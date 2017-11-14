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Релиз Firefox 75

07.04.2020 16:07

Состоялся релиз web-браузера Firefox 75, а также мобильной версии Firefox 68.7 для платформы Android. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки 68.7.0. В ближайшее время на стадию бета-тестирования перейдёт ветка Firefox 76, релиз которой намечен на 5 мая (проект перешёл на 4-5-недельный цикл разработки).

Основные новшества:

  • Для Linux началось формирование официальных сборок в формате Flatpak.
  • Обновлено оформление адресной строки. При клике на адресной строке теперь без необходимости начала набора сразу отображается выпадающий список наиболее часто используемых ссылок. Подсказка с результатами поиска оптимизирована для более качественной работы на небольших экранах. В области контекстных рекомендаций обеспечен вывод подсказок по решению типовых проблем, возникающих при работе с браузером.

    Прекращено отображение протокола https:// и поддомена "www." в выпадающем блоке ссылок, отображаемом в процессе набора в адресной строке (например, отличающиеся по содержимому https://opennet.ru и https://www.opennet.ru станут неотличимы). Протокол http:// показывается в результатах поиска без изменений.

  • Для Linux изменено поведение при клике в адресной строке (сделано как в Windows и macOS) - одиночный клик выделяет всё содержимое без помещения в буфер обмена, двойной клик выделяет одно слово, тройной клик выделяет всё содержимое и помещает в буфер обмена.
  • Реализована возможность не загружать изображения, находящиеся вне видимой области, до тех пор, пока пользователь не прокрутит содержимое страницы в место, непосредственно предшествующее изображению. Для управления отложенной загрузкой страниц в тег "img" добавлен атрибут "loading", который может принимать значение "lazy". Предполагается, что отложенная загрузка позволит сократить потребление памяти, снизить трафик и увеличить скорость начального открытия страниц. Для управления отложенной загрузкой в about:config добавлен параметр "dom.image-lazy-loading.enabled".
  • Реализована полноценная поддержка WebGL в окружениях, использующих протокол Wayland. До сих пор уровень производительности WebGL в Linux-сборках Firefox оставлял желать лучшего из-за отсутствия поддержки аппаратного ускорения, вследствие проблем с gfx-драйверами для X11 и применения разных стандартов. При использовании Wayland ситуация изменилась благодаря появлению нового бэкенда, использующего механизм DMABUF. Кроме аппаратного ускорения WebGL бэкенд также позволил реализовать поддержку ускорения декодирования видео H.264 с использованием VA-API (Video Acceleration API) и FFmpegDataDecoder (поддержка VP9 и других форматов кодирования видео ожидается в Firefox 76). Для управления включением ускорения в about:config предложены параметры "widget.wayland-dmabuf-webgl.enabled" и "widget.wayland-dmabuf-vaapi.enabled".
  • Для пользователей из Великобритании включено отображение оплаченных спонсорами блоков на стартовой странице в разделе рекомендованного сервисом Pocket контента. Блоки явно помечены как реклама и отключаемы в настройках. Ранее реклама показывалась только пользователям из США.
  • Реализован режим очистки старых Cookie и данных сайта при обращении к сайтам с кодом отслеживания перемещений, с которыми пользователь интерактивно не взаимодействовал. Режим нацелен на борьбу с отслеживанием через редиректы.
  • Началась реализация модальных диалогов, привязанных к отдельным вкладкам и не блокирующих весь интерфейс.
  • Добавлена возможность установки и открытия сайтов в форме приложений (Apps), позволяющих организовать работу с сайтом как с обычной настольной программой. Для включения в about:config необходимо добавить настройку "browser.ssb.enabled=true", после чего в контекстном меню действий со страницей (многоточие в адресной строке) появится пункт "Install Website as App", позволяющий разместить на рабочем столе или в меню приложений ярлык для обособленного открытия текущего сайта. Разработка продолжает развитие концепции "Site Specific Browser" (SSB), подразумевающей открытие сайта в отдельном окне без меню, адресной строки и прочих элементов интерфейса браузера. В текущем окне открываются только ссылки на страницы активного сайта, а переход по внешним ссылкам приводит к созданию отдельного окна с обычным браузером.
  • Расширена реализация режима "nosniff", активируемого через HTTP-заголовок "X-Content-Type-Options", который теперь отключает и логику автоматичкеского определения MIME-типов для HTML-документов, а не только для JavaScript и CSS. Режим помогает защититься от атак, связанных с манипуляцией MIME-типами. Браузер по умолчанию анализирует тип обрабатываемого контента и обрабатывает его в зависимости от определённого типа. Например, если в файл ".jpg" сохранить HTML-код, то при открытии данный файл будет обработан как HTML, а не как картинка. Атакующий может использовать форму загрузки изображений для jpg-файла, включающего html с JavaScript-кодом, после чего опубликовать ссылку на этот файл, при прямом открытии которого JavaScript-код будет выполнен в контексте сайта на который произведена загрузка (можно определить cookie и прочие привязанные к сайту данные пользователя, открывшего ссылку).
  • Обеспечено локальное кэширование всех заслуживающих доверия PKI-сертификатов удостоверяющих центров, известных Mozilla, что позволило улучшить совместимость с некорректно настроенными web-серверами.
  • На страницах открытых по HTTP без шифрования запрещено использование API Web Crypto.
  • Для Windows реализован режим прямого композитинга (Direct Composition), позволяющий повысить производительность и приблизить внедрение системы композитинга WebRender, написанной на языке Rust и выносящей на сторону GPU операции отрисовки содержимого страницы.
  • Для macOS реализована экспериментальная возможность использования клиентских сертификатов из общего хранилища сертификатов операционной системы (для включения в about:config следует активировать опцию security.osclientcerts.autoload). Начиная с Firefox 72 указанная возможность была доступна только для Windows.
  • Следом за Linux в сборках для macOS задействован механизм изоляции RLBox, нацеленный на блокирование эксплуатации уязвимостей в сторонних библиотеках функций. На данном этапе изоляция включена только для библиотеки Graphite, отвечающей за отрисовку шрифтов. RLBox выполняет компиляцию C/C++ кода изолируемой библиотеки в низкоуровневый промежуточный код WebAssembly, который затем оформляется в виде WebAssembly-модуля, полномочия которого задаются в привязке только к этому модулю. Собранный модуль работает в отдельной области памяти и не имеет доступа к остальному адресному пространству. В случае эксплуатации уязвимости в библиотеке атакующий будет ограничен и не сможет обратиться к областям памяти основного процесса или передать управление вне изолированного окружения.


  • Атрибут "type" в элементе <style> теперь может принимать только значение "text/css".
  • В CSS реализованы функции min(), max() и clamp().
  • Для CSS-свойства text-decoration-skip-ink реализована поддержка значения "all", которое предписывает обязательный разрыв линии подчёркивания и зачёркивания при пересечении с текстовыми глифами (ранее применяемое значение "auto" адаптивно формировало разрывы и не исключало касаний, при значении all касания с глифом полностью запрещены).
  • В JavaScript включена поддержка публичных статических полей для экземпляров классов JavaScript, которые позволяют указывать заранее определённые свойства, инициализируемые вне конструктора. 
    
    class ClassWithStaticField {
       static staticField = 'static field'
    }
  • Добавлена поддержка класса Intl.Locale, предоставляющего методы для разбора и обработки выставляемых локалью параметров языка, региона и начертания, а также для чтения и записи тегов расширений Unicode и сохранения пользовательских настроек локали в сериализированном формате;
  • Реализация свойства Function.caller приведена в соответствие с последним черновым вариантом новой спецификации ECMAScript (вместо TypeError теперь выдаётся null, если вызов осуществлён из функции с атрибутом strict, async или generator).
  • В HTMLFormElement добавлен метод requestSubmit(), который инициирует программную отправку данных формы по аналогии с кликом на кнопку отправки данных. Функция может применяться при разработке собственных кнопок отправки формы, для которых вызова form.submit() недостаточно из-за того, что он не приводит к интерактивной проверке параметров, генерации события 'submit' и передаче данных, привязанных к кнопке отправки.
  • Событие submit теперь реализуется объектом с тимпом SubmitEvent, а не Event. SubmitEvent включает новые свойства, позволяющие узнать элемент, вызов которого привёл к отправке формы. Напирмер, SubmitEvent даёт возможность использовать один обработчик, общий для различных кнопок и ссылок, приводящих к отправке формы.
  • Реализована корректная передача события о клике при вызове метода click() для отсоединённых элементов (не являющихся частью дерева DOM).
  • В API Web Animations добавлена возможность привязки анимации к начальному или завершающему ключевому кадру и браузер сам вычислит финальное или начальное состояние (достаточно указать только первый или последний ключевой кадр). Включены по умолчанию Animation.timeline getter, Document.timeline, DocumentTimeline, AnimationTimeline, Document.getAnimations() и Element.getAnimations().


  • Добавлена возможность активации интерфейса профилирования страниц без установки отдельного дополнения, через нажатие кнопки "Enable Profiler Menu Button" на сайте profiler.firefox.com. Добавлен режим анализа производительности только активной вкладки.
  • В web-консоли появился режим мгновенного вычисления выражений, позволяющий разработчикам быстрее выявлять и исправлять ошибки при вводе сложных выражений за счёт вывода предварительного результата по мере набора.
  • В инструменте для измерения областей страницы (Measuring Tool) добавлена возможность изменения размера прямоугольной рамки (ранее, если отпустить клавишу мыши, рамку невозможно было изменить и в случае неточной наводки приходилось измерять с нуля).
  • В интерфейсе инспектирования страниц добавлена поддержка поиска элементов при помощи выражений XPath в дополнение к ранее доступному поиску при помощи селекторов CSS.
  • Добавлена возможность фильтрации сообщений WebSocket при помощи регулярных выражений (ранее поддерживались только текстовые маски).
  • В JavaScript-отладчике добавлена поддержка привязки точек останова к обработчикам событий WebSocket.
  • Проведена чистка интерфейса для анализа сетевой активности. Оптимизирована отрисовка таблиц в условиях одновременной обработки большого числа соединений. Сделаны более контрастными разделители столбцов и кнопки для применения фильтров. В панели блокирования сетевых запросов реализована возможность использования символа "*" в масках URL (позволяет оценить поведение сайта в условиях сбоя загрузки ресурсов).

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 75 устранена серия уязвимостей, из которых несколько помечены как критические, т.е. могут привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. В настоящее время информация с подробностями об исправленных проблемах безопасности недоступна, ожидается, что перечень уязвимостей будет опубликован в течение нескольких часов.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: В Firefox 76 появится режим работы только по HTTPS
  3. OpenNews: В Firefox планируют полностью убрать поддержку FTP
  4. OpenNews: Релиз Firefox 74
  5. OpenNews: В ночных сборках Firefox появилась возможность установки сайтов как приложений
  6. OpenNews: В Firefox для Wayland обеспечено аппаратное ускорение WebGL и видео
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52689-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (106) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, A.Stahl (ok), 16:23, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Что-то скучный апдейт. Вообще ничего интересного.
     
     
  • 2.3, Он им (?), 16:24, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    А когда последний раз у мазилы было что-то интересное?
     
     
  • 3.9, A.Stahl (ok), 16:28, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обычно в каждом апдейте что-то есть хорошее. А тут всё минорщина какая-то...
     
     
  • 4.101, Аноним (101), 20:19, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да е*анько, если для тебя реализация аппаратного ускорение h264 минорщина!
     
     
  • 5.112, A.Stahl (ok), 20:52, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что ещё? Может кто и смотрит 4К видео в браузере, но это не похоже на что-то очень важное.

     
  • 2.16, Аноним (16), 16:36, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда у тебя всяких скрам и другие новомодные штуки главное это отчетность и новые версии. Пользователям это очень нравится. Функционал и другие глупости это для гиков.
     
  • 2.32, Anon_tmp (?), 17:05, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    "Реализована полноценная поддержка WebGL в окружениях, использующих протокол Wayland"
    Одна эта новость много чего стоит.
     
     
  • 3.39, A.Stahl (ok), 17:16, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну Wayland пока довольно редкая штука, а WebGL так вообще...
     
     
  • 4.43, Anon_tmp (?), 17:29, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Активно развивается и внедряется. Это радует.
     
  • 4.49, Аноним (49), 17:42, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    редкая только для вытиран юникс админов, впадающих в панику от необходимости читать маны и использовать софт, запиленный меньше 20 лет назад.
     
     
  • 5.68, Аноним84701 (ok), 18:29, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, если аноним так говорит, то наверное так оно и есть - не царско-анонимное эт... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.85, Аноним (49), 19:15, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    бгг, посмотрите, как эта маня отчаянно нагуглила новость годичной давности про пару минорных багов в огнелисе.

    >Аж целых три стабильных протокола!

    ты можешь сказать, чего конкретно тебе там не хватает, или просто балаболишь? Кстати, заодно беги гуглить иксовый аналог вот этого протокола

    >"linux-dmabuf" - совместное использование нескольких видеокарт при помощи технологии DMABuff;

    (описание совершенно идиотское, но чего еще ждать от опенка), благодаря которому в огнелисе было запилено аппаратное ускорение.

     
  • 3.48, Аноним (48), 17:40, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сделали бы под иксы - тогда был бы зачёт. А то дум-gl и квака-gl чёрт знает сколько времени уже работают в лине, а какая-то Музила так и не смогла осилить аппаратное ускорение.
     
     
  • 4.53, Аноним (49), 17:50, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    можешь почитать на ЛОРе, как один чувак пытается запилить аппаратное ускорение под иксы, с костылями и извращениями. Любой чих в сторону, и тормозит еще больше чем раньше. А в вяленом все просто работает по стандартным протоколам. ЧТД. Иксы - устаревшее говно.
     
     
  • 5.87, Алексей Киселёв (?), 19:32, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    когда же, такие как ты, переведутся
     
  • 5.95, Аноним (95), 20:03, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому-что ваша тормозила г-но и никакие костыли её хотя-бы во что-то съедобное не превратят. А вот Netsurf'ом будущее! Вот его допилят и он покажет что значит скорость, безопасность, руст и т.д
     
  • 5.97, Аноним (95), 20:06, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому-что ваша тормозила г-но и никакие костыли её хотя-бы во что-то съедобное не превратят. А вот за Netsurf'ом будущее! Вот его допилят и он покажет что значит скорость, безопасность, руст и т.д
     
  • 3.93, user (??), 19:59, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Костыль для тех, кто всё делает браузером. По степени ненужности похоже на редактор видео в Emacs.
     
  • 2.38, Аноним (38), 17:16, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. аппаратное ускорение видео и WebGL которое наконец появилось не интересное?
     
     
  • 3.54, Аноним (54), 17:50, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А толку с этих аппаратных ускорений, если они будут работать только на новых видеокартах? Вайланд запускал год назад где то, помню жуткие глюки и тормоза. Андроид x86 на этом же самом железе летал (и кстати без тиринга)
     

  • 1.2, robot228 (?), 16:24, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Буду первым. Поиск слизали с лучшего браузера в мире - Opera.
     
     
  • 2.6, Он им (?), 16:25, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда-то Опера была хороша. Да и Лиса тоже. Главное - ударение на слове когда-то.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 16:29, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лиса и сейчас хороша.
    Шутка ли, единственный актуальный браузер, независимый от блинка и его предков
     
     
  • 4.13, Он им (?), 16:34, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Хм... Независимый? Сейчас независимых не осталось. Все зависят от Гугла. Лиса всё больше охромевает. От былой Лисы, которую все любили раньше, ничего не осталось. Весь теперешний новодел на одно лицо, как не назовись. С минимизацией настроек, оставляемых пользователю. Хомяки победили.
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 16:42, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Смелое заявление. Подробнее можно?
     
  • 5.24, Аноним (24), 16:50, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве что в вашей голове сабж от Гугла зависит. Mozilla в целом и Firefox в частности не зависят ни от какого гугла. Особенно следить нужно за развитием и зарабатыванием денег браузером с поисковика гугл за последние годы, а не писать ерунду. Они даже политику ведения бизнеса к таким гигантам как гугл пересмотрели. Да, меньше денег, зато на перспективу. Тяжёлое, но правильное решение.
     
     
  • 6.50, Аноним84701 (ok), 17:43, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разве что в вашей голове сабж от Гугла зависит. Mozilla в целом
    > и Firefox в частности не зависят ни от какого гугла.

    Угу
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51931
    > Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2018 год
    > 26.11.2019 10:35
    > 429 млн из 450 млн получены благодаря отчислениям за использование поисковых систем (Baidu, DuckDuckGo, Google, Yahoo, Bing, Yandex), сотрудничеству с различными сервисами (Cliqz, Amazon, eBay)

    Видимо, последние годы - это очень-очень последние годы.


    > Особенно следить нужно за развитием и зарабатыванием денег браузером с поисковика гугл
    > за последние годы, а не писать ерунду. Они даже политику ведения бизнеса к таким гигантам как гугл пересмотрели.
    > Да, меньше денег, зато на перспективу. Тяжёлое, но правильное решение.

    Хех, решение гугловских менеджеров, платить меньше за мизерный процент пользователей и (возможно) не продлять в этом(!) году договор на отчисления за поиск -- и правда на самом деле "заслуга" менеджеров мазилы, про*вших полим^W пользователей.
    Только вот очередное "не очень то и хотелось" -- смахивает на вранье^W маркетологию. Потому что было уже в 2014.
    > 19 Nov 2014 · Firefox drops Google as default search engine, signs five-year deal with Yahoo

    и
    > After a three year partnership with Yahoo, Mozilla has switched their default search provider for Firefox back to Google.
    > Barry Schwartz on November 14, 2017 at 4:08 pm

     
  • 6.51, Аноним (48), 17:44, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не зависят ни от какого гугла

    поэтому делают точно то же самое, что и гугл, но с небольшим опозданием.

     
     
  • 7.84, Аноним (10), 19:14, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а как иначе?
    давайте в каждом браузере свои независимые стандарты творить, и что будет с вебом? с ним и сейчас ой как не просто
    естественно, они ведут совместные переговоры и стараются вводить одни и те же вещи +- одновременно
     
  • 2.75, Он им (?), 18:49, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лизать мазила может.
     

  • 1.4, Нанобот (ok), 16:24, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для Linux изменено поведение при клике в адресной строке (сделано как в Windows и macOS) - одиночный клик выделяет всё содержимое

    алилуя! десять лет ждал, наверно

     
     
  • 2.20, Аноним (16), 16:46, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дополнительный клик для того чтобы вставить кусок урла из редактора кода чтобы проверить как работает? Ну так себе всегда норм работало, а теперь хз зачем это.
     
     
  • 3.96, iPony129412 (?), 20:06, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дополнительный клик для того чтобы вставить кусок урла из редактора кода чтобы проверить как работает? Ну так себе всегда норм работало

    Не понял... Почему дополнительный?

     
  • 2.28, нах. (?), 16:56, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    что тебе мешало еще десять лет назад поставить windows и жрать это г-но, раз ты не можешь переучиться ни на что, кроме любимой винды?

    А вот нам куда теперь деваться, тем кому виндовый интерфейс за пределами самой винды нахрен не упал?

     
     
  • 3.99, iPony129412 (?), 20:07, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да идите вы куда подальше со своей виндой, даже не знаю, как там, но так удобнее
     
  • 2.29, Жорик (??), 16:57, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в about:config можно же поменять, зачем 10 лет ждать?
     
  • 2.45, Аноним (45), 17:35, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А включить browser.urlbar.clickSelectsAll и не ждать 10 лет, не? :)
     
     
  • 3.76, Аноним (76), 18:50, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поздно включать, уже выпилили :)
     
     
  • 4.88, Аноним (45), 19:37, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выпилили, т.к. сделали по умолчанию. Но человек страдал и ждал фичу 10 лет, когда можно было ее просто включить.
     
  • 2.82, Аноним (82), 18:53, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По ctrl-l и так всегда выделяло, раз. Два - зашибись мне теперь "удобно" кусок урла выделять, ага. (
     
  • 2.90, rshadow (ok), 19:41, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно уже буфер обмена для мышки сломан. Теперь вот все мосты сожгли.
     

  • 1.5, Аноним (10), 16:24, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Релиз интереснее предыдущего, в целом радует
     
     
  • 2.8, Аноним (10), 16:27, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забавно. Написал коммент не глядя (тут комменты почему-то до сих пор сами не обновляются)
    Вот так и читай отзывы в интернете
     

  • 1.7, Аноним (7), 16:27, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Обновлено оформление адресной строки.

    Чуть кондратий не хватил. Увольте этих дизайнеров.

     
     
  • 2.19, Аноним (17), 16:44, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сейчас на mac-е. Вполне удобно. Хотя и лишнее.
     
     
  • 3.35, Он им (?), 17:11, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Лишнего в мазиле все больше и больше. Как говорится, пукают, да всё не туда.
     
     
  • 4.105, Он им (?), 20:27, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот нужного всё меньше и меньше.
     

  • 1.11, вяленый (?), 16:32, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Для управления включением ускорения в about:config предложены параметры "widget.wayland-dmabuf-webgl.enabled" и "widget.wayland-dmabuf-vaapi.enabled".

    не работает

    MESA-LOADER: failed to retrieve device information
    MESA-LOADER: failed to open amdgpu (search paths /usr/lib64/dri)

     
     
  • 2.61, Аноним (48), 18:05, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > не работает

    "работает" и "мозила" - несовместимые вещи. Быстрее M$ перейдёт на линух ядро, чем в FF появится ускорение.

     

  • 1.12, Аноним (12), 16:33, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Забавно что на FreeBSD он вчера ещё приехал когда ещё даже release notes на сайте не было.
     
     
  • 2.25, Аноним (16), 16:50, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мозилла FreeBSD официально не поддерживает. Как минимум тут ничего про фрибсд нет https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release Даже в требованиях к системе ничего нет.

    Вывод: во фряхе фаерфокс от васяна. => фряха отстой для роутеров => срач.

     
     
  • 3.34, Kuromi (ok), 17:06, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживает как tier3 платформу, т.е. "критичные баги починим, преоставляем инфраструктуру, сами не тестируем ничего".
    В общем все на коммунити.
     
  • 3.55, xm (ok), 17:51, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что, однако, не помешало...
     
     
  • 4.70, Аноним (70), 18:37, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Устроить фряхосрач. Всегда обращайтесь.
     

  • 1.14, Аноним (14), 16:34, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересная возможность: "реализация модальных диалогов, привязанных к отдельным вкладкам и не блокирующих весь интерфейс."
     
  • 1.15, Аноним (-), 16:36, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    есть сомнения, что если полностью firefox на я.п.rust перепишут, тогда это будет реальный proof of concept того, что я.п.rust уже можно использовать
     
     
  • 2.18, Аноним (16), 16:43, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Десятый год видим что-то хруст внедряется с хрустом. Можно уже было бы и объявить провалом, но видимо деньги инвестора (гугла) могут за такое перестать приходить.

    Так что делаем отчеты надуваем щеки вещаем на хомячкам пропаганду что хруст наше все, хруст это язык с сохранением заработной платы. Программируйте на хрусте. В гугл отправляем отчеты хруст рулит. Вот в вебрендере мы реализовали целый класс. А в следующей пятилетке мы удвоим количество классов написанных на хрусте. Так и живем.

     
     
  • 3.21, Аноним (-), 16:47, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почему google? вроде компания apple тоже начала внедрять я.п. rust?
     
     
  • 4.31, Аноним (16), 17:04, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они просто разместили объяву что ищут программиста на расте https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=Apple-From-C-To-Rust

    Дословно же в объяве написано Working experience with Rust and/or C.
    Это уровень местных фанатиков раста. Если бы в объяве было написано что надо работать с ржавым железом местные фанатики тоже бы подняли волну что компания полностью и безоговорочно перешла на раст.

    А уж что в объяве написано что надо работать с Unix-type operation systems. Наводит на мысль что на какой то древней легаси железке от какой то большой корпорации типа S390 надо переписать/написать новый код. Но так как студента что может писать для нее на С нет пусть найдется хотябы такой же на раст.

     
  • 3.22, Аноним (17), 16:47, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое отношение Google имеет к Rust? Примерно такое же, как Microsoft к Linux. Ваш негативный отзыв неуместен.
     
     
  • 4.27, Аноним (16), 16:52, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Присылает денежки на разработки. Если ты ничего не разрабатываешь денежки никто не присылает. Л - логика.
     
     
  • 5.41, Аноним (17), 17:22, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Т.е. Microsoft делает Linux?
     
     
  • 6.44, Аноним (16), 17:29, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Майкрософт присылает денежки. Поясню денежки другому присылают, когда сами не делают. Майкрософт платиновый спонсор Линукс фаундейшн.
     
  • 3.37, Kuromi (ok), 17:14, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Да внедряется он в ФФ, внедряется. Просто там прекрасно понимают, что моментально ничего переписать нельзя, особенно с ограниченными ресурсами, поэтому все идет небольшимы изолированными кусочками. Парсер метаданных для mp4 - руст, аудиобэкэнд - на руст, модуль поддержки аппаратных токенов  безопасности - руст, stylo (парсер css) - руст, webrender - по больешй части руст.
    Новые модули  пишут в основном на русте, старые будут заменять по мере необходмости. Вон, у них код поддержки FTP практически со времени Mozilla Suite еще, почему его нынче и хотят выкинуть.
     
  • 3.52, worldmind (?), 17:47, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не так сложно склонировать репозиторий и запустить cloc, я делал, раста не пара классов, точно не помню, но где-то седьмая часть сишного кода бвла заменена.
     
  • 3.86, Аноним (10), 19:17, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чисто интересно, а какие же есть реальные альтернативы хрусту?
    UB и UB++ не предлагать. Нонеймов тоже.
     
     
  • 4.89, Аноним (89), 19:38, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C++20
     
  • 4.98, Аноним (98), 20:06, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Forth всему голова.
     
  • 2.23, Аноним (23), 16:47, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эксперты будут убеждать в ненужности Rust, даже если на нём перепишут KDE, GNOME, Linux и GNU Emacs.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 17:06, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Отсутствие критического мышления в последнее время характерно для нашей отрасли в целом. Может и перепишут. Ненужность это не отменит (правильнее нынче говорить - не обнулит).
     
  • 3.47, Аноним (47), 17:40, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    KDE - пока Qt будет на C++, KDE соответственно
    GNOME - ну от этих одарённых всего ожидать можно
    Linux - здесь вы средний палец увидите скорее
    GNU Emacs - его если и перепишут, то, скорее, на Guile
     

  • 1.26, Аномномномнимус (?), 16:51, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >> Обновлено оформление адресной строки

    Выглядит дико. Вообще не понятно зачем это вылезающее из орбит сделано

     
     
  • 2.30, нах. (?), 16:59, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у мурзилиного разработчика - макось. Что тебе еще непонятно?

     
     
  • 3.66, Аноним (66), 18:12, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не-не. В макоси такого уродства нет (со вкусами эппловских дизайнеров можно не соглашаться, но вкус у них есть). Это из разряда тех дизайнеров, у которых пачка работ на дриббле и ни одного внедрения. Ну вот у него теперь одно.
     
  • 3.78, Он им (?), 18:51, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ха! А он что один что ли???
     
     
  • 4.79, Он им (?), 18:51, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где остальная тысяча???
     
  • 2.59, хотел спросить (?), 18:04, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это можно вырубить?

     
     
  • 3.63, хотел спросить (?), 18:11, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я сам нашел.. ))

    browser.urlbar.update1

    false

    рестарт браузера

     
     
  • 4.83, Аноним (7), 19:09, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно без рестарта, но нужно открыть новое окно.
     

  • 1.42, Anon_tmp (?), 17:27, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Жду переводчик как в Хроме
     
  • 1.46, Аноним (45), 17:38, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как теперь отключить эту "вылезающую из орбит" адресную строку? Закрываешь последнюю вкладку, и оно вылазит тоже... Бред.
     
     
  • 2.65, хотел спросить (?), 18:12, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    смотри выше.. я уже нашел ))
     
     
  • 3.67, Аноним (45), 18:17, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Шикарно. Ты мой герой.
     

  • 1.56, Аноним (54), 17:56, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Включенный AV1 кодек по умолчанию конечно забавляет. Включаешь иногда видео на ютубе, а оно пару кадров покажет, и замирает, даже 480p с трудом железо переваривает, а щас вижу что ютуб и 720p тоже начал кодировать в AV1...
     
  • 1.57, Аноним (57), 17:57, 07/04/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.58, Аноним (54), 18:01, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    DoH починили, или как и прежде не работает?
     
     
  • 2.62, Аноним (62), 18:07, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня все работает и работало отлично.
     
  • 2.109, Аноним (109), 20:39, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты до сих пор новые префы не проверил? Сколько уже версий прошло? В прошлых новостях писалось в комментах.
    network.trr.enable_when_nrpt_detected
    network.trr.enable_when_proxy_detected
    network.trr.enable_when_vpn_detected
     

  • 1.60, Аноним (-), 18:04, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вы лучше скажите когда Лиса пререйдёт на новый свой движок Servo?
     
     
  • 2.71, Аноним (70), 18:41, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Порву наверно много шаблонов, но с такими темпами разработки она на него не перейдет. Но будет долго натужно писать что вот-вот, но надо подождать.
     
  • 2.72, Ordu (ok), 18:45, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда. Servo -- это экспериментальный движок, оттуда куски кода копируются в основную базу кода, но задачи перейти на Servo не стоит.
     

  • 1.69, Аноним (69), 18:34, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как заставить его открывать HTTPS страницы с самодельными сертефикатами?
     
  • 1.74, Он им (?), 18:48, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Разве это кого-то волнует? Сколько процентов рынка у ненужного FF?
    Местячковый браузер для оголтелых фанатов лисафаков.
     
     
  • 2.110, Аноним (109), 20:40, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    12-13% на десктопе, не падает с 2017. Второй браузер после хрома.
    https://analytics.wikimedia.org/dashboards/browsers/#desktop-site-by-browser
     
  • 2.111, Ordu (ok), 20:43, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разве это кого-то волнует?

    Да ты глянь на комменты здесь, тут мне кажется каждый уже отписался. Всех волнует ff.

     

  • 1.77, Аноним (77), 18:50, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Реализована полноценная поддержка WebGL в окружениях, использующих протокол Wayland

    https://github.com/Aishou/wayland-keylogger

     
     
  • 2.94, Аноним (-), 20:00, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не работает.
     

  • 1.80, Аноним (82), 18:51, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Для Linux изменено поведение при клике в адресной строке (сделано как в Windows и macOS) - одиночный клик выделяет всё содержимое

    Ну какие гандурасы это делают?... А, ну ориентируемся же на мейнстрим, точно.

     
     
  • 2.91, Аноним (89), 19:41, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такое ощущение что отлавливают фичи которыми пользуются фаерфоксаюзеры и выпиливают их.
     
  • 2.100, Аноним (100), 20:10, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Выделение всей строки по дабл клик было удобней. Это какая-то дичь, зачем вообще выделять адрес целиком?
     
     
  • 3.106, Аноним (106), 20:30, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы скопировать и отправить по мессенджеру кому-то ссылку
     
     
  • 4.108, Аноним (100), 20:33, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    rmb->copy
     
  • 2.104, Он им (?), 20:25, 07/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хомяки форэва!
     

  • 1.92, Anon_tmp (?), 19:56, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Webrender для Haswell починили https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1617148
     
  • 1.102, Аноним (102), 20:21, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Устранена серия уязвимостей, добавлены новые.
     
  • 1.103, Он им (?), 20:24, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отстой какой-то. :(
     
  • 1.107, VEG (ok), 20:31, 07/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличный релиз. Каждый раз удивляют, как они успевают так много всего каждый месяц делать.
     

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