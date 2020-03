Релиз Firefox 74

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/74.0beta/releasenotes/

>A New Container Tab menu can now be opened with right click on the new tab button. In addition, an option to require a container tab to be selected when the new tab button is clicked is available. В заметках к бете 74.0 было, а в заметки к релизу 74.0 добавить забыли. Бардак. Виновного лишить талонов на смузи.