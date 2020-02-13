В Firefox появится режим отложенной загрузки изображений

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|3.5, Супераноним (?), 20:21, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Этот lazy loading в хроме работает достаточно "криво". Для большинства сайтов он не поможет, т.к. при сложной верстке или отложенной загрузке css|js - он успешно загружает изображение, вместо ленивой загрузки.
Причем запас расстояния от экрана, когда изображения загружаются - огромный.
Поэтому плагины на js не исчезнут, они хотя-бы стабильны и дают контроль за загрузкой.
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|4.26, Аноним (2), 22:38, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, чтобы не было "криво", верстальщик обязан указывать размеры области (тегу <img>, например), где будет отображаться картинка (атрибутами или через css).
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|5.34, Аноним (34), 00:39, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А потом у этой картинки сработает max-width: 100%; и картинку сплющит на мелких экранах. Либо ты выбираешь «вот это будем считать маленьким» и после него в довесок делать height: auto; — тогда один хрен, указывал ты height или нет; альтернативный вариант object-fit, но тогда получится пустой пространство. Короче, через жопу там всё.
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|1.3, Аноним (3), 20:07, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А что насчёт изображений в блоках с display:none, visibility:hidden и opacity:0?
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|2.12, НяшМяш (ok), 20:25, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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В данный момент все изображения в области видимости с такими стилями Firefox и Chrome загружают. Хотя для display:none я бы тоже отключал загрузку пока тег не станет видимым. С visibility:hidden и opacity:0 сложнее - они хоть и не видимы для пользователя, однако участвуют в лейауте и сохраняют свои размеры. Хотя я бы добавил отключение загрузки изображения если явно прописаны размеры, в противном случае браузеру придётся загрузить изображение, чтобы рассчитать размер блока.
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|3.22, Аноним (3), 21:22, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И zoom:0.000000001% и top:-9999999in. Во смеху-то, правда? Я упустил момент с рассчётом физического размера изображений при visibility/opacity. Бывает. Но даже при моей ошибке выше размер блоков можно указать вручную даже сейчас, что служило бы подказкой браузеру, не смотря на отсутствие изображения (что, впрочем, уже сказал НяшМяш). Ваша очередь.
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|4.27, Аноним (20), 22:55, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я специально залез на рандомный сайт чтобы достать стили ноускрипт каунтера яндекс метрики. Слишком непрозрачная шутка?
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|2.9, мурзилла (?), 20:24, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> Привет из двухтысячного года.
этот привет из 96го, о опоздавший родиться.
Но тогда мы позволяли _тебе_ решать, когда и какие картинки ты хочешь видеть.
Разумеется, это было категорически неправильно и недопустимо.
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|1.7, Аноним (4), 20:22, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Может все же dom.image-lazy-loading.enabled а не image-lazy-loading.enabled? У меня на ночной только такой есть.
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|1.8, Аноним (8), 20:23, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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лучше бы починили баг с загрузкой первой страницы сессии в обход дополнений
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|2.10, мурзилла (?), 20:24, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> лучше бы починили баг с загрузкой первой страницы сессии в обход дополнений
а это и не баг ;-)
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|2.16, Аноним (16), 20:36, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет бага. Есть функция для расширений, которые хотят блочить все. Кому не надо - не блочат загрузку вкладки по дефолту. Юблок использует для лисы по дефолту. А вот в хроме как раз никаких гарантий нет и ничего с этим не сделать.
https://github.com/gorhill/uBlock/wiki/Advanced-settings#suspendtabsuntilready
> In Firefox this feature is always active thanks to "persistent startup listeners".
> If enabled, uBO will hard block all network requests when the browser launches until all the filter lists and rules are loaded and ready, at which time uBO will force a reload of the tabs for which there were network requests blocked during the setup phase.
> Disclaimer: especially in Chromium based browsers, even with this setting enabled, it's impossible for uBO to guarantee with 100% certainty that everything will be properly blocked when the browser is launched. This is a by-design browser issue -- do not open an issue on uBO issue tracker about this.
Если твое расширение не использует этот листенер, пиши автору.
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|3.38, Ilya Indigo (ok), 01:36, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Юблок использует для лисы по дефолту.
Как раз в юблоке на лисе это и заметно, когда при запуске лисы юбок и другие дополнения обновляется и не успевают обновиться - закреплённые вкладки загружаются с рекламой.
Тоже самое со всеми дополнениями.
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|1.17, Аноним (17), 20:46, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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Лучше бы фаирфокс сделал все как в brave браузере тогда бы годнота была , только потроха chrome конечно же внутрь не пихает. Пока так не сделает так же красиво придется на brave сидеть ибо нечего отставать от хороших гуев и адблоков.
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|1.21, arthi (ok), 21:08, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Да хоть опережающая загрузка. Доля лисы неуклонно падает не от того что он может или не может а из-за его адовых тормозов. По тупости он превзошел походу вообще всех. На одном и том же железе всякие хромоподобные и даже виндовый едж и древний pale moon поддерживаемый половиной левой руки одного разработчика и яблочный сафари вот все они шустрее современной лисы. Было время когда лиса была весьма шустрой и имела популярность а потом ей сломали ноги и отрубили хвост и теперь удивляются че ж такое чего она не бегает. Прекратите пхать телеметрию и заниматься прочим она...змом сделайте браузер просто пошустрее и быстро отобьете утеряные позиции.
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|3.37, anonismus (?), 01:23, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не падает он только на Википедии, на остальной статистике падает давно и неуклонно.
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|2.24, Аноним (4), 22:07, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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pale moon то шустрый? Чушь. Лиса с веб рендером намного быстрее уже.
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|2.25, Аноним (25), 22:30, 13/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а из-за его адовых тормозов
Ну не знаю, какие там тормоза, тормозят они сейчас все, но — среднестатистическому юзеру на тормоза плевать. А статистику делает именно он.
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|2.33, Аноним (33), 00:04, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не из-за адовых тормозов, а из-за того, что гугл может вложиться и в прожвижение хрома, и в очернение Firefoxа. Ваш пост - только подтверждение этому.
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|2.35, Аноним (35), 01:09, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ложь и провокация. Ничего не глючит, скорость отрисовки чуть ли не быстрее герцовки монитора, отлично работает со всем вебом, за редким исключением почившего Flash'а, но вроде это тоже можно починить, просто зачем... Да, память не жрётся очень уж сильно. Конечно не совсем понятно, на что там тратится мегабайт сто со старта, но видимо современный веб есть современный веб.
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|1.31, Аноним (31), 23:40, 13/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> в тег "img" будет добавлен атрибут "loading", который может принимать значение "lazy"
А если я хочу это всегда, а не только когда уеб-дезигнер соизволит?
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|2.36, Аноним (35), 01:11, 14/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Много хочешь. А даже если ты избавишься от этого в одном протоколе, вебмакака прикрутит свои свистоперделки через js
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|1.32, Аноним (33), 00:02, 14/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А вот и слежение за мышью и клавой чисто через CSS завезли. Вредительство чистой воды.
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