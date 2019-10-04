В ночных сборках Firefox предложено модернизированное оформление адресной строки

В ночных сборках Firefox, на базе которых 2 декабря будет сформирован релиз Firefox 71, активировано новое оформление адресной строки. Наиболее заметным изменением является уход от отображения списка рекомендаций на всю ширину экрана в пользу трансформации адресной строки в явно очерченное окно. Для отключения нового внешнего вида адресной строки в about:config добавлена опция "browser.urlbar.megabar".

Megabar продолжает развитие новой реализации адресной строки Quantum Bar (browser.urlbar.quantumbar), появившейся в Firefox 68 и отличающейся полным переписыванием кода с заменой XUL/XBL на стандартный Web API. На первом этапе оформление Quantum Bar полностью повторяло старую адресную строку и изменения сводились лишь к внутренней переработке. Теперь началась работа по воплощению на практике ранее заявленных идей по модернизации внешнего вида.



