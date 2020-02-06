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Заголовок X-Client-Data как метод идентификации пользователей Chrome

06.02.2020 14:24

При обсуждении инициативы Google по унификации содержимого HTTP-заголовка User-Agent, разработчик браузера Kiwi обратил внимание на остающийся в Chrome HTTP-заголовок "X-Client-Data", который потенциально нарушает действующий в Евросоюзе общий регламент по защите данных (GDPR). В ходе дискуссии также подверглась критике двойственность действий компании Google, которая с одной стороны продвигает методы для блокирования скрытой идентификации и отслеживания действий пользователей, но с другой стороны не спешит удалять из Chrome поддержку заголовка X-Client-Data, который может применяться для идентификации экземпляров браузера при обращении к сервисам Google.

Заголовок X-Client-Data не является скрытой функциональностью и его поведение описано в документации. Через X-Client-Data компания Google получает данные об активности тех или иных экспериментальный возможностей в Chrome в привязке к своим сайтам (например, в ходе эксперимента Google может активировать в Youtube определённые тестовые возможности, если они поддерживаются браузером или попытаться сопоставить возникающие проблемы с активацией экспериментальных функций).

Заголовок выставляется только для запросов к сайтам Google, соответствующих маскам "*.doubleclick.net", "*.googlesyndication.com", "www.googleadservices.com", "*.google.<TLD>" и "*.youtube.<TLD>", и отправляемых через HTTPS. В режиме инкогнито заголовок не заполняется, но в случае смены аутентифицированного профиля пользователя в Google на гостевой профиль или при вызове операции очистки данных заголовок не сбрасывается и продолжает отправляться с прежним значением.

Заявлено, что заголовок не содержит персонально идентифицируемой информации, а только описывает состояние установки Chrome и активные экспериментальные возможности. Если в настройках отключена отправка телеметрии об использовании браузера и генерация отчётов о крахах, при генерации базового значения заголовка X-Client-Data используется всего 13 бит энтропии (8000 разных комбинаций), что недостаточно для идентификации.

С учётом того, что в заголовке также кодируются некоторые настройки и параметры системы, в конечном счёте, содержимое X-Client-Data вполне подходит как дополнительный источник данных для косвенной идентификации пользователя в небольшой период времени (экспериментальные возможности со временем включаются и отключаются, что приводит к периодической смене значения в X-Client-Data).

Тем не менее, помимо начальной энтропии при формировании значения X-Client-Data также используется seed-последовательность, возвращаемая серверами Google и зависящая от страны, IP-адреса и других критериев, которые Google посчитает важными (например, ничто не мешает вернуть большую случайную последовательность, которая станет точным идентификатором). Кроме того, проверка по маскам доменов Google при отправке X-Client-Data не исключает ситуаций, когда злоумышленник может зарегистрировать домен вида "youtube.xn--55qx5d" и начать собирать идентификаторы.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Разработчики Chromium предложили унифицировать и объявить устаревшим заголовок User-Agent
  3. OpenNews: В uBlock Origin добавлена защита от нового метода отслеживания, манипулирующего именами в DNS
  4. OpenNews: 0.77% крупнейших сайтов используют Canvas для скрытой идентификации посетителей
  5. OpenNews: Компания Google представила инициативу Privacy Sandbox
  6. OpenNews: Google намерен до 2022 года прекратить поддержку сторонних Cookie в Chrome
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: chrome, fingerprint, privacy
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Sluggard (ok), 15:17, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > двойственность действий компании Google

    Да быть такого не может, какая неожиданность. Гуглу пора Януса в маскоты брать.

     
     
  • 2.5, имя_ (?), 15:38, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    никогда такого не было, и вот - опять!
     
  • 2.9, Аноним (9), 16:16, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто бизнес такой и ничего личного.
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 18:04, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >просто бизнес и ничего личного

    и не путать с персональным

     

  • 1.2, Аноним (2), 15:26, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну так вроде идея гугла как раз и состоит в монополизации рынка сбора персональных данных (ну и показа рекламы в интернете), разве нет?

    Для чего ещё они бы стали продвигать свой браузер?

     
  • 1.3, dimqua (ok), 15:36, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Заголовок выставляется только для запросов к сайтам Google

    Можно подумать, без этого заголовка, Google не способен идентифицировать юзера его сервисов (и браузера). Или в чем проблема?

     
     
  • 2.4, Аноним (2), 15:37, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это на случай, если юзер разлогинился и поудалял куки.
     
     
  • 3.16, Аноним (-), 17:26, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На этот случай есть indexedDB и websql!
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:48, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    больше то, лучше
     
  • 2.12, Аноним (12), 17:18, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подумать им хочется замораживаться когда можно все сделать просто.
     

  • 1.7, Аноним (6), 15:52, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    давно пора подрезать клыки этому Mammutidae
     
  • 1.8, Аноним (8), 16:07, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Да фигле, давайте вместо useragent отправлять название процессора, серийные номера планок памяти, клавиатуры и мышки, MAC-адреса сетевых карт, список доступных Wi-Fi сетей, с какими версиями и каких библиотек собран браузер, на какой хост-системе, версию ядра системы, объём жёсткого диска... Исключительно для точности таргетированной рекламы, разумеется!
     
     
  • 2.18, Урри (?), 17:35, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Божественная десяточка так и делает. Не гуглу, правда, но другой не менее известной и не менее гoвниcтoй корпорации.
     
     
  • 3.22, нах. (?), 17:50, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    > Божественная десяточка так и делает.

    божественная восемнашечка тоже так делает:
    lsb=$(echo "$DISTRIB_DESCRIPTION" | sed -e "s/ /\//g")
    codename="$DISTRIB_CODENAME"
    platform="$(uname -o)/$(uname -r)/$(uname -m)"
    arch="$(uname -m)"
    cpu="$(grep -m1 "^model name" /proc/cpuinfo | sed -e "s/.*: //" -e "s:\s\+:/:g")"
    cloud_id="unknown"
    if [ -x /usr/bin/cloud-id ]; then

    и так далее.
    USER_AGENT="curl/$curl_ver $lsb $platform $cpu $uptime cloud_id/$cloud_id"

            if curl --connect-timeout "$WAIT" --max-time "$WAIT" -A "$USER_AGENT" -o- "$u" >"$NEWS" 2>"$ERR"; then

    но корпорация зла, конечно же, microsoft - смотри не перепутай!


     
     
  • 4.28, Аноним (2), 17:56, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не хотят отставать от лидера рынка.
     
     
  • 5.30, нах. (?), 17:58, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лидеры хотя бы предупреждают. А найди мне у убунточки внятное предупреждение или, тем более, gdrp политику?

     
     
  • 6.35, Аноним (2), 18:01, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    GDPR касается только персональных данных. Количество ядер процессора туда не попадает (хитрозадый космонавт это предусмотрел), а вот список файлов на диске пользователя — попадает.
     
     
  • 7.43, нах. (?), 18:15, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > GDPR касается только персональных данных.

    там довольно широкая трактовка, что есть персональное.
    Учитывая, что оно знает аптайм, процессор, и, разумеется, твой ip - уже получается вполне узнаваемый профиль.

     
  • 4.34, Аноним (34), 18:01, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это где такое и когда выполняется?
     
     
  • 5.42, нах. (?), 18:13, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    base-files: /etc/update-motd.d/50-motd-news
    ubuntu 18+

    выполняется на каждую загрузку системы, каждый твой логин, и еще - периодически (разумеется, не ищи этого в crontab, так было бы - слишком просто)

    О, ну конечно же, само собой разумеется - "чтобы предоставлять тебе информацию, наиболее релевантную для твоей системы". Там прямо так и написано, ага.

    Разумеется, эту музычку можно отключить, если ты откуда-то из астрала узнаешь о факте ее наличия в принципе, и о том, где отключается, отдельно - и, разумеется, уже после того, как один раз она все о тебе уже отправила.

    Заодно с popularity-contest, apport, и что там еще полагается привычно смахивать рукой со стула, прежде чем сесть.

    Сегодня вот пришлось в очередной раз - обновлять.
    (ага, она еще и обновляется)

     
     
  • 6.45, Аноним (45), 18:40, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    $ cat /etc/update-motd.d/50-motd-news
    #!/bin/sh

    фсё.

    Спасибо Минту за это. (наверное в другое место засунули)

     
  • 2.19, Аноним (19), 17:37, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты описал поведение во время подключения у приложения VK под Андроид
     
     
  • 3.31, Аноним (2), 17:58, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дуровские продукты вообще заточены под сбор персональных данных и торговлю ими.
    Он один из немногих (включая Брина и Цукерберга), просёкших это с самого начала.
     

  • 1.10, Аноним (45), 16:27, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот автор молодец. Не поленился и скомпилировал статью из коментов, вчера вот ссылка на ycombinator пробегала, или куда-то ещё. И перевели же ещё.
     
  • 1.11, Ydro (?), 16:54, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кому они мозги парят? Они, что не знают какие функциональные возможности у каждой версии их же браузера!?!?!? А их же собственные сайты не могут определить версию браузера из заголовка User-Agent!?!?!? А, ну да, они же вышли с инициативой запретить данный заголовок.
    ...Google получает данные об активности тех или иных экспериментальный возможностей в Chrome в привязке к своим сайтам (например, в ходе эксперимента Google может активировать в Youtube определённые тестовые возможности, если они поддерживаются браузером...  
     
     
  • 2.24, нах. (?), 17:54, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    > Кому они мозги парят?

    тебе вот, уже вполне получилось.

    > Они, что не знают какие функциональные возможности у каждой версии их же браузера!?

    удивись - нет. И мурзила тоже не знает.

    experiments включаются рандом...не совсем рандомным или вовсе даже нерандомным способом только у некоторых, особо нужных для сбора данных юзверей - и пока их браузер не постучится особенным образом - ютуп не знает, что в нем эти экскременты включились - и палиться перед твоим васянским curl с поддельным User-Agent не будет ;-)

    > А, ну да, они же вышли с инициативой запретить данный заголовок.

    потому что одно дело - параметр командной строки curl, другое - нескучные js-api, которые уже не каждому васяну удастся обмануть.

     

  • 1.13, Аноним (13), 17:19, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    просто не пользуйтесь хромом
     
     
  • 2.29, нах. (?), 17:56, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    интернетом. Потому что  никакого другого, кроме гугловского, у вас уже нет.

     

  • 1.14, Аноним (12), 17:20, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подгорание у пользователей  Хрома видны уже из космоса, но они так и продолжают сидеть на Хроме.
     
     
  • 2.17, Онаним (?), 17:33, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они слишком часто на перчиках сидят
     
     
  • 3.39, Аноним (2), 18:04, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже, сейчас их вместе с перчиками пересадили на сковородку и собираются приготовить к употреблению.
     

  • 1.15, Аноним (15), 17:23, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пусть внутрь tcp пакетов напихают метаданных
     
     
  • 2.44, нах. (?), 18:16, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пусть внутрь tcp пакетов напихают метаданных

    так вот - уже

     

  • 1.20, Аноним (20), 17:37, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В хруме. В хламе. Чтоп юзать гуглопродукты, особых мозгов не нужно, а вот чтоп не юзать - требуется уже поболее.
     
  • 1.21, cool29 (?), 17:42, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вопрос к продвинутым: насколько все проблемы эти проблемы с chrome проявляются в chromium?
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 18:00, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    chromium делает то же самое: https://cs.chromium.org/chromium/src/components/variations/net/variations_http
     
  • 2.36, Засуним (?), 18:01, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все зонды что есть в хром есть и в нетронутом хромиум
     
     
  • 3.41, тот же аноним (?), 18:11, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    почти все
     
  • 2.40, тот же аноним (?), 18:04, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поэтому лучше bromite, он неплохо почищен
     

  • 1.23, th3m3 (ok), 17:51, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пользователям Хрома ведь нечего скрывать. В чём проблема то? Они сами выбрали этот зонд.
     
     
  • 2.26, нах. (?), 17:55, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На стуле с х..ми ты не ерзай особенно - им неудобно!

     
     
  • 3.37, Аноним (2), 18:02, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коммент в стиле Grzegorz.
     

  • 1.25, Аноним (25), 17:54, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Существовало долгие годы нормально. А тут google предложил убрать UA и понеслась критика. Только внимание отвлекают от реальной проблемы. В телеметрии нет ничего страшного!!! Это твой друг, он позволяет показывать тебе более интересный контент тебе.  
     
     
  • 2.27, нах. (?), 17:56, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    _только_ тебе, Избранный! А не всем подряд, заметим!

     

  • 1.33, Засуним (?), 18:01, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Если в настройках отключена отправка телеметрии"

    А по умолчанию как? Ммм?

     
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