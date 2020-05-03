В Firefox 77 появится поддержка изображений AVIF

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|1.1, Урри (?), 13:19, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сафари снова в пролете? А то яблочники до сих пор ноют, что народ вставляет webp картинки когда их суперлучший браузер этот webp не отображает.
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|3.4, Аномномномнимус (?), 13:31, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Кажется на него фапают только те, кто рядом с вёрсткой и рядом не стоял. Запустился, по стилям похож на родное огрызковое - сразу писаются "уииии, лючче браузеря в мире". Остальные даже на огрызках ставят что-то более адекватное
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|4.22, Аноним (22), 14:23, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На макбуках при работе в Safari автономность реально больше, чем у Firefox и Chrome.
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|3.12, th3m3 (ok), 14:05, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У них как всегда всё через одно место. Хотят двигать свои стандарты. Удачи им.
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|5.23, VEG (ok), 14:25, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В самый последний момент перед релизом запрыгнул в последний вагон, то есть участия в разработке не принимал. И столько лет спустя ещё ни разу не продемонстрировал хоть какую-то поддержку AV1. То есть в поезд запрыгнули "на всякий случай", без намерения реально продвигать формат, но если вдруг что - чтобы можно было говорить, мол "да вы что, мы вообще белые и пушистые, и за свободные форматы, вон ещё до релиза AV1 вошли в AOMedia".
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|1.2, iPony129412 (?), 13:24, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> If you’re using the latest Windows 10 version 1909, File Explorer shows a thumbnail for the AVIF image and you can open these image files in the Microsoft Paint application.
Круто. А в линуксах только только вот с горе попалам HEIF осилили.
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|2.6, Аномномномнимус (?), 13:34, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Только большинство форточников не апаются на 1909. Даже так, на него апаются либо фаны обновок (которые сами не знают зачем оно им и ни в жизни avif не видели), либо те кому надо новых фичей, например в плане wsl2, новых фич контейнеризации, но опять же не про avif
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|3.7, iPony129412 (?), 13:37, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Только большинство форточников не апаются на 1909
Так кто же спрашивать будет.
А я тут сидел несколько лет и завидовал пользователям, которые раз и без проблем HEIF фоточки смотрят.
Ну с HEIF хоть отмазка есть — лицензия.
С AVIF проще.
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|3.24, Fracta1L (ok), 14:29, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В 2020 год вывалился Васян-эксперт по настройке Windows XP, отключающий апдейты
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|2.8, Аноним (8), 13:37, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Малобюджетным проектам свойственно технологическое отставание. Ничего здесь не пописать, как грится. Ресурсы направленны на базовое жизнеобеспечение, тут не до картинок
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|1.11, Аноним (11), 13:52, 03/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Поделюсь своим опытом. Тестировал и не обнаружил существенной необходимости для перевода уже хранимых изображений в AVIF.
Если рассматривать как lossless решение, то пережимать PNG нет смысла (об исходных RAW с камер речь не идет). Экономия места 3-10% не стоит этого ( не говоря о времени на кодирование и отсутствия легкодоступного ПО для отображения ).
С ПО вообще беда, AVIF поддерживается официально Windows (а не Mac/Linux/Android etc, что уже примечательно) и некоторый софт начал приделывать поддержку при помощи плагинов (пока не из коробки). Под Linux вьюверов практически нет. Поддержка Webp далеко не всеми image-viewer поддерживается до сих пор, а уж AVIF ждать придется еще долго. AV1/AVIF декодеров в процессорах еще нет, а это еще 3 5 лет до массового распостранения.
А как не lossless решение - то png выгоднее всего переводить в WEBP. Экономия до 90% (для снимков экрана webp мастхэв!).
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|2.17, Аноним (17), 14:12, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да, поэтому надо кодировать в heif, так как он лучше во всём.
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