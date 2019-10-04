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В ночных сборках Firefox предложено модернизированное оформление адресной строки

04.10.2019 09:56

В ночных сборках Firefox, на базе которых 2 декабря будет сформирован релиз Firefox 71, активировано новое оформление адресной строки. Наиболее заметным изменением является уход от отображения списка рекомендаций на всю ширину экрана в пользу трансформации адресной строки в явно очерченное окно. Для отключения нового внешнего вида адресной строки в about:config добавлена опция "browser.urlbar.megabar".

Megabar продолжает развитие новой реализации адресной строки Quantum Bar (browser.urlbar.quantumbar), появившейся в Firefox 68 и отличающейся полным переписыванием кода с заменой XUL/XBL на стандартный Web API. На первом этапе оформление Quantum Bar полностью повторяло старую адресную строку и изменения сводились лишь к внутренней переработке. Теперь началась работа по воплощению на практике ранее заявленных идей по модернизации внешнего вида.

  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2019/10/m...)
  2. OpenNews: В Firefox 70 планируют изменить отображение HTTPS и HTTP в адресной строке
  3. OpenNews: В Firefox 68 будет предложена новая реализация адресной строки
  4. OpenNews: Эксперимент Mozilla приведёт к утечке данных, вводимых в адресной строке Firefox
  5. OpenNews: Доступен браузер Firefox Preview 2.0 для Android
  6. OpenNews: В ночных сборках Firefox отключена поддержка TLS 1.0 и TLS 1.1
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 09:58, 04/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Фигня.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:00, 04/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Ужас какой!
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:00, 04/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Надо же, как интересно.
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:01, 04/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Новое оформление какое-то инородное...
     
  • 1.5, timur.davletshin (ok), 10:04, 04/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Как же вы заманали. Старую хоть можно было стилями причесать до нужного вида. А это какое-то гвоздями прибитое говно.
     
     
  • 2.7, Уничтожитель мудаков (?), 10:07, 04/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделай лучше и отправь разработчикам pull request, а не перди в лужу
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:06, 04/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Госпаде как ужасно выглядит
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:08, 04/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Мозилла как всегда молодцы
     
  • 1.9, Йопта (?), 10:08, 04/10/2019 [ответить]  
    		• +/
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