В Firefox появится режим отложенной загрузки изображений

лучше бы починили баг с загрузкой первой страницы сессии в обход дополнений а это и не баг ;-) а я и не сплю)

2.16 , Аноним ( 16 ), 20:36, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет бага. Есть функция для расширений, которые хотят блочить все. Кому не надо - не блочат загрузку вкладки по дефолту. Юблок использует для лисы по дефолту. А вот в хроме как раз никаких гарантий нет и ничего с этим не сделать.

https://github.com/gorhill/uBlock/wiki/Advanced-settings#suspendtabsuntilready

> In Firefox this feature is always active thanks to "persistent startup listeners".

> If enabled, uBO will hard block all network requests when the browser launches until all the filter lists and rules are loaded and ready, at which time uBO will force a reload of the tabs for which there were network requests blocked during the setup phase.

> Disclaimer: especially in Chromium based browsers, even with this setting enabled, it's impossible for uBO to guarantee with 100% certainty that everything will be properly blocked when the browser is launched. This is a by-design browser issue -- do not open an issue on uBO issue tracker about this. Если твое расширение не использует этот листенер, пиши автору.

> Юблок использует для лисы по дефолту. Как раз в юблоке на лисе это и заметно, когда при запуске лисы юбок и другие дополнения обновляется и не успевают обновиться - закреплённые вкладки загружаются с рекламой.

Тоже самое со всеми дополнениями.

Тоже самое со всеми дополнениями.