Заголовок X-Client-Data как метод идентификации пользователей Chrome

|
|1.1, Sluggard (ok), 15:17, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
|
> двойственность действий компании Google
Да быть такого не может, какая неожиданность. Гуглу пора Януса в маскоты брать.
|
|1.2, Аноним (2), 15:26, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Ну так вроде идея гугла как раз и состоит в монополизации рынка сбора персональных данных (ну и показа рекламы в интернете), разве нет?
Для чего ещё они бы стали продвигать свой браузер?
|
|1.3, dimqua (ok), 15:36, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Заголовок выставляется только для запросов к сайтам Google
Можно подумать, без этого заголовка, Google не способен идентифицировать юзера его сервисов (и браузера). Или в чем проблема?
|
|
|
|2.12, Аноним (12), 17:18, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Можно подумать им хочется замораживаться когда можно все сделать просто.
|
|1.8, Аноним (8), 16:07, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
|
Да фигле, давайте вместо useragent отправлять название процессора, серийные номера планок памяти, клавиатуры и мышки, MAC-адреса сетевых карт, список доступных Wi-Fi сетей, с какими версиями и каких библиотек собран браузер, на какой хост-системе, версию ядра системы, объём жёсткого диска... Исключительно для точности таргетированной рекламы, разумеется!
|
|
|
|2.18, Урри (?), 17:35, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Божественная десяточка так и делает. Не гуглу, правда, но другой не менее известной и не менее гoвниcтoй корпорации.
|
|
|
|3.22, нах. (?), 17:50, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
> Божественная десяточка так и делает.
божественная восемнашечка тоже так делает:
lsb=$(echo "$DISTRIB_DESCRIPTION" | sed -e "s/ /\//g")
codename="$DISTRIB_CODENAME"
platform="$(uname -o)/$(uname -r)/$(uname -m)"
arch="$(uname -m)"
cpu="$(grep -m1 "^model name" /proc/cpuinfo | sed -e "s/.*: //" -e "s:\s\+:/:g")"
cloud_id="unknown"
if [ -x /usr/bin/cloud-id ]; then
и так далее.
USER_AGENT="curl/$curl_ver $lsb $platform $cpu $uptime cloud_id/$cloud_id"
if curl --connect-timeout "$WAIT" --max-time "$WAIT" -A "$USER_AGENT" -o- "$u" >"$NEWS" 2>"$ERR"; then
но корпорация зла, конечно же, microsoft - смотри не перепутай!
|
|
|
|
|
|5.30, нах. (?), 17:58, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Лидеры хотя бы предупреждают. А найди мне у убунточки внятное предупреждение или, тем более, gdrp политику?
|
|
|
|6.35, Аноним (2), 18:01, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
GDPR касается только персональных данных. Количество ядер процессора туда не попадает (хитрозадый космонавт это предусмотрел), а вот список файлов на диске пользователя — попадает.
|
|
|
|7.43, нах. (?), 18:15, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> GDPR касается только персональных данных.
там довольно широкая трактовка, что есть персональное.
Учитывая, что оно знает аптайм, процессор, и, разумеется, твой ip - уже получается вполне узнаваемый профиль.
|
|
|
|5.42, нах. (?), 18:13, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
base-files: /etc/update-motd.d/50-motd-news
ubuntu 18+
выполняется на каждую загрузку системы, каждый твой логин, и еще - периодически (разумеется, не ищи этого в crontab, так было бы - слишком просто)
О, ну конечно же, само собой разумеется - "чтобы предоставлять тебе информацию, наиболее релевантную для твоей системы". Там прямо так и написано, ага.
Разумеется, эту музычку можно отключить, если ты откуда-то из астрала узнаешь о факте ее наличия в принципе, и о том, где отключается, отдельно - и, разумеется, уже после того, как один раз она все о тебе уже отправила.
Заодно с popularity-contest, apport, и что там еще полагается привычно смахивать рукой со стула, прежде чем сесть.
Сегодня вот пришлось в очередной раз - обновлять.
(ага, она еще и обновляется)
|
|
|
|6.45, Аноним (45), 18:40, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
$ cat /etc/update-motd.d/50-motd-news
#!/bin/sh
фсё.
Спасибо Минту за это. (наверное в другое место засунули)
|
|2.19, Аноним (19), 17:37, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты описал поведение во время подключения у приложения VK под Андроид
|
|
|
|3.31, Аноним (2), 17:58, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Дуровские продукты вообще заточены под сбор персональных данных и торговлю ими.
Он один из немногих (включая Брина и Цукерберга), просёкших это с самого начала.
|
|1.10, Аноним (45), 16:27, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Вот автор молодец. Не поленился и скомпилировал статью из коментов, вчера вот ссылка на ycombinator пробегала, или куда-то ещё. И перевели же ещё.
|
|1.11, Ydro (?), 16:54, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кому они мозги парят? Они, что не знают какие функциональные возможности у каждой версии их же браузера!?!?!? А их же собственные сайты не могут определить версию браузера из заголовка User-Agent!?!?!? А, ну да, они же вышли с инициативой запретить данный заголовок.
...Google получает данные об активности тех или иных экспериментальный возможностей в Chrome в привязке к своим сайтам (например, в ходе эксперимента Google может активировать в Youtube определённые тестовые возможности, если они поддерживаются браузером...
|
|
|
|2.24, нах. (?), 17:54, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
> Кому они мозги парят?
тебе вот, уже вполне получилось.
> Они, что не знают какие функциональные возможности у каждой версии их же браузера!?
удивись - нет. И мурзила тоже не знает.
experiments включаются рандом...не совсем рандомным или вовсе даже нерандомным способом только у некоторых, особо нужных для сбора данных юзверей - и пока их браузер не постучится особенным образом - ютуп не знает, что в нем эти экскременты включились - и палиться перед твоим васянским curl с поддельным User-Agent не будет ;-)
> А, ну да, они же вышли с инициативой запретить данный заголовок.
потому что одно дело - параметр командной строки curl, другое - нескучные js-api, которые уже не каждому васяну удастся обмануть.
|
|
|
|2.29, нах. (?), 17:56, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
интернетом. Потому что никакого другого, кроме гугловского, у вас уже нет.
|
|1.14, Аноним (12), 17:20, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Подгорание у пользователей Хрома видны уже из космоса, но они так и продолжают сидеть на Хроме.
|
|
|
|
|
|3.39, Аноним (2), 18:04, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Похоже, сейчас их вместе с перчиками пересадили на сковородку и собираются приготовить к употреблению.
|
|
|
|2.44, нах. (?), 18:16, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Пусть внутрь tcp пакетов напихают метаданных
так вот - уже
|
|1.20, Аноним (20), 17:37, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В хруме. В хламе. Чтоп юзать гуглопродукты, особых мозгов не нужно, а вот чтоп не юзать - требуется уже поболее.
|
|1.21, cool29 (?), 17:42, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вопрос к продвинутым: насколько все проблемы эти проблемы с chrome проявляются в chromium?
|
|1.23, th3m3 (ok), 17:51, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Пользователям Хрома ведь нечего скрывать. В чём проблема то? Они сами выбрали этот зонд.
|
|1.25, Аноним (25), 17:54, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Существовало долгие годы нормально. А тут google предложил убрать UA и понеслась критика. Только внимание отвлекают от реальной проблемы. В телеметрии нет ничего страшного!!! Это твой друг, он позволяет показывать тебе более интересный контент тебе.
|