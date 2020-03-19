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В Firefox планируют полностью убрать поддержку FTP

19.03.2020 09:30

Разработчики Firefox представили план полного прекращения поддержки протокола FTP, что коснётся как возможности загрузки файлов по FTP, так и просмотра содержимого каталогов на FTP-серверах. В выпуске Firefox 77, намеченном на 2 июня, поддержка FTP будет по умолчанию отключена, но в about:config будет добавлена настройка "network.ftp.enabled", позволяющая вернуть FTP. В ESR-сборках Firefox 78 поддержка FTP по умолчанию останется включённой. В 2021 году планируется полностью удалить связанный с FTP код.

В качестве причины прекращения поддержки FTP называется незащищённость данного протокола от модификации и перехвата транзитного трафика при совершении MITM-атак. По мнению разработчиков Firefox, в современных условиях нет причин в использовании FTP вместо HTTPS для загрузки ресурсов. Кроме того, код поддержки FTP в Firefox очень старый, создаёт проблемы при сопровождении и имеет историю выявления большого числа уязвимостей в прошлом. Для тех кому необходима поддержка FTP предлагается использовать внешние приложения, прикрепляемые в качестве обработчиков для URL ftp://, по аналогии с тем как используются обработчики irc:// или tg://.

Напомним, что ранее в Firefox 61 уже была запрещена загрузка ресурсов по протоколу FTP из страниц, открытых по HTTP/HTTPS, а в Firefox 70 была прекращена отрисовка содержимого файлов, загружаемых через ftp (например, при открытии через ftp перестали отображаться изображения, README и html-файлы, а сразу стал показываться диалог загрузки файла на диск). В Chrome также принят план избавления от FTP - в Chrome 80 начался процесс постепенного отключения поддержи FTP по умолчанию (для определённого процента пользователей), а на Chrome 82 намечено полное удаление кода, обеспечивающего работу FTP-клиента. По оценке Google FTP уже почти не используется - доля пользователей FTP составляет около 0.1%.

  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/foru...)
  2. OpenNews: В Firefox для Wayland обеспечено аппаратное ускорение WebGL и видео
  3. OpenNews: Mozilla планирует удалить из Firefox поддержку RSS и Live Bookmarks
  4. OpenNews: В Firefox 70 будет ужесточён вывод уведомлений и внесены ограничения для ftp
  5. OpenNews: Ростелеком начал подстановку своей рекламы в трафик абонентов
  6. OpenNews: В Chrome планируют полностью убрать поддержку FTP
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52569-ftp
Ключевые слова: ftp, firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, gogo (?), 09:39, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ftps существует. Может протокол не популярный, но чего кивать на проблемы с MITM, если она решена?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:00, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А где этот протокол вообще можно встретить в дикой природе? sftp победил.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 10:14, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если уж есть ssh, то на кой нужег фтп? Проще тогда рсинком
     
  • 3.15, Аноним (15), 10:14, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    https победил
     
  • 2.25, Аноним (25), 10:34, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ftps - это то еще... Всякие ALG/нат-хелперы и пр. с ним очевидно не работают. Требуется безусловное открытие диапазона портов на стороне сервера для работы пассивного режима. А в активном режиме он через НАТ вообще не работает (хотя кто сейчас использует активный режим).
     
  • 2.28, Аноним (28), 10:37, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага странно, за место http воткнули https а за место ftp почему то ftps не втыкают ...

    Ну вот и ngnix пригодился, только не понятно как на него файлы заливать :(

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:39, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Кому мешало-то? в локалке пользуюсь каждый день!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:43, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Из браузера? Ловите нapкомана!

    PS.
    Белые люди используют FileZilla для такого.

     
  • 2.4, Аноним (4), 09:43, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так есть куча нормальных замен. FileZilla куда удобнее чем браузер
     
  • 2.5, llolik (ok), 09:44, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в локалке пользуюсь каждый день!

    Так, в принципе, любой файловый менеджер умеет давно, даже стандартный проводник Виндов. Ну уберут из браузеров и уберут, пользоваться дальше не мешает.
    Ну да, и FileZilla тоже никуда не девается.

     
     
  • 3.18, t28 (?), 10:18, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > даже стандартный проводник Виндов

    Не у всех на рабочей станции винда.

     
     
  • 4.26, iPony129412 (?), 10:35, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не у всех на рабочей станции винда.

    А что, где бы не поддерживался FTP?

     
  • 4.40, llolik (ok), 11:04, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не у всех на рабочей станции винда.

    Nautilus/Dolphin (штатные ФМ Linux GNOME/KDE) - умеют,
    Finder (штатный ФМ MacOS) - умеет,
    Explorer (штатный ФМ Win) - умеет.
    Под Android/Apple - куча приложений и каждый первый ФМ умеет.

    Где ещё поддержки FTP "из коробки" не хватает до такой степени, что удаление её из браузера критично до невозможности?

     
  • 2.7, Аноним (7), 09:47, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Господам из могиллы лучше знать что тебе надо
     
     
  • 3.20, A.Stahl (ok), 10:25, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они точно знают что им следует иметь в их программе.
     
     
  • 4.39, Аноним (39), 11:03, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они точно знают

    поэтому их доля около нуля

     
  • 2.16, Аноним (15), 10:16, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Что за желание использовать один комбайн? Возьми wget, FileZilla, FlashGet или любой другой клиент... Да хоть консольный ftp
     
     
  • 3.19, t28 (?), 10:22, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Что за желание использовать один комбайн?

    Это что за вопрос такой?

     

  • 1.6, Аноним (6), 09:45, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    wget
     
  • 1.8, Аноним (2), 09:51, 19/03/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +8 +/
     
     
  • 2.27, t28 (?), 10:36, 19/03/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.10, ryoken (ok), 10:02, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На святое покусились, демоны!!! Мало того, что gopher выкинули, теперь вот и это...
    :D
     
     
  • 2.17, Аноним (15), 10:17, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gopher отлично работает в Lynx и все с ним хорошо
     

  • 1.11, робот бот (?), 10:08, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да не очень-то оно и надо.
     
  • 1.12, artenox (?), 10:09, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Логично, что вслед за нешифрованным http избавляются от ftp. Жалко, конечно, но куда деваться.
     
     
  • 2.22, робот бот (?), 10:30, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Жалко почти всё, что делается последние годы в области it.
    Да как собственно, и в других местах.
     

  • 1.13, t28 (?), 10:12, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > В Firefox планируют полностью убрать поддержку FTP

    Идиоты.
    Хотя, если вместо FTP добавят FTAM, то готов взять свои слова обратно.

     
  • 1.21, Карлсон (?), 10:29, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно список того, что добавила Могилла за последние годы, + список того, что убрала?
     
     
  • 2.24, робот бот (?), 10:32, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Убрала, вырезала, сломала, заменила, изгадила. В студию!
     

  • 1.23, iPony129412 (?), 10:31, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В браузере нужно делать браузерные дела
    FTP, ssh - там не место.
     
     
  • 2.29, A.Stahl (ok), 10:37, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В браузере нужно делать браузерные дела

    Так не получается. Вот взять, например, всякую мультимедию: с одной стороны какое отношение проигрывание звука имеет к браузеру, а с другой стороны никто не будет использовать браузер без поддержки аудио/видео/изображений.

     
     
  • 3.31, iPony129412 (?), 10:42, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мультимедию

    Это и есть браузерные дела.

     
     
  • 4.32, A.Stahl (ok), 10:45, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Браузерные дела -- форматирование текста согласно HTML разметке и объединение различных блоков текста с помощью ссылок. Всё.

    А все остальные возможности современных браузеров это удобные плюшки.

     
     
  • 5.34, iPony129412 (?), 10:49, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Это Web 3.0.
    Без порнороликов с котятами уже никак.
    А всякие гоферы и прочее оставьте в учебниках истории.
     
  • 2.30, t28 (?), 10:41, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В браузере нужно делать браузерные дела
    > FTP, ssh - там не место.

    Да что вы говорите!
    А кривой WebRTC — это "браузерные дела"?
    Gopher и FTP — это "браузерные дела" в том числе.

     

  • 1.33, iPony129412 (?), 10:47, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как всегда, как выкидывают старые технологии, начинается одно и тоже...

    В последний раз пользовался дискетой 💾 в 2019 году
    FTP - не помню. Наверно в 2015 году для аплоада на сайт, и то стыдно за это.

     
  • 1.35, thhh (?), 10:49, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > какое отношение проигрывание звука имеет к браузеру

    html5(audio, video) -> броузер

    Не?

     
  • 1.36, Аноним (36), 10:55, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пусть оставят поддержку FTP в виде расширения - и все будут довольны.
     
  • 1.37, Аноним (37), 10:58, 19/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я тут пытался пользоваться одним не особо популярным литературным фтп сервером (не варез), скорость скачивания порезана до 5кб/с, только 1 коннект, постоянные обрывы и битые файлы, даже листинг со списком файлов отрабатывает 1 раз из 20. А файлов там под терабайт. То же самое с загрузкой: постоянные обрывы, всё это. Как этим фтп можно пользоваться? Там же рядом хттп сервер раздаёт 2/3 тех же файлов по хттп: лимит 2 коннекта, скорость в 1000 раз выше, листинг файлов прекрасно отдаётся каждый раз. Да, дело было 5 лет назад. Такой-то ахтунг этот фтп, я в шоке. Мой опыт с каким-то шаред хостингом примерно такой же. Даже fish вот не помню, чтобы обламывался подобным образом.
     
     
  • 2.38, Аноним (37), 11:01, 19/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя справедливости ради там фтп на каком-то говне типа п4 крутился. Но веб-сервер там тоже на железе тех же лет был, чуть поновее. Просто я не видел нормально работающий фтп, ещё когда 15 лет назад шарился по серверам в поисках вареза, они все так и работали.
     

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