В Firefox планируют полностью убрать поддержку FTP

Разработчики Firefox представили план полного прекращения поддержки протокола FTP, что коснётся как возможности загрузки файлов по FTP, так и просмотра содержимого каталогов на FTP-серверах. В выпуске Firefox 77, намеченном на 2 июня, поддержка FTP будет по умолчанию отключена, но в about:config будет добавлена настройка "network.ftp.enabled", позволяющая вернуть FTP. В ESR-сборках Firefox 78 поддержка FTP по умолчанию останется включённой. В 2021 году планируется полностью удалить связанный с FTP код.

В качестве причины прекращения поддержки FTP называется незащищённость данного протокола от модификации и перехвата транзитного трафика при совершении MITM-атак. По мнению разработчиков Firefox, в современных условиях нет причин в использовании FTP вместо HTTPS для загрузки ресурсов. Кроме того, код поддержки FTP в Firefox очень старый, создаёт проблемы при сопровождении и имеет историю выявления большого числа уязвимостей в прошлом. Для тех кому необходима поддержка FTP предлагается использовать внешние приложения, прикрепляемые в качестве обработчиков для URL ftp://, по аналогии с тем как используются обработчики irc:// или tg://.

Напомним, что ранее в Firefox 61 уже была запрещена загрузка ресурсов по протоколу FTP из страниц, открытых по HTTP/HTTPS, а в Firefox 70 была прекращена отрисовка содержимого файлов, загружаемых через ftp (например, при открытии через ftp перестали отображаться изображения, README и html-файлы, а сразу стал показываться диалог загрузки файла на диск). В Chrome также принят план избавления от FTP - в Chrome 80 начался процесс постепенного отключения поддержи FTP по умолчанию (для определённого процента пользователей), а на Chrome 82 намечено полное удаление кода, обеспечивающего работу FTP-клиента. По оценке Google FTP уже почти не используется - доля пользователей FTP составляет около 0.1%.



