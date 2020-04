Релиз Firefox 75

> Разве что в вашей голове сабж от Гугла зависит. Mozilla в целом

> и Firefox в частности не зависят ни от какого гугла. Угу

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51931

> Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2018 год

> 26.11.2019 10:35

> 429 млн из 450 млн получены благодаря отчислениям за использование поисковых систем (Baidu, DuckDuckGo, Google, Yahoo, Bing, Yandex), сотрудничеству с различными сервисами (Cliqz, Amazon, eBay) Видимо, последние годы - это очень-очень последние годы.

> Особенно следить нужно за развитием и зарабатыванием денег браузером с поисковика гугл

> за последние годы, а не писать ерунду. Они даже политику ведения бизнеса к таким гигантам как гугл пересмотрели.

> Да, меньше денег, зато на перспективу. Тяжёлое, но правильное решение. Хех, решение гугловских менеджеров, платить меньше за мизерный процент пользователей и (возможно) не продлять в этом(!) году договор на отчисления за поиск -- и правда на самом деле "заслуга" менеджеров мазилы, про*вших полим^W пользователей.

Только вот очередное "не очень то и хотелось" -- смахивает на вранье^W маркетологию. Потому что было уже в 2014.

> 19 Nov 2014 · Firefox drops Google as default search engine, signs five-year deal with Yahoo и

> After a three year partnership with Yahoo, Mozilla has switched their default search provider for Firefox back to Google.

> Barry Schwartz on November 14, 2017 at 4:08 pm