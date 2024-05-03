Обновление VirtualBox 7.0.18

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|1.1, Аноним (1), 16:54, 03/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что лучше в плане технологии: сабж, QEMU, VMWare, или Hyper-V? Лицензия, владелец, и открытость не имеет значения, только технологически.
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|2.3, soarin (ok), 16:57, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я на Multipass перешёл
После ухода Oraclе понятно откуда, теперь везде Ubuntu на Ubuntu и Ubuntu погоняет.
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|2.5, Аноним (5), 17:08, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сабж форк qemu. Если рассматривать линукс на хосте, то у тебя выбор между продуктами vmware (ощутимо лучше в возможностях эмуляции оборудования для гостевой венды) и qemu для всего остального (бонус позволяет пробрасывать видеокарты в гостевую венду). Всё совершенно жуткий набор дырявых костылей, qemu, пожалуй, наименее худшее, но зависит от задач и могут быть различные сложности в частности с гостевой вендой, насколько я это понимаю, лучший вариант отдать в неё все необходимые устройства.
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|2.6, Аноним (6), 17:23, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Платформа ГосТех полностью перешла на отечественную систему виртуализации «Базис».
А ты, если надумаешь использовать что-то не входящее в реестр отечественного ПО, то сразу готовь корочку что ты не шпион.
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|2.7, Аноним (7), 17:33, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А лучше в чем?
Юзкес не раскрыт.
Более 10 лет опыта VmWare и Virtual box - с базовыми задачами обе справляются отлично.
QEMU тож нормально, но это не юзерфрендли штука. Это нужно для изврата и всякого нестандартна по архитектуре гостей.
Я бы начал с вопроса "у мена АБС, чё брать", так как обвязка, среда, гости, требования по оборудованию и так далее будут сильно "кренить" скоринг всех участников.
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|2.10, Аноним (10), 18:20, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Смотря что ты хочешь. Если для поиграться линпусом на десктопе, то однозначно VMWare. Для всякой серверно-контейнерной фигни не подскажу.
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|2.14, GhostX (?), 18:48, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Точно не Vmware. Закрытая система с минимумом возможностей и с многолетними багами, вешающими и хост, и гостей.
Единственным плюсом до недавних пор был чуть лучший видеодрайвер, который уже адаптировали в виртуалбокс.
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|1.12, Аноним (10), 18:23, 03/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Всё это не нужно пока не починят 3D акселерацию в Windows XP! Ибо какой тогда вообще смысл в этой конкретной виртуалке? Не сервера же гонять в VirtualBox.
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