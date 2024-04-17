Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox, Solaris и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

Компания Oracle опубликовала плановый выпуск обновлений своих продуктов (Critical Patch Update), нацеленный на устранение критических проблем и уязвимостей. В апрельском обновлении в сумме устранена 441 уязвимость. Некоторые проблемы: 10 проблем с безопасностью в Java SE и 13 проблем в GraalVM. 8 уязвимостей в Java SE могут быть эксплуатированы удалённо без проведения аутентификации и затрагивают окружения, допускающие выполнение не заслуживающего доверия кода. Наиболее опасные проблемы в Java SE (уязвимость в JavaFX/WebKitGTK) и GraalVM (уязвимость в Node.js) имеют уровень опасности 7.5 из 10. Уязвимости устранены в выпусках Java SE 22.0.1, 21.0.3 и 17.0.11.

26 уязвимостей в сервере MySQL, все из которых могут быть эксплуатированы удалённо. Наиболее серьёзная проблема имеет уровень опасности 6.5 и связана с уязвимостью в openSSL. Менее опасные уязвимости затрагивают оптимизатор, InnoDB, Thread Pooling, Group Replication Plugin, Audit Plugin, DML, mysqldump. Проблемы будут устранены в выпусках MySQL Community Server 8.4.0 и 8.0.38.

13 уязвимостей в VirtualBox, 7 из которых помечены как опасные (у четырёх проблем уровень опасности 8.8 из 10, а у трёх - 7.8 из 10). Подробности об уязвимостях не раскрываются, но судя по выставленному уровню опасности, они позволяют получить доступ к хост-окружению из гостевых систем. Две уязвимости проявляются только на хостах с Linux и две - только на хостах с Windows. Одна из уязвимостей допускает удалённое совершение атаки по HTTP без прохождения аутентификации, но уровень опасности для данной проблемы выставлен в 5.9 из 10 из-за сложности эксплуатации. Уязвимости устранены в обновлении VirtualBox 7.0.16.

3 уязвимости в Solaris, которые затрагивают технологию Solaris Zones и системные утилиты. Проблемам присвоены уровни опасности 8.2, 7.8 и 2.0. Уязвимости устранены в обновлении Solaris 11.4 SRU68. Кроме устранения уязвимостей в новой версии также обновлены версии пакетов Explorer 24.2, Node.js 18.19.1, BIND 9.18.24, libuv 1.48.0, sendmail 8.18.1, Unbound 1.19.1, Firefox 115.9.0esr, Thunderbird 115.9.0, library/nss, library/libtiff и kernel/arch-x86.



