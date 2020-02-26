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Mozilla начинает внедрение технологии изоляции библиотек RLBox

26.02.2020 14:43

Исследователи из Стендфордского университета, Калифорнийского университета в Сан-Диего и Техасского университета в Остине разработали инструментарий RLBox, который может применяться как дополнительный уровень изоляции для блокирования уязвимостей в библиотеках функций. RLBox нацелен на решение проблемы с безопасностью незаслуживающих доверия сторонних библиотек, которые не подконтрольны разработчикам, но уязвимости в которых могут скомпрометировать основной проект.

Компания Mozilla планирует задействовать RLBox в Linux-сборках Firefox 74 и macOS-сборках Firefox 75 для изоляции выполнения библиотеки Graphite, отвечающей за отрисовку шрифтов. При этом RLBox не специфичен для Firefox и может применяться для изоляции любых библиотек в произвольных проектах. Наработки RLBox распространяются под лицензией MIT. В настоящее время RLBox поддерживает работу на платформах Linux и macOS, поддержка Windows ожидается позднее.

Механизм работы RLBox сводится к компиляции C/C++ кода изолируемой библиотеки в низкоуровневый промежуточный код WebAssembly, который затем оформляется в виде WebAssembly-модуля, полномочия которого задаются в привязке только к этому модулю (например, библиотека для обработки строк не сможет открыть сетевой сокет или файл). Преобразование кода C/C++ в WebAssembly осуществляется при помощи wasi-sdk.

Для непосредственного выполнения WebAssembly-модуль компилируется в машинный код при помощи компилятора Lucet и выполняется в отдельном "нанопроцессе", изолированном от остальной памяти приложения. Компилятор Lucet основан на том же коде, что и JIT-движок Cranelift, применяемый в Firefox для выполнения WebAssembly.

Собранный модуль работает в отдельной области памяти и не имеет доступа к остальному адресному пространству. В случае эксплуатации уязвимости в библиотеке атакущий будет ограничен и не сможет обратиться к областям памяти основного процесса или передать управление вне изолированного окружения.

Для разработчиков предоставлен высокоуровневый API, который позволяет вызывать функции библиотеки в режиме изоляции. WebAssembly-обработчики почти не требуют дополнительных ресурсов и взаимодействие с ними не сильно медленнее вызова обычных функций (функции библиотеки выполняется в форме нативного кода, а накладные расходы возникают лишь при копировании и проверке данных в процессе взаимодействия с изолированным окружением). Функции изолированной библиотеки не могут быть вызваны напрямую и для обращения к ним необходимо применять прослойку invoke_sandbox_function().

В свою очередь, если из библиотеки необходимо вызвать внешние функции, данные функции должны быть явно определены при помощи метода register_callback (по умолчанию RLBox предоставляет доступ к функциям стандартной библиотеки). Для обеспечения безопасной работы с памятью (memory safety) изоляции выполнения кода недостаточно и требуется также обеспечить проверку возвращаемых потоков данных.

Сформированные в изолированном окружении значения помечаются как незаслуживающие доверия, ограничиваются при помощи tainted-меток и для "очистки" требуют верификации и копирования в память приложения. Без очистки, попытка использования tainted-данных в контексте, требующем обычных данных (и наоборот) приводит к генерации ошибок на этапе компиляции. Небольшие аргументы функций, возвращаемые значения и структуры передаются через копирование между памятью процесса и памятью изолированного окружения. Для больших наборов данных память выделяется в изолированном окружении, а основному процессу возвращается прямой указатель "sandbox-reference".

  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2020...)
  2. OpenNews: Mozilla, Fastly, Intel и Red Hat продвигают WebAssembly, как платформу для универсального применения
  3. OpenNews: Представлен Lucet, компилятор для WebAssembly
  4. OpenNews: Mozilla развивает WASI для использования WebAssembly вне браузера
  5. OpenNews: W3C придал WebAssembly статус рекомендованного стандарта
  6. OpenNews: Google открыл систему для создания sandbox-окружений для библиотек C/C++
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно
Ключевые слова: webassembly, rlbox, sandbox, mozilla, firefox, library
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  • 1.1, Аноним (1), 15:28, 26/02/2020 [ответить]  
    		• +3 +/
    "не сильно медленнее" - эт насколько?
     
     
  • 2.5, заминированный тапок (ok), 15:44, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    боюсь настолько же, насколько "почти не требуют дополнительных ресурсов"
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:30, 26/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    >для изоляции выполнения библиотеки Graphite

    Не надо было в библиотеку для рендеринга шрифтов впихивать свой ЯП, к тому же нестандартный.

    >Механизм работы RLBox сводится к компиляции C/C++ кода изолируемой библиотеки в низкоуровневый промежуточный код WebAssembly

    Видимо этот WASI никому не нужен, вот и приходится самим это говно жрать, чтобы менеджерам сказать "WASI очень нужен, теперь Firefox на него завязан". А результат один - Firefox будет ещё больше тормозить и жрать ещё больше памяти и электричества. Мне одного PDF.js вчера хватило, который систему в своп вогнал, пришлось перезагружать резетом. И на системе не 512 MiB, как некоторые тут могли бы нафантазировать.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 15:38, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Откройте для себя zram.
     
  • 2.6, ryoken (ok), 15:56, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>PDF.js

    Сие поделие сразу после установки браузера откручивать надо, как идеологически вредное. В любом браузере.

     
  • 2.7, Аноним (7), 16:02, 26/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Своп можно просто выключить и включить и он станет чистым. Перезагружаться для этого совсем лишнее если ты конечно не до конца завис.
     

  • 1.4, Аноним (4), 15:42, 26/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    Библиотека в отдельном процессе? Отродясь такого не было.
    Зачем тогда WASM?
     
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