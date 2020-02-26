В Firefox 75 будут убраны https:// и www из выпадающего блока адресной строки

2.14 , A.Stahl ( ok ), 09:22, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Вообще-то пофиг что там делает ОпенНет: проблема как раз в разработчиках браузера, котрые считают что www поддомен нуждается в каком-то особенном отношении. Это самый обычный поддомен и нет оснований относиться к нему как-то иначе. Давай, может, будем выделять зелёным поддомены в имени которых больше гласных чем согласных?

3.17 , Эх ( ? ), 09:36, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Исторически сложилось так, что www использовался для обозначения ссылок на сайты, когда интернета еще почти не было. Попробуй зарегистрировать любой домен и тебе автоматически создаст редирект с www поддомена на основной сайт для тех людей, которые продолжают заходить на сайты, постоянно вбивая этот поддомен перед ссылками. Делать отдельный сайт на этом поддомене - крайне неинтуитивное решение. Так что да, я считаю что отношение к www совсем другое, чем к любому другому поддомену, и поменять это уже нельзя, пока люди не забудут про его существование, и уже лет через 20 может редирект создавать не потребуется.

4.38 , A.Stahl ( ok ), 11:12, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уже выросло поколение которое и не слышало ни про какой такой особенный www.

2.21 , Аноним ( 21 ), 09:49, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эксперты уже вон что-то ответили, а непрошенный Вами неэксперт вот чё-та склоняется к тому, что не всё так однозначно. Проблема не в отображении в строке поиска, а в том, разделять ли сервера на www и не-www (а тут уже и отображение в строке поиска подоспеет), кого на кого редиректить ( www.example.com -> example.com или example.com -> www.example.com) и т.п. Похоже те еще холивары полыхают. Вот первые попавшиеся ссылки на разные мнения, почему www должно или не должно быть (не в строке поиска браузера, а разделять/сливать ли сайты ): типа, поддомен www не нужен:

https://1cloud.ru/blog/poddomen-www типа, поддомен www нужен, и даже похоже очень:

https://spark.ru/startup/atom-m-cms/blog/13686/zachem-ispolzovat-poddomen-www

https://qna.habr.com/q/606804 Просто на первый взгляд выходит, что если мнение, что www поддомен нужен - верно, то в строке поиска скрывать www нельзя, потому что отображать разные сайты по www.example.com и example.com - можно, хоть кому-то это и будет расстраивать тонкую душевную организацию. Может в каком-то RFC написано, что www.example.com и example.com ОБЯЗАНЫ отображать одно и то же содержимое (эксперты, ткните носом)? Но ведь в мозилле тоже, наверное, не дураки сидят, продвигая такие решения. Вот и непонятки возникают...

