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В Firefox 77 появится поддержка изображений AVIF

03.05.2020 13:08

В кодовую базу, используемую для подготовки выпуска Firefox 77, добавлена экспериментальная поддержка формата изображений AVIF (AV1 Image Format), в котором задействованы технологии внутрикадрового сжатия из формата кодирования видео AV1 (поддерживается начиная с Firefox 55). Для включения AVIF в about:config предусмотрена опция image.avif.enabled.

Контейнер для распространения сжатых данных в AVIF полностью аналогичен HEIF. AVIF поддерживает как изображения в HDR (High Dynamic Range) и цветовом пространстве Wide-gamut, так и в стандартном динамическом диапазоне (SDR). Включение поддержки AVIF также ожидается в Chrome.


  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2020/05/m...)
  2. OpenNews: В Firefox будет добавлена поддержка формата изображений WebP
  3. OpenNews: Результаты тестирования AV1 в Facebook. Новый формат JPEG XS
  4. OpenNews: Представлен FLIF, новый формат сжатия изображений без потерь
  5. OpenNews: Компания Google продолжает активное продвижение формата WebP
  6. OpenNews: Создатель QEMU и FFmpeg предложил новый формат изображений BPG
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52871-avif
Ключевые слова: avif, firefox, image
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  • 1.1, Урри (?), 13:19, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сафари снова в пролете? А то яблочники до сих пор ноют, что народ вставляет webp картинки когда их суперлучший браузер этот webp не отображает.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:26, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Сафари - это такой IE нашего времени.
     
     
  • 3.4, Аномномномнимус (?), 13:31, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Кажется на него фапают только те, кто рядом с вёрсткой и рядом не стоял. Запустился, по стилям похож на родное огрызковое - сразу писаются "уииии, лючче браузеря в мире". Остальные даже на огрызках ставят что-то более адекватное
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 14:23, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На макбуках при работе в Safari автономность реально больше, чем у Firefox и Chrome.
     
  • 3.20, Аноним (22), 14:19, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет.
    https://www.apple.com/ru/safari/
     
  • 2.5, Fracta1L (ok), 13:32, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сафари даже webp не умеет? Лолище
     
     
  • 3.10, slava_kpss (ok), 13:45, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так они свой HEIF продвигать пытаются
     
     
  • 4.14, iPony129412 (?), 14:07, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с каких пор HEIF стал эпловским?
     
  • 4.16, iPony129412 (?), 14:09, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И Safari не умеет HEIF
     
  • 3.12, th3m3 (ok), 14:05, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них как всегда всё через одно место. Хотят двигать свои стандарты. Удачи им.
     
     
  • 4.15, iPony129412 (?), 14:08, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще Apple вошёл в консорциум по AV1.
     
     
  • 5.23, VEG (ok), 14:25, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В самый последний момент перед релизом запрыгнул в последний вагон, то есть участия в разработке не принимал. И столько лет спустя ещё ни разу не продемонстрировал хоть какую-то поддержку AV1. То есть в поезд запрыгнули "на всякий случай", без намерения реально продвигать формат, но если вдруг что - чтобы можно было говорить, мол "да вы что, мы вообще белые и пушистые, и за свободные форматы, вон ещё до релиза AV1 вошли в AOMedia".
     

  • 1.2, iPony129412 (?), 13:24, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > If you’re using the latest Windows 10 version 1909, File Explorer shows a thumbnail for the AVIF image and you can open these image files in the Microsoft Paint application.

    Круто. А в линуксах только только вот с горе попалам HEIF осилили.

     
     
  • 2.6, Аномномномнимус (?), 13:34, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Только большинство форточников не апаются на 1909. Даже так, на него апаются либо фаны обновок (которые сами не знают зачем оно им и ни в жизни avif не видели), либо те кому надо новых фичей, например в плане wsl2, новых фич контейнеризации, но опять же не про avif
     
     
  • 3.7, iPony129412 (?), 13:37, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Только большинство форточников не апаются на 1909

    Так кто же спрашивать будет.
    А я тут сидел несколько лет и завидовал пользователям, которые раз и без проблем HEIF фоточки  смотрят.
    Ну с HEIF хоть отмазка есть — лицензия.
    С AVIF проще.

     
  • 3.9, Gemorroj (ok), 13:43, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    у тебя есть статистика про "большинство"?
     
  • 3.24, Fracta1L (ok), 14:29, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 2020 год вывалился Васян-эксперт по настройке Windows XP, отключающий апдейты
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:37, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Малобюджетным проектам свойственно технологическое отставание. Ничего здесь не пописать, как грится. Ресурсы направленны на базовое жизнеобеспечение, тут не до картинок
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:52, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поделюсь своим опытом. Тестировал и не обнаружил существенной необходимости для перевода уже хранимых изображений в AVIF.
    Если рассматривать как lossless решение, то пережимать PNG нет смысла (об исходных RAW с камер речь не идет). Экономия места 3-10% не стоит этого ( не говоря о времени на кодирование и отсутствия легкодоступного ПО для отображения ).

    С ПО вообще беда, AVIF поддерживается официально Windows (а не Mac/Linux/Android etc, что уже примечательно) и некоторый софт начал приделывать поддержку при помощи плагинов (пока не из коробки). Под Linux вьюверов практически нет. Поддержка Webp далеко не всеми image-viewer поддерживается до сих пор, а уж AVIF ждать придется еще долго. AV1/AVIF декодеров в процессорах еще нет, а это еще 3 5 лет до массового распостранения.

    А как не lossless решение - то png выгоднее всего переводить в WEBP. Экономия до 90% (для снимков экрана webp мастхэв!).

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:12, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да, поэтому надо кодировать в heif, так как он лучше во всём.
     

  • 1.13, Они нам (?), 14:05, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А оно надо???
     

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