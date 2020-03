В Firefox планируют полностью убрать поддержку FTP

2.3 , Аноним ( 3 ), 09:43, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Из браузера? Ловите нapкомана! PS.

Белые люди используют FileZilla для такого.

2.4 , Аноним ( 4 ), 09:43, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Так есть куча нормальных замен. FileZilla куда удобнее чем браузер

2.5 , llolik ( ok ), 09:44, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > в локалке пользуюсь каждый день! Так, в принципе, любой файловый менеджер умеет давно, даже стандартный проводник Виндов. Ну уберут из браузеров и уберут, пользоваться дальше не мешает.

Ну да, и FileZilla тоже никуда не девается.

3.18 , t28 ( ? ), 10:18, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > даже стандартный проводник Виндов Не у всех на рабочей станции винда.

4.26 , iPony129412 ( ? ), 10:35, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не у всех на рабочей станции винда. А что, где бы не поддерживался FTP?

4.40 , llolik ( ok ), 11:04, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не у всех на рабочей станции винда. Nautilus/Dolphin (штатные ФМ Linux GNOME/KDE) - умеют,

Finder (штатный ФМ MacOS) - умеет,

Explorer (штатный ФМ Win) - умеет.

Под Android/Apple - куча приложений и каждый первый ФМ умеет. Где ещё поддержки FTP "из коробки" не хватает до такой степени, что удаление её из браузера критично до невозможности?

2.7 , Аноним ( 7 ), 09:47, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Господам из могиллы лучше знать что тебе надо

3.20 , A.Stahl ( ok ), 10:25, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Они точно знают что им следует иметь в их программе.

4.39 , Аноним ( 39 ), 11:03, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Они точно знают поэтому их доля около нуля

2.16 , Аноним ( 15 ), 10:16, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Что за желание использовать один комбайн? Возьми wget, FileZilla, FlashGet или любой другой клиент... Да хоть консольный ftp

3.19 , t28 ( ? ), 10:22, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Что за желание использовать один комбайн? Это что за вопрос такой?