика. Читаемость, понимаешь, выше. Выглядит, понимаешь, более осмысленно. Другие сделали, а мы хуже?! А то что у пользовотеля будет голова взрываться когда 2 ссылки будут выглядеть в строке адреса одинаково, а работать по разному - да пофиг. Кому они, эти пользователи, нужны вообще?

     
  • 2.30, Аноним_t (?), 10:23, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное это с прицелом на мобильные экранчики, чтобы URL помещался. Но мне эта идея не нравится.
     

  • 1.4, Аноним (-), 09:09, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Давно дел не имею с хромом и мозилой. И вам советую бежать с этой хрени.
     
     
  • 2.5, Корец (?), 09:11, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Какие есть варианты? Я пока на вивальди остановился.
     
     
  • 3.18, artenox (?), 09:42, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Если любишь как было раньше, лучше всего подойдет Pale Moon. Opera 12 еще очень интересна. Но все меньше сайтов поддерживают ее. Если раньше с ней дел не имел, можно поковырять, пока она совсем не сдохла.
     
     
  • 4.23, Корец (?), 09:57, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Палёным пользовался некоторое время, но это давно было(сейчас не вспомню, что не устроило). Оперой пользоваться невозможно - она подсовывает в мои закладки рекламные ссылки.
     
     
  • 5.33, artenox (?), 10:51, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мини этим занимается. А в десктопной диал можно вообще отключить.
     
  • 4.28, Совершенно другой аноним (?), 10:13, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению да, Opera-у уже и на wikipedia не пускают, на разные sourceforge и github тоже. Хотя, как я понимаю, пока не хватает только поддержки каких-то шифров.
     
     
  • 5.36, artenox (?), 10:58, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, есть даже скрипт, перенаправляющий на http. Как вариант можно заюзать Fiddler прокси, но там поддержка шифров зависит от Mono.
     
  • 4.35, кит (?), 10:58, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ie6 еще интереснее!
     

  • 1.6, qwertyuser (?), 09:12, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    семь лет ждали
     
  • 1.7, Эх (?), 09:12, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    "Наиболее заметное" изменение видимо только для опеннета, который зачем-то продолжает выделять www как отдельный поддомен, вместо того чтобы использовать более очевидный для пользователей (жду экспертов, которые расскажут, как многие еще сайтов так делают и какой кошмар без www-то в подсказках/строке).
     
     
  • 2.14, A.Stahl (ok), 09:22, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Вообще-то пофиг что там делает ОпенНет: проблема как раз в разработчиках браузера, котрые считают что www поддомен нуждается в каком-то особенном отношении. Это самый обычный поддомен и нет оснований относиться к нему как-то иначе. Давай, может, будем выделять зелёным поддомены в имени которых больше гласных чем согласных?


     
     
  • 3.17, Эх (?), 09:36, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Исторически сложилось так, что www использовался для обозначения ссылок на сайты, когда интернета еще почти не было. Попробуй зарегистрировать любой домен и тебе автоматически создаст редирект с www поддомена на основной сайт для тех людей, которые продолжают заходить на сайты, постоянно вбивая этот поддомен перед ссылками. Делать отдельный сайт на этом поддомене - крайне неинтуитивное решение. Так что да, я считаю что отношение к www совсем другое, чем к любому другому поддомену, и поменять это уже нельзя, пока люди не забудут про его существование, и уже лет через 20 может редирект создавать не потребуется.
     
     
  • 4.38, A.Stahl (ok), 11:12, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже выросло поколение которое и не слышало ни про какой такой особенный www.


     
  • 2.21, Аноним (21), 09:49, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эксперты уже вон что-то ответили, а непрошенный Вами неэксперт вот чё-та склоняется к тому, что не всё так однозначно. Проблема не в отображении в строке поиска, а в том, разделять ли сервера на www и не-www (а тут уже и отображение в строке поиска подоспеет), кого на кого редиректить ( www.example.com -> example.com или example.com -> www.example.com) и т.п. Похоже те еще холивары полыхают. Вот первые попавшиеся ссылки на разные мнения, почему www должно или не должно быть (не в строке поиска браузера, а разделять/сливать ли сайты ):

    типа, поддомен www не нужен:
    https://1cloud.ru/blog/poddomen-www

    типа, поддомен www нужен, и даже похоже очень:
    https://spark.ru/startup/atom-m-cms/blog/13686/zachem-ispolzovat-poddomen-www
    https://qna.habr.com/q/606804

    Просто на первый взгляд выходит, что если мнение, что www поддомен нужен - верно, то в строке поиска скрывать www нельзя, потому что отображать разные сайты по www.example.com и example.com - можно, хоть кому-то это и будет расстраивать тонкую душевную организацию. Может в каком-то RFC написано, что www.example.com и example.com ОБЯЗАНЫ отображать одно и то же содержимое (эксперты, ткните носом)? Но ведь в мозилле тоже, наверное, не дураки сидят, продвигая такие решения. Вот и непонятки возникают...

     

  • 1.9, Аноним (9), 09:17, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ироды!
     
  • 1.10, Аноним (-), 09:19, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    это можно будет отключить в about:config?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 09:57, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это противоречит Политике Компании. Политика Компании в том, что наличие about:config вредно для компании. Подумать только, какие-то левые люди, даже не платящие за разработку и сборку браузера, могут менять поведение ИХ браузера и отменять решения Их Величеств Decision Makerов. Непорядок, разброд и шатание в строю. Поэтому идёт курс на сокращение настраивомости.
     

  • 1.12, Аноним (12), 09:21, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Похоже на провал года, верной дорогой идут.
     
  • 1.13, Аноним (13), 09:22, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ужас какой, отрубить бы...
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 09:25, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Функцию или руки?
     
     
  • 3.16, Alen (??), 09:33, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разраб фаерфокса спалился!
     
  • 3.25, pXeL (?), 10:02, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мозги
     

  • 1.19, R (?), 09:43, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Экий у них каминг-аут случится!
     
  • 1.20, Аноним (9), 09:45, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чувакам просто нужны новые идеи
     
  • 1.24, Аноним (-), 10:01, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите куда можно написать гневный имэйл, чтобы эту "фичу" зарубили? Так и не понял. Предлагают регистрироваться в багтрекере, но мне это излишне.

    Теперь будет постоянная путаница. Часто приходится скачивать академические пдфки с не https сайтов, вручную отключать https everywhere. Это ладно, там хотя бы понятно что происходит и как добиться эффекта. А теперь будешь тупить и не понимать что вообще делать.

     
  • 1.27, Аноним (27), 10:04, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    [лавров.mkv]
     
  • 1.29, istepan (ok), 10:18, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Оу, есть идея для расширения)
     
     
  • 2.31, олавф (?), 10:29, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    одобряю, пили ... шура
     

  • 1.32, Аноним (32), 10:49, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    это очень плохо( юзеры станут еще более тупыми т.к любое упрощение ведет к деградации
    надеюсь в абоутконфиге можно будет отключить
     
  • 1.34, Zenitur (ok), 10:52, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А для альтернативных протоколов оставят отображение? Например ftp или gopher
     
     
  • 2.37, Совершенно другой аноним (?), 11:12, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скорее всего через максимум год поддержу ftp вслед за Хромом удалят из браузера.
     
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