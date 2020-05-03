В Firefox 77 появится поддержка изображений AVIF

2.3 , Аноним ( 3 ), 13:26, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Сафари - это такой IE нашего времени.

3.4 , Аномномномнимус ( ? ), 13:31, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Кажется на него фапают только те, кто рядом с вёрсткой и рядом не стоял. Запустился, по стилям похож на родное огрызковое - сразу писаются "уииии, лючче браузеря в мире". Остальные даже на огрызках ставят что-то более адекватное

4.22 , Аноним ( 22 ), 14:23, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – На макбуках при работе в Safari автономность реально больше, чем у Firefox и Chrome.

3.20 , Аноним ( 22 ), 14:19, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Нет.

https://www.apple.com/ru/safari/

2.5 , Fracta1L ( ok ), 13:32, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сафари даже webp не умеет? Лолище

3.10 , slava_kpss ( ok ), 13:45, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так они свой HEIF продвигать пытаются

4.14 , iPony129412 ( ? ), 14:07, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А с каких пор HEIF стал эпловским?

4.16 , iPony129412 ( ? ), 14:09, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И Safari не умеет HEIF

3.12 , th3m3 ( ok ), 14:05, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У них как всегда всё через одно место. Хотят двигать свои стандарты. Удачи им.

4.15 , iPony129412 ( ? ), 14:08, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще Apple вошёл в консорциум по AV1.

5.23 , VEG ( ok ), 14:25, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В самый последний момент перед релизом запрыгнул в последний вагон, то есть участия в разработке не принимал. И столько лет спустя ещё ни разу не продемонстрировал хоть какую-то поддержку AV1. То есть в поезд запрыгнули "на всякий случай", без намерения реально продвигать формат, но если вдруг что - чтобы можно было говорить, мол "да вы что, мы вообще белые и пушистые, и за свободные форматы, вон ещё до релиза AV1 вошли в AOMedia".

