Обновление VirtualBox 7.0.18

2.2 , Аноним ( 2 ), 16:55, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – azure, aws

2.3 , soarin ( ok ), 16:57, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – я на Multipass перешёл

После ухода Oraclе понятно откуда, теперь везде Ubuntu на Ubuntu и Ubuntu погоняет.

2.4 , Аноним ( 4 ), 16:57, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_platform_virtualization_software

2.5 , Аноним ( 5 ), 17:08, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сабж форк qemu. Если рассматривать линукс на хосте, то у тебя выбор между продуктами vmware (ощутимо лучше в возможностях эмуляции оборудования для гостевой венды) и qemu для всего остального (бонус позволяет пробрасывать видеокарты в гостевую венду). Всё совершенно жуткий набор дырявых костылей, qemu, пожалуй, наименее худшее, но зависит от задач и могут быть различные сложности в частности с гостевой вендой, насколько я это понимаю, лучший вариант отдать в неё все необходимые устройства.

2.6 , Аноним ( 6 ), 17:23, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Платформа ГосТех полностью перешла на отечественную систему виртуализации «Базис». А ты, если надумаешь использовать что-то не входящее в реестр отечественного ПО, то сразу готовь корочку что ты не шпион.

2.7 , Аноним ( 7 ), 17:33, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А лучше в чем?

Юзкес не раскрыт. Более 10 лет опыта VmWare и Virtual box - с базовыми задачами обе справляются отлично. QEMU тож нормально, но это не юзерфрендли штука. Это нужно для изврата и всякого нестандартна по архитектуре гостей. Я бы начал с вопроса "у мена АБС, чё брать", так как обвязка, среда, гости, требования по оборудованию и так далее будут сильно "кренить" скоринг всех участников.

2.9 , 1 ( ?? ), 17:59, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – bhyve !!!

2.10 , Аноним ( 10 ), 18:20, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Смотря что ты хочешь. Если для поиграться линпусом на десктопе, то однозначно VMWare. Для всякой серверно-контейнерной фигни не подскажу.

2.11 , Аноним ( 11 ), 18:21, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Технологически - VMWare Workstation.

2.14 , GhostX ( ? ), 18:48, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Точно не Vmware. Закрытая система с минимумом возможностей и с многолетними багами, вешающими и хост, и гостей.

Единственным плюсом до недавних пор был чуть лучший видеодрайвер, который уже адаптировали в виртуалбокс.

