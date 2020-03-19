В Firefox планируют полностью убрать поддержку FTP

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|1.1, gogo (?), 09:39, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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ftps существует. Может протокол не популярный, но чего кивать на проблемы с MITM, если она решена?
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|2.9, Аноним (9), 10:00, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А где этот протокол вообще можно встретить в дикой природе? sftp победил.
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|2.25, Аноним (25), 10:34, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ftps - это то еще... Всякие ALG/нат-хелперы и пр. с ним очевидно не работают. Требуется безусловное открытие диапазона портов на стороне сервера для работы пассивного режима. А в активном режиме он через НАТ вообще не работает (хотя кто сейчас использует активный режим).
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|2.28, Аноним (28), 10:37, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага странно, за место http воткнули https а за место ftp почему то ftps не втыкают ...
Ну вот и ngnix пригодился, только не понятно как на него файлы заливать :(
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|2.3, Аноним (3), 09:43, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Из браузера? Ловите нapкомана!
PS.
Белые люди используют FileZilla для такого.
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|2.4, Аноним (4), 09:43, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так есть куча нормальных замен. FileZilla куда удобнее чем браузер
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|2.5, llolik (ok), 09:44, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в локалке пользуюсь каждый день!
Так, в принципе, любой файловый менеджер умеет давно, даже стандартный проводник Виндов. Ну уберут из браузеров и уберут, пользоваться дальше не мешает.
Ну да, и FileZilla тоже никуда не девается.
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|3.18, t28 (?), 10:18, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> даже стандартный проводник Виндов
Не у всех на рабочей станции винда.
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|4.40, llolik (ok), 11:04, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не у всех на рабочей станции винда.
Nautilus/Dolphin (штатные ФМ Linux GNOME/KDE) - умеют,
Finder (штатный ФМ MacOS) - умеет,
Explorer (штатный ФМ Win) - умеет.
Под Android/Apple - куча приложений и каждый первый ФМ умеет.
Где ещё поддержки FTP "из коробки" не хватает до такой степени, что удаление её из браузера критично до невозможности?
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|2.16, Аноним (15), 10:16, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Что за желание использовать один комбайн? Возьми wget, FileZilla, FlashGet или любой другой клиент... Да хоть консольный ftp
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|3.19, t28 (?), 10:22, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Что за желание использовать один комбайн?
Это что за вопрос такой?
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|1.10, ryoken (ok), 10:02, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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На святое покусились, демоны!!! Мало того, что gopher выкинули, теперь вот и это...
:D
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|1.12, artenox (?), 10:09, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Логично, что вслед за нешифрованным http избавляются от ftp. Жалко, конечно, но куда деваться.
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|2.22, робот бот (?), 10:30, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Жалко почти всё, что делается последние годы в области it.
Да как собственно, и в других местах.
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|1.13, t28 (?), 10:12, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> В Firefox планируют полностью убрать поддержку FTP
Идиоты.
Хотя, если вместо FTP добавят FTAM, то готов взять свои слова обратно.
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|1.21, Карлсон (?), 10:29, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А можно список того, что добавила Могилла за последние годы, + список того, что убрала?
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|2.29, A.Stahl (ok), 10:37, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>В браузере нужно делать браузерные дела
Так не получается. Вот взять, например, всякую мультимедию: с одной стороны какое отношение проигрывание звука имеет к браузеру, а с другой стороны никто не будет использовать браузер без поддержки аудио/видео/изображений.
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|4.32, A.Stahl (ok), 10:45, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Браузерные дела -- форматирование текста согласно HTML разметке и объединение различных блоков текста с помощью ссылок. Всё.
А все остальные возможности современных браузеров это удобные плюшки.
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|5.34, iPony129412 (?), 10:49, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. Это Web 3.0.
Без порнороликов с котятами уже никак.
А всякие гоферы и прочее оставьте в учебниках истории.
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|2.30, t28 (?), 10:41, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В браузере нужно делать браузерные дела
> FTP, ssh - там не место.
Да что вы говорите!
А кривой WebRTC — это "браузерные дела"?
Gopher и FTP — это "браузерные дела" в том числе.
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|1.33, iPony129412 (?), 10:47, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как всегда, как выкидывают старые технологии, начинается одно и тоже...
В последний раз пользовался дискетой 💾 в 2019 году
FTP - не помню. Наверно в 2015 году для аплоада на сайт, и то стыдно за это.
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|1.35, thhh (?), 10:49, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> какое отношение проигрывание звука имеет к браузеру
html5(audio, video) -> броузер
Не?
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|1.37, Аноним (37), 10:58, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я тут пытался пользоваться одним не особо популярным литературным фтп сервером (не варез), скорость скачивания порезана до 5кб/с, только 1 коннект, постоянные обрывы и битые файлы, даже листинг со списком файлов отрабатывает 1 раз из 20. А файлов там под терабайт. То же самое с загрузкой: постоянные обрывы, всё это. Как этим фтп можно пользоваться? Там же рядом хттп сервер раздаёт 2/3 тех же файлов по хттп: лимит 2 коннекта, скорость в 1000 раз выше, листинг файлов прекрасно отдаётся каждый раз. Да, дело было 5 лет назад. Такой-то ахтунг этот фтп, я в шоке. Мой опыт с каким-то шаред хостингом примерно такой же. Даже fish вот не помню, чтобы обламывался подобным образом.
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|2.38, Аноним (37), 11:01, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хотя справедливости ради там фтп на каком-то говне типа п4 крутился. Но веб-сервер там тоже на железе тех же лет был, чуть поновее. Просто я не видел нормально работающий фтп, ещё когда 15 лет назад шарился по серверам в поисках вареза, они все так и работали.
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