Релиз Firefox 74

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|1.1, Аноним (1), 19:01, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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>В сборках для Linux задействован механизм изоляции RLBox
Да вообще каждый компонент браузера в отдельную аппаратную ВМ с отдельной операционкой надо. Не забыть применить snap в Docker с оркестровкой через Kubernetes и связью с главным процессом через скрипты для node.js (наличие event-stream из npm CТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНО!)
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|2.29, Аноним (29), 20:51, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как же обмазать парой слоев абстракция на Сях, Плюсах и щепоткой перловки для надежности?
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|1.2, Аноним (2), 19:03, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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> В about:config добавлена настройка "browser.tabs.allowTabDetach", позволяющая запретить отсоединение вкладок в новые окна.
Джва года ждал
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|3.18, НяшМяш (ok), 20:17, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А воспроизвести очень легко - моя кривая рука при попытке пересортировать вкладку активирует новое окно примерно в 50% случаев. Всё равно юзаю все браузеры в одно окно (жаль, что инкогнито во вкладке нельзя запустить), отключил с радостью.
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|2.25, Kuromi (ok), 20:47, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А теперь самое смешное - патч добавляющий данную настройку состоит из трех строчек и был сделан добровольцем которого просто ДОСТАЛО. Почему Мозилла не делала? Потому что "не видели необходимости" в этом.
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|3.42, коржик (?), 21:22, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это из серии "на моей машине не воспроизводится". Я сам понял, что это бага только когда на опеннете про неё прочитал, раньше думал, что у меня руки кривые
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|2.39, user90 (?), 21:16, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Присоединяюсь к анониму! Вкладки побыстрому раскидываешь движениями мыши, а они творят что угодно, кроме того единственного, что требуется.
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|1.4, Total Anonimus (?), 19:04, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поправка : возвращение поддержки TLS 1.0/1.1 с помощью настройки security.tls.version.enable-deprecated = true или соответствующей кнопки в предупреждении при первом заходе на любой сайт со старым протоколом .
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|1.5, A.Stahl (ok), 19:05, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>RLBox выполняет компиляцию C/C++ кода изолируемой библиотеки в низкоуровневый промежуточный код WebAssembly,
Я правильно понял, что они берут плюсовую либу и вместо компиляции в нативный бинарик, они делают из него какую-то интерпретируемую байт-хрень? Я затрудняюсь понять каким образом это приведёт к повышению безопасности, но вот повышение тормозов чую издалека.
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|2.10, AnonPlus (?), 19:31, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В статье написано, каким образом. Во-первых, у бинарника жестко задан доступ лишь туда, где он нужен, во-вторых, он в отдельном процессе.
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|1.6, artenox (?), 19:05, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как раз потестирую неавторизованные сетевые запросы в Fiddler. Что там лисичка шлет, интересно.
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|1.8, Аноним (8), 19:30, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А это нормально, что когда я его останавливаю (sigstop) другие программы (например фм) запускаются полчаса и тормозят? Компьютер буквально перестаёт нормально работать. Я не смог диагностировать в чём прблема, это фишка иксов может быть?
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|3.16, Аноним (8), 19:51, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раньше я такого не замечал. А кстати повторить сейчас не удалось, но я тогда впервые такую дичь видел и виноват оказался именно остановленный фф. Можно было остановить главный процесс или также всех его детей, глюки возвращались.
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|1.15, Аноним (15), 19:50, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Господа, кто в курсе, подскажите пожалуйста, как DNS over HTTPS сочетается с альтернативными нейминг-сервисами, к примеру доменной зоной .lib?
К примеру flibusta.lib в новом файрфоксе теперь открываться уже не будет?
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|1.22, Аноним (22), 20:41, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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https://www.mozilla.org/en-US/firefox/74.0beta/releasenotes/
>A New Container Tab menu can now be opened with right click on the new tab button. In addition, an option to require a container tab to be selected when the new tab button is clicked is available.
В заметках к бете 74.0 было, а в заметки к релизу 74.0 добавить забыли. Бардак. Виновного лишить талонов на смузи.
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|2.34, Kuromi (ok), 20:59, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты уверен что фича в релизе есть? Иногда в бете находят серьезные баги и в релиз она не идет.
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|3.45, Аноним (22), 21:24, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть, специально проверял. Перед обновлением этого меню не было, а после появилось.
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|1.23, Оно им (?), 20:43, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну что, браузер все хорошеет? Или это теперь не про нее?
С тех пор, как она крутанула всех своих почитателей вокруг нефритового стержня. И планомерно вырезает настройки. Чтобы все решать за пользователем самой.
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|1.28, Kuromi (ok), 20:48, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Отключена поддержка протоколов TLS 1.0 и TLS 1.1."
Интересно, начнут ли после этого некоторые сайты (особенно российские банковские) чесаться и делать TLS 1.2?
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|1.30, Оно им (?), 20:51, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Реабилитироваться мазиле уже никогда не удастся. Ее лучшее время прошло.
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|1.37, alienjust (ok), 21:06, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Прекращена поддержки дополнений, устанавливаемых обходным путём и не привязанных к пользовательским профилям.
Вот это действительно здорово.
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|2.44, VINRARUS (ok), 21:23, 10/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хомяки пользуются сборками разных дистрибутивов, а не офицыальной версией, а это значит шоугодно.
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|1.40, коржик (?), 21:19, 10/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В JavaScript добавлен оператор "?." ... Если какой-то элемент обработан как null или undefined на выходе будет выдано значение "undefined".
undefined или null ? Javascript такой Javascript
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