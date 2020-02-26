В Firefox 75 будут убраны https:// и www из выпадающего блока адресной строки

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|1.1, Корец (?), 09:05, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Не тем ребята заняты однозначно. Лучше бы вплотную занялись оптимизацией.
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|2.26, Аноним (26), 10:04, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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если заняться оптимизацией то гугл перестанет давать деньги.
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|1.3, A.Stahl (ok), 09:07, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Но зачем? Путаницу в некоторых случаях создаст, а вот плюсов я не вижу. В чём профит-то?
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|2.8, Аноним (8), 09:16, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В чём профит-то?
А что не ясно? Сделать вид бурной деятельности и окучивать гранты и деньги спонсоров.
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|2.11, Аноним (11), 09:19, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>in order to display more meaningful content in the view
>Other browsers have already taken this step, we should follow suit to enhance readability.
Их логика. Читаемость, понимаешь, выше. Выглядит, понимаешь, более осмысленно. Другие сделали, а мы хуже?! А то что у пользовотеля будет голова взрываться когда 2 ссылки будут выглядеть в строке адреса одинаково, а работать по разному - да пофиг. Кому они, эти пользователи, нужны вообще?
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|2.30, Аноним_t (?), 10:23, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наверное это с прицелом на мобильные экранчики, чтобы URL помещался. Но мне эта идея не нравится.
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|1.4, Аноним (-), 09:09, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Давно дел не имею с хромом и мозилой. И вам советую бежать с этой хрени.
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|3.18, artenox (?), 09:42, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Если любишь как было раньше, лучше всего подойдет Pale Moon. Opera 12 еще очень интересна. Но все меньше сайтов поддерживают ее. Если раньше с ней дел не имел, можно поковырять, пока она совсем не сдохла.
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|4.23, Корец (?), 09:57, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Палёным пользовался некоторое время, но это давно было(сейчас не вспомню, что не устроило). Оперой пользоваться невозможно - она подсовывает в мои закладки рекламные ссылки.
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|4.28, Совершенно другой аноним (?), 10:13, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К сожалению да, Opera-у уже и на wikipedia не пускают, на разные sourceforge и github тоже. Хотя, как я понимаю, пока не хватает только поддержки каких-то шифров.
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|5.36, artenox (?), 10:58, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, есть даже скрипт, перенаправляющий на http. Как вариант можно заюзать Fiddler прокси, но там поддержка шифров зависит от Mono.
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|1.7, Эх (?), 09:12, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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"Наиболее заметное" изменение видимо только для опеннета, который зачем-то продолжает выделять www как отдельный поддомен, вместо того чтобы использовать более очевидный для пользователей (жду экспертов, которые расскажут, как многие еще сайтов так делают и какой кошмар без www-то в подсказках/строке).
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|2.14, A.Stahl (ok), 09:22, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Вообще-то пофиг что там делает ОпенНет: проблема как раз в разработчиках браузера, котрые считают что www поддомен нуждается в каком-то особенном отношении. Это самый обычный поддомен и нет оснований относиться к нему как-то иначе. Давай, может, будем выделять зелёным поддомены в имени которых больше гласных чем согласных?
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|3.17, Эх (?), 09:36, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Исторически сложилось так, что www использовался для обозначения ссылок на сайты, когда интернета еще почти не было. Попробуй зарегистрировать любой домен и тебе автоматически создаст редирект с www поддомена на основной сайт для тех людей, которые продолжают заходить на сайты, постоянно вбивая этот поддомен перед ссылками. Делать отдельный сайт на этом поддомене - крайне неинтуитивное решение. Так что да, я считаю что отношение к www совсем другое, чем к любому другому поддомену, и поменять это уже нельзя, пока люди не забудут про его существование, и уже лет через 20 может редирект создавать не потребуется.
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|4.38, A.Stahl (ok), 11:12, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже выросло поколение которое и не слышало ни про какой такой особенный www.
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|2.21, Аноним (21), 09:49, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эксперты уже вон что-то ответили, а непрошенный Вами неэксперт вот чё-та склоняется к тому, что не всё так однозначно. Проблема не в отображении в строке поиска, а в том, разделять ли сервера на www и не-www (а тут уже и отображение в строке поиска подоспеет), кого на кого редиректить ( www.example.com -> example.com или example.com -> www.example.com) и т.п. Похоже те еще холивары полыхают. Вот первые попавшиеся ссылки на разные мнения, почему www должно или не должно быть (не в строке поиска браузера, а разделять/сливать ли сайты ):
типа, поддомен www не нужен:
https://1cloud.ru/blog/poddomen-www
типа, поддомен www нужен, и даже похоже очень:
https://spark.ru/startup/atom-m-cms/blog/13686/zachem-ispolzovat-poddomen-www
https://qna.habr.com/q/606804
Просто на первый взгляд выходит, что если мнение, что www поддомен нужен - верно, то в строке поиска скрывать www нельзя, потому что отображать разные сайты по www.example.com и example.com - можно, хоть кому-то это и будет расстраивать тонкую душевную организацию. Может в каком-то RFC написано, что www.example.com и example.com ОБЯЗАНЫ отображать одно и то же содержимое (эксперты, ткните носом)? Но ведь в мозилле тоже, наверное, не дураки сидят, продвигая такие решения. Вот и непонятки возникают...
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|2.22, Аноним (22), 09:57, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это противоречит Политике Компании. Политика Компании в том, что наличие about:config вредно для компании. Подумать только, какие-то левые люди, даже не платящие за разработку и сборку браузера, могут менять поведение ИХ браузера и отменять решения Их Величеств Decision Makerов. Непорядок, разброд и шатание в строю. Поэтому идёт курс на сокращение настраивомости.
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|1.24, Аноним (-), 10:01, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подскажите куда можно написать гневный имэйл, чтобы эту "фичу" зарубили? Так и не понял. Предлагают регистрироваться в багтрекере, но мне это излишне.
Теперь будет постоянная путаница. Часто приходится скачивать академические пдфки с не https сайтов, вручную отключать https everywhere. Это ладно, там хотя бы понятно что происходит и как добиться эффекта. А теперь будешь тупить и не понимать что вообще делать.
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|1.32, Аноним (32), 10:49, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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это очень плохо( юзеры станут еще более тупыми т.к любое упрощение ведет к деградации
надеюсь в абоутконфиге можно будет отключить
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|1.34, Zenitur (ok), 10:52, 26/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А для альтернативных протоколов оставят отображение? Например ftp или gopher
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