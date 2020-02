В Firefox 75 будут убраны https:// и www из выпадающего блока адресной строки

2.8 , Аноним ( 8 ), 09:16, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > В чём профит-то? А что не ясно? Сделать вид бурной деятельности и окучивать гранты и деньги спонсоров.

2.11 , Аноним ( 11 ), 09:19, 26/02/2020
>in order to display more meaningful content in the view

>Other browsers have already taken this step, we should follow suit to enhance readability. Их логика. Читаемость, понимаешь, выше. Выглядит, понимаешь, более осмысленно. Другие сделали, а мы хуже?! А то что у пользовотеля будет голова взрываться когда 2 ссылки будут выглядеть в строке адреса одинаково, а работать по разному - да пофиг. Кому они, эти пользователи, нужны вообще?

2.30 , Аноним_t ( ? ), 10:23, 26/02/2020
Наверное это с прицелом на мобильные экранчики, чтобы URL помещался. Но мне эта идея не нравится.