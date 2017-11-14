Релиз Firefox 75

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|2.3, Он им (?), 16:24, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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А когда последний раз у мазилы было что-то интересное?
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|3.9, A.Stahl (ok), 16:28, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Обычно в каждом апдейте что-то есть хорошее. А тут всё минорщина какая-то...
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|4.101, Аноним (101), 20:19, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да е*анько, если для тебя реализация аппаратного ускорение h264 минорщина!
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|5.112, A.Stahl (ok), 20:52, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что ещё? Может кто и смотрит 4К видео в браузере, но это не похоже на что-то очень важное.
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|2.16, Аноним (16), 16:36, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда у тебя всяких скрам и другие новомодные штуки главное это отчетность и новые версии. Пользователям это очень нравится. Функционал и другие глупости это для гиков.
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|2.32, Anon_tmp (?), 17:05, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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"Реализована полноценная поддержка WebGL в окружениях, использующих протокол Wayland"
Одна эта новость много чего стоит.
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|4.49, Аноним (49), 17:42, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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редкая только для вытиран юникс админов, впадающих в панику от необходимости читать маны и использовать софт, запиленный меньше 20 лет назад.
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|6.85, Аноним (49), 19:15, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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бгг, посмотрите, как эта маня отчаянно нагуглила новость годичной давности про пару минорных багов в огнелисе.
>Аж целых три стабильных протокола!
ты можешь сказать, чего конкретно тебе там не хватает, или просто балаболишь? Кстати, заодно беги гуглить иксовый аналог вот этого протокола
>"linux-dmabuf" - совместное использование нескольких видеокарт при помощи технологии DMABuff;
(описание совершенно идиотское, но чего еще ждать от опенка), благодаря которому в огнелисе было запилено аппаратное ускорение.
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|3.48, Аноним (48), 17:40, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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сделали бы под иксы - тогда был бы зачёт. А то дум-gl и квака-gl чёрт знает сколько времени уже работают в лине, а какая-то Музила так и не смогла осилить аппаратное ускорение.
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|4.53, Аноним (49), 17:50, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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можешь почитать на ЛОРе, как один чувак пытается запилить аппаратное ускорение под иксы, с костылями и извращениями. Любой чих в сторону, и тормозит еще больше чем раньше. А в вяленом все просто работает по стандартным протоколам. ЧТД. Иксы - устаревшее говно.
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|5.95, Аноним (95), 20:03, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому-что ваша тормозила г-но и никакие костыли её хотя-бы во что-то съедобное не превратят. А вот Netsurf'ом будущее! Вот его допилят и он покажет что значит скорость, безопасность, руст и т.д
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|5.97, Аноним (95), 20:06, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому-что ваша тормозила г-но и никакие костыли её хотя-бы во что-то съедобное не превратят. А вот за Netsurf'ом будущее! Вот его допилят и он покажет что значит скорость, безопасность, руст и т.д
|
|3.93, user (??), 19:59, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Костыль для тех, кто всё делает браузером. По степени ненужности похоже на редактор видео в Emacs.
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|2.38, Аноним (38), 17:16, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Т.е. аппаратное ускорение видео и WebGL которое наконец появилось не интересное?
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|3.54, Аноним (54), 17:50, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А толку с этих аппаратных ускорений, если они будут работать только на новых видеокартах? Вайланд запускал год назад где то, помню жуткие глюки и тормоза. Андроид x86 на этом же самом железе летал (и кстати без тиринга)
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|2.6, Он им (?), 16:25, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда-то Опера была хороша. Да и Лиса тоже. Главное - ударение на слове когда-то.
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|3.10, Аноним (10), 16:29, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лиса и сейчас хороша.
Шутка ли, единственный актуальный браузер, независимый от блинка и его предков
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|4.13, Он им (?), 16:34, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Хм... Независимый? Сейчас независимых не осталось. Все зависят от Гугла. Лиса всё больше охромевает. От былой Лисы, которую все любили раньше, ничего не осталось. Весь теперешний новодел на одно лицо, как не назовись. С минимизацией настроек, оставляемых пользователю. Хомяки победили.
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|5.24, Аноним (24), 16:50, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Разве что в вашей голове сабж от Гугла зависит. Mozilla в целом и Firefox в частности не зависят ни от какого гугла. Особенно следить нужно за развитием и зарабатыванием денег браузером с поисковика гугл за последние годы, а не писать ерунду. Они даже политику ведения бизнеса к таким гигантам как гугл пересмотрели. Да, меньше денег, зато на перспективу. Тяжёлое, но правильное решение.
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|6.50, Аноним84701 (ok), 17:43, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Разве что в вашей голове сабж от Гугла зависит. Mozilla в целом
> и Firefox в частности не зависят ни от какого гугла.
Угу
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51931
> Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2018 год
> 26.11.2019 10:35
> 429 млн из 450 млн получены благодаря отчислениям за использование поисковых систем (Baidu, DuckDuckGo, Google, Yahoo, Bing, Yandex), сотрудничеству с различными сервисами (Cliqz, Amazon, eBay)
Видимо, последние годы - это очень-очень последние годы.
> Особенно следить нужно за развитием и зарабатыванием денег браузером с поисковика гугл
> за последние годы, а не писать ерунду. Они даже политику ведения бизнеса к таким гигантам как гугл пересмотрели.
> Да, меньше денег, зато на перспективу. Тяжёлое, но правильное решение.
Хех, решение гугловских менеджеров, платить меньше за мизерный процент пользователей и (возможно) не продлять в этом(!) году договор на отчисления за поиск -- и правда на самом деле "заслуга" менеджеров мазилы, про*вших полим^W пользователей.
Только вот очередное "не очень то и хотелось" -- смахивает на вранье^W маркетологию. Потому что было уже в 2014.
> 19 Nov 2014 · Firefox drops Google as default search engine, signs five-year deal with Yahoo
и
> After a three year partnership with Yahoo, Mozilla has switched their default search provider for Firefox back to Google.
> Barry Schwartz on November 14, 2017 at 4:08 pm
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|6.51, Аноним (48), 17:44, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> не зависят ни от какого гугла
поэтому делают точно то же самое, что и гугл, но с небольшим опозданием.
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|7.84, Аноним (10), 19:14, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а как иначе?
давайте в каждом браузере свои независимые стандарты творить, и что будет с вебом? с ним и сейчас ой как не просто
естественно, они ведут совместные переговоры и стараются вводить одни и те же вещи +- одновременно
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|1.4, Нанобот (ok), 16:24, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Для Linux изменено поведение при клике в адресной строке (сделано как в Windows и macOS) - одиночный клик выделяет всё содержимое
алилуя! десять лет ждал, наверно
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|2.20, Аноним (16), 16:46, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Дополнительный клик для того чтобы вставить кусок урла из редактора кода чтобы проверить как работает? Ну так себе всегда норм работало, а теперь хз зачем это.
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|3.96, iPony129412 (?), 20:06, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Дополнительный клик для того чтобы вставить кусок урла из редактора кода чтобы проверить как работает? Ну так себе всегда норм работало
Не понял... Почему дополнительный?
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|2.28, нах. (?), 16:56, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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что тебе мешало еще десять лет назад поставить windows и жрать это г-но, раз ты не можешь переучиться ни на что, кроме любимой винды?
А вот нам куда теперь деваться, тем кому виндовый интерфейс за пределами самой винды нахрен не упал?
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|2.45, Аноним (45), 17:35, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А включить browser.urlbar.clickSelectsAll и не ждать 10 лет, не? :)
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|4.88, Аноним (45), 19:37, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Выпилили, т.к. сделали по умолчанию. Но человек страдал и ждал фичу 10 лет, когда можно было ее просто включить.
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|2.82, Аноним (82), 18:53, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По ctrl-l и так всегда выделяло, раз. Два - зашибись мне теперь "удобно" кусок урла выделять, ага. (
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|2.90, rshadow (ok), 19:41, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Давно уже буфер обмена для мышки сломан. Теперь вот все мосты сожгли.
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|2.8, Аноним (10), 16:27, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Забавно. Написал коммент не глядя (тут комменты почему-то до сих пор сами не обновляются)
Вот так и читай отзывы в интернете
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|1.7, Аноним (7), 16:27, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Обновлено оформление адресной строки.
Чуть кондратий не хватил. Увольте этих дизайнеров.
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|3.35, Он им (?), 17:11, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Лишнего в мазиле все больше и больше. Как говорится, пукают, да всё не туда.
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|1.11, вяленый (?), 16:32, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Для управления включением ускорения в about:config предложены параметры "widget.wayland-dmabuf-webgl.enabled" и "widget.wayland-dmabuf-vaapi.enabled".
не работает
MESA-LOADER: failed to retrieve device information
MESA-LOADER: failed to open amdgpu (search paths /usr/lib64/dri)
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|2.61, Аноним (48), 18:05, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> не работает
"работает" и "мозила" - несовместимые вещи. Быстрее M$ перейдёт на линух ядро, чем в FF появится ускорение.
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|1.12, Аноним (12), 16:33, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Забавно что на FreeBSD он вчера ещё приехал когда ещё даже release notes на сайте не было.
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|3.34, Kuromi (ok), 17:06, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поддерживает как tier3 платформу, т.е. "критичные баги починим, преоставляем инфраструктуру, сами не тестируем ничего".
В общем все на коммунити.
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|1.14, Аноним (14), 16:34, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Интересная возможность: "реализация модальных диалогов, привязанных к отдельным вкладкам и не блокирующих весь интерфейс."
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|1.15, Аноним (-), 16:36, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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есть сомнения, что если полностью firefox на я.п.rust перепишут, тогда это будет реальный proof of concept того, что я.п.rust уже можно использовать
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|2.18, Аноним (16), 16:43, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Десятый год видим что-то хруст внедряется с хрустом. Можно уже было бы и объявить провалом, но видимо деньги инвестора (гугла) могут за такое перестать приходить.
Так что делаем отчеты надуваем щеки вещаем на хомячкам пропаганду что хруст наше все, хруст это язык с сохранением заработной платы. Программируйте на хрусте. В гугл отправляем отчеты хруст рулит. Вот в вебрендере мы реализовали целый класс. А в следующей пятилетке мы удвоим количество классов написанных на хрусте. Так и живем.
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|3.21, Аноним (-), 16:47, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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почему google? вроде компания apple тоже начала внедрять я.п. rust?
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|4.31, Аноним (16), 17:04, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они просто разместили объяву что ищут программиста на расте https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Apple-From-C-To-Rust
Дословно же в объяве написано Working experience with Rust and/or C.
Это уровень местных фанатиков раста. Если бы в объяве было написано что надо работать с ржавым железом местные фанатики тоже бы подняли волну что компания полностью и безоговорочно перешла на раст.
А уж что в объяве написано что надо работать с Unix-type operation systems. Наводит на мысль что на какой то древней легаси железке от какой то большой корпорации типа S390 надо переписать/написать новый код. Но так как студента что может писать для нее на С нет пусть найдется хотябы такой же на раст.
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|3.22, Аноним (17), 16:47, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какое отношение Google имеет к Rust? Примерно такое же, как Microsoft к Linux. Ваш негативный отзыв неуместен.
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|4.27, Аноним (16), 16:52, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Присылает денежки на разработки. Если ты ничего не разрабатываешь денежки никто не присылает. Л - логика.
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|6.44, Аноним (16), 17:29, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Майкрософт присылает денежки. Поясню денежки другому присылают, когда сами не делают. Майкрософт платиновый спонсор Линукс фаундейшн.
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|3.37, Kuromi (ok), 17:14, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Да внедряется он в ФФ, внедряется. Просто там прекрасно понимают, что моментально ничего переписать нельзя, особенно с ограниченными ресурсами, поэтому все идет небольшимы изолированными кусочками. Парсер метаданных для mp4 - руст, аудиобэкэнд - на руст, модуль поддержки аппаратных токенов безопасности - руст, stylo (парсер css) - руст, webrender - по больешй части руст.
Новые модули пишут в основном на русте, старые будут заменять по мере необходмости. Вон, у них код поддержки FTP практически со времени Mozilla Suite еще, почему его нынче и хотят выкинуть.
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|3.52, worldmind (?), 17:47, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не так сложно склонировать репозиторий и запустить cloc, я делал, раста не пара классов, точно не помню, но где-то седьмая часть сишного кода бвла заменена.
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|3.86, Аноним (10), 19:17, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чисто интересно, а какие же есть реальные альтернативы хрусту?
UB и UB++ не предлагать. Нонеймов тоже.
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|2.23, Аноним (23), 16:47, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Эксперты будут убеждать в ненужности Rust, даже если на нём перепишут KDE, GNOME, Linux и GNU Emacs.
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|3.33, Аноним (33), 17:06, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Отсутствие критического мышления в последнее время характерно для нашей отрасли в целом. Может и перепишут. Ненужность это не отменит (правильнее нынче говорить - не обнулит).
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|3.47, Аноним (47), 17:40, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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KDE - пока Qt будет на C++, KDE соответственно
GNOME - ну от этих одарённых всего ожидать можно
Linux - здесь вы средний палец увидите скорее
GNU Emacs - его если и перепишут, то, скорее, на Guile
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|1.26, Аномномномнимус (?), 16:51, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>> Обновлено оформление адресной строки
Выглядит дико. Вообще не понятно зачем это вылезающее из орбит сделано
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|2.30, нах. (?), 16:59, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у мурзилиного разработчика - макось. Что тебе еще непонятно?
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|3.66, Аноним (66), 18:12, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не-не. В макоси такого уродства нет (со вкусами эппловских дизайнеров можно не соглашаться, но вкус у них есть). Это из разряда тех дизайнеров, у которых пачка работ на дриббле и ни одного внедрения. Ну вот у него теперь одно.
|
|1.46, Аноним (45), 17:38, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Как теперь отключить эту "вылезающую из орбит" адресную строку? Закрываешь последнюю вкладку, и оно вылазит тоже... Бред.
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|1.56, Аноним (54), 17:56, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Включенный AV1 кодек по умолчанию конечно забавляет. Включаешь иногда видео на ютубе, а оно пару кадров покажет, и замирает, даже 480p с трудом железо переваривает, а щас вижу что ютуб и 720p тоже начал кодировать в AV1...
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|2.109, Аноним (109), 20:39, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты до сих пор новые префы не проверил? Сколько уже версий прошло? В прошлых новостях писалось в комментах.
network.trr.enable_when_nrpt_detected
network.trr.enable_when_proxy_detected
network.trr.enable_when_vpn_detected
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|2.71, Аноним (70), 18:41, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Порву наверно много шаблонов, но с такими темпами разработки она на него не перейдет. Но будет долго натужно писать что вот-вот, но надо подождать.
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|2.72, Ordu (ok), 18:45, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никогда. Servo -- это экспериментальный движок, оттуда куски кода копируются в основную базу кода, но задачи перейти на Servo не стоит.
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|1.69, Аноним (69), 18:34, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Как заставить его открывать HTTPS страницы с самодельными сертефикатами?
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|1.74, Он им (?), 18:48, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Разве это кого-то волнует? Сколько процентов рынка у ненужного FF?
Местячковый браузер для оголтелых фанатов лисафаков.
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|2.111, Ordu (ok), 20:43, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Разве это кого-то волнует?
Да ты глянь на комменты здесь, тут мне кажется каждый уже отписался. Всех волнует ff.
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|1.80, Аноним (82), 18:51, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Для Linux изменено поведение при клике в адресной строке (сделано как в Windows и macOS) - одиночный клик выделяет всё содержимое
Ну какие гандурасы это делают?... А, ну ориентируемся же на мейнстрим, точно.
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|2.91, Аноним (89), 19:41, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Такое ощущение что отлавливают фичи которыми пользуются фаерфоксаюзеры и выпиливают их.
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|2.100, Аноним (100), 20:10, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Выделение всей строки по дабл клик было удобней. Это какая-то дичь, зачем вообще выделять адрес целиком?
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|1.107, VEG (ok), 20:31, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Отличный релиз. Каждый раз удивляют, как они успевают так много всего каждый месяц делать.
|