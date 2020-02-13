В Firefox появится режим отложенной загрузки изображений

В ночные сборки Firefox на основе которых 7 апреля будет сформирован выпуск Firefox 75 добавлена возможность не загружать изображения, находящиеся вне видимой области, до тех пор пока пользователь не прокрутит содержимое страницы в место, непосредственно предшествующее изображению. Для управления отложенной загрузкой страниц в тег "img" будет добавлен атрибут "loading", который может принимать значение "lazy".

Предполагается, что отложенная загрузка позволит сократить потребление памяти, снизить трафик и увеличить скорость начального открытия страниц. По умолчанию данный режим отключён в Firefox, и для его активации следует в about:config установить параметр "dom.image-lazy-loading.enabled=true". Ранее аналогичная возможность была реализована в браузере Chrome 76.



