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Обновление VirtualBox 7.0.18

03.05.2024 16:48

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.0.18, в котором отмечено 3 исправления:

  • Устранена ошибка в сетевых компонентах, из-за которой была опубликована рекомендация не устанавливать версию VirtualBox 7.0.16. Ошибка приводила к краху системы в хост-окружении при использовании виртуальных машин с настройками сетевых мостов или задействовании в VM сетевого адаптера, работающего только на стороне хоста (host-only network adapter).
  • В дополнения для гостевых систем с Linux внесены исправления, устраняющие предупреждения UBSAN (Undefined Behavior Sanitizer).
  • В дополнениях для гостевых систем с Linux решены проблемы, приводящие к отображению некорректного времени в примонтированных совместных папках (shared folder).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox, Solaris и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Выпуск VirtualBox 7.0.16
  4. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2024 продемонстрированы взломы Ubuntu, Firefox, Chrome, Docker и VirtualBox
  5. OpenNews: VirtualBox адаптирован для работы поверх гипервизора KVM
  6. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 7.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61110-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:54, 03/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что лучше в плане технологии: сабж, QEMU, VMWare, или Hyper-V? Лицензия, владелец, и открытость не имеет значения, только технологически.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 16:55, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    azure, aws
     
  • 2.3, soarin (ok), 16:57, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я на Multipass перешёл
    После ухода Oraclе понятно откуда, теперь везде Ubuntu на Ubuntu и Ubuntu погоняет.
     
  • 2.4, Аноним (4), 16:57, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_platform_virtualization_software
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:08, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сабж форк qemu. Если рассматривать линукс на хосте, то у тебя выбор между продуктами vmware (ощутимо лучше в возможностях эмуляции оборудования для гостевой венды) и qemu для всего остального (бонус позволяет пробрасывать видеокарты в гостевую венду). Всё совершенно жуткий набор дырявых костылей, qemu, пожалуй, наименее худшее, но зависит от задач и могут быть различные сложности в частности с гостевой вендой, насколько я это понимаю, лучший вариант отдать в неё все необходимые устройства.
     
  • 2.6, Аноним (6), 17:23, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Платформа ГосТех полностью перешла на отечественную систему виртуализации «Базис».

    А ты, если надумаешь использовать что-то не входящее в реестр отечественного ПО, то сразу готовь корочку что ты не шпион.

     
  • 2.7, Аноним (7), 17:33, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А лучше в чем?
    Юзкес не раскрыт.

    Более 10 лет опыта VmWare и Virtual box -  с базовыми задачами обе справляются отлично.

    QEMU тож нормально, но это не юзерфрендли штука. Это нужно для изврата и всякого нестандартна по архитектуре гостей.

    Я бы начал с вопроса "у мена АБС, чё брать", так как обвязка, среда, гости, требования по оборудованию и так далее будут сильно "кренить" скоринг всех участников.

     
  • 2.9, 1 (??), 17:59, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    bhyve !!!
     
  • 2.10, Аноним (10), 18:20, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Смотря что ты хочешь. Если для поиграться линпусом на десктопе, то однозначно VMWare. Для всякой серверно-контейнерной фигни не подскажу.
     
  • 2.11, Аноним (11), 18:21, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Технологически - VMWare Workstation.
     
  • 2.14, GhostX (?), 18:48, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно не Vmware. Закрытая система с минимумом возможностей и с многолетними багами, вешающими и хост, и гостей.
    Единственным плюсом до недавних пор был чуть лучший видеодрайвер, который уже адаптировали в виртуалбокс.
     

  • 1.8, Аноним (8), 17:58, 03/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Убил бы всех обзорщиков дистрибутивов использующих виртуалку.
     
  • 1.12, Аноним (10), 18:23, 03/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всё это не нужно пока не починят 3D акселерацию в Windows XP! Ибо какой тогда вообще смысл в этой конкретной виртуалке? Не сервера же гонять в VirtualBox.
     
  • 1.13, Аноним (13), 18:44, 03/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неплохая виртуалка, но я предпочитаю пивчанский.
     
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